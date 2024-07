https://thegrayzone.com/2024/07/02/air-force-azov-nazis-golf/



Luftwaffenstützpunkt veranstaltete Wohltätigkeitsgolfturnier für ukrainische Neonazis

Von Moss Robeson

2. Juli 2024

Drei Wochen bevor sich Trump und Biden bei der Präsidentschaftsdebatte am vergangenen Donnerstag über ihr jeweiliges Golfspiel stritten, veranstaltete der Luftwaffenstützpunkt „The Courses at Andrews“ ein Wohltätigkeitsgolfturnier für verwundete ukrainische Veteranen der neonazistischen Asow-Bewegung.

Anmerkung der Redaktion: Der folgende Artikel wurde ursprünglich von Moss Robeson auf Medium.comveröffentlicht.

Die Joint Base Andrews, die sich fünfzehn Meilen südöstlich des Weißen Hauses in Prince George’s County, Maryland, befindet, beherbergt die Air Force One und drei 18-Loch-Golfplätze, die seit langem von US-Präsidenten und Kongressmitgliedern bevorzugt werden. Die brutalen Faschisten beginnen eine neue Tradition auf dem Grün .

Asow-Veteranen posieren beim ersten jährlichen Wohltätigkeitsgolfturnier „US-Ukraine Freedom Summit“.

Der pensionierte Vier-Sterne-General David Petraeus sprach auf der Veranstaltung am 7. Juni zu mindestens einem halben Dutzend Asow-Veteranen. Die Veranstaltung fand nur drei Tage vor der Nachricht statt, dass das US-Außenministerium die berüchtigte Asow-Brigade der ukrainischen Nationalgarde für den Erhalt von Waffen, Ausbildung und anderer Unterstützung durch die Vereinigten Staaten zugelassen hat. Petraeus, ehemaliger Direktor der CIA, war Befehlshaber der US-Truppen in Afghanistan und im Irak.

Das Wohltätigkeitsgolfturnier bildete den Abschluss des ersten jährlichen „U.S.-Ukraine Freedom Summit“, der von der Borderlands Foundation veranstaltet wurde, einer Organisation, die Anfang 2022 vom ehemaligen West Point-Ausbilder Samuel Cook gegründet wurde, um der „Ukraine dabei zu helfen, ihren [sic] rechtmäßigen Platz in den Geschichtsbüchern zu behaupten“. Petraeus sagte: „Das Team der Borderlands Foundation war bei meinen Besuchen in der Ukraine und bei meinen Bemühungen, die Situation dort zu verstehen, sehr hilfreich.“ Sie haben sich auch zusammengetan, um sein neuestes Buch über die „Entwicklung der Kriegsführung von 1945 bis zur Ukraine“ zu fördern.

Der dreitägige „Freiheitsgipfel“, an dem Petraeus und Asow-Veteranen teilnahmen, umfasste ein „U.S.-Ukraine Veterans Forum“ und ein „U.S.-Ukraine Defense Innovation Forum“, an dem Redner aus Washington, dem ukrainischen Präsidialamt und den „Verteidigungsgemeinschaften“ beider Länder teilnahmen.

Im April 2024 unterzeichnete die Borderlands Foundation ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit dem Azov Patronage Service oder „Azov’s Angels“, der die Rehabilitation verwundeter Azov-Kämpfer unterstützt. Die neuen Partner verkündeten „einen wichtigen Tag – den Beginn einer fruchtbaren und langfristigen Zusammenarbeit zur Unterstützung der Helden der Ukraine, insbesondere der Veteranen der 12. Spezialbrigade ‚Asow‘ der NGU [Nationalgarde] und der 3. Diese Partnerschaft umfasst eine jährliche Wohltätigkeits-Golfveranstaltung in Washington, um Geld für „Azov’s Angels“ und die Borderlands Foundation zu sammeln.

Ein Foto von der Instagram-Seite der Borderlands Foundation unterstreicht die Partnerschaft mit dem Azov Patronage Service.

Die Borderlands Foundation lud Unterstützer ein, neun ukrainische „Kriegshelden“ für die Teilnahme am Golfturnier zu sponsern. Jeder von ihnen erhielt ein Profil auf der Website der Veranstaltung, das nicht davor zurückschreckte, die Tatsache hervorzuheben, dass die meisten, wenn nicht alle, Asow-Veteranen waren. Die Gruppe umfasste mindestens drei Personen aus der Asow-Brigade der NGU und drei aus der 3. Sturmbrigade, einer offeneren Neonazi-Einheit, die von Führern der breiteren Asow-Bewegung gegründet wurde.

Sie wurden aufgefordert, sich potenziellen Sponsoren vorzustellen. „Ich war Maschinengewehrschütze und hatte viel Spaß bei der Arbeit“, sagte Kostyantyn Vlaev, der erklärte, dass er sich den Asow-Spezialeinheiten, aus denen die 3. Sturmbrigade hervorging, anschloss, weil „ich etwas Größeres wollte und unter ideologischen Nationalisten sein wollte“. Auf dem Foto des Veteranen der Asow-Brigade der NGU, Vitalii Serko, ist ein wahrscheinlich neonazistischer Aufnäher auf seiner Brust zensiert.

Nach Angaben des Azov Patronage Service, der diese beiden Neonazi-Brigaden vereint, besichtigten die ukrainischen Soldaten das Pentagon, den Arlington-Friedhof und den exklusiven Army and Navy Club, „zu dessen Mitgliedern hochrangige Persönlichkeiten aus den US-Streitkräften, der amerikanischen Politik und den Spezialdiensten gehören.“ Olena Tolkachova, die langjährige Leiterin der „Azov’s Angels“, die jetzt der 3rd Assault Brigade angehören, schloss sich ihnen an.

David Petraeus posiert mit einem Veteranen der 3rd Assault Brigade und anderen Soldaten auf dem „Freedom Summit“.

Zu den weiteren Mitgliedern der von Asow angeführten Delegation in Washington gehörte Oleksandr Kikin, ein ursprünglicher Organisator des extremistischen Rechten Sektors in der Zentralukraine und heute Leiter des paralympischen Golfsports beim ukrainischen Golfverband. Olena Gubka, eine langjährige Kampfsanitäterin, war ebenfalls anwesend. Irgendwann schloss sich Gubka dem „OUN-Bataillon“ an, einer rechtsextremen Einheit, die aus dem Asow-Bataillon von 2014 hervorging und ihren Namen von der faschistischen Organisation Ukrainischer Nationalisten übernahm, die den Nazis beim Holocaust in der Ukraine half.

Der Erlös des Golfturniers der Borderlands Foundation wird für die „Förderung der Legalisierung der psychedelischen Therapie für Veteranen“ und die „Erforschung der Ketamintherapie“ verwendet.

Drei Tage nach Abschluss des „Freiheitsgipfels“ berichtete die Washington Post, dass das Außenministerium der Asow-Brigade der NGU grünes Licht für den Erhalt von US-Waffen und -Training gegeben hat, obwohl das US-Repräsentantenhaus vor Jahren ein Verbot erlassen hatte. In dem Artikel hieß es, das Außenministerium sei sich über die Ursprünge und den Zeitpunkt seiner Entscheidung nicht im Klaren. Zur weiteren Verwirrung trug bei, dass das Büro für politisch-militärische Angelegenheiten des Außenministeriums behauptete, die Asow-Brigade habe bereits „Waffen und Ausrüstung aus den USA erhalten“.

Mehr als einen Monat zuvor hatte das Mapping Militants Project der Universität Stanford sein Profil über die Asow-Bewegung, die im Oktober 2022 und im Juni 2023 Vertreter nach Stanford entsandt hatte, still und leise gelöscht. Die im April angekündigte Wohltätigkeits-Golfveranstaltung wirft weitere Fragen über den Zeitpunkt dieser politischen Kehrtwende auf.

Kürzlich bekräftigte das Repräsentantenhaus sein Verbot für alle „Nachfolgeeinheiten“ des Asow-Bataillons von 2014, einschließlich der 3. Angriffsbrigade, einer neonazistischen Kloake, die Berichten zufolge US-Beschränkungen umgangen hat, indem sie das Wort „Asow“ aus ihrem Namen gestrichen hat. Die Folgen dieser aktualisierten Gesetzgebung bleiben abzuwarten.

Befürworter der Asow-Brigade behaupten oft, dass die NGU-Asow-Brigade zu würdigen „Helden der Ukraine“ wurde, indem sie sich von der breiteren Asow-Bewegung distanzierte und die Einheit von Neonazis säuberte. Die unerwünschten Elemente verließen die Einheit und schlossen sich dem „Nationalen Korps“ und anderen Gruppen für Asow-Veteranen an. Laut New York Times „unterstützen unabhängige Militäranalysten und Experten, die sich mit der extremen Rechten beschäftigen, diese Behauptung und behaupten, dass die Eingliederung von [NGU] Asow in die regulären Streitkräfte des ukrainischen Militärs zu einer Säuberung von extremistischen Elementen führte.“

Tatsächlich hat es nie eine Säuberung gegeben, und die Asow-Brigade beherbergt immer noch offen neonazistische Einheiten. Aber lassen Sie uns der Argumentation zuliebe kurz auf diese beweisfreie Fantasie eingehen, die von vielen in Washington, Kiew und den Medien verbreitet wird: Was ist aus den „faulen Äpfeln“ geworden? Zunächst einmal haben sie sich in der 3. Sturmbrigade zusammengeschlossen, die nach wie vor an der Hüfte des Patronatsdienstes der Asow-Brigade befestigt ist. Weitere Beispiele sind die autonomen Militärschulen von Asow, die technisch gesehen zur NGU-Einheit gehören, benannt nach dem OUN-Gründer Jewhen Konowalets und dem OUN-Ideologen Mykola Stsiborskij, der eine totalitäre Ukraine anstrebte.

In Wirklichkeit beschönigen diejenigen, die auf Kritiker der Asow-Brigade losgehen, die mächtigste Neonazibewegung in der Ukraine und wahrscheinlich in der ganzen Welt.

Auf dem Grün zu sehen: die ukrainische Neonazi-Marke „Svastone“.

Moss Robeson ist ein unabhängiger Forscher, der über das internationale OUN-B Banderite-Netzwerk und seine Lobby in den USA berichtet.

Übersetzt mit deepl.com

