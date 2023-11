Israel executes 8-year-old in broad daylight Israel invades Jenin, destroys infrastructure.

Israel exekutiert 8-Jährigen am helllichten Tag

Von Tamara Nassar

30. November 2023

Während die israelische Armee eine Pause vom Abschlachten palästinensischer Kinder im Gazastreifen einlegt, setzt sie die routinemäßige Tötung von Kindern im besetzten Westjordanland unvermindert fort.

Die israelische Armee hat am Mittwoch ein 8-jähriges palästinensisches Kind in der Stadt Dschenin außergerichtlich hingerichtet.

Überwachungsaufnahmen zeigen, wie Adam Samer al-Ghoul rückwärts geht, als er plötzlich wegläuft. Als er sich zurückzieht, wird er angeschossen und fällt zu Boden.

Ein anderer palästinensischer Jugendlicher nähert sich ihm vorsichtig, hockt sich hinter ein geparktes Fahrzeug und zieht ihn am Arm, um ihn in Sicherheit zu bringen.

Der Jugendliche späht und hebt seine Arme, um der israelischen Armee (die nicht auf dem Filmmaterial zu sehen ist) zu signalisieren, dass er unbewaffnet ist. Dann duckt er sich schnell weg und winkt in die entgegengesetzte Richtung um Hilfe.

Laut einer Untersuchung von Defense for Children International-Palestine feuerten die israelischen Streitkräfte aus einem schwer gepanzerten Militärfahrzeug aus einer Entfernung von 10 bis 15 Metern mit scharfer Munition auf Adam.

Adam wurde von einer Kugel in den Kopf getroffen.

Ein zweites palästinensisches Kind wurde getötet, als die israelischen Streitkräfte aus der gleichen Entfernung aus einem schwer gepanzerten Militärfahrzeug heraus mit scharfer Munition auf es schossen.

Basel Suleiman Abu al-Wafa, 15, „versuchte angeblich, einen selbstgebauten Sprengsatz zu werfen, als die israelischen Streitkräfte auf ihn schossen und ihn töteten“, so DCIP.

Der Teenager erlitt eine Schusswunde in der Brust.

Die israelischen Besatzungstruppen ließen die beiden Kinder „blutend“ zurück, nachdem sie auf sie geschossen hatten, und „hinderten Bürger und Sanitäter daran, sie zu erreichen und zu behandeln“, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf lokale Quellen.

Beide Jungen wurden schließlich in ein Krankenhaus gebracht, wo sie bei ihrer Ankunft für tot erklärt wurden, berichtete DCIP.

„Palästinensische Kinder in Dschenin sind ein Routineziel für das israelische Militär“, sagte Ayed Abu Eqtaish, Leiter des DCIP-Programms zur Rechenschaftspflicht.

„Es ist schockierend, dass israelische Streitkräfte in einem gepanzerten Fahrzeug sitzend am helllichten Tag zwei Kinder tödlich erschießen können und die internationale Gemeinschaft sich weigert, sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen.“

Die israelische Armee tötete die beiden Kinder während eines Militäreinsatzes in Jenin und dem dortigen Flüchtlingslager im nördlichen besetzten Westjordanland, der am Dienstagabend begann und am Mittwochnachmittag endete.

Zu den Verletzten gehörten ein Palästinenser, der mit einer scharfen Kugel in den Kopf geschossen wurde, und ein weiterer, der von einem israelischen Panzerfahrzeug überfahren wurde.

Bei der Razzia tötete Israel vier Palästinenser, darunter Adam und Basel, und verletzte weitere.

„Die israelischen Streitkräfte belagerten drei der wichtigsten Krankenhäuser von Dschenin, und bewaffnete Palästinenser stellten sich ihnen entgegen“, so DCIP.

Die israelische Belagerung der Krankenhäuser hinderte Patienten und verwundete Palästinenser daran, das Ibn-Sina-Krankenhaus zu erreichen, wie dessen Direktor Wissam Bakr der Nachrichtenagentur Wafa sagte.

Die israelischen Streitkräfte bombardierten ein Haus, beschossen ein Fahrzeug im Lager und feuerten Energa-Panzerabwehrgranaten auf ein anderes Haus. Bulldozer der israelischen Armee zerstörten auch die Infrastruktur des Lagers, darunter Strom- und Wasserversorgung, Kanalisation und Straßen.

Vierundsechzig palästinensische Kinder wurden seit dem 7. Oktober im besetzten Westjordanland getötet, wie aus den von DCIP gesammelten Unterlagen hervorgeht. Im Jahr 2023 haben israelische Streitkräfte und Siedler bisher mindestens 104 palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland getötet.

Bei israelischen Drohnenangriffen im besetzten Westjordanland wurden im Jahr 2023 neun palästinensische Kinder getötet, während Israel einen Apache-Hubschrauber aus den USA zum Abschuss von Raketen einsetzte, die vier Kinder töteten. Bei einem Luftangriff eines israelischen Kampfflugzeugs wurde in dieser Zeit ein weiteres Kind im Westjordanland getötet.

Israelische Truppen haben seit dem 7. Oktober fast 240 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, weitere acht wurden von Siedlern getötet, wie die UN-Beobachtungsgruppe OCHA berichtet.

Dies entspricht mehr als der Hälfte aller israelischen Tötungen in dem Gebiet seit Jahresbeginn. „Schon jetzt war 2023 das tödlichste Jahr für Palästinenser im Westjordanland, seit OCHA 2005 mit der Aufzeichnung von Opfern begann“, so die Gruppe.

Die israelischen Streitkräfte haben seit dem 7. Oktober über 3.100 Palästinenser im Westjordanland verletzt, darunter mehr als 500 Kinder.

