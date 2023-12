The Chris Hedges Report with Antony Loewenstein Watch now | Thank you for supporting the Chris Hedges Report.

Der Chris Hedges Report mit dem Reporter Antony Loewenstein über die Art und Weise, wie Israel neue Waffen und Überwachungstechnologien an Palästinensern testet, bevor es sie an Länder rund um den Globus verkauft.

Chris Hedges und Antony Loewenstein

8. Dezember 2023

Mitschrift

Jetzt reden Sie von Terror Wie sieht es bei mir aus?

Ich bin den ganzen Tag terrorisiert worden, den ganzen Tag

Die Palästinenser sind menschliche Laborratten für die israelischen Militärgeheimdienste und die Waffen- und Technologieindustrie.

Israels Drohnen, Überwachungstechnologie einschließlich Spionagesoftware, Gesichtserkennungssoftware und biometrischer Erfassungsinfrastruktur, zusammen mit intelligenten Zäunen, experimentellen Bomben,

und Anthony Loewenstein.

Israel ist der zehntgrößte Waffenhändler der Welt und verkauft seine Technologie und Waffen an schätzungsweise 130 Länder, darunter Militärdiktaturen in Asien und Lateinamerika.

Die israelischen Waffenverkäufe beliefen sich im vergangenen Jahr auf 12,5 Milliarden Dollar.

Die enge Beziehung zu diesen militärischen Einrichtungen für innere Sicherheit, Überwachung, Nachrichtendienst und Strafverfolgung erklärt die umfassende Unterstützung von Israels Verbündeten für seine völkermörderische Kampagne in Gaza.

Als der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sich weigerte, den Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppen vom 7. Oktober als Terroranschlag zu verurteilen und sagte, dass der Terrorismus unschuldige Kinder in Palästina tötet, stoppte Israel sofort alle Verkäufe von Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstung an Kolumbien.

Diese globale Kabale, die sich dem permanenten Krieg und der Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung verschrieben hat, macht jedes Jahr Umsätze in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar.

Diese Technologien zementieren einen supranationalen korporativen Totalitarismus, eine Welt, in der die Bevölkerung in einer Weise versklavt wird, die sich frühere totalitäre Regime nur vorstellen konnten.

Von Gaza bis zu den Lagern und Internierungszentren für Migranten, die aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa fliehen, ist es nicht mehr weit.

Es ist kein weiter Weg vom Bombenteppich in Gaza bis zu den endlosen Kriegen im Nahen Osten und im globalen Süden.

Es ist kein weiter Weg von den Anti-Terror-Gesetzen, mit denen in Israel abweichende Meinungen kriminalisiert werden, zu den Anti-Terror-Gesetzen, die in Europa und den Vereinigten Staaten eingeführt wurden.

Antony Loewenstein, Autor des Buches The Palestine Laboratory, How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World (Das Palästina-Labor: Wie Israel die Technologie der Besatzung in die ganze Welt exportiert), wird mit mir über diesen Einsatz von Palästinensern als menschliche Versuchskaninchen für die israelische Waffen- und Technologieindustrie sprechen.

In Ihrem Buch, das sehr lesenswert ist, beschreiben Sie den Aufstieg dieser Waffenindustrie, die ursprünglich eine staatliche Industrie war und dann privatisiert wurde.

Einer der Punkte, auf den Sie am Ende des Buches hinweisen und der sehr faszinierend ist, ist die Tatsache, dass ein großer Teil des Apparates, mit dem die Palästinenser unter Kontrolle gehalten werden sollen, heute im Wesentlichen an private Unternehmen übergeben wurde.

Und ich möchte Elliot Abrams zitieren, den ich interviewt habe, dass die Rolle Israels darin besteht, als Modell zu dienen, als Beispiel für militärische Macht und Innovation bei der Förderung von Geburten.

Und ich denke, das ist eines der Themen Ihres Buches, dass ein großer Teil der Unterstützung und der Macht Israels von seinen

und Antony Loewenstein.

Wissen Sie, in gewisser Weise war die Entstehung des Buches teilweise auf die Berichterstattung über Pegasus zurückzuführen.

Die Zuhörer und Zuschauer werden wissen, dass Pegasus ein Spionageprogramm ist, das von der NSO Group, einem israelischen Unternehmen, hergestellt wird.

Es wurde vor etwa 15 Jahren von einer Reihe von Ländern in Betrieb genommen.

Das Land, in dem es zuerst am häufigsten eingesetzt wurde, war Mexiko.

Aber was damals und auch heute noch interessant ist, ist, dass Mexiko bis heute der weltweit größte und obsessivste Nutzer von Pegasus ist, egal ob es sich um eine rechte oder eine nominell linke Regierung handelt, in der Pegasus jetzt eingesetzt wird.

und Antony Loewenstein.

Aber das Problem war, dass es zu oft als dieses schurkische israelische Unternehmen dargestellt wurde, das schreckliche Dinge tut.

Wie ich in meinem Buch zeige, ist das nicht der Fall, wie Sie wissen.

Es ist im Wesentlichen ein Arm des Staates, so wie Lockheed Martin und Raytheon Arme der US-Regierung sind.

Regierung sind.

Nun, Lockheed Martin ist ein privates Unternehmen.

Es hat einen Vorstand, sicher, und es macht Gewinne oder nicht.

Aber im Grunde ist es ein Arm des Staates, richtig?

Es wird von der Regierung für verschiedene außenpolitische Agenden oder Ziele eingesetzt.

Pegasus ist genau dasselbe.

Und

Ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und zu sagen, dass Israel jetzt wahrscheinlich die Nummer eins oder zwei in der Welt ist, was Spionageprogramme angeht, und dass Pegasus und die NSO Group in gewisser Weise nur ein Vorwand sind, weil es so viele andere Unternehmen gibt, die genau das Gleiche tun, so dass es keinen Unterschied machen würde, wenn die NSO Group morgen in Konkurs ginge und sie im Moment in finanziellen Schwierigkeiten steckt, weil es so viele andere Unternehmen gibt, die genau das Gleiche tun und diese ganze Verlockung

Das ist auch der Grund, warum bis zum heutigen Tag kein Land dies regulieren will.

Es gibt kein Land, weil sie alle davon besessen sind.

Das ist im Moment das Grundproblem.

Erklären Sie, wie Pegasus funktioniert, und wir sollten anmerken, dass es auch bei der Verlobten von Jamal Khashoggi eingesetzt wurde, die ich kannte, da sie die saudische Journalistin war, die in der

saudischen Botschaft, dem Konsulat in der Türkei.

Aber erklären Sie, wie es funktioniert.

Pegasus ist also im Wesentlichen ein stilles Werkzeug.

Es kann auf Ihrem iPhone oder Android installiert werden.

Es spielt keine Rolle, welches Telefon Sie haben.

Vor Jahren war es erforderlich, dass viele von uns zufällige Textnachrichten erhielten.

Man klickt auf den Link, vergisst ihn irgendwie und macht weiter.

So funktionierte es früher.

Das Land X oder der Geheimdienst Y verfügte also über dieses Werkzeug, sagen wir in Indien oder in einem anderen Land.

Sie würden dann eine Nachricht an das Telefon eines Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten oder Anwalts schicken.

Diese Person würde auf einen Link klicken.

Ihr Telefon wäre infiziert und sie wüsste es nicht.

Es gibt keine Möglichkeit, sich selbst zu informieren, ohne dass es forensisch überprüft wird.

Heutzutage ist nicht einmal eine Textnachricht erforderlich.

Es reicht, wenn jemand Ihre Nummer kennt.

Das war’s.

und kann auf alle Ihre Informationen zugreifen.

Es kann sogar auf Ihr Telefon und Ihr Mikrofon zugreifen, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Es kann also im Grunde als Waffe gegen Sie eingesetzt werden.

Und wie ich in meinem Buch zeige, habe ich eine große Anzahl von Menschen in Mexiko, Indien und anderswo interviewt.

Oft handelt es sich dabei um Anwälte, die gegen den Staat vorgehen.

In Mexiko habe ich eine Frau interviewt, deren Mann ermordet wurde

mit ziemlicher Sicherheit von Narcos ermordet wurde, und sein Telefon wurde nach seinem Tod vom mexikanischen Staat überwacht.

Es ist bis heute nicht ganz klar, warum in ihrem Fall das Telefon überwacht wurde, aber es zeigt, dass verschiedene Geheimdienste geradezu besessen davon sind, Zugang zu all diesen persönlichen Informationen zu erhalten.

Es ist wichtig, abschließend festzuhalten, dass

Eine Sache, die bei der Untersuchung dieses speziellen Tools wirklich klar war, ist, dass

Pegasus ist zu einem Werkzeug geworden, und Werkzeuge wie dieses wurden vor einigen Jahren in der New York Times erwähnt, und ich habe einiges davon im Buch in Frage gestellt, aber ich glaube, zwei Journalisten schrieben, es sei die mächtigste Waffe der Welt seit der Erfindung der Atombombe.

Nun würde ich das vielleicht in Frage stellen, denn Atombomben können eindeutig ein Blutbad anrichten, um es milde auszudrücken.

Pegasus tötet zwar niemanden direkt, aber es bedeutet, dass die Privatsphäre so gut wie tot ist.

Und im Moment gibt es diese massive Verbreitung dieser Instrumente, und Israel nutzt dies natürlich, das ist ein wichtiger Punkt, nutzt Pegasus und andere Instrumente als eine wichtige außenpolitische Agenda.

Ich zeige in dem Buch, dass Netanjahu im letzten Jahrzehnt mit dem Mossad in Länder ging, zu denen Israel keine engen Beziehungen hatte, Ruanda, Indien, wenn Modi kommt, und andere.

Saudi, UAE und sie hielten Pegasus als diplomatisches Zuckerbrot hoch und sagten, wir werden euch dieses erstaunliche Werkzeug verkaufen, mit dem ihr eure eigenen Bürger überwachen könnt, was immer ihr wollt, aber im Gegenzug möchten wir, dass ihr in der UNO in einer bestimmten Weise abstimmt oder bestimmte Waffen kauft, und so funktioniert es, und ich zeige eine Zeitleiste, wenn Netanyahu zum Beispiel nach Ungarn geht, um Orban oder Modi in Indien zu besuchen, und sechs oder zwölf Monate später ist Pegasus im Einsatz, das ist nicht zufällig, richtig, das ist jetzt ein Schlüsselteil der israelischen Außenpolitik

Lassen Sie uns über das Drohnenprogramm sprechen.

Sie haben Pionierarbeit im Bereich der Drohnen geleistet, ich glaube, wenn ich mich an das Buch erinnere, ist Indien vielleicht ihr größter Drohnenkunde.

Diese Drohnen werden gegen Migranten eingesetzt, die in Richtung Europa und insbesondere Griechenland fliehen, aber auch an der Grenze zwischen den USA und Mexiko.

Israelische Drohnen, und ich habe einige interessante freigegebene Dokumente aus den 80er Jahren, in denen Israel Drohnen in seinem Krieg im Libanon einsetzte.

Als Israel 1982 in den Libanon einmarschierte, war das natürlich vor dem digitalen Zeitalter, aber Israel setzte Drohnen ein.

Und selbst damals gab es dieses erstaunliche Dokument der CIA, das ich in meinem Buch habe.

Sie sind irgendwie schockiert und erstaunt

und Anthony Loewenstein.

Es werden immer mehr Drohnen getestet, vor allem in der Gegend um Gaza.

Ich lasse beiseite, was seit dem 7. Oktober passiert ist, obwohl es auch seither passiert ist.

Aber in den letzten 15 Jahren wurden Unmengen von Drohnen über dem Gazastreifen getestet, einige bewaffnet, andere unbewaffnet, die bei den verschiedenen israelischen Invasionen, Überfällen, wie auch immer man es nennen will, in Gaza eingesetzt wurden.

Und diese Drohnen werden dann als kampferprobt bezeichnet, wie Sie sagen, und dann werden sie an große Mengen von Nationen auf der ganzen Welt verkauft, und der Teil, der mich vielleicht am meisten schockiert hat, war die Verwendung durch die EU.

Die EU kauft israelische Drohnen, die unbewaffnet sind, ja, und in den letzten 10 Jahren gab es einen großen Zustrom von Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten.

Nach 2015, als die Europäer sagten, dass sie diesen riesigen Zustrom von Menschen nicht wiederholen wollen, haben sie natürlich gesagt, wenn du Ukrainer und weiß bist, werden sie dich willkommen heißen, und ich habe kein Problem damit, dass Ukrainer willkommen geheißen werden, aber wenn du schwarz oder braun bist, wird das natürlich nicht dasselbe sein.

Die EU hat also eine Art Festung Europa geschaffen und israelische Drohnen sind Teil davon. Frontex, die europäische Grenzschutzbehörde, setzt israelische Drohnen rund um die Uhr im Mittelmeer ein.

Der Chris Hedges Report Podcast mit Chris Hedges und Antony Loewenstein mit dem Titel

Israelische Drohnen sind also ein wichtiger Teil dieser Infrastruktur, ein Auge am Himmel, im Wesentlichen.

Und israelische Drohnen sind, wie Sie sagen, in Indien und verschiedenen anderen Ländern aufgetaucht.

Und in den letzten Jahren bleibt Israel einer der wichtigsten Drohnenhersteller der Welt.

Und in der Tat ist es zunehmend die Türkei.

Die Türkei stellt eine billigere Version dessen her, was Israel entwickelt hat.

Und deshalb tauchen türkische Drohnen jetzt auch in vielen Ländern der Welt in vielen Konflikten auf.

Lassen Sie uns darüber sprechen, an wen Israel verkauft.

Es ist einfacher, die Liste derer abzuhaken, an die sie nicht verkaufen.

Ich habe in den 1980er Jahren über die Konflikte in Guatemala und El Salvador berichtet.

Israel lieferte Waffen, einschließlich Napalm, an die Salvadorianer und Guatemalteken.

Natürlich war Israel einer der eifrigsten Unterstützer des Apartheid-Regimes in Südafrika.

Sie arbeiteten mit Pinochets Chile zusammen.

Der Völkermord in Ruanda wurde mit israelischen Waffen verübt.

Sie liefern militärische Ausrüstung an die abscheulichsten

Regime, einschließlich der jüngsten ethnischen Säuberung in Berg-Karabach.

Es gibt also keine, außer, ich glaube, Sie haben drei Länder genannt, Iran, Nordkorea, und ich weiß nicht, wer das andere war.

Ich glaube, ich würde sagen Syrien.

Vielleicht Syrien.

Ich meine, so weit wir wissen.

Soweit wir wissen.

Soweit wir wissen.

Ich meine, es ist natürlich interessant zu wissen, dass vor 1979 und der islamischen Revolution

Israel und der Iran sich unglaublich nahe standen.

Ich meine, die Tatsache, dass der Iran von einem Diktator regiert wurde, war natürlich kein Hindernis für den Verkauf von Waffen.

Sie waren sogar sehr besorgt, dass der Aufstieg der islamischen Revolution ihre Verkäufe behindern könnte, was natürlich auch geschah.

Wie Sie schon sagten, war dies einerseits wirklich, andererseits hätte ich wahrscheinlich nicht so überrascht sein sollen.

Ich meine, es ist wichtig zu wissen, dass Amerika nach wie vor der größte Waffenhändler der Welt ist.

45%, 45% der Waffen der Welt kommen aus Amerika.

Sie sind also bei weitem führend.

Und wie Sie sagten, ist Israel der 10. und eines der Dinge, die mich eigentlich nicht schockieren sollten, aber ich schätze, das war, dass Myanmar in den letzten Jahren offensichtlich einen Völkermord an der Rohingya-Bevölkerung begangen hat, viele wurden getötet, viele wurden vertrieben und nach Bangladesch gebracht, selbst nachdem die UN festgestellt hatte, dass Myanmar Völkermord begeht, verkaufte Israel immer noch Überwachungsanlagen und Waffen an das Regime in Myanmar.

Wie Sie schon sagten, ist es schwer, eine Liste zu erstellen, da es so viele davon gibt.

Ich denke, es ist auch erwähnenswert, dass Indien, und Indien ist tatsächlich ein großer Schwerpunkt des Buches, weil Indien jetzt das bevölkerungsreichste Land der Welt ist, die größte selbsternannte Demokratie der Welt, obwohl ich das sehr in Frage stellen würde, ein wichtiger Verbündeter der USA und sicherlich meines Landes, Australiens und der meisten westlichen Nationen, weil es nicht China ist.

Indien baut unter Modi einen hindufundamentalistischen Staat auf, eine stolz chauvinistische Nation, in der insbesondere Muslime offen diskriminiert werden.

Es kommt zu Pogromen gegen Muslime.

Nun hatten Indien und Israel vor Modis Amtsantritt nicht wirklich gute Beziehungen.

Es gab eine Beziehung in den vergangenen Jahrzehnten.

Modi kam 2014 als Premierminister ins Land.

Und es gibt eine Liebesbeziehung zwischen Netanjahu und Modi.

Einige Zuschauer haben vielleicht ein Bild gesehen, auf dem die beiden an den Strand gehen, sich die Füße nass machen und darüber sprechen, wie sehr sie sich lieben.

Wer weiß das schon?

Es wurde kein Ton aufgenommen.

Aber ich denke, diese Beziehung ist in gewisser Weise ein zentraler Grund, warum ich das Buch geschrieben habe: Es gibt weltweit einen wachsenden ethno-nationalistischen Aufschwung, wobei Indien das offensichtlichste Beispiel für Nationen ist, die mit Stolz die nicht-mehrheitliche Bevölkerung diskriminieren.

Indien ist das offensichtlichste Beispiel für Nationen, die stolz gegen die nicht-mehrheitliche Bevölkerung diskriminieren, also in Indien gegen Hindus gegen Muslime, in Israel natürlich gegen Juden gegen alle, die nicht jüdisch sind, und ich sage das als jemand, der selbst Jude ist, dass die ganze Allianz zwischen Israel und Indien mich sehr an Israel und Südafrika erinnert, wie ich in dem Buch sage, Nationen, die stolz gegen nicht so genannte akzeptable Bevölkerungen diskriminieren und daher andere inspirieren

Israel ist zur Inspiration für so viele Länder und Rechtsextremisten auf der ganzen Welt geworden.

Mal abgesehen von den liberalen Zionisten, die im Laufe der Jahre eine Liebe zu Israel entwickelt haben, spreche ich von Indien, Ungarn und verschiedenen anderen Ländern,

Sie verkaufen nicht nur Waffen, sondern auch die Idee, damit davonzukommen.

Das ist etwas, worüber ich in dem Buch viel spreche, die Idee, dass Israel damit durchkommt, dass es Besatzung, endlose Kolonisierung, Brutalisierung der Palästinenser, Waffenverkauf an Gott weiß wen und Gott weiß wo ist.

Ich denke, das bringt auf den Punkt, warum ich denke, dass Israel eine Gefahr ist, nicht nur für die Palästinenser, was schlimm genug ist, sondern ein Modell.

Schließlich, Chris, sage ich in dem Buch, dass Sie oft zu rechtsextremen Kundgebungen gehen,

und ich gehe beruflich dorthin, nur um das klarzustellen, beruflich, in den USA, Australien und anderswo.

Die israelische Flagge ist dort ständig präsent.

Das ist nicht ungewöhnlich.

Und dies sind keine Gruppen, die traditionell Juden mögen.

Ich meine, das tun sie nicht.

Ich zitiere in dem Buch Richard Spencer, diesen abscheulichen Führer der alten Rechten in Amerika, der vor einigen Jahren sagte: „Ich bin ein weißer Zionist.

Er mag keine Juden, aber er liebt die Idee, für sich und viele andere eine christliche ethno-nationalistische Sache zu schaffen.

Sie haben eine Menge geschrieben.

eine wirklich unglaublich wichtige Arbeit über die christliche Theokratie in den USA.

und ihr potenzielles Wachstum, ihren Aufstieg und ihre Vorherrschaft.

Israel ist ein Berührungspunkt, wie Sie sicher wissen, für viele dieser Gruppen, nicht für alle, aber für viele.

Und das liegt nicht daran, dass alle diese Gruppen Juden mögen, viele von ihnen tun das nicht, aber sie mögen, was Israel den Palästinensern antut, um sie auf unglaubliche Weise zu beherrschen und zu kontrollieren, und sie sind stolz auf ihren jüdischen Chauvinismus.

Sie sind jüdische

Suprematistisch.

Das ist es, was sie für Christen in Amerika oder zum Beispiel für Hindus in Indien schaffen wollen, und das ist für mich die Gefahr.

Dies stammt aus Ihrem Buch According to Netanyahu, in dem ein jüdischer Schriftsteller, Peter Beinart, erklärt, Zitat: „Die Zukunft gehört nicht dem Liberalismus, wie Obama ihn definiert hat, der Toleranz, der Gleichberechtigung und der Rechtsstaatlichkeit, sondern dem autoritären Kapitalismus, Regierungen, die aggressiven und oft rassistischen Nationalismus mit wirtschaftlicher und technologischer Macht verbinden.

Die Zukunft, so deutete Netanjahu an, werde Führer hervorbringen, die nicht Obama, sondern ihm ähnelten.

Ich denke, das passt zu dem, was Sie gesagt haben, und leider fürchte ich – ich weiß nicht, was Sie denken -, dass er Recht hat.

Das befürchte ich auch, denn man muss sagen, dass Obama auch nicht gerade ein großer Anhänger der weißen Demokratie und der Menschenrechte war, aber lassen wir dieses Thema beiseite.

Nein, ich glaube, ich fürchte, das ist richtig, und Netanjahu, so vermute ich, hat als Führer Israels möglicherweise nicht mehr lange zu leben.

Es ist offensichtlich unklar, weil so viele Israelis, sogar viele, die ihn unterstützt haben,

Der Chris Hedges Bericht

nicht nur von der technologischen Unterdrückung durch Israel, die USA oder andere begeistert sind, sondern auch von der Vorstellung, dass man diese Vorherrschaft irgendwie für immer aufrechterhalten kann.

Offensichtlich ist der 7. Oktober, wie ich im Buch anspreche oder andeute, obwohl das Buch vor dem 7. Oktober herauskam, eine Wahnvorstellung, wenn man als Nation glaubt, dass man Menschen mit Hilfe von Technologie für immer unterdrücken kann.

für immer.

Das ist eine Lüge, die nicht funktionieren wird.

Und der Gazastreifen ist ein wichtiges Beispiel dafür, dass Israel, obwohl der Gazastreifen das Hauptlabor war, Milliarden und Abermilliarden für den Bau von Mauern, Drohnen und Überwachung ausgegeben hat.

Die Hamas war in der Lage, diese relativ leicht zu durchbrechen.

Ich meine, es hat offensichtlich Jahre der Planung gebraucht, um das zu schaffen.

Aber ich fürchte, die Lektion wird nicht gelernt werden.

Und Gideon Levy, ein guter Freund von mir, ein großartiger israelischer Journalist in Israel, hat gesagt, dass er befürchtet, dass Israel und andere führende Politiker auch jetzt noch keine Lehren daraus ziehen.

Und er meint damit, dass die Lektion, die Israel aus dem 7. Oktober zieht, und offen gesagt auch die USA aus dem 11. September, die falsche ist.

Sie lautete, dass wir noch mehr einmarschieren und bombardieren und dominieren müssen, was meiner Meinung nach aus Unsicherheit und nicht aus Stärke geboren ist.

Aber nichtsdestotrotz ist das, fürchte ich, die Lehre, die Israel daraus zieht.

Nicht so sehr, dass wir vielleicht mit den Palästinensern reden oder mit ihnen verhandeln sollten.

Es gibt zwar einige Israelis, die das sagen, aber das ist eine winzige Minderheit.

Und doch sprechen Sie in Ihrem Buch über Sri Lanka und können erklären, was passiert ist.

Sie haben die tamilischen Tiger vernichtet, und die Israelis waren vollwertige Partner bei diesem Projekt.

Das hat mich fasziniert, denn ich habe mich gefragt, ob das nicht auch für Gaza gilt.

Zum Hintergrund: 2009 endete der jahrzehntelange Bürgerkrieg in Sri Lanka zwischen der singhalesischen Mehrheitsbevölkerung und den Tamil Tigers, die sich für mehr Rechte der Tamilen und ein tamilisches Heimatland in Sri Lanka einsetzten.

Jahrelang hatte Israel die srilankische

die srilankische Regierung mit dem Verkauf von Flugzeugen, Kampfjets und anderen Technologien und Waffen.

2009 geschah es, und wie sich einige Zuschauer erinnern werden, konnte die srilankische Regierung die Tamilen in einem immer kleiner werdenden Teil des nördlichen Teils von Sri Lanka ins Visier nehmen.

Wahrscheinlich wurden 40.000 Tamilen getötet.

Die genaue Zahl kennen wir nicht.

Es gab nie eine wirkliche Rechenschaftspflicht dafür.

Und ich sehe mir an, was in Gaza passiert.

Und ich habe seit dem 7. Oktober viel über Sri Lanka nachgedacht, denn in gewisser Weise ist der israelische Plan, und ich glaube nicht, dass es einen einheitlichen Plan gibt, bis zu einem gewissen Grad eine Diskussion, wenn auch in sehr engen Grenzen innerhalb des israelischen politischen und militärischen Establishments.

militärischen Establishment, aber ich denke, der Plan scheint zu sein, dass der nördliche Gazastreifen ausgelöscht wird.

Das ist apokalyptisch.

Ich denke, wenn Israel, ich denke, es ist wahrscheinlich sehr glücklich, wird es eine Wiederaufnahme der Kämpfe in Gaza geben.

Ich weiß nicht, wann, aber bald.

Wenn der Plan ist, den südlichen Teil des Gazastreifens zu dezimieren, und ich habe, wie Sie sicher auch, Chris, palästinensische Freunde in Gaza, die in Flüchtlingslagern in ihrem eigenen Land Schutz suchen, jetzt im südlichen Teil des Gazastreifens,

und Anthony Loewenstein.

oder, wie einige Zuschauer sicher wissen, der Traum vieler Mitglieder der israelischen politischen Elite und, um es deutlich zu sagen, auch vieler Menschen in der israelischen Öffentlichkeit, die die Palästinenser rauswerfen wollen.

Ägypten, Jordanien, Libanon, obwohl Ägypten, obwohl es eine Diktatur ist, dies bisher nicht akzeptiert hat.

Sie haben die Grenzen nicht weit genug geöffnet, um wirklich viele Palästinenser in den Sinai zu lassen.

Das könnte sich ändern.

Ich meine, die ägyptische Wirtschaft liegt auf den Knien.

Werden sie viel Geld und Bestechungsgelder annehmen?

Ich hoffe sehr, dass nicht, aber wir wissen es nicht.

Aber ich fürchte, dass der Plan in Gaza, wie Sie sagen, dem nicht unähnlich ist, was Sri Lanka in

I’m

Die israelischen Frauen, jüdische Frauen, die oft beim Militär waren, haben das israelische Militär irgendwie fetischisiert oder sexualisiert.

Es gibt also diese Gruppen von Frauen, die spärlich bekleidet sind, oft eine Waffe in der Hand halten und oft auf Fotoshootings posieren, als ob sie

Fotoshootings, als wären sie im Krieg in Gaza oder anderswo, um zwei Dinge zu zeigen.

Erstens: Die IDF sind frauenfreundlich.

Man kann eine unglaublich sexy Frau sein und trotzdem bei den IDF sein und Palästinenser töten.

Das ist die Folgerung.

Und zweitens, dass israelische Frauen cool sind.

Ich meine, das ist die Botschaft, die sie vermitteln wollen.

Ich weiß nicht, ob sie besonders effektiv ist, aber das ist die Botschaft, die sie zu vermitteln versuchen.

Und seit Jahren verfolge ich die Geschichte, dass die IDF, die israelische Armee, einen echten Vorstoß unternimmt, um zu zeigen, wie genderfreundlich sie ist, wie schwulenfreundlich sie ist, wie transfreundlich sie ist, wie veganfreundlich sie ist.

Ich meine, das ist eine Art, wir lachen irgendwie darüber, wenn wir das sagen, aber ich habe einen großen Abschnitt in dem Buch, in dem ich darüber spreche, dass dies ein wichtiger Teil der israelischen Nachrichtenübermittlung ist, der sogenannten Hasbara,

Ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass es sehr erfolgreich ist, ich meine, darüber kann man streiten, aber ein großer Teil der israelischen sozialen Medien hat sich in den letzten 10 oder so Jahren auf dieses Thema konzentriert.

Wir geben vegane Mahlzeiten an Soldaten aus, die das wollen.

Wir sind transfreundlich.

Wir sind frauenfreundlich.

Wir sind schwulenfreundlich.

Sie können die Regenbogenflagge schwenken.

Tatsächlich werden einige Zuschauer etwa zwei Wochen nach der israelischen Invasion in Gaza diesen israelischen Soldaten in Gaza sehen, der vor einem apokalyptischen Hintergrund die Regenbogenflagge hält.

Der Chris Hedges Report Podcast mit Chris Hedges, Antony Loewenstein mit dem Titel Antony Loewenstein

Der Spott, der daraufhin zu Recht einsetzte, war eindeutig, als ob die Leute sagten: Ihr habt Gaza dezimiert und es ist apokalyptisch, aber man kann als schwuler Palästinenser in Gaza irgendwie Freiheit haben.

Ich meine die kognitive Dissonanz, das tatsächlich zu glauben, und das hängt mit diesen Mädchen zusammen, über die Sie sprechen, dass diese Frauen in den letzten Jahren durch Israel und die Welt gereist sind, um ein liberales, aber auch militaristisches Bild von Israel zu vermitteln.

pro-feministisch, aber auch waffenfreundlich.

Und das ist der Grund, warum viele Pro-Waffen-Gruppen in den USA und vor allem Männer, seien wir ehrlich, auf diese Art der Sexualisierung von israelischen waffenführenden Frauen stehen.

Wir sollten anmerken, dass Pegasus oder die Spionagesoftware unter anderem dazu diente, schwule palästinensische Männer zu fangen, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, und sie im Wesentlichen zu Informanten zu machen.

In der Tat gibt es einen großen Teil der Einheit 8200, die das Äquivalent der US-amerikanischen NSA ist und deren Daseinsberechtigung darin besteht, die Palästinenser in den besetzten Gebieten rund um die Uhr zu überwachen.

Sie versuchen also unter anderem, so genannte Schwachstellen zu finden.

Ein Mann, der mit einer Frau verheiratet ist, der vielleicht schwul ist, ein Mann, der vielleicht eine Affäre mit einer Frau hat, mit anderen Worten, jemand, der in Anführungszeichen steht und etwas Unkonventionelles tut, ich verwende diesen Begriff ganz locker, und wenn sie diese Information bekommen, dann versuchen sie, diese Person zu einem Spion zu machen, und wir wissen nicht wirklich, wie viele Palästinenser Kollaborateure sind, es ist nicht wirklich ein Akt, einige sind es, es ist eine winzige Minderheit, aber einige sind es übrigens auch in Gaza, und zwar oft, wie ich in dem Buch sage

weil es seit fast 20 Jahren eine Belagerung des Gazastreifens gibt, die von Israel und Ägypten durchgesetzt wurde, um aus dem Gazastreifen herauszukommen, und ich habe mit Palästinensern gesprochen, denen dies angeboten wurde, die es aber ablehnten, um aus dem Gazastreifen herauszukommen, auf der israelischen Seite wurde ihnen gesagt, du kannst gehen, um im Ausland zu studieren oder in Israel oder anderswo ins Krankenhaus zu gehen, aber du musst für uns für Israel spionieren.

Und so erpressen sie Menschen, weil sie Informationen aus diesem globalen Überwachungsnetzwerk rund um die Uhr sammeln.

Und es ist interessant, dass der 7. Oktober zeigt, dass nicht nur der israelische Geheimdienst versagt hat, es war eine Art Arroganz und Hybris, sondern auch der amerikanische Geheimdienst hat versagt.

Es ist interessant festzustellen, seit ich mit verschiedenen Quellen gesprochen habe und einige, es gab einige anständige Berichte

in den letzten sechs Wochen, dass die U.S.A.

nach dem 11. September im Grunde genommen Israel ausspionieren, ich spreche in meinem Buch davon, dass es offenbar drei- bis vierhundert NSA-Mitarbeiter in den USA gibt.

deren tägliche Aufgabe es ist, Israel auszuspionieren.

Das ist ihr Job.

Sie sind also ein Verbündeter, aber Amerika traut ihnen auch nicht ganz, und ich bin sicher, das gilt für beide Seiten.

Aber

Der Chris Hedges Report Podcast mit Chris Hedges, Antony Loewenstein mit dem Titel

welches ein wichtiges U.S.

Geheimdienstzentrum im Zentrum meines Landes Australien, das als ein wichtiger Ort für die Sammlung von Geheimdienstinformationen genutzt wird, um die USA zu benutzen.

die im Irak und in Afghanistan eingesetzt werden, um sogenannte Terroristen zu bekämpfen, wobei jedoch eine große Anzahl von Zivilisten getötet wird.

wird von den USA genutzt.

seit dem 7. Oktober genutzt, um Israel bei seinen sogenannten Angriffen auf die Hamas mit Informationen zu versorgen.

Der Grund, warum das relevant ist, ist neben der Tatsache, dass es eine riesige U.S.

Geheimdienstbasis im Zentrum Australiens haben, die in der offen gesagt verrückten US

Expansion in meinem Teil der Welt ausgebaut wird, um offenbar China ins Visier zu nehmen, und Australien ist leider ein wichtiger Verbündeter in diesem Wahnsinn.

Eine U.S.

und australischen Spionagebasis im Zentrum Australiens zu haben, die dazu benutzt wird, Informationen an Israel weiterzuleiten, wobei natürlich nicht ganz klar ist, wie sie diese Informationen nutzen, macht die rechtliche Schuld auf amerikanischer und australischer Seite sehr deutlich.

Seite und der australischen Seite, so wie es war, als die U.S.

sogenannte Terroristen im Irak, in Afghanistan, in Syrien oder anderswo ins Visier nahmen, ich sage sogenannte, weil

und Antony Loewenstein.

An der Unterseite der F-35 wird die Tür geöffnet, um Waffen auf Gaza abzuwerfen.

Dieses Teil wird hier in Melbourne, Australien, hergestellt.

Es gibt also eine globale Lieferkette von Unternehmen, die direkt an dem beteiligt sind, was Israel tut, und wenn der Internationale Strafgerichtshof zuhört, dann gibt es viel zu tun.

Lassen Sie uns über Privatisierung sprechen.

Sie sprechen über den Neoliberalismus, der Israel, das ein sozialistischer Staat war, verändert hat.

Große staatliche Unternehmen wurden verkauft, privatisiert, vor allem in den 1990er Jahren.

Israel hat eine sehr große Einkommensungleichheit.

Die Armutsquote liegt in Israel bei 23 %, in der arabischen Bevölkerung bei 36 %.

Und Sie schreiben, viele Palästinenser sind sich nicht bewusst

wie die Besatzung privatisiert wurde, weil es keinen Unterschied macht, ob ein Staatsbeamter oder eine Privatperson sie belästigt oder demütigt.

Sie schreiben weiter von den vielen Kontrollpunkten, die Palästinenser durchqueren müssen, um in ihre Schulen, an ihren Arbeitsplatz oder nach Israel zu gelangen, wenn sie das Glück haben, eine der wenigen Arbeitsgenehmigungen zu erhalten, die der jüdische Staat vergibt.

Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie und biometrischen Daten zur Dokumentation

Der Chris Hedges Report Podcast mit Chris Hedges, Antony Loewenstein mit dem Titel Antony Loewenstein

Man muss natürlich sagen, dass Israel ein selbsternanntes sozialistisches Land ist, aber ein sozialistisches Land für Juden.

Ich meine, das zu sagen ist offensichtlich.

Und auch, ja, und natürlich, ich meine, wie einige ältere Zuschauer wissen werden, ist es erstaunlich, wenn man jetzt daran denkt, dass so viele der weltweiten Linken in den ersten 20 Jahren seiner Existenz in Israel verliebt waren.

Wie auch immer, das war eine gewisse Blindheit, über die wir manchmal reden können.

Aber wie auch immer,

Ja, sehen Sie, Netanyahu war ein Schlüsselfaktor dafür, dass Israel einen quasi sozialistischen Hintergrund hatte.

In den letzten 20 Jahren gab es eine Verschiebung, nicht nur in Richtung einer liberalen Politik innerhalb Israels selbst, sondern auch durch die Auslagerung der Besatzung.

Und in gewisser Weise geht das einher mit der massiven Ausweitung der Siedlungen, es gibt jetzt etwa

Eine Dreiviertelmillion jüdische Siedler leben in den besetzten Gebieten, im Westjordanland und in Ostjerusalem, und viele der Wachen oder Sicherheitsbeamten, die sowohl an den Siedler-Kontrollpunkten als auch an den israelischen Kontrollpunkten arbeiten, werden von privaten Unternehmen betrieben, und ich habe einige Ich habe zwischen 2016 und 2020 in Ostjerusalem gelebt und es seit fast 20 Jahren besucht, also habe ich viel Zeit damit verbracht

Ich habe also viel Zeit damit verbracht, diese Art von Problemen zu untersuchen, und es lohnt sich zu sagen, dass, wie ich in dem Buch sage, ja, es ausgelagert wurde und die Verantwortlichkeit gleich Null war, selbst wenn ein israelischer Soldat einen Missbrauch begeht, geschweige denn, wenn ein privates Unternehmen dies tut, und es ist auch wichtig zu sagen, dass ja viele dieser Unternehmen israelisch sind, aber viele von ihnen, die dies tun, sind auch ausländisch und international, und das ist relevant, denn einige Zuschauer werden sich daran erinnern, dass die UNO in den letzten Jahren versucht hatte, diese Liste zu veröffentlichen

und Anthony Loewenstein.

Etwa 20 dieser Unternehmen haben sich daraufhin sozusagen aus dem Besatzungsmanagement zurückgezogen.

Aber es gibt, glaube ich, immer noch etwa 100 Unternehmen, israelische und ausländische, die tagtäglich direkt an der so genannten Verwaltung der Besatzung beteiligt sind.

Das ist für mich nicht nur illegal und unmoralisch, sondern auch reif für eine Art Boykottkampagne, die, wie ich vermute, zunehmen wird.

und Anthony Loewenstein.

Austo und dann Unit 8200.

Any Vision, das, wie er sagte, seinen Namen geändert hat, ist ein israelisches Gesichtserkennungsunternehmen, das dies an israelischen Kontrollpunkten getestet hat.

Das bedeutet also, dass Palästinenser, die sich im Westjordanland bewegen wollen, wenn sie möglicherweise vom Westjordanland nach Israel einreisen wollen,

Sie müssen ihre Personalien überprüfen lassen, ihre Iris wird jetzt oft überprüft, und sie haben all diese Informationen gesammelt.

Wir wissen nicht genau, wohin diese Informationen gingen, aber es ist klar, dass sie nach Israel gingen, in eine riesige Datenbank, die sie nutzten, um persönliche Daten über so ziemlich jeden einzelnen Palästinenser in den besetzten Gebieten zu sammeln.

Diese Werkzeuge werden dann weltweit vermarktet.

Sie sind in riesigen Mengen in der Infrastruktur von Flughäfen und anderen Orten auf der ganzen Welt aufgetaucht.

Und wenn diese Unternehmen dafür werben, bin ich mir nicht sicher, ob irgendeine Vision den Begriff „kampferprobt“ verwendet, aber sie sagen, dass sie in Palästina erfolgreich getestet wurden, sozusagen erfolgreich.

Und das hat mit dem Jahr 8200 zu tun, das, wie ich schon sagte, Israels NSA ist.

Das ist die Einrichtung, die nachrichtendienstliche Informationen über Israelis und Palästinenser sammelt.

Und es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die Besatzung immer mehr nach Hause kommt, dass viele israelische Juden, die jahrelang geglaubt haben, dass dies nur mit den Palästinensern auf der Straße passiert, immer mehr selbst überwacht werden.

Und ich spreche nicht erst seit dem 7. Oktober, obwohl gerade seitdem.

dass es in Israel zunehmend eine Stimmung gibt, abweichende Meinungen vollständig zu kriminalisieren, egal ob sie von Arabern oder Juden kommen.

Aber die Einheit 8200 ist zu einer Art berüchtigtem Sammelbecken für Leute geworden, die jahrelang im Militär arbeiten und all diese Werkzeuge und Methoden zur Überwachung von Palästinensern entwickeln, die sie dann in den privaten Sektor bringen.

Dort entwickeln sie verschiedene Formen der Unterdrückung, die sie dann in der ganzen Welt verkaufen können.

Und durch die Aufrechterhaltung dieser engen Verbindungen, und das ist der Punkt, auf den ich vorhin hingewiesen habe, war die NSO-Gruppe im Wesentlichen ein Arm des Staates.

Viele dieser Firmen, diese Überwachungsfirmen, Repressionswerkzeuge, biometrische Firmen, die in den besetzten Gebieten oder in Gaza tätig sind,

werden dann von Israel als wichtiges Verkaufsargument benutzt, um sozusagen neue Freunde zu gewinnen.

Es ist eine transaktionale Freundschaft, eine transaktionale Beziehung.

Und deshalb glaube ich, dass die israelische Rüstungsindustrie in Wirklichkeit eine Versicherungspolice ist.

Es ist eine Versicherungspolice, weil, ja, es gibt einige Länder, die sich dem widersetzen, was Israel tut, nicht viele, nicht genug, aber selbst die Länder, die sich öffentlich dem widersetzen

was Israel tut, kaufen viele von ihnen immer noch israelische Unterdrückungstechnologie.

Ich meine, Mexiko ist ein Beispiel unter vielen.

Ich denke also, dass Worte oft eine Rolle spielen.

Das stimmt.

Was eine Regierung oder, Sie wissen schon, ein Premierminister oder Präsident sagt, ist nicht irrelevant.

Ja, sicher.

Aber es kommt mehr darauf an, was man selbst tut, was man kauft, was man in seinem eigenen Land einsetzt.

Wenn man also 130, 140 Nationen auf der Welt hat, die in den letzten Jahrzehnten

die in den letzten Jahrzehnten in irgendeiner Form israelische Verteidigungstechnologie gekauft haben, Drohnen, Raketen, Spionagesoftware, was immer es auch sein mag, das ist es, was zählt.

Und ich denke, Israel glaubt, wahrscheinlich zu Recht, dass diese Nationen, zumindest im Moment, sich nicht gegen Israel wenden werden, solange sie so sehr auf diese Unterdrückungsinstrumente angewiesen sind.

Lassen Sie uns über Blue Wolf oder die Wolf Pack Datenbank sprechen.

Das ist im Grunde ein System, das in den letzten fünf Jahren entwickelt wurde

das in den letzten fünf Jahren entwickelt wurde und über das jeder israelische Soldat, der in den besetzten Gebieten operiert, verfügt.

Das Ziel ist es, persönliche Informationen und Daten über jeden einzelnen palästinensischen Mann, jede Frau und jedes Kind zu erhalten.

Sie werden in eine riesige Datenbank eingegeben, die dann dazu verwendet wird, diese Menschen zu diskriminieren.

Was bedeutet das praktisch?

Person X möchte vom Westjordanland nach Israel gehen, um dort zu arbeiten und medizinische Versorgung zu erhalten.

Ein Palästinenser weiß nicht, welche Informationen über ihn gesammelt wurden.

Es liegt offensichtlich keine Zustimmung vor.

Und wie ich in meinem Buch schreibe, gibt es Aussagen von Soldaten, meist anonym, von israelischen Soldaten, bei denen es fast wie ein Spiel ist.

Wie viele persönliche Daten von Palästinensern können wir bei unserem Einsatz heute Abend erfahren, wenn wir in den besetzten Gebieten dienen?

Und es versteht sich eigentlich von selbst, dass es in diesem Prozess keine Transparenz gibt, null.

Die Palästinenser, die in Hebron oder Nablus oder anderswo leben, wissen also nicht wirklich, welche Informationen gesammelt werden, aber wir wissen, dass dies ihre Bewegungsfreiheit innerhalb des Westjordanlandes und möglicherweise auch in Israel oder im Ausland beeinträchtigt.

Israel erfindet alle möglichen Formen der Kontrolle von Menschenmengen, Sie haben Recht, Tränenmeer, eine Drohne, die Tränengaskanister über einem großen Gebiet abwirft, Stinktierwasser, die Stinktierwasserdrohne, eine Art Flüssigkeit aus einem Wasserwerfer, die für lange Zeit einen üblen Geruch auf Kleidung und Körper hinterlässt.

Und diese wurden beim Großen Marsch der Rückkehr eingesetzt, einer weitgehend gewaltfreien Protestbewegung

Protestbewegung in Gaza war, wo sie bis zur Grenze zogen.

Viele von ihnen wurden natürlich erschossen.

Aber sprechen Sie über einige der Formen der Kontrolle von Menschenmengen, bei denen Israel Pionierarbeit geleistet hat, die wir aber auch an Orten wie Ferguson gesehen haben.

Antony Loewenstein Ja.

Nun, das ist etwas, worüber ich in meinem Buch spreche, nicht wahr, Chris, dass es ein Gefühl gibt, dass Israel wiederum

und Antony Loewenstein.

und das Meer der Tränen war eine Drohne, die im Wesentlichen Tränengas auf Menschen abwarf, sie nicht tötete, aber sicherlich großen Schaden anrichtete, und buchstäblich während des Marsches der Rückkehr und während diese Drohne, das Meer der Tränen, eingesetzt wurde, dokumentiere ich dies in dem Buch,

wollten andere Länder sie kaufen, weil sie sozusagen in Echtzeit getestet wurde, und die Verbindung zwischen den USA

und Israel ist hier der Schlüssel, und ich sage das ziemlich bald nach dem 11.9. gab es einen massiven Versuch sowohl von der amerikanischen als auch von der israelischen Lobby in den USA.

die Anti-Defamation League insbesondere, aber auch andere Gruppen, um Informationen auszutauschen, so dass riesige Mengen von Polizeikräften zwischen

und Antony Loewenstein.

Das sind Beispiele von Polizeibeamten, ich habe diese Zitate im Buch, die nach dem 11. September nach Israel reisten und sich davon inspirieren ließen, was Israel den Palästinensern antut.

Und sie bringen diese, ich meine, um es klar zu sagen, wie ich in dem Buch sage, die amerikanische Polizei braucht keine israelische Ausbildung, um repressiv gegen Schwarze und Minderheiten vorzugehen.

Natürlich behaupte ich das nicht.

Aber ich behaupte, dass sie neue Repressionsmittel bekommen, und zwar bis zu dem Punkt, an dem wir vor kurzem

große israelische Grenzsicherungskräfte an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, um zu sehen, wie die USA, in Anführungszeichen, ihre Grenze aufrechterhalten.

Und es ist erwähnenswert, Sie haben das bereits erwähnt, ich habe nicht vollständig darauf geantwortet, dass es an der Grenze zwischen den USA und Mexiko einen wichtigen Teil dieser Infrastruktur gibt, die von Obama begonnen wurde,

von Trump vertieft und von Biden fortgeführt wurde, die israelische Überwachung.

Es gibt massive Elbit-Überwachungstürme überall an der Grenze zwischen den USA und Mexiko.

Mexiko und Elbit ist Israels größtes Verteidigungsunternehmen und der Grund, warum die USA

Der Grund für das anfängliche Interesse der USA an dieser Art von Technologie war, dass sie in Palästina getestet und erprobt worden war.

In Anführungsstrichen: Es funktioniert.

Man hat also all diese massiven Überwachungstürme, die sowohl der Überwachung

und Anthony Loewenstein

Ideologische Angleichung zwischen vielen in den USA

die Israel fast an vorderster Front sehen – ich hasse es, diesen Begriff aus dem Wilden Westen zu verwenden -, wenn es um die Kontrolle von Menschenmengen geht, um das Management von Menschenmengen, um die Unterdrückung jeglichen Widerstands gegen überwältigende Gewalt.

Und sie nehmen diese Beispiele mit zurück in die USA

und vice versa.

Es ist eine Art Rückkopplungsschleife, die in beide Richtungen geht.

Wie Sie sagten, gab es in Ferguson – ich spreche das in meinem Buch an – viele Hinweise darauf, dass einige, wir wissen nicht genau, dass insbesondere die Polizei in Ferguson direkt nach Israel gereist war, das ist nicht unbedingt der Fall.

Aber ein Teil der Ausbildung, die die Polizeikräfte in den USA, auch in Ferguson, genutzt hatten, stammte teilweise aus Israel.

Sprechen Sie über Phontex und darüber, wie diese israelische Technologie verwendet wird, um in verschlüsselte Messaging-Apps einzubrechen, insbesondere auf Mobiltelefonen von Flüchtlingen.

Ja, Phontex ist die sogenannte Sicherheitstruppe der EU-Grenzen.

Und es gab ein echtes Trauma innerhalb von Phontex, nicht dass ich Mitleid mit ihnen hätte, aber ein Trauma nach der Flüchtlingswelle von 2015

Flüchtlingswelle, hauptsächlich aus Syrien und anderen Ländern.

Das darf sich nicht wiederholen.

Jetzt haben wir also eine Situation, in der immer noch große Mengen von Migranten versuchen, vor allem aus Afrika und dem Nahen Osten zu kommen.

Sie fliehen vor Kriegen, Konflikten oder Klimakatastrophen.

Und ihre Telefone, also ihre Smartphones, die im Grunde genommen ein lebenswichtiges Mittel sind, um zu wissen, wie man dorthin kommt, wissen Sie, die Leute haben Karten auf ihrem Telefon, persönliche Daten, Fotos werden oft von Menschen an den EU-Grenzübergängen gemacht.

Der Chris Hedges Report Podcast mit Chris Hedges, Antony Loewenstein mit dem Titel Antony Loewenstein

und israelische Technologie sind Teil davon.

Und ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass, wie ich bereits sagte, israelische Drohnen ebenfalls Teil dieser Infrastruktur sind, aber auch die EU, die Israels größter Handelspartner ist.

Das sollte man erwähnen.

Wenn also all diese europäischen Nationen in den letzten Jahren immer wieder ihre Besorgnis über die Besatzung, die Besorgnis über die Siedlungen zum Ausdruck gebracht haben, gerade diese Woche

gerade diese Woche.

Einer der EU-Chefs sagte, und ich paraphrasiere, in Zeiten des Krieges sei es einfach empörend, dass Israel riesige Geldsummen für den Bau weiterer Siedlungen ausgibt, denn Israel hat seinen letzten Haushaltsplan veröffentlicht und darin sind riesige Geldsummen für Siedlungen enthalten.

Und ich habe auf Twitter geantwortet, und was werden Sie dagegen tun?

Denn die Geschichte deutet auf nichts hin.

Sie werden nichts dagegen tun.

Ich meine, abgesehen von der Tatsache, dass ich deutscher und australischer Staatsbürger bin, ist dieses Thema in Deutschland offensichtlich giftig.

Dass Deutschland sein eigenes historisches Unglück, seine abscheulichen Taten während des Holocausts, einschließlich der meisten meiner Familie, die im Holocaust getötet wurden, benutzt, um Israels historische Absolution zu unterstützen.

Irgendwie zu sagen, dass wir für unsere eigenen Sünden büßen müssen, wenn wir wahnsinnig pro Israel sind,

während der 12 Jahre des Nazi-Deutschlands.

Und das

hat eine praktische Auswirkung, denn Israel verkauft nicht nur viele Waffen an Deutschland.

Deutschland verkauft auch große Mengen an Technologie an Israel.

Seit dem 7. Oktober hat sich die Zahl der Waffen, die Deutschland an Israel verkauft, um es in seinem schrecklichen Krieg in Gaza zu unterstützen, verzehnfacht.

Das ist die praktische Bedeutung.

Die Unterstützung der EU für Israel, und ich habe ein

Ich zitiere in dem Buch einen Gideon Levy, den Journalisten von Haaretz, den ich bereits erwähnte, der vor einigen Jahren zu einer Art Treffen mit Netanjahu ging, und er schaut auf eine Karte Netanjahu und sagt, dass die ganze Welt im Grunde Israel unterstützt, es gibt ein paar Nationen in Europa, ich glaube, er wies auf Belgien hin, die uns ein bisschen Schwierigkeiten machen, aber insgesamt geht es uns gut, was bedeutet, dass die belgischen Behörden gelegentlich ihre Besorgnis über die Siedlungen ausdrücken

was Israel nicht wirklich interessiert.

Aber letztendlich hat die EU beschlossen, Israel nicht herauszufordern, obwohl die Infrastruktur der EU, Chris, im Westjordanland ständig zerstört wird.

Und ich frage mich, wie und wann sich das ändern wird, denn bisher hat es sich nicht geändert.

Zum Abschluss Ihres letzten Kapitels zitieren Sie einen israelischen Menschenrechtsanwalt: Dank der Überwachungstechnik kann ein Land heute Massaker an Demonstranten vermeiden.

Heute sind wir in der Lage, den nächsten Nelson Mandela zu identifizieren und seine Überwachung zu stoppen, bevor er überhaupt weiß, dass er Nelson Mandela ist.

Was Sie in Ihrem Buch beschreiben, ist die Entstehung eines wirklich beängstigenden, dystopischen, orwellschen

und Anthony Loewenstein.

Anthony Loewenstein ist ein Anwalt, der viel Zeit damit verbracht hat, die israelische Waffenindustrie aufzudecken.

Ein großer Teil seiner Arbeit ist in meinem Buch enthalten.

Im Wesentlichen sagt er, und das Buch zeigt das auch, dass die Überwachungstechnologie heute so ausgereift ist, dass Nationen, und ich habe Zitate von Menschen in Togo zum Beispiel und verschiedenen anderen Nationen auf der ganzen Welt, die oft von US-gestützten oder israelisch gestützten Diktaturen regiert werden,

In den so genannten schlechten alten Zeiten gab es natürlich repressive Regime, die in der Lage waren, die Menschen auf verschiedene Arten zu überwachen. Das gab es schon immer, aber der Unterschied ist jetzt, dass wir uns so sehr auf Telefone und das Internet verlassen, dass all diese Technologie rund um die Uhr überwacht wird. Das bedeutet nicht, dass jede Information immer erfasst wird. Das Problem der USA nach dem 11. September war, dass sie so viele Informationen erhielten, dass sie sie nicht verarbeiten konnten.

Israel hat ein ähnliches Problem, wie wir am 7. Oktober gesehen haben, aber wie Sie sagten, wird Israel für mich zu einer der weltweiten Inspirationen für repressive Technologie, lange vor dem 11. September und lange nach dem 11. September, und die Gefahr ist klar, dass es ein Modell für Unterdrückung wird

wie ich schon sagte, Israel zeigt den Ländern, wie man es macht, man kann auch sein Volk unterdrücken, wenn man diese Technologie kauft, diese Spionagesoftware, diese Drohne, was auch immer es sein mag, ja, die Technologie ist nicht perfekt, das sage ich natürlich nicht, aber das ist es, was ich sage, aber sie kann eine globale fast

Der Chris Hedges Report Podcast mit Chris Hedges, Antony Loewenstein mit dem Titel

besonders.

Ich spreche über Sprache.

Ich habe auch über Überwachung gesprochen.

Wie ich in meinem Buch schreibe, hat die ganze U.S.

Rhetorik nach dem 11. September, der sogenannte Krieg gegen den Terror, das war das israelische Drehbuch.

Die Rhetorik der USA nach dem 11. September, der so genannte Krieg gegen den Terror, war nicht genau dieselbe, aber sie war in bemerkenswerter Weise von dem inspiriert, was Israel in den 80er Jahren und danach im Libanon getan hatte.

Eine sehr ähnliche Rhetorik über den so genannten Terrorismus, Kollateralmord, oder sie nennen es Kollateralschaden, aber ich würde es Kollateralmord nennen.

Etwas, das unser gemeinsamer Freund Julian Assange, ein australischer Kollege, ein großer, großer Held von mir, ich kenne Julian seit 2006, gleich zu Beginn von

WikiLeaks, dass das, was Leute wie er und viele andere seit Jahren sagen, die Bedrohung ist, die Idee einer kompletten Architektur der globalen Überwachung, die fast unschlagbar ist.

Und Israel ist darin weltweit führend.

Und ich denke, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, ist der erste Schritt.

Der nächste Schritt ist natürlich, wie man dagegen vorgehen kann.

Und ich denke, dass die weltweite Reaktion auf den 7. Oktober, sowohl auf den Angriff der Hamas als auch auf die irrsinnigen, überwältigenden, brutalen Kriegsverbrechen, die Israel im Gazastreifen begeht, eine Art von zivilgesellschaftlicher Aktion hervorruft, die ich in dieser Angelegenheit noch nicht gesehen habe, zumindest nicht zu meinen Lebzeiten.

Und ich habe palästinensisch-israelische Freunde, und ich spreche vor allem weltweit, nicht so sehr in Palästina, sondern in Israel selbst,

und das ist für mich ein Zeichen der Hoffnung, auch für jüdische Mitbürger und viele Palästinenser, und das ist für mich der einzige Hoffnungsschimmer in dieser wirklich sehr dunklen Zeit.

Großartig.

Das war Antony Loewenstein, Autor von The Palestine Laboratory, How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World.

Ich möchte dem Real News Network und seinem Produktionsteam, Cameron Granadino, Adam Coley, David Hebden und Kayla Rivera, danken.

Sie können mich unter chrishedges.substack.com finden.

Die Palästinenser sind menschliche Laborratten für das israelische Militär, die Geheimdienste und die Waffen- und Technologieindustrie. Israels Drohnen, Überwachungstechnologie – einschließlich Spionagesoftware, Gesichtserkennungssoftware und Infrastruktur zur Erfassung biometrischer Daten – sowie intelligente Zäune, experimentelle Bomben und KI-gesteuerte Maschinengewehre werden an der gefangenen Bevölkerung in Gaza ausprobiert, oft mit tödlichen Folgen. Diese Waffen und Technologien werden dann als „kampferprobt“ zertifiziert und in die ganze Welt verkauft.

Israel ist der zehntgrößte Waffenhändler der Welt und verkauft seine Technologie und Waffen an schätzungsweise 130 Nationen, einschließlich Militärdiktaturen in Asien und Lateinamerika. Die israelischen Waffenverkäufe beliefen sich im vergangenen Jahr auf 12,5 Milliarden Dollar. Die enge Beziehung Israels zu diesen Militär-, Sicherheits-, Überwachungs-, Geheimdienst- und Strafverfolgungsbehörden erklärt die umfassende Unterstützung seiner völkermörderischen Kampagne in Gaza durch Israels Verbündete. Als der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sich weigerte, den Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppen vom 7. Oktober als „terroristischen Angriff“ zu verurteilen und sagte, „der Terrorismus tötet unschuldige Kinder in Palästina“, stoppte Israel sofort alle Verkäufe von Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstung an Kolumbien. Diese globale Kabale, die sich dem permanenten Krieg und der Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung verschrieben hat, macht jedes Jahr Umsätze in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar. Diese Technologien zementieren einen supranationalen korporativen Totalitarismus, eine Welt, in der die Bevölkerung in einer Weise versklavt wird, die sich frühere totalitäre Regime nur vorstellen konnten. Von Gaza ist es nicht weit zu den Lagern und Auffanglagern, die für Migranten eingerichtet wurden, die aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa fliehen. Es ist kein weiter Weg vom Bombenteppich in Gaza zu den endlosen Kriegen im Nahen Osten und im globalen Süden. Es ist kein weiter Weg von den Antiterrorgesetzen, mit denen abweichende Meinungen in Israel kriminalisiert werden, zu den Antiterrorgesetzen, die in Europa und den USA eingeführt wurden. Anthony Loewenstein, Autor des Buches The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …