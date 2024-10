https://www.leftvoice.org/new-york-states-report-on-antisemitism-at-cuny-is-an-attack-on-the-palestine-movement/



Der Bericht des Staates New York über Antisemitismus an der CUNY ist ein Angriff auf die Palästina-Bewegung

Tatiana Cozzarelli und James Dennis Hoff

12. Oktober 2024

Bildnachweis: Luke Tress

Die lang erwartete Untersuchung der Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, zum Antisemitismus an der CUNY ist endlich da, und es handelt sich um einen 146-seitigen Angriff auf die akademische Freiheit und die Palästina-Bewegung.

Das Herbstsemester 2024 war geprägt von einem Ansturm repressiver Maßnahmen gegen die Palästina-Bewegung und die Redefreiheit an den Universitäten. Professoren wurden entlassen, Studierende suspendiert und pro-palästinensische Gruppen, darunter Students for Justice in Palestine (SJP) und Jewish Voices for Peace (JVP), von Universitäten verbannt.

An der City University of New York (CUNY) sehen sich einige Gemeindemitglieder immer noch mit Strafanzeigen konfrontiert, nachdem im vergangenen Semester zunächst 28 Personen wegen ihrer Teilnahme am City College-Lager für Palästina wegen schwerer Straftaten angeklagt wurden.

Vor fast elf Monaten, im Zuge des 7. Oktobers und mitten in einem landesweiten Versuch, die Palästina-Bewegung mit Antisemitismus gleichzusetzen, gab die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, eine Untersuchung zum Antisemitismus an der CUNY in Auftrag. Die Ergebnisse dieses Berichts, der pro bono von Richter Jonathan Lippman erstellt wurde, sind gerade erschienen und wurden von den CUNY-Administratoren mit großer Zustimmung aufgenommen. Auch die Leitung der PSC-CUNY-Gewerkschaft unterstützt den Bericht, ohne auch nur anzudeuten, dass dies ein Angriff auf die akademische Freiheit unserer Fakultät und unserer Studierenden ist.

Trotz Lippmans gemäßigter Sprache wird der Geist der Ergebnisse von der rechtsgerichteten New York Post treffend zusammengefasst, die wenig überraschend bereits damit begonnen hat, den Bericht als Keule gegen Lehrkräfte und Studierende einzusetzen, und argumentiert, dass „CUNY von Grund auf überarbeitet werden muss, um den ‚alarmierenden‘ Antisemitismus zu bekämpfen, der von der eigenen Fakultät und den untätigen Vorgesetzten geschürt wird“.

Mit anderen Worten ist der Lippman-Bericht ein schwerer Angriff auf die Palästina-Bewegung und den Arbeitsschutz für Professoren und Mitarbeiter, der bereits zu Veränderungen in der CUNY führt und von rechten Kräften aufgegriffen und genutzt wird. In diesem Jahr haben jüdische Menschen, darunter Organisationen wie JVP, eine zentrale Rolle dabei gespielt, darauf hinzuweisen, dass Antizionismus kein Antisemitismus ist, und sich gegen den Völkermord auszusprechen. Dennoch wiederholt dieser Bericht diese falsche Gleichsetzung sowie die falsche Vorstellung, dass die Bewegung für Palästina ein Angriff auf das jüdische Volk sei. Die Studierenden und Mitarbeiter der CUNY, einschließlich der PSC-CUNY, sollten die Vorschläge im Lippman-Bericht unbedingt ablehnen und stattdessen weiter für den Aufbau einer Massenbewegung an der Institution und an den Universitäten und Arbeitsplätzen überall kämpfen, die der blutigen, imperialistischen militärischen und wirtschaftlichen Unterstützung Israels durch die Vereinigten Staaten endlich ein Ende setzen kann.

Was steht im Lippman-Bericht?

Der Lippman-Bericht geht von der politischen Annahme aus, dass die CUNY ein Antisemitismusproblem hat, das von einem kleinen, aber lautstarken Teil der Studierenden und Lehrkräfte verursacht wird, und fordert „Lösungen“, die hauptsächlich mehr Repression und mehr Überwachung beinhalten.

Wir haben den Bericht gelesen, damit Sie es nicht tun müssen. Hier sind einige der wichtigsten Beschlüsse, zu deren Umsetzung sich die CUNY verpflichtet hat. Einige der 13 Hauptvorschläge werden im Folgenden hervorgehoben:

„Verstärkte Zentralisierung von Ressourcen für den Umgang mit Antisemitismus und Diskriminierung durch Einrichtung eines universitätsweiten Zentrums, einschließlich eines internen Beobachters“, wobei Lippman sagt: „Ich bin zwar nicht abgeneigt, dass die CUNY ein Zentrum einrichtet, das sich mit Themen befasst, die über Antisemitismus und Diskriminierung hinausgehen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Schwerpunkt des Zentrums zumindest in naher Zukunft auf der Behandlung von Themen im Zusammenhang mit Antisemitismus und Hass liegt.“

„Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für Opfer von Antisemitismus und Diskriminierung durch Einrichtung eines Opferanwaltsprogramms“, das die Einstellung eines „Opferanwalts“ vorsieht, der Opfern von Antisemitismus bei der Einreichung von Beschwerden helfen kann.

„Ständige Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden zum Schutz aller an der CUNY“, in der die CUNY-Verwaltung aufgefordert wird, sich wohl dabei zu fühlen, die Polizei wegen Studenten, Dozenten und Mitarbeitern zu rufen.

„Die Beziehung zwischen Israel und dem jüdischen Volk stärker berücksichtigen, wenn beurteilt wird, ob ein Verhalten als Antisemitismus einzustufen ist“, wobei die CUNY „sich stark auf die IHRA-Definition [International Holocaust Remembrance Alliance] konzentrieren“ sollte, die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt.

„Das derzeitige System der CUNY zur Einreichung von Beschwerden über Diskriminierung und Belästigung überarbeiten.“ Der Bericht fordert die Einrichtung eines „Best-in-Class“-Portals durch einen externen Berater. Es heißt darin: „Die Fragen innerhalb des Portals müssen überarbeitet werden, damit die Beschwerdeführer nicht auf die Arten von Vorfällen beschränkt sind, die sie ihrer Meinung nach melden können.“ Abgesehen davon, dass die Studierenden zu einer Big-Brother-ähnlichen Berichterstattung über die Fakultät ermutigt werden, ist klar, dass CUNY endlos Geld für Initiativen wie diese hat, während das PSC seit anderthalb Jahren ohne Vertrag ist und die CUNY-Verwaltung sich weigert, uns Gehaltserhöhungen zu gewähren, die mit der Inflation Schritt halten.

„Fakultät und andere für rechtswidriges Verhalten zur Rechenschaft ziehen“, einschließlich der Drohung, dass „Studierende oder Lehrkräfte, einschließlich fest angestellter Lehrkräfte, die gegen die Richtlinien und Verfahren der CUNY verstoßen oder sich anderweitig antisemitisch verhalten oder ein unsicheres Umfeld an der CUNY schaffen, zur Rechenschaft gezogen werden müssen“. Was „Verstöße“ ausmacht, bleibt unklar, da der IHRA-Definition „erhebliche Aufmerksamkeit“ geschenkt wird und ein neues Portal zur Erfassung von Beschwerden eingerichtet wird – und dass Studenten, die Antisemitismus melden, ein „Opferanwalt“ zur Seite gestellt wird.

„Rekrutieren und einstellen, um die Inklusivität zu fördern“, was im Kontext dieses Berichts bedeutet, mehr zionistische Professoren einzustellen. Es heißt: „Die CUNY Law School, die weithin als eine der ethnisch vielfältigsten juristischen Fakultäten des Landes gilt, ist ein Paradebeispiel. Aber wenn es um Offenheit gegenüber unterschiedlichen Ansichten und Toleranz geht, scheinen Campusumgebungen nicht immer einen integrativen Dialog zu fördern. Wenn die CUNY eine Umgebung der Toleranz und des Respekts schaffen will, muss sie ihre Rekrutierungs- und Einstellungsverfahren für Lehrkräfte überprüfen und sicherstellen, dass sie diejenigen rekrutiert und einstellt, die Inklusivität, konstruktiven Dialog und Toleranz fördern und unterstützen.“ Die CUNY Law hat wichtige Führungspersönlichkeiten der Palästina-Bewegung hervorgebracht, die von ihren Kommilitonen als Redner bei der Abschlussfeier gewählt wurden, was zu massiven Angriffen durch die New York Post, Doxing durch Zionisten und Belästigungen führte. Es ist kein Wunder, dass der Bericht diese Schule herausgreift.

Die Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus, wie sie in diesem Bericht vorgenommen wird, vermischt eindeutige Fälle von Antisemitismus, die wir alle verurteilen würden – wie das Zeichnen von Hakenkreuzen an öffentlichen Wänden – mit der Palästina-Bewegung, die sich eindeutig und entschieden gegen dieses Vorurteil ausgesprochen hat. Es wird behauptet, dass „die Fakultät mehr tun muss“, und es heißt, es gebe „zu viele Vorfälle, bei denen die Fakultät versagt hat“, wobei ein Vorfall aus dem Jahr 2021 angeführt wird, bei dem Fakultätsmitglieder des Hunter College angeblich „an Vorfällen beteiligt waren, bei denen Sitzungen eines Pflichtkurses gestört wurden, indem sie die geplante Kursdiskussion, die über Zoom stattfand, für sich in Anspruch nahmen, um die Entkolonialisierung Palästinas zu fordern“. Dies ist offensichtlich in keiner Weise ein Beispiel für Antisemitismus. Warum wird es dann in einem Bericht über Antisemitismus erwähnt?

Lippman und andere Israel-Verteidiger orientieren sich an der IHRA-Definition von Antisemitismus, die Antizionismus und Antisemitismus ausdrücklich miteinander vermischt.

Der Bericht behauptet auch, dass sich die Studierenden an der CUNY aufgrund pro-palästinensischer Proteste unsicher fühlen, und behauptet, dass Studierende nicht nur das Recht haben, sicher zu sein, sondern sich auch „sicher zu fühlen“.

„Im Verlauf meiner Überprüfung“, schreibt Lippman:

hörte ich einige Befürworter, dass es zwar wichtig ist, dass Studierende, Lehrkräfte und andere Mitglieder der CUNY-Gemeinschaft auf dem Campus sicher sind, es aber weniger wichtig ist, dass sich alle auf dem Campus sicher fühlen. Das Argument, wie es mir vorgetragen wurde, lautet, dass es subjektiv ist, ob sich eine Person auf dem Campus sicher fühlt, und dass dies entweder unschuldig oder absichtlich zur Unterdrückung zulässiger Reden und Verhaltensweisen führen kann. Ich erkenne zwar durchaus die Möglichkeit an, dass eine Person sich dafür entscheidet, ihr Unsicherheitsgefühl zum Ausdruck zu bringen, um Reden oder Verhaltensweisen zu zensieren, die diese Person missbilligt, aber ich bin dennoch der Meinung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass sich alle Studierenden und andere Personen auf dem Campus sicher fühlen. Bei Besuchen verschiedener Campus hörte mein Team von Studenten, dass sie sich unsicher fühlten, weil sie gezwungen waren, durch aktive Proteste zu gehen, um an Kursen teilzunehmen oder Campusgebäude zu betreten. Wir hörten auch von anderen, dass sie sich unsicher fühlten, wenn die örtliche Polizei als Reaktion auf ihre Versuche, friedlich zu protestieren, auf den Campus kam. Probleme wie Doxing, das in den letzten Monaten leider weit verbreitet ist, tragen nur zu einem Gefühl der Unsicherheit bei.

Die Vorstellung, dass Schüler nicht nur das Recht haben, sicher zu sein, sondern sich auch sicher zu fühlen, ist ein gefährlicher Vorschlag, der die Einschränkung von Protesten und Diskussionen im Klassenzimmer rechtfertigen kann. Er führt insbesondere an, dass sich Schüler unsicher fühlen, wenn sie an friedlichen Protesten für Palästina teilnehmen, die für die Schüler überhaupt keine Bedrohung darstellen, und impliziert damit, dass dies ein Problem ist.

Es wird auch ignoriert, dass es die Demonstranten selbst, Studenten und Lehrkräfte, sind, die am meisten Grund haben, sich unsicher zu fühlen, wenn die Universität die Polizei auf sie hetzt oder wenn sie damit droht, sie wegen ihres verfassungsmäßig geschützten Rechts auf Protest und ihres akademischen Rechts, in ihren Klassen über Themen wie den Völkermord in Gaza zu diskutieren, zu verweisen oder zu entlassen. Tatsächlich sind pro-palästinensische Demonstranten überwiegend Opfer von Doxxing-Versuchen. Lippman räumt zwar ein, dass sich Studenten beim Protestieren auf dem Campus sicher fühlen sollten, aber darum geht es in dem Bericht überhaupt nicht. Wenn die Universität Lippmans Vorschläge umsetzen würde, hätte dies eine erhebliche abschreckende Wirkung auf die Redefreiheit und Proteste von Studenten und Lehrkräften und würde zu mehr polizeilicher Repression und administrativer Bestrafung derjenigen führen, die pro-palästinensische Ansichten vertreten.

Eine der empörendsten Empfehlungen, die Lippman ausspricht, ist die Forderung nach einer verstärkten Überwachung von Studierenden und Lehrkräften. „Während meiner Überprüfung habe ich erfahren, dass bestimmte Präsidenten zögerten, uniformierte Beamte bei Protesten einzusetzen, bei denen es Befürchtungen hinsichtlich möglicher Sicherheitsvorfälle gab, weil sie glaubten, dass dies wahrscheinlich zu schlechter Publicity führen würde.“ Lippman fährt fort, dass dies „inakzeptabel“ sei, aber was wirklich inakzeptabel ist, ist, gewalttätige Polizisten in Kampfausrüstung zu rufen, um die eigenen Studenten und Lehrkräfte anzugreifen und zu verhaften, wie es der Präsident des City College, Vincent Boudreau, am 1. Mai tat, kurz nachdem das Lager der Columbia University von der taktischen Einheit der New Yorker Polizei in voller Kampfausrüstung gewaltsam geräumt worden war.

Die CUNY hat bereits begeistert auf den Bericht reagiert und versprochen, diese Änderungen umzusetzen. Wie die Antwort des Kanzlers auf den Bericht ankündigt, hat CUNY bereits dazu geführt, dass mehr Beamte für die öffentliche Sicherheit eingestellt wurden, um Studenten auf dem Campus zu unterdrücken. Der Kanzler Félix V. Matos Rodríguez sagte: „Angesichts einer landesweit zunehmenden Flut von Antisemitismus hat CUNY bereits entscheidende Schritte zur Bekämpfung von Hass und Diskriminierung unternommen. In dem Bewusstsein, dass es immer noch mehr zu tun gibt, freuen wir uns darauf, an der Umsetzung der Empfehlungen von Richter Lippman zu arbeiten …“

Auslöschung des palästinensischen Genozids und Islamophobie

Zu den erschütterndsten Aspekten dieses Berichts gehört die fast vollständige Auslöschung palästinensischer Studenten und des Völkermords in Palästina. Im vergangenen Jahr haben viele CUNY-Studenten Dutzende Familienmitglieder in Gaza verloren. Während Israel auf einen regionalen Krieg hinsteuert, erleben libanesische Studenten einen ähnlichen Terror durch den Verlust von Familienmitgliedern und die Bombardierung der Häuser ihrer Familien.

Der Bericht erkennt den Terror, Palästinenser zu sein, kaum an, und auch die CUNY-Beamten erwähnen ihn nicht in ihren regelmäßigen Schreiben über Antisemitismus – als Terrorist verleumdet zu werden, selbst wenn Bomben auf das eigene Zuhause und die eigene Familie niedergehen. Der Bericht ignoriert auch schändlicherweise die Tatsache, dass es seit dem 7. Oktober in den Vereinigten Staaten zu einem massiven Anstieg der Gewalt gegen Palästinenser und arabische Amerikaner gekommen ist, einschließlich der Ermordung eines 6-jährigen palästinensischen amerikanischen Jungen, der nur zehn Tage nach Beginn des israelischen Angriffs auf Gaza von seinem Vermieter 26 Mal erstochen wurde. Der Bericht ignoriert die Tatsache, dass drei palästinensisch-amerikanische College-Studenten im November in der Nähe ihres College-Campus in Burlington, Vermont, erschossen wurden, weil sie Kufiyas trugen und Arabisch sprachen. Er sagt nichts über das Schweigen der CUNY-Verwaltung aus, während ihre Studenten und Lehrkräfte doxxed wurden, einschließlich der Tatsache, dass ihre Gesichter auf Lastwagen vor und um die CUNY-Campus herum angebracht wurden. Und er ignoriert eklatant die Tatsache, dass im vergangenen Jahr, und zwar auf einem CUNY-Campus, die rechtsgerichtete Stadträtin und Völkermordleugnerin Inna Vernikov zu einem pro-palästinensischen Protest auf dem Campus des Brooklyn College kam, mit einer Waffe an der Hüfte, um sich gegen die Palästina-Bewegung zu stellen. Inzwischen hat Vernikov an einer Erklärung des City Council Jewish Caucus zur Unterstützung von Lippmans Bericht mitgeschrieben.

Schließlich wird in dem Bericht weder die lange Geschichte der Unterdrückung muslimischer Studenten durch die CUNY noch der breitere Kontext der Islamophobie an ihren Standorten anerkannt. Es wird die Tatsache ignoriert, dass die New Yorker Polizei eine lange Geschichte der Überwachung an der Institution hat, einschließlich der Erstellung von Profilen durch die Geheimdienstabteilung der New Yorker Polizei. Verdeckte Ermittler wurden angeheuert, um muslimische Studentenvereinigungen an mehreren Universitäten auszuspionieren, darunter auch am Brooklyn College, wo ein verdeckter Ermittler vier Jahre lang an islamischen Bildungskursen, gesellschaftlichen Zusammenkünften, Museumsbesuchen, Aquariumsausflügen und Brautpartys mit Studenten teilnahm, wie Gothamist berichtete.

Anstatt Islamophobie und dem Völkermord in Palästina das gebührende Gewicht zu verleihen, ist der Bericht besorgt darüber, dass sich einige Studenten „unsicher fühlen“ könnten, wenn sie in der Nähe von Studenten gehen, die sich gegen den Völkermord aussprechen.

Und natürlich wird in dem Bericht nicht einmal die Tatsache anerkannt, dass Israel bei seinem andauernden Völkermord in Gaza Zehntausende Palästinenser, wahrscheinlich über 100.000, ermordet hat, oder dass solche Angriffe mit der materiellen und politischen Unterstützung des gesamten US-Regimes durchgeführt werden, von Biden, Harris und Trump bis hin zu Hochul und den Leitern unserer Universitäten, von denen viele massiv in israelische Anleihen investiert haben. Es wird nicht anerkannt, dass es nicht nur unser Recht, sondern auch unsere Pflicht ist, uns gegen diese Brutalität zu wehren – oder die Tatsache, dass die Bewegung zur Beendigung des Völkermords einen bedeutenden Teil der antizionistischen jüdischen Bevölkerung umfasst.

Antizionismus ist kein Antisemitismus

Antisemitismus ist real und es gibt in der Tat einen alarmierenden Anstieg von Holocaust-Leugnern und Antisemitismus auf der ganzen Welt. Sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen, sich zu organisieren und sich dagegen auszusprechen, bedeutet jedoch nicht, den Zionismus zu unterstützen. Tatsächlich haben mit Israel verbundene Kräfte einen großen Marsch in Washington, D.C. organisiert, an dem rechtsextreme antisemitische Persönlichkeiten wie der US-amerikanische Pastor John Hagee teilnahmen, der im vergangenen November auf dem March for Israel in Washington sprach. Und wir haben die antisemitische Mobilisierung der Rechten in Charlottesville und Trumps Unterstützung für diese „sehr feinen Leute auf beiden Seiten“ nicht vergessen. Antisemitismus ist real, aber er kommt nicht von der Palästina-Bewegung, sondern von der extremen Rechten.

Wie über 100 palästinensische und arabische Akademiker, Journalisten und Intellektuelle in The Guardian schrieben,

Durch die darin enthaltenen Beispiele vermischt die IHRA-Definition das Judentum mit dem Zionismus, indem sie davon ausgeht, dass alle Juden Zionisten sind und dass der Staat Israel in seiner gegenwärtigen Realität die Selbstbestimmung aller Juden verkörpert. Dem stimmen wir absolut nicht zu. Der Kampf gegen Antisemitismus sollte nicht zu einer Strategie werden, um den Kampf gegen die Unterdrückung der Palästinenser, die Verweigerung ihrer Rechte und die anhaltende Besetzung ihres Landes zu delegitimieren.

Diese Definition wird verwendet, um die Palästina-Debatte in den USA und weltweit zu unterdrücken und zu unterdrücken. Und jetzt wird sie an der CUNY verwendet.

Ein Angriff auf die Arbeiterbewegung und die Palästina-Bewegung

Der Lippman-Bericht ist ein Angriff auf die Palästina-Bewegung und wird die CUNY-Verwaltung nur dazu ermutigen, die Überwachung und Unterdrückung der Bewegung und aller Kämpfe gegen Unterdrückung und Ausbeutung auf unseren Campus zu verstärken. Er ist ein Angriff auf unsere Arbeitsrechte, indem er unsere Fähigkeit einschränkt, im Unterricht über Palästina zu sprechen, Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt und ein Online-System schafft, mit dem Zionisten Professorinnen und Professoren angreifen können.

Die Unterdrückung pro-palästinensischer Reden hat bereits eine abschreckende Wirkung auf die CUNY und das ganze Land ausgeübt, was sich in einem deutlichen Rückgang der Bewegung an den Universitäten zeigt. Dieser Bericht und die Tatsache, dass die CUNY ihn begrüßt, sollen weiterhin Professoren, Studenten und Mitarbeiter zum Schweigen bringen und uns daran hindern, für Palästina zu sprechen und zu handeln.

Die Gewerkschaft der Lehrkräfte, Mitarbeiter und Absolventen hat auf den Lippman-Bericht beschämend reagiert. In einer Erklärung, die kurz nach der Veröffentlichung des Berichts abgegeben wurde, begrüßten unsere Gewerkschaftsführer die Empfehlungen von Richter Lippman, die einen aufrichtigen Dialog über politische Differenzen hinweg und die Aufklärung über die Geschichte des Antisemitismus und andere Formen der Diskriminierung/Voreingenommenheit fördern. Sie sagen, dass CUNY keine formale Definition von Antisemitismus übernehmen sollte, ignorieren aber die Tatsache, dass der Bericht besagt, dass es einen „signifikanten Fokus“ auf die IHRA-Definition geben sollte. Sie sagen, dass „Protokolle zur Disziplinierung von Universitätsangestellten ein obligatorisches Thema von Tarifverhandlungen sind und ihre akademische Freiheit und ihr Recht auf geschützte Rede gemäß dem Ersten Verfassungszusatz wahren müssen“ – aber dies ist ein passiver Ansatz, der lediglich darauf abzielt, dem Lippman-Bericht Grenzen zu setzen, anstatt ihn direkt zu konfrontieren.

Für unsere Gewerkschaft ist dies inakzeptabel. Die PSC-CUNY muss den Lippman-Bericht und seine Umsetzung als das bezeichnen, was er ist: ein Angriff auf die Palästina-Bewegung und auf das Recht der Fakultät auf akademische Freiheit innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers. Solange die Gewerkschaft keine Versammlungen einberuft, damit alle Arbeitnehmer entscheiden können, wie sie diesem Bericht und der CUNY-Verwaltung entgegentreten wollen, erleichtert sie nur zukünftige Angriffe. Die CUNY-Streikkampagne hat bereits eine Versammlung abgehalten, auf der dafür gestimmt wurde, den Bericht abzulehnen. Aber wir brauchen unsere Gewerkschaft, um Stellung zu beziehen, organisiert in Versammlungen auf dem Campus, um jegliche Verfolgung von uns, die wir gegen den völkermörderischen Staat Israel kämpfen, zu diskutieren und abzulehnen und die Einheit zwischen Lehrern und Schülern zu stärken.

Tatiana Cozzarelli

Tatiana ist eine ehemalige Mittelschullehrerin und derzeit Doktorandin für städtische Bildung an der CUNY.

James Dennis Hoff

James Dennis Hoff ist Schriftsteller, Pädagoge, Gewerkschaftsaktivist und Mitglied des Redaktionsausschusses von Left Voice. Er lehrt an der City University of New York.

