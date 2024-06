German leader Olaf Scholz repeats lie about nonexistent Hamas „rape videos“ Chancellor is the latest senior leader to deny Israel’s genocide and spread debunked, genocidal atrocity propaganda.

Ein Anti-Völkermord-Demonstrant hält eine palästinensische Flagge, während Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung zum Europäischen Parlament in Leipzig spricht, 1. Juni. Sebastian Willnow DPA

Der deutsche Regierungschef Olaf Scholz wiederholt die Lüge über nicht existierende Vergewaltigungsvideos“ der Hamas

Von Ali Abunimah

Rechte und Rechenschaftspflicht

6. Juni 2024

Ein Mann hält eine große palästinensische Flagge im Vordergrund und ein Mann auf der Bühne im Hintergrund

Bundeskanzler Olaf Scholz ist der jüngste deutsche Politiker, der behauptet, Hamas-Kämpfer hätten sich am 7. Oktober bei der Vergewaltigung israelischer Frauen gefilmt, obwohl diese Behauptung bereits als Lüge entlarvt wurde.

Tatsächlich gibt es nach Angaben der israelischen Regierung und der UNO keine solchen Videos.

Der Journalist Florian Warweg veröffentlichte ein Video, das Scholz bei einer Kundgebung seiner Sozialdemokratischen Partei zur Europawahl am 1. Juni in Leipzig zeigt.

Inmitten der Proteste der Menge gegen die Rolle seiner Regierung bei Israels andauerndem Völkermord in Gaza behauptete Scholz: „Die Hamas-Terroristen haben das alles aufgenommen, damit die ganze Welt ihre Perfidie, ihre Morde und Vergewaltigungen auf den Videos sehen kann“.

Dies geschieht nur wenige Tage nachdem Außenministerin Annalena Baerbock behauptet hatte, sie habe persönlich ein Video gesehen, das ein Hamas-Kämpfer mit einer GoPro-Helmkamera von einer Vergewaltigung gefilmt habe.

Solche Videos gibt es nicht

Wie The Electronic Intifada berichtet, gibt es jedoch kein solches Video, was von israelischen Regierungsquellen und einem UN-Team bestätigt wurde, das Tausende von Fotos und Dutzende Stunden Videomaterial geprüft hat, die von der israelischen Regierung zur Verfügung gestellt oder aus offenen Quellen beschafft wurden.

Das UN-Team unter der Leitung von Pramila Patten, der Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten, kam in seinem im März veröffentlichten Bericht zu dem Schluss, dass „bei der gerichtsmedizinischen Bewertung der verfügbaren Fotos und Videos keine greifbaren Hinweise auf eine Vergewaltigung festgestellt werden konnten“.

Im darauffolgenden Monat berichtete die israelische Zeitung Haaretz: „Aus Anfragen von Haaretz an drei Stellen des Verteidigungsapparats geht hervor, dass das von der Polizei und den Geheimdiensten gesammelte Material, einschließlich der Aufnahmen von Körperkameras der Terroristen, keine visuelle Dokumentation von Vergewaltigungshandlungen selbst enthält.“

Berlin mauert und lügt

Warweg scheint der einzige Journalist in Deutschland zu sein, der die ausufernde Gräuelpropaganda der Regierung in Frage stellt.

Letzte Woche forderte Warweg auf der regulären Pressekonferenz der Regierung das Außenministerium auf, Angaben darüber zu machen, wo, wann und mit wem Baerbock das angebliche Vergewaltigungsvideo gesehen hat.

Da ein solches Video nicht existiert, konnte der Sprecher des Außenministeriums, Christian Wagner, keine Antwort geben und griff stattdessen zu Verleumdungen und Diffamierungen des Journalisten.

Auf der Regierungspressekonferenz am 5. Juni stellte Warweg die Regierung erneut zur Rede.

Der Journalist forderte den Sprecher des Außenministeriums, Sebastian Fischer, auf, „uns zu sagen, wann, wo und mit welchen anderen Vertretern des Auswärtigen Amtes Frau Baerbock diese [Video-]Sequenz gesehen hat“.

„Genau diese Fragen haben Sie meinem Kollegen Christian Wagner bereits gestellt“, antwortete Fischer. „Es war auch Gegenstand einer anderen Bundespressekonferenz. Sie können das im Protokoll nachlesen oder sich das Video selbst anschauen. Dann werden Sie die Antworten haben.“

Aber wie Warweg richtig sagte, hatte Wagner keine Antwort gegeben.

Reminiszenz an Nazi-Propaganda

Deutschland ist derzeit Gegenstand einer Klage Nicaraguas vor dem Internationalen Gerichtshof wegen der Rolle Berlins beim israelischen Völkermord in Gaza – ein Völkermord, den die deutsche Führung weiterhin vertuscht und leugnet.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte am Mittwoch, der Rektor sei überzeugt, dass Israel alles tut, um das Völkerrecht einzuhalten.

Eines der Verbrechen gemäß der Völkermordkonvention von 1948 ist die Aufstachelung zum Völkermord.

Im Jahr 2003 wurden drei Journalisten von einem internationalen Tribunal wegen ihrer Rolle bei der Anstiftung zum Völkermord in Ruanda 1994 zu langen Haftstrafen verurteilt.

Zu den Verbrechen gehörte laut einer offiziellen Zusammenfassung des Urteils „die Darstellung der Tutsi-Frau als Femme fatale und die Botschaft, dass Tutsi-Frauen verführerische Agenten des Feindes seien“.

Die Propaganda, die eine zum Völkermord bestimmte Gruppe als sexuell abweichend darstellt, war auch eine Taktik, die von Kanzler Scholz‘ Vorgänger als deutscher Führer, Adolf Hitler, angewendet wurde.

Die Propaganda der Hitler-Regierung stellte jüdische Männer „als lüsterne Vergewaltiger dar, die reine blonde Mädchen bedrohen“, so Edna Friedberg vom US Holocaust Memorial Museum. Das ist genau das, was Rektor Scholz und seine Minister jetzt mit den Palästinensern machen.

In Anbetracht der Tatsache, dass ihr Land wegen seiner Rolle bei Israels Vernichtungsfeldzug vor Gericht steht, ist es überraschend, dass die deutsche Führung nicht damit aufgehört hat, sich rücksichtslos an derartigen Aufwiegelungen und Fälschungen zu beteiligen – zumindest, um eine persönliche rechtliche Gefährdung zu vermeiden, wenn nicht sogar aus einem grundlegenden Gefühl für menschlichen Anstand heraus, das jahrzehntelange Erklärungen der Reue für Deutschlands Verbrechen offensichtlich nicht in ihnen geweckt haben.

