Israel-Palestine live: Netanyahu says he ordered military to form plan to evacuate Rafah US intelligence officials warn Israel nowhere near close to defeating Hamas as bombardment of Gaza continues

Israel-Palästina live: Netanjahu sagt, er habe das Militär angewiesen, einen Plan zur Evakuierung von Rafah zu erstellen

9. Februar 2024

US-Geheimdienstmitarbeiter warnen, dass Israel nicht annähernd in der Lage ist, die Hamas zu besiegen, während die Bombardierung des Gazastreifens anhält

Wichtigste Punkte

Israelische Scharfschützen erschießen Palästinenser vor Krankenhaus

Irak: US-Angriffe im Irak „sind ein Faktor für Instabilität“ geworden

Rund 100.000 Palästinenser getötet, verwundet oder vermisst

Marokkanische Drogenhändler boykottieren den Verkauf an israelische Kriminelle wegen des Gaza-Krieges

vor 53 Minuten

Marokkanische Haschischhändler weigern sich laut israelischen Medien aus Protest gegen den Krieg in Gaza, ihre Ware an israelische Kriminelle zu verkaufen.

In einem Bericht der Nachrichtenseite Mako werden mehrere israelische Drogenhändler zitiert, die sich über den Rückgang des Handels beklagen.

„Die Haschischhändler in Marokko sind nicht bereit, uns mehr Haschisch zu verkaufen, weder direkt noch über Zwischenhändler“, sagte ein Händler.

„Sie haben beschlossen, dass sie uns wegen des Krieges boykottieren. Seit dem Krieg haben wir eine Menge Geld verloren. Mindestens mehrere zehn Millionen Schekel.“

Das Blatt zitierte auch einen marokkanischen Haschischhändler, der sagte, er weigere sich, wegen des Krieges an Israelis zu verkaufen.

„Warum können Israelis mit dem Verkauf von marokkanischem Haschisch ihren Lebensunterhalt verdienen, während unsere palästinensischen Brüder Hunger leiden und unter unmenschlichen Bedingungen leben?

„Kaufen Sie es woanders. Wir verkaufen kein Haschisch mehr an Israelis – vor dem Krieg haben wir hier Geschäfte mit Israelis gemacht… die Händler kamen hierher und haben gutes Geld verdient, jetzt ist Schluss damit.“

Armeeuntersuchung ergibt, dass israelische Geisel höchstwahrscheinlich bei Luftangriff getötet wurde

vor 1 Stunde

Einer der Israelis, die am 7. Oktober von der Hamas als Geisel genommen wurden, wurde höchstwahrscheinlich bei einem Luftangriff getötet, so die Armee.

Yossi Sharabi, ein Bewohner des Kibbuz Be’eri, der zusammen mit seinem 51-jährigen Bruder Eli von der Hamas in den Gazastreifen entführt worden war, wurde letzten Monat für tot erklärt.

Einer Untersuchung der Armee zufolge wurde Sharabi zusammen mit den Geiseln Itai Svirsky und Noa Argamani in einer Wohnung im Nuseirat-Flüchtlingslager im zentralen Gazastreifen festgehalten.

Sie kam zu dem Schluss, dass Sharabi getötet wurde, nachdem israelische Jets ein nahe gelegenes Gebäude angegriffen hatten.

Netanjahu sagt, er habe das Militär angewiesen, einen Plan zur Evakuierung von Rafah zu erstellen

vor 1 Stunde

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, er habe das Militär angewiesen, einen Plan zur Evakuierung von Zivilisten aus Rafah im südlichen Gazastreifen zu entwickeln.

In einer Erklärung des Ministerpräsidenten hieß es, Netanjahu habe außerdem die Armee und das Verteidigungsministerium angewiesen, Pläne zur Bekämpfung der Hamas-Bataillone vorzulegen, die noch in der Stadt operieren.

Rafah ist mit mehr als einer Million vertriebener Palästinenser überfüllt, die vor dem israelischen Bombardement aus anderen Teilen der belagerten Enklave fliehen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden seit dem 7. Oktober 340 medizinische Mitarbeiter in Gaza getötet

vor 2 Stunden

Israelische Streitkräfte haben seit dem 7. Oktober 340 Angehörige des medizinischen Personals getötet und 99 verhaftet, sagte Ashraf al-Qudra, Sprecher des Gesundheitsministeriums von Gaza, am Freitag.

Er fügte hinzu, dass im gleichen Zeitraum mindestens 123 Krankenwagen zerstört worden seien.

US-Geheimdienstler sagen, dass Israel nicht kurz vor dem Sieg über die Hamas steht

vor 2 Stunden

Israel ist mit seiner Militäroffensive im Gazastreifen nicht einmal annähernd in der Lage, die Hamas zu besiegen, so US-Geheimdienstmitarbeiter.

Nach Angaben der New York Times erklärten die Beamten Anfang der Woche gegenüber Kongressmitgliedern, dass es Israel zwar gelungen sei, die Kampffähigkeiten der Hamas zu schwächen, man aber noch weit davon entfernt sei, die Organisation tatsächlich zu zerschlagen.

Die Beamten sagten auch, dass es angesichts des Charakters des militärischen Flügels der Hamas, der im Wesentlichen eine „Guerillatruppe“ ist, möglicherweise gar nicht möglich ist, die Gruppe zu besiegen, und dass eine einfache Schwächung ihrer Kampfkraft ein realistischeres Ziel sein könnte.

Netanjahu behauptete letzten Monat, dass Israel zwei Drittel der Hamas-Kampftruppen getötet habe, aber amerikanische Beamte sagen privat, dass ihre Schätzungen wesentlich niedriger seien und vielleicht nur ein Drittel der geschätzten 20.000 bis 25.000 Kämpfer der Hamas getötet worden seien.

Im Gazastreifen herrscht die weltweit schlimmste Unterernährung bei Kindern: Unicef

vor 3 Stunden

„In Gaza herrscht derzeit die schlimmste Unterernährung bei Kindern“, sagte James Elder, Sprecher des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef), am Freitag gegenüber Al Jazeera

„Es gibt kein sicheres Gebiet in Gaza und die Zivilbevölkerung muss mit Wasser und Unterkünften versorgt werden. Die [israelischen] Restriktionen machen es uns schwer, unsere Arbeit im Gazastreifen durchzuführen“, so Elder weiter.

Deutsches Forschungsinstitut entlässt Professor wegen Kritik an Israel

vor 3 Stunden

Ein libanesisch-australischer Professor für Anthropologie wurde von einer führenden deutschen Forschungseinrichtung entlassen, nachdem er Israels anhaltenden Angriff auf den Gazastreifen kritisiert hatte.

In einer am 7. Februar veröffentlichten Erklärung teilte die Max-Planck-Gesellschaft mit, dass sie ihre Beziehung zu dem „hochangesehenen“ Wissenschaftler Ghassan Hage wegen einer Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien, die mit den Werten der Gesellschaft „unvereinbar“ seien, abgebrochen habe.

Die Erklärung fügte hinzu, dass „Rassismus, Islamophobie, Antisemitismus, Diskriminierung, Hass und Hetze keinen Platz in der Max-Planck-Gesellschaft haben“.

In seiner Antwort sagte Hage, er könne nicht akzeptieren, wegen seiner Ansichten als Rassist bezeichnet zu werden.

Er sagte am Donnerstag, dass er über seine Entlassung informiert wurde, nachdem die rechte Zeitung Welt am Sonntag eine Anfrage an das Institut gestellt hatte, in der behauptet wurde, dass eine Reihe seiner Beiträge in den sozialen Medien, in denen er Israel kritisierte, antisemitisch seien.

Lesen Sie mehr: Deutsches Forschungsinstitut entlässt Professor wegen Kritik an Israel

Gaza

Desinformationskampagne“ hinter Schließung des Texas A&M-Campus in Doha: Katar-Stiftung

vor 4 Stunden

Eine ausgeklügelte, monatelange „Desinformationskampagne“ steckt hinter der Entscheidung der Texas A&M University vom Donnerstag, ihren Campus in Doha zu schließen, so die Qatar Foundation in einer Erklärung vom Freitag.

Der Vorstand der Texas A&M University stimmte mit 7:1 Stimmen für die Beendigung des Vertrags mit der Stiftung und damit für die Schließung des Campus in Doha in den nächsten vier Jahren.

Nach der Abstimmung erklärte der Universitätsrat, er habe seine jahrzehntelange Präsenz in Katar „aufgrund der zunehmenden Instabilität im Nahen Osten“ neu bewertet.

Die Stiftung kritisierte die Abstimmung in einer Erklärung und erklärte, die Universität sei durch eine Desinformationskampagne beeinflusst worden, die den Interessen der Stiftung schaden sollte.

„Es ist beunruhigend, dass diese Desinformation zum ausschlaggebenden Faktor für die Entscheidung geworden ist und dass man ihr erlaubt hat, sich über die Grundprinzipien von Bildung und Wissen hinwegzusetzen, ohne die bedeutenden positiven Auswirkungen zu berücksichtigen, die diese Partnerschaft sowohl für Katar als auch für die USA mit sich gebracht hat“, heißt es in der Erklärung.

„Es ist zutiefst enttäuschend, dass eine weltweit angesehene akademische Einrichtung wie die Texas A&M University einer solchen Kampagne zum Opfer gefallen ist und zugelassen hat, dass die Politik in ihre Entscheidungsprozesse eindringt.

„Der Vorstand hat zu keinem Zeitpunkt versucht, die Wahrheit von der Qatar Foundation zu erfahren, bevor er diese fehlgeleitete Entscheidung traf.“

Nach dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen haben israelfreundliche Denkfabriken in Washington begonnen, Bedenken hinsichtlich der Rechte der katarischen Regierung auf Verteidigungs- und Nukleartechnologien zu äußern, die auf dem Campus der Texas A&M University in Doha entwickelt wurden.

Das Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, das sich selbst als „der akademischen Erforschung des Antisemitismus gewidmet“ bezeichnet, warnte im Januar in einem Schreiben an US-Beamte vor der „nationalen Sicherheitsbedrohung“, die von dem Campus ausgehe, und wies auf eine „beunruhigende Beziehung zwischen Katar und der Texas A&M University“ hin.

Nordirlands erster Minister: Hamas kann künftiger Partner für den Frieden sein

vor 6 Stunden

Die Hamas wird letztendlich ein Partner für den Frieden sein müssen, obwohl sie derzeit von vielen als terroristische Organisation angesehen wird, sagte die Erste Ministerin Nordirlands Michelle O’Neill.

In einem Interview mit dem Radiosender LBC sagte O’Neill, dass nur der Dialog ein Ende des Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis herbeiführen werde, so wie es auch im Kampf zwischen der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) und der britischen Regierung der Fall war.

„Vor langer Zeit wurde die IRA als eine terroristische Organisation angesehen, mit der die britische Regierung und alle anderen nicht reden konnten.

Glauben Sie, dass die Hamas, obwohl sie von vielen Menschen in der Welt als Terrororganisation angesehen wird, letztendlich ein Partner für den Frieden sein wird, ein Partner für den Frieden sein muss?“ wurde O’Neill gefragt.

Sie antwortete: „Ja – ich denke, man braucht nur auf unser eigenes Beispiel zu schauen, um zu wissen, wie wichtig der Dialog ist, und er ist der einzige Weg, um einen Konflikt jemals zu beenden.

„Wenn die britische Regierung in der Vergangenheit nicht mit den Republikanern oder die Republikaner nicht mit der britischen Regierung geredet hätten, wären wir in Irland nicht in der Situation, in der wir uns heute befinden, nämlich in einer friedlichen und viel gleichberechtigteren Gesellschaft.

„Was wir also im Nahen Osten brauchen, insbesondere in Bezug auf Palästina, ist, dass wir jetzt einen Waffenstillstand brauchen. Und wir brauchen die internationale Gemeinschaft, die im Chor und in Harmonie für einen Waffenstillstand singt.“

Israelische Streitkräfte töten 107 Palästinenser, Zahl der Todesopfer nähert sich 28.000

vor 7 Stunden

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den letzten 24 Stunden bei 13 „Massakern“ mindestens 107 Palästinenser getötet und 142 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der palästinensischen Todesopfer in den letzten vier Monaten auf über 27.947, mit über 67.400 Verwundeten und 7.000 Vermissten, von denen man annimmt, dass sie tot oder unter Trümmern begraben sind.

Mehr als 70 Prozent der Opfer sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden Kinder und Frauen.

Der Kindheit beraubt“: Mehr als 500.000 Kinder in Gaza gehen nicht zur Schule, sagt Lazzarini von Unwra

vor 7 Stunden

Nach Angaben des Leiters der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge hat der Krieg im Gazastreifen mehr als eine halbe Million Jungen und Mädchen aus der Schule vertrieben.

„Jeder Tag des Krieges vertieft die Narben und birgt das Risiko einer verlorenen Generation, die der Ausbeutung ausgesetzt ist“, so Philippe Lazzarini in einem Beitrag. „Die Kinder werden ihrer Kindheit beraubt.“

Der Generalkommissar sagte, dass diese Situation „durch einen humanitären Waffenstillstand umgedreht werden muss“.

Zerstörung von palästinensischem Eigentum für Pufferzone „schwere Verletzung“ des Völkerrechts: UN

vor 8 Stunden

Israels Versuch, eine „Pufferzone“ zum Gazastreifen zu schaffen, könnte nach Ansicht des UN-Hochkommissars für Menschenrechte ein Kriegsverbrechen darstellen.

„Die weitreichende Zerstörung von Eigentum, die nicht durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt ist und rechtswidrig und mutwillig durchgeführt wird, stellt einen schweren Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention und ein Kriegsverbrechen dar“, sagte Volker Turk.

Die Zerstörung „zielt offenbar darauf ab oder hat zur Folge, dass die Rückkehr von Zivilisten in diese Gebiete unmöglich gemacht wird“.

„Israel hat keine stichhaltigen Gründe für eine derart umfangreiche Zerstörung der zivilen Infrastruktur geliefert“, fügte Turk hinzu.

Unrwa-Chef bespricht „kritische humanitäre Situation in Gaza“ mit saudischem Außenminister

vor 9 Stunden

Der Leiter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, Philippe Lazzarini, sagte, er habe bei einem Treffen mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud die „kritische humanitäre Situation im Gazastreifen“ und die Risiken für die Region angesprochen, wenn „die Unrwa ihre Dienste nicht mehr anbieten kann“.

Das saudische Außenministerium bekräftigte in einer eigenen Mitteilung die Unterstützung des Königreichs für Unwra und forderte alle Geber auf, ihrer Verantwortung bei der Unterstützung der humanitären Bemühungen in Palästina gerecht zu werden“.

Mindestens ein Dutzend meist westlicher Länder haben die Finanzierung der UN-Agentur ausgesetzt, nachdem Israel mehrere ihrer Mitarbeiter beschuldigt hatte, an den Anschlägen vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es keine Beweise für eine Beteiligung von Mitarbeitern an den Anschlägen gibt.

Israelische Agenten versuchen, „meine Familie zu bedrohen“, sagt der südafrikanische Außenminister

vor 9 Stunden

Die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor hat den israelischen Geheimdienst beschuldigt, sie und ihre Familie einschüchtern zu wollen, nachdem der Internationale Gerichtshof (IGH) vor kurzem entschieden hat, dass es „plausibel“ sei, dass Israels Handlungen einem Völkermord gleichkommen könnten, und das Land aufgefordert hat, solchen Schaden von den Palästinensern in Gaza abzuwenden.

Pandor sagte, sie habe mit der Polizei über eine Verstärkung ihres Sicherheitsdienstes gesprochen, nachdem sie Drohbriefe erhalten hatte.

„Ich hatte das Gefühl, dass es besser wäre, wenn wir zusätzliche Sicherheitskräfte hätten. Aber ich mache mir mehr Sorgen um meine Familie, denn in einigen der Nachrichten in den sozialen Medien werden meine Kinder erwähnt und so weiter, aber das ist ganz normal.

„Die israelischen Agenten, die Geheimdienste, [so] verhalten sie sich, und sie versuchen, uns einzuschüchtern, also dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Es gibt eine Sache, die im Gange ist“, sagte Pandor am Donnerstagabend.

Pandor sagte, die Regierung sei entschlossen, den Fall vor dem IGH zu Ende zu bringen, ähnlich wie das palästinensische Volk sich gegen das südafrikanische Apartheidsystem gestellt habe.

„Wir können jetzt nicht zurückstehen. Wir müssen an ihrer Seite sein. Und ich denke, eines der Dinge, die wir nicht zulassen dürfen, ist, dass wir den Mut verlieren. Es ist äußerst wichtig, dass wir in dieser Sache weitermachen. Wir haben mit dem südafrikanischen Volk gesprochen; sie verstehen, warum wir uns dieser moralischen Sache verschrieben haben“, sagte sie.

Israelischer Angriff auf Rafah wird „humanitären Alptraum“ verschlimmern: UN-Chef

vor 9 Stunden

Israels Plan für eine Militäroperation gegen Rafah wird „einen bereits bestehenden humanitären Albtraum mit unsäglichen regionalen Folgen exponentiell verschlimmern“, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Freitag.

Guterres erklärte in den sozialen Medien, er sei beunruhigt über Berichte, wonach „das israelische Militär als nächstes Rafah ins Visier nehmen will“.

„Die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens ist jetzt in Rafah eingepfercht und kann nirgendwo hin“, sagte er.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …