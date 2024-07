https://english.almayadeen.net/articles/analysis/civil-war-in-donbass-10-years-on



Der Bürgerkrieg im Donbass nach 10 Jahren

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

2. Juli 2024

In jeder Phase des Donbass-Konflikts gab es eindeutige Hinweise darauf, dass die Behauptungen der ukrainischen Regierung über eine weit verbreitete russische Beteiligung im Donbass gefälscht waren.

Am 1. Juli jährte sich die brutale Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Bürgerkrieg im Donbass zum zehnten Mal . Es überrascht vielleicht nicht, dass dieser Tag in den westlichen Medien unkommentiert blieb. 10 Tage vor Beginn des Krieges rief der ukrainische Präsident Petro Poroschenko zu einem Waffenstillstand im Rahmen der „Anti-Terror-Operation“ Kiews auf. Die Operation,die zwei Monate zuvor nach massiven Protesten und gewaltsamen Zusammenstößen zwischen russischsprachigen pro-föderalen Aktivisten und Behörden in der gesamten Ostukraineeingeleitet worden war, entwickelte sich schnell zu einem nicht zu gewinnenden Sumpf, in dem die interne Opposition gegen die Maidan-Regierung untergehen sollte.

Die ukrainischen Streitkräfte wurden von überraschend gut organisierten und entschlossenen Rebellen aus den abtrünnigen „Volksrepubliken“ in Donezk und Luhansk immer wieder zurückgeschlagen. Daraufhin legte Poroschenko einen Friedensplan vor, mit dem die Separatisten gezwungen werden sollten, ihre Waffen niederzulegen. Die Separatisten weigerten sich, was den Präsidenten veranlasste, ein noch brutaleres Vorgehen anzuordnen. Auch dies war ein kontraproduktiver Misserfolg, denn die Rebellen fügten der vom Westen unterstützten Regierung eine Reihe peinlicher Niederlagen zu. Kiew wurde schließlich gezwungen, die Bedingungen des ersten Minsker Abkommens zu akzeptieren.

Dieses Abkommen, wie auch sein Nachfolger, sah keine Abspaltung oder Unabhängigkeit der abtrünnigen Republiken vor, sondern deren volle Autonomie innerhalb der Ukraine. Russland wurde in dem Konflikt als Vermittler, nicht aber als Partei benannt. Kiew sollte seinen Streit mit den Rebellenführern direkt lösen. Die aufeinanderfolgenden ukrainischen Regierungen weigerten sich jedoch stets, dies zu tun. Stattdessen mauerten die Beamten endlos, während sie Moskau unter Druck setzten, sich selbst formell als Bürgerkriegspartei zu bezeichnen.

Kein Wunder: Hätte Russland zugestimmt, wäre Kiews Behauptung, sein brutaler Angriff auf die Zivilbevölkerung im Donbass sei eine Reaktion auf die Invasion seines riesigen Nachbarn gewesen, legitimiert gewesen. Im Gegenzug hätte ein umfassender westlicher Stellvertreterkrieg in der Ostukraine, wie er im Februar 2022 ausbrach, ausgelöst werden können. Es wird immer deutlicher, dass dies von Anfang an der Plan war.

Graswurzelbewegung

In den Tagen vor dem Beginn der „Anti-Terror-Operation“ Kiews im Donbass im April 2014 sprach die berüchtigte Kriegsfalke Samantha Power, jetzt USAID-Chefin, auf ABC offen von „verräterischen Anzeichen für Moskaus Beteiligung“ an den Unruhen. „Es ist professionell, koordiniert. Daran ist nichts Volkstümliches“, behauptete sie. Eine solche Darstellung gab ukrainischen Beamten, ihren ausländischen Unterstützern und den Mainstream-Medien die Möglichkeit, die Operation als legitime Reaktion auf eine vollwertige, wenn auch uneingestandene „Invasion“ Russlands zu bezeichnen. In vielen Kreisen wirdsie heute als solche bezeichnet.

Dabei gab es in jeder Phase des Donbass-Konflikts eindeutige Hinweise darauf, dass die Behauptungen der ukrainischen Regierung über eine weitreichende russische Beteiligung im Donbass – die von westlichen Regierungen, Militärs, Geheimdiensten, Experten und Journalisten bestätigt wurden – falsch waren. Man braucht nicht weiter zu suchen als die Ergebnisse eines Berichts, der 2019 von der von George Soros finanzierten International Crisis Group (ICG) veröffentlicht wurde: Rebels Without A Cause. Der Bericht, der im Mainstream völlig unbemerkt blieb, kommt zu einem eindeutigen Ergebnis:

„Der Konflikt in der Ostukraine begann als Basisbewegung … Die Demonstrationen wurden von lokalen Bürgern angeführt, die behaupteten, die russischsprachige Mehrheit der Region zu vertreten.“

Die ICG stellte fest, dass die russische Führung von Anfang an öffentlich und privat mit den russischsprachigen Menschen im Donbass sympathisierte. Dennoch gaben sie Geschäftsleuten, Regierungsberatern oder der einheimischen Bevölkerung keine „klare Anweisung“, ob – und wie – sie in ihrem Streit mit der Maidan-Regierung offiziell von Moskau unterstützt werden würden. Daher machten sich viele russische Freischärler, ermutigt durch das, was sie als stillschweigende Zustimmung der Regierung ansahen, auf den Weg in die Ukraine.“

Erst nach dem Ausbruch des Konflikts nahm die russische Regierung offiziell Beziehungen zu den Rebellen im Donbass auf, obwohl der Kreml schnell die Richtung änderte, was sie tun sollten. Die ICG berichtet, wie ein ukrainischer Kämpfer Ende April 2014 „anfing, Rufe nach Zurückhaltung bei den Bemühungen der Rebellen zu hören, die Kontrolle über ostukrainische Städte zu übernehmen“. Doch „die Separatistenbewegung im Donbass war entschlossen, weiterzumachen“.

Aufgrund dieser mangelnden Kontrolle und der wiederholten Forderungen der Rebellen nach einem direkten Eingreifen in den Konflikt ersetzte Russland die Rebellenführung in Donezk und Lugansk durch handverlesene Persönlichkeiten, die eine ausdrücklich defensive Haltung einnahmen. Aber der Kreml war letztlich den abtrünnigen Republiken verpflichtet, nicht umgekehrt. Er konnte den Rebellen nicht einmal zuverlässig befehlen, die Kämpfe einzustellen. Ein Paramilitär aus Lugansk sagte der ICG:

„Was macht man mit 40.000 Menschen, die glauben, dass sie alle erschossen oder verhaftet werden, sobald sie ihre Waffen niederlegen? Natürlich werden sie bis zum Tod kämpfen“.

An anderer Stelle zitierte der Bericht Daten von „ukrainischen nationalistischen Kämpfern“, aus denen hervorging, dass die bisher auf Seiten der Rebellen getöteten Kämpfer „überwiegend“ ukrainische Staatsbürger waren. Dies stand im Widerspruch zu den Äußerungen von Regierungsvertretern, die sie fast immer als „russische Söldner“ oder „Besatzer“ bezeichneten. Darüber hinaus hatten Vertreter der rechtsextremen Regierung von Präsident Petro Poroschenko routinemäßig behauptet, der Donbass werde ausschließlich von Russen und Russland-Sympathisanten bevölkert.

Ein ukrainischer Minister wurde in dem Bericht mit den Worten zitiert, er empfinde „absolut kein Mitleid“ mit den extrem harten Bedingungen, unter denen die Zivilbevölkerung im Donbass leide, und zwar aufgrund der von Kiew errichteten „rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Barrieren, die ukrainische Bürger in den von den Rebellen kontrollierten Gebieten isolieren“. Dazu gehörte auch die Durchsetzung einer lähmenden Blockade der Region im Jahr 2017, die zu einer „humanitären Krise“ führte und die Bevölkerung unter anderem daran hinderte, Renten und Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen.

Mehrere von der ICG befragte Bewohner des Donbass äußerten Nostalgie für die Sowjetunion. Andere machten deutlich, dass sie sich „unter Beschuss“ fühlen. Ein Rentner in Luhansk, dessen „nicht kämpfender Sohn“ von einem ukrainischen Scharfschützen getötet wurde, fragte, wie Poroschenko behaupten könne, das Gebiet sei „ein wichtiger Teil“ des Landes: „Warum haben sie dann so viele von uns getötet?“

Selenskyj wählt den Krieg

Abschließend erklärte die ICG, die Situation im Donbass dürfe nicht eng als Angelegenheit der russischen Besatzung definiert werden, und kritisierte die Tendenz Kiews, den Kreml mit den Rebellen in einen Topf zu werfen. Die Organisation äußerte sich optimistisch, dass der neu gewählte Präsident Wolodymyr Zelenskij „eine friedliche Wiedervereinigung mit den von den Rebellen kontrollierten Gebieten“ erreichen und „den entfremdeten Osten einbinden“ könne. In Anbetracht der gegenwärtigen Ereignisse waren die Schlussfolgerungen des Berichts unheimlich vorausschauend:

„Für Selenskyj wäre es die schlechteste Option, zu versuchen, die Gebiete gewaltsam zurückzuerobern, da eine umfassende Offensive wahrscheinlich eine militärische Antwort Moskaus und ein Blutbad im Donbass provozieren würde. Dies könnte Moskau sogar dazu veranlassen, die Unabhängigkeit der kleinen Staaten anzuerkennen. Die groß angelegte militärische Option wird hauptsächlich von Nationalisten befürwortet, die nicht zum politischen Establishment der Ukraine gehören. Aber einige prominente Mainstream-Politiker wollen sie nicht ausschließen.

Selenskyj hat zunächst versucht, den Donbass-Konflikt mit diplomatischen Mitteln zu lösen. Im Oktober 2019 schlug er vor, ein Referendum über einen „Sonderstatus“ für die abtrünnigen Republiken in einer föderalisierten Ukraine abzuhalten, während er sich persönlich mit Vertretern des Asow-Bataillons traf und sie anflehte, ihre Waffen niederzulegen und den Kompromiss zu akzeptieren. Nach einerspöttischen Abfuhr und Drohungen seitens der Anführer der Neonazi-Gruppe und unter dem Eindruck der nationalistischen Proteste gegen das geplante Plebiszit in Kiew wurden die Pläne fallen gelassen. Daraufhin entschied sich der Präsident für die „schlechteste Option“.

Im März 2021 erließSelenskij einen Präsidialerlass, in dem er eine „Strategie für die Räumung und Wiedereingliederung“ der „vorübergehend besetzten Gebiete“ darlegte. Mit der fälschlichen Behauptung, die Krim und der Donbass seien „von den Streitkräften des Aggressorstaates besetzt“, entwarf er klare Pläne für einen heißen Krieg zur Rückeroberung der Gebiete. Unverzüglich begannen die ukrainischen Streitkräfte, sich im Süden und Osten des Landes zu sammeln, um sich vorzubereiten.

Diese Aktivitäten schreckten den Kreml unweigerlich auf und führten zu einer massiven militärischen Aufrüstung an der Grenze zur Ukraine sowie zu umfangreichen Kriegsspielübungen, bei denen Szenarien wie die Einkreisung der ukrainischen Streitkräfte im Donbass und die Blockade des Zugangs Kiews zum Schwarzen Meer entworfen wurden. Plötzlich wurde der westliche Mainstream mit Warnungen vor einer bevorstehenden Invasion überschwemmt, und die britischen und US-amerikanischen Überwachungsflüge in der Region nahmen zu. In der Medienberichterstattung wurde entweder verschwiegen oder rundheraus geleugnet, dass dies ausdrücklich durch Kiews Eskalation ausgelöst wurde.

Danach beruhigte sich die Lage, obwohl die Situation vor Ort angespannt blieb. Im Oktober desselben Jahres griff eine ukrainische Drohne Stellungen der Rebellen im Donbass an. Moskau und deutsche Beamte warfen dem Angriff vor, gegen Minsk verstoßen zu haben, während Zelenskis damalige rechte Hand Oleksiy Arestovych dies bestritt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bei vielen Gelegenheiten offen erklärt, der Konflikt mit Russland sei der Preis für Kiews Beitritt zur EU und zur NATO.

Vier Monate später, Anfang Februar 2022, bekräftigteder französische Präsident Emmanuel Macron sein Engagementfür Minsk. Er behauptete, Zelensky habe persönlich zugesichert, dass die Bedingungen erfüllt werden würden. Doch am 11. Februar brachen die Gespräche zwischen Vertretern Frankreichs, Deutschlands, Russlands und der Ukraine nach neun Stunden ohne greifbare Ergebnisse ab. Kiew lehnte Forderungen nach einem „direkten Dialog“ mit den Rebellenab und bestand darauf, dass Moskau sich offiziell als Konfliktpartei bezeichnete.

Wie in zahlreichen Augenzeugenberichten von OSZE-Beobachtern dokumentiert, kam es dann zu einem massiven ukrainischen Artilleriebeschuss des Donbass. Am 15. Februar forderten alarmierte Vertreter der Duma unter Führung der Kommunistischen Partei den Kreml offiziell auf, die Volksrepubliken Donezk und Luhansk anzuerkennen. Wladimir Putin lehnte dies zunächst ab und verwies auf sein Engagement für Minsk. Der Beschuss nahm zu. In einem OSZE-Bericht vom 19. Februar wurden 591 Verletzungen der Waffenruhe in den letzten 24 Stunden verzeichnet, darunter 553 Explosionen in von den Rebellen kontrollierten Gebieten.

Bei diesen Angriffen wurden Zivilisten verletzt, und zivile Einrichtungen, einschließlich Schulen, wurden direkt angegriffen. Am selben Tag behaupteten die Donezker Rebellen, zwei geplante Sabotageanschläge polnischsprachiger Agenten auf Ammoniak- und Ölreservoirs in ihrem Gebiet vereitelt zu haben. Vielleicht nicht zufällig wurde im Januar 2022 aufgedeckt, dass die CIA seit 2015 eine geheime paramilitärische Armee in der Ukraine ausbildet, um solche Anschläge im Falle einer russischen Invasion durchzuführen.

So kam es, dass der Kreml am 21. Februar den Antrag der Duma von vor einer Woche offiziell annahm und Donezk und Luhansk als unabhängige Republiken anerkannte. Und hier sind wir nun.

Investigativer Journalist.

