Israelisch-palästinensischer Krieg: Treffen Sie die palästinensischen Teenager, die in israelischen Gefängnissen festgehalten und misshandelt werden Von Angelo Calianno in Balata, besetztes Palästina

Meet the Palestinian teens held and abused in Israeli prisons Held for months without charge, these Palestinian minors endured beatings, humiliation and maltreatment until being freed during last month's prisoner exchange



Abdelkarim Abu Mustafa, 17, in seinem Haus in Balata, besetztes Westjordanland (MEE/Angelo Calianno)

Von Angelo Calianno in Balata, besetztes Palästina

9. Dezember 2023

Ende November setzte ein vorübergehender Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas die Bombardierung des Gazastreifens aus. Sie diente beiden Seiten auch als Zeitfenster für den Austausch von Israelis, die während des palästinensischen Angriffs auf Israel am 7. Oktober gefangen genommen wurden, gegen Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden.

Jedes Jahr nehmen israelische Sicherheitskräfte im besetzten Westjordanland zwischen 500 und 700 Personen unter 18 Jahren fest.

Wenn sie angeklagt werden, wird ihnen meist vorgeworfen, Steine auf israelische Soldaten geworfen zu haben. Andernfalls werden die Jugendlichen, Kinder und viele andere palästinensische Gefangene in „Verwaltungshaft“ gehalten, d. h. sie werden inhaftiert, ohne dass ihnen ein Verbrechen zur Last gelegt wird. Palästinenser in Verwaltungshaft können sechs Monate lang ohne Gerichtsverfahren inhaftiert werden, wobei die israelischen Behörden diesen Zeitraum nach eigenem Ermessen unbegrenzt verlängern können.

Nach Angaben der palästinensischen Nichtregierungsorganisation Addameer werden rund 7.000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen festgehalten.

Während des Waffenstillstands vom 24. November bis 1. Dezember ließ Israel 240 Gefangene frei. Von diesen Palästinensern waren 169 minderjährig. Im Gegenzug ließ die Hamas mehr als 100 Israelis und andere Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit frei. Achtundsiebzig von ihnen waren Frauen und Kinder.

Nach ihrer Freilassung traf sich Middle East Eye mit fünf der palästinensischen Jugendlichen, um sich über ihre Erfahrungen zu informieren.

Die israelische Strafvollzugsbehörde reagierte nicht auf die Bitte um Stellungnahme zu den Folter- und Misshandlungsvorwürfen.

Mohamed Bahaa Ayyash, 17

Die Wärter schlugen mir ständig in die Augen“.

Mohamed Bahaa Ayyash, 17, aus dem Flüchtlingslager Jalazone (MEE/Angelo Calianno)

Mohamed stammt aus dem Flüchtlingslager Jalazone, nördlich von Ramallah. Er wurde für sechs Monate in Verwaltungshaft genommen und am 1. Dezember aus dem Ktziot-Gefängnis in der südisraelischen Negev-Wüste, im Arabischen als Naqab bekannt, entlassen.

Das Gefängnis war von Anfang an brutal. Schon in den ersten Tagen mussten wir nackt herumlaufen, wurden bespuckt und geschlagen. Ab dem 7. Oktober wurde alles noch schlimmer. Wir bekamen wenig zu essen, sie warfen rohes Hähnchen und Pute auf den Boden. Bis heute habe ich Magenprobleme aufgrund von Infektionen, die ich mir in der Zelle zugezogen habe.

Ich kann nicht mehr richtig sehen. Die Wärter schlugen mir ständig auf die Augen. Auch heute, nach einer Woche in Freiheit, tun sie noch sehr weh. Es war eiskalt in der Naqab. Wir hatten nur kurze Hosen und T-Shirts. Nachts mussten wir uns zu dritt eine Decke teilen. Ich erinnere mich an alles, was man mir jeden einzelnen Tag angetan hat. Ich erinnere mich nicht nur daran, sondern ich sehe es auch. Es ist immer vor meinen Augen. Wenn ich esse, denke ich an meine Freunde, die noch drinnen sind und hungern müssen. Wenn ich im Bett liege, denke ich daran, wie kalt meine Kameraden noch sind.

Abdul Rahman al-Zarim, 18

Die Jungen wurden ohnmächtig wegen Nahrungsmangel, Krankheit, Fieber und Schlägen.

Abdul Rahman al-Zarim, 18, wurde im Gefängnis von Ktziot in der Negev-Wüste festgehalten (MEE/Angelo Calianno)

Abdul Rahman wurde ein Jahr und drei Monate lang festgehalten und am 1. Dezember aus dem Ktziot-Gefängnis entlassen. Er wurde beschuldigt, einen Siedler geschlagen zu haben, was er jedoch bestreitet. Er stammt aus Kafr Aqab zwischen Jerusalem und Ramallah.

Ich wurde mehrmals von einem Gefängnis ins andere verlegt, aber am schlimmsten war die Zeit im Naqab. Die Kälte war unerträglich. Sie warfen Essen auf uns: rohes Fleisch und rohe Kartoffeln. Sie sagten zu uns: „Fresst Hunde.“ Am schlimmsten war es, als sie Gefangene aus dem Gazastreifen hereinbrachten: Sie schlugen sie extrem hart, sie wurden schrecklich gefoltert. Nach dem 7. Oktober hatten wir nicht einmal mehr Anspruch auf medizinische Untersuchungen. Die Jungen waren krank: Sie fielen in Ohnmacht wegen Nahrungsmangel, Krankheit, Fieber und Schlägen. Manchmal sahen wir vom Fenster aus den Arzt vorbeigehen. Wir riefen ihm zu, er solle uns helfen, aber er tat so, als würde er uns nicht hören.

Heute geht es mir besser, obwohl ich wegen der starken Schmerzen immer noch nur ein kleines Stückchen Essen zu mir nehmen kann. Ich versuche, nicht auf mein Telefon, die sozialen Medien und das Fernsehen zu schauen. Jedes Mal, wenn ich das tue und die Nachrichten aus Gaza höre, muss ich daran denken, was ich im Gefängnis durchgemacht habe.

Abdelkarim Abu Mustafa, 17

Ich war so hungrig, dass ich ständig davon träumte, Süßigkeiten zu essen.

Abdelkarim Abu Mustafa, 17, wurde zuvor durch israelisches Scharfschützenfeuer verwundet (MEE/Angelo Calianno)

Abdelkarim wurde am 30. November freigelassen, zwei Tage bevor der Waffenstillstand gebrochen wurde. Er hatte vier Monate in Verwaltungshaft verbracht, doch wurde ihm mitgeteilt, dass sein Fall weiterhin offen sei und ihm eine erneute Verhaftung drohe. Abdelkarim wurde zuvor bei einem israelischen Überfall auf das Flüchtlingslager Balata, in dem er lebt, durch Scharfschützenfeuer verwundet. In der Haft hat er 20 kg abgenommen.

Sie haben uns die ganze Zeit geschlagen. Es gab immer wenig zu essen. Nach den ersten Tagen verlegten sie mich in ein Gefängnis in Israel, damit meine Verwandten mich nicht besuchen konnten. Die Demütigungen waren ununterbrochen. Wir durften uns nicht waschen oder die Kleidung wechseln, nicht einmal einen Monat lang. Ich habe alles gesehen: Kinder verloren den Verstand und schlugen ihre Köpfe immer wieder gegen die Wand.

Als ich herauskam, umarmte ich meine Familie wieder und kaufte viele Süßigkeiten. In der Zelle war ich so hungrig, dass ich ständig davon träumte, Süßigkeiten zu essen. Jetzt, wo ich zu Hause bin, möchte ich mein Studium fortsetzen, um eine wichtige Person zu werden. Im Moment bin ich noch sehr verwirrt. Ich spreche mit Ihnen, aber mein Geist ist immer noch in diesem Gefängnis.

Mohammed Sawalmeh, 17

Wenn wir zum Arzt gehen wollten, würden sie uns hart bestrafen.

Mohammed Sawalmeh, 17, sagt, dass ihm in der israelischen Haft verboten wurde zu beten (MEE/Angelo Calianno)

Mohammed wurde von den israelischen Streitkräften aus dem Haus seines Onkels im Flüchtlingslager Balata entführt. Sein Onkel war während der Zweiten Intifada ein Gefangener, und Mohammed vermutet, dass dies der Grund für seine Verhaftung war. Er wurde ohne Anklage in Verwaltungshaft gehalten.

Zuerst gaben sie mir sechs Monate, und dann, als ich vor dem Richter stand, verlängerten sie die Strafe. Ich wurde vor vierzehn Tagen entlassen, aber das Gefängnis hat mich gebrochen. Ich habe so viel Gewicht verloren, dass meine Familie mich kaum wiedererkannte. Neben dem körperlichen Aspekt gab es auch eine Menge psychologischer Folter. Es waren kleine Aktionen, die darauf abzielten, uns zu demoralisieren.

Einer der schlimmsten Momente war, als sie die Siedler, die extremsten unter ihnen, in unsere Zellen ließen. Sie zwangen uns, ihnen beim Beten zuzusehen. Uns hingegen war es verboten zu beten, und wenn sie uns dabei erwischten, schlugen sie uns noch härter. Wenn wir baten, zum Arzt zu gehen, wurden wir hart bestraft. Während der Folterung schrien sie uns oft an: „Ihr seid Hamas-Welpen.“ Ich habe nicht geglaubt, dass sie mich jemals freilassen würden. In der Nacht, in der sie mich freiließen, setzten sie mich in einen Lieferwagen und sagten mir, sie müssten mich zum Verhör überführen. Ich konnte es nicht glauben, als sie mir sagten, dass sie mich freilassen würden.

Wael Mesheh, 17

Ich beschützte die Jüngeren, indem ich sie mit meinem Körper abschirmte.

Wael Mesheh, 17, verbrachte 14 Monate in israelischer Haft. Er hält ein Foto hoch, auf dem er vor seiner Verhaftung viel größer aussieht (MEE/Angelo Calianno)

Wael wurde am 25. November nach 14-monatiger Haft entlassen. Ihm wurde vorgeworfen, einen Stein auf einen Jeep geworfen zu haben, eine Anschuldigung, die er bestreitet. Als er in seinem Haus in Balata festgenommen wurde, stürmten israelische Streitkräfte um 4 Uhr morgens sein Haus, schlugen seine Mutter und nahmen seinen 15-jährigen Bruder fest.

Im Gefängnis änderte sich ab dem 7. Oktober alles. Zunächst arbeitete ich in der Gefängniscafeteria, und die Wärter behandelten uns humaner. Bei den Verhören war immer ein Erwachsener der Palästinensischen Autonomiebehörde anwesend, weil wir minderjährig waren. Das Leben im Gefängnis war hart, aber man konnte überleben. Dann war alles anders. Ab dem 7. Oktober wurde uns als erstes die Anwesenheit eines Erwachsenen genommen: das erste Zeichen, das uns Sorgen machte. Jeden Tag kamen die Wärter in unsere Zellen, bestraften uns und beschimpften uns ohne Grund. Wenn sie kamen, um uns zu schlagen, schützte ich die Jüngeren, indem ich sie mit meinem Körper abschirmte.

Manchmal ließen sie uns mit der israelischen Flagge paradieren. Eines Tages habe ich sie auf dem Hof angezündet. Ich wurde oft geschlagen und in Einzelhaft gesteckt. Aber diese Geste hat uns allen viel Mut gemacht.

Jetzt geht es mir gut, weil ich zu Hause bin. Das erste, was ich tat, als ich zurückkam, war, meine Mutter zu umarmen und zu küssen, aber ich kann auch heute noch nachts nicht schlafen. Der Beamte, der mich freigelassen hat, sagte zu mir: „Wenn sie dich lebendig zurückbringen, werde ich dich mit meinen eigenen Händen töten.“ Ich möchte den Jungen in meinem Alter im Westen eine Botschaft mit auf den Weg geben. Sie sind sicherlich in einer Zeit, in der sie daran denken, Spaß zu haben und das Leben eines Teenagers zu führen. Auf der anderen Seite leben wir unter den Bedingungen, die Sie sehen, und versuchen, ein Land zu verteidigen, was sich keiner von ihnen vorstellen kann.

