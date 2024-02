The Biden-Schumer Plan to Kill More Ukrainians The $61 billion will make no difference on the battlefield except to prolong the war, the tens of thousands of deaths and the physical destruction of Ukraine, writes Jeffrey Sachs. By Jeffrey D.

Der Mehrheitsführer des US-Senats Chuck Schumer und Präsident Joe Biden beim Verlassen einer Presseveranstaltung im Juli 2021. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Die 61 Milliarden Dollar werden auf dem Schlachtfeld nichts bewirken, außer dass sie den Krieg, die Zehntausenden von Toten und die physische Zerstörung der Ukraine verlängern, schreibt Jeffrey Sachs.

Der Biden-Schumer-Plan, mehr Ukrainer zu töten

Von Jeffrey D. Sachs

Common Dreams

9. Februar 2024

Präsident Joe Biden weigert sich, ein verlorenes Blatt aufzugeben, während er mit ukrainischen Leben und US-Steuergeldern wettet.

Biden und der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, schlagen vor, das Leben Zehntausender weiterer Ukrainer und 61 Milliarden Dollar an Bundesgeldern zu verschleudern, um Bidens katastrophales außenpolitisches Versagen bis nach den Wahlen im November zu verbergen.

Die 61 Milliarden Dollar werden auf dem Schlachtfeld nichts bewirken, außer den Krieg, die Zehntausenden von Toten und die physische Zerstörung der Ukraine zu verlängern. Sie werden die Ukraine nicht „retten“. Die Sicherheit der Ukraine kann nur am Verhandlungstisch erreicht werden, nicht durch einen phantasierten militärischen Triumph über Russland.

Einundsechzig Milliarden sind nicht nichts. Diese mehr als nutzlose Ausgabe würde die kombinierten Budgets des US-Arbeitsministeriums, der Umweltschutzbehörde, der National Science Foundation und des Ernährungsprogramms für Frauen, Säuglinge und Kinder übersteigen.

Fast genau vor 10 Jahren, in diesem Monat, hat Biden viel dazu beigetragen, die Ukraine auf den Weg in die Katastrophe zu bringen. Dies ist all jenen bekannt, die sich die Fakten genau angesehen haben, wird aber vom Weißen Haus, den Demokraten im Senat und den Mainstream-Medien, die Biden unterstützen, verschwiegen. Ich habe hier bereits eine detaillierte Chronologie mit Hyperlinks bereitgestellt.

1990 versprachen Präsident George H. W. Bush sen. und sein deutscher Amtskollege, Bundeskanzler Helmut Kohl, dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow, dass die NATO nicht nach Osten expandieren würde, wenn die Sowjetunion die deutsche Wiedervereinigung akzeptiere. Als sich die Sowjetunion im Dezember 1991 auflöste und Russland zum Nachfolgestaat wurde, beschlossen die amerikanischen Staats- und Regierungschefs, diese Zusage nicht einzuhalten.

Präsident Bill Clinton begann mit der NATO-Erweiterung gegen den lautstarken Widerstand von Spitzendiplomaten wie George Kennan und gegen den Widerstand seines eigenen Verteidigungsministers William Perry.

1997 setzte Zbigniew Brzezinski noch einen drauf und plante, die NATO bis in die Ukraine zu erweitern. Er schrieb, dass Russland ohne die Ukraine aufhören würde, eine Großmacht zu sein.

Die russische Führung hat wiederholt deutlich gemacht, dass die NATO-Erweiterung auf die Ukraine verständlicherweise die röteste aller russischen roten Linien ist. Im Jahr 2007 erklärte Präsident Wladimir Putin, die bisherige NATO-Erweiterung sei ein Betrug am Versprechen von 1990 und dürfe nicht weitergehen. Trotz dieser deutlichen Warnungen, auch von seinen eigenen Diplomaten, verpflichtete sich George W. Bush Jr. 2008, die NATO auf die Ukraine und Georgien auszuweiten, um Russland im Schwarzen Meer einzukreisen.

William Burns, der heutige CIA-Direktor und damalige US-Botschafter in Russland, verfasste ein berühmtes Memo mit dem Titel „Nyet means Nyet“, in dem er erklärte, dass die russische Opposition gegen die NATO-Erweiterung das gesamte politische Spektrum Russlands umfasste.

Auch die meisten Ukrainer selbst waren entschieden gegen den Plan und zogen die Neutralität einer NATO-Mitgliedschaft vor. Die ukrainische Rada erklärte 1990 die staatliche Souveränität der Ukraine auf der Grundlage, „ein dauerhaft neutraler Staat“ zu werden. Im Jahr 2009 wählte das ukrainische Volk Viktor Janukowitsch, der auf der Grundlage der Neutralität kandidierte.

Anfang 2014 beschlossen die USA, Janukowitsch durch einen Staatsstreich zu stürzen. Dies war die übliche Vorgehensweise des US-Geheimdienstes, die bei Dutzenden von Gelegenheiten in der ganzen Welt angewandt wurde.

Janukowitsch im März 2013, zusammen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. (Kreml, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Die C.I.A., die National Endowment for Democracy, USAID und Nichtregierungsorganisationen wie die Open Society Foundation machten sich an die Arbeit in der Ukraine. Die führende Person war Victoria Nuland, die zunächst stellvertretende außenpolitische Hauptberaterin von Richard Cheney war, dann Botschafterin von George Bush Jr. bei der NATO, dann Sprecherin von Hillary Clinton und 2014 stellvertretende Außenministerin.

Diesmal haben die Russen die Verschwörung auf Band aufgenommen, und zwar in einem abgehörten Gespräch zwischen Nuland und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt (jetzt stellvertretender Außenminister).

Nuland erklärt Pyatt, dass Vizepräsident Joe Biden bei der Auswahl und Festigung der Regierung nach dem Staatsstreich helfen wird. Das Ukraine-Team von 2014, bestehend aus Biden, Nuland, Jake Sullivan (damals und heute Bidens nationaler Sicherheitsberater), Geoffrey Pyatt und Antony Blinken (damals stellvertretender nationaler Sicherheitsberater), ist auch heute noch das Ukraine-Team.

Blinken, Dritter von links, mit Nuland zu seiner Rechten, bei einem Treffen mit einer ukrainischen Delegation am 13. November 2023. (Außenministerium, Freddie Everett)

Es ist ein Team von Stümpern. Sie dachten, der Sturz Janukowitschs würde die NATO-Erweiterung rasch einleiten. Stattdessen lehnten die ethnischen Russen in der Ukraine die von Nuland eingesetzte russophobe Regierung nach dem Staatsstreich vehement ab und forderten die Autonomie der ethnisch russischen Regionen. In einem Referendum stimmte die Krim mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland.

Obama, Biden und ihr Team bewaffneten die Regierung nach dem Staatsstreich, um die ethnisch russischen Regionen anzugreifen, in der Annahme, dass dies das Ende bedeuten würde. Doch die Regionen leisteten Widerstand.

Die Ukraine und die abtrünnigen Regionen unterzeichneten die Minsker Vereinbarungen, um die Kämpfe zu beenden und der ethnisch russischen Donbass-Region verfassungsmäßige Autonomie zu gewähren. Das Minsk-II-Abkommen wurde vom UN-Sicherheitsrat unterstützt, aber die USA einigten sich insgeheim mit der ukrainischen Regierung darauf, dass es in Ordnung sei, es zu ignorieren.

Im Jahr 2021, nach sieben Jahren Kämpfen und mehr als 14.000 Toten im Donbass, forderte Putin den neu gewählten Präsidenten Biden auf, die NATO-Erweiterung zu stoppen und mit Russland Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsvereinbarungen aufzunehmen. Biden wies Putins Forderung zurück, die NATO-Erweiterung um die Ukraine zu beenden.

Im Februar 2022 startete Putin die militärische Sonderoperation (SMO), um die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen.

Niemandsland zwischen russischen und ukrainischen Truppen während der Schlacht von Bakhmut, November 2022. (Mil.gov.ua, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij rief sofort zu Verhandlungen auf der Grundlage der Neutralität der Ukraine auf. Innerhalb eines Monats wurde zwischen der Ukraine und Russland ein Rahmenabkommen zur Beendigung der Kämpfe geschlossen, das auf der Neutralität der Ukraine und einem Ende der NATO-Erweiterung um die Ukraine basierte. Biden schaltete sich ein, um die Vereinbarung zu verhindern, und die USA teilten Zelensky mit, dass die USA die Neutralität nicht unterstützen würden.

Biden und sein Team hatten noch mehr misslungene Tricks in petto. Sie glaubten fest daran, dass die US-Finanzsanktionen – das Einfrieren russischer Vermögenswerte und der Ausschluss aus dem SWIFT-Bankensystem – die russische Wirtschaft lahm legen und Putin zum Einlenken bewegen würden.

Sie erwarteten sogar, dass die darauf folgende Wirtschaftskrise ihn stürzen würde. Natürlich ist nichts dergleichen geschehen.

Dann erwarteten sie, dass die NATO-Waffen Russland auf dem Schlachtfeld besiegen würden. Auch das geschah nicht. Dann erwarteten sie, dass die „Gegenoffensive“ der Ukraine im Sommer 2023, die von den Planern des Pentagon und der CIA unterstützt wurde, Russland besiegen würde. Stattdessen verlor die Ukraine Hunderttausende von toten und verwundeten Soldaten – ihre militärische Ausrüstung wurde zerstört.

Der gesamte Krieg, einschließlich des Verlusts ukrainischen Territoriums, der Hunderttausenden ukrainischen Opfer und der völligen Verschwendung von mehr als 100 Milliarden Dollar an US-Steuergeldern bis heute, hätte leicht vermieden werden können.

Jetzt wollen Biden und Schumer noch mehr ukrainische Menschenleben und noch mehr zig Milliarden Dollar für dieses eklatante Versagen ausgeben. Sie wollen dies in einer überstürzten Abstimmung tun, ohne jegliche Kontrolle durch den Kongress, geschweige denn durch die Öffentlichkeit, ohne Anhörungen und ohne jegliche Strategie. Tatsache ist, dass sie Biden vor der Blamage eines Jahrzehnts kindischer und gescheiterter Verschwörungen bewahren wollen, zumindest bis zu den Wahlen im November.

Für die Sicherheit der Ukraine gibt es nur eine Lösung: Diplomatie und Neutralität. Diese Lösung kostet weder Leben noch Geld. Das war die Wahl der Ukraine vor dem Staatsstreich von 2014 und auch 2022, bis sie von Biden aufgehalten wurde. Biden und die Demokraten im Senat weigern sich immer noch, diesen Weg zu gehen.

Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist außerdem Präsident des U.N. Sustainable Development Solutions Network und Kommissar der UN-Breitbandkommission für Entwicklung.

Dieser Artikel stammt aus Common Dreams.

