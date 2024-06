Civil ICC case against Ursula von der Leyen raises stakes on genocide complicity Experts are urging the ICC to investigate the European Commission president over her alleged support for Israel’s genocidal assault on the Palestinian people

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen spricht am 6. Februar 2024 in Straßburg, Ostfrankreich (Frederick Florin/AFP)

Gaza: ICC-Zivilverfahren gegen Ursula von der Leyen erhöht den Einsatz für die Mitschuld am Völkermord

Von Richard Falk



6. Juni 2024



Experten fordern den IStGH auf, gegen die Präsidentin der Europäischen Kommission wegen ihrer mutmaßlichen Unterstützung des völkermörderischen Angriffs Israels auf das palästinensische Volk zu ermitteln

In den fast 80 Jahren des Bestehens der Vereinten Nationen wurde noch nie zuvor eine solche Bandbreite an rechtsorientierten Ansätzen in internationalen Gerichtshöfen unternommen, um einen Völkermord zu stoppen, der weiterhin das Leben von 2,3 Millionen Palästinensern in Gaza verwüstet.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat seit Januar nicht nur drei einstweilige Verfügungen erlassen, in denen Israel aufgefordert wird, seinen „plausiblen Völkermord“ einzustellen, sondern der Staat wurde auch angewiesen, die Lieferung von Soforthilfe an die hungernden Palästinenser nicht länger zu behindern.

Auch der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, empfahl in diesem Zeitraum Haftbefehle gegen israelische und Hamas-Führer.

Diese Zunahme internationaler gerichtlicher Aktivitäten erfolgt inmitten der Frustration der UNO über gescheiterte Versuche, einen Waffenstillstand durchzusetzen, da die israelische Kriegsführung zu immer prekäreren Bedingungen in Gaza führt. Die USA haben ihr Veto im UN-Sicherheitsrat genutzt, um ihren kriminellen Verbündeten vor dem Druck der UN zu schützen.

Israel hat auf die jüngsten Entwicklungen mit Wut und Trotz reagiert und genießt die Unterstützung der USA, die eher diskret zum Ausdruck kommt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat wiederholt behauptet, dass Israel angesichts des Holocausts niemals des Verbrechens des Völkermords angeklagt werden kann, dass Israel seit dem 7. Oktober sein Recht auf Selbstverteidigung gegen einen Terroranschlag der Hamas ausübt und dass die vorgeschlagenen Haftbefehle des IStGH, sollten sie ausgestellt werden, die Fähigkeit der Demokratien, sich in Zukunft selbst zu verteidigen, untergraben würden.

Er hat sogar – mit einigem Erfolg – die US-Regierung und andere Israel unterstützende Nationen aufgefordert, Druck auf den IStGH auszuüben, damit dieser den Antrag des Staatsanwalts ablehnt.

Maximierung des Drucks

Inmitten all dieser juristischen Kontroversen wird deutlich, dass es Israel sehr am Herzen liegt, von diesen Gerichten, die es als unzuständig für Beschwerden über sein Verhalten verhöhnt, als Verbrecher gebrandmarkt zu werden.

Dieser offensichtliche Widerspruch deutet darauf hin, dass Israel sich bewusst ist, dass seine Weigerung, den Urteilen dieser internationalen Gerichtshöfe nachzukommen, deren Einfluss in der gesamten Zivilgesellschaft nicht auslöschen wird. Daher ist es wichtig, den Druck zu maximieren, um solche Bewertungen des IGH/ICC über Israels angebliches kriminelles Verhalten in Gaza zu verhindern, insbesondere im Hinblick auf Völkermord, das Verbrechen der Verbrechen.

Vor diesem Hintergrund hat das Genfer Internationale Friedensforschungsinstitut (GIPRI) eine weitere Dimension rechtlicher Komplexität hinzugefügt, indem es den IStGH Ende letzten Monats aufforderte, gegen die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wegen angeblicher „Komplizenschaft bei von Israel begangenen Kriegsverbrechen und Völkermord“ zu ermitteln.

Das Römische Statut aus dem Jahr 2002, das den vertraglichen Rahmen für die Beiträge des IStGH bildet, gibt Nichtregierungsorganisationen und Einzelpersonen gemäß Artikel 15 das Recht, dem Ankläger Beweise für Straftaten vorzulegen, der dann entscheiden kann, ob die vorgelegten Beweise zwingend genug sind, um eine Untersuchung zu rechtfertigen.

Wie auch immer der IStGH auf diese GIPRI-Initiative reagieren wird, sie ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Zivilgesellschaft zu einem politischen Akteur auf der globalen Bühne wird

Im Gegensatz zum IGH, der sich mit der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zwischen souveränen Staaten befasst und als gerichtlicher Arm der Vereinten Nationen fungiert, hat der IStGH die Befugnis, gegen Personen zu ermitteln, sie festzunehmen, anzuklagen, strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen, die von einem Richtergremium eines internationalen Verbrechens für schuldig befunden werden.

Alle UN-Mitglieder sind automatisch Vertragsparteien des IGH-Statuts, während die Staaten aktiv handeln müssen, um Vertragsparteien des IStGH zu werden, und nicht verpflichtet sind, dies zu tun – obwohl 124 Staaten dies getan haben, darunter die Demokratien Westeuropas und Palästina (das zu diesem Zweck als Staat behandelt wird).

Von Bedeutung ist die Tatsache, dass weder Israel noch die USA Vertragsparteien des Römischen Statuts geworden sind, ebenso wenig wie Russland, China, Indien und einige andere. Dennoch zögerten die USA nicht, den IStGH zu drängen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach der Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 anzuklagen, während sie die Anwendbarkeit des Statuts auf Israel in der Gaza-Situation mit der Begründung ablehnten, es sei keine Vertragspartei. (Das Römische Statut gibt dem IStGH die Befugnis, gegen Personen vorzugehen, die Verbrechen im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei begehen, was in diesem Fall Palästina ist.)

Beihilfe und Anstiftung

Die GIPRI-Initiative ist insofern interessant, als sie die relativ vernachlässigte Frage der Mittäterschaft oder der Beihilfe zur Begehung eines internationalen Verbrechens betrifft. Diese Frage stützt sich auf die in der Völkermordkonvention verankerte rechtliche Verpflichtung sowie auf das Römische Statut, das die Beihilfe zu Verbrechen gegen das humanitäre Völkerrecht unter Strafe stellt.

Nicaragua reichte beim IGH eine solche Klage gegen Deutschland ein und beantragte eine Dringlichkeitsanordnung zur Unterlassung von Aktivitäten, die als Völkermord eingestuft werden könnten. Der Hauptvorwurf gegen Deutschland lautete, dass es Israel mit militärischen Waffen beliefert hat, die zu Israels völkermörderischem Verhalten beigetragen haben.

Im April lehnte der IGH den Antrag Nicaraguas mit 15:1 Stimmen ab und erklärte, die Umstände rechtfertigten keine Notstandsanordnung. Das Gericht lehnte jedoch auch die Bemühungen Deutschlands ab, Nicaraguas Klage wegen Mittäterschaft abzuweisen, was bedeutet, dass der IGH zu gegebener Zeit die Argumente beider Seiten zur Begründetheit der zugrundeliegenden Behauptung anhören und schließlich eine Entscheidung in der Sache treffen wird.

Im Gegensatz dazu wurde die GIPRI-Initiative in Form einer Erklärung an den IStGH-Ankläger im Mai übermittelt, die von verschiedenen Völkerrechtsexperten, darunter auch mir, unterstützt wurde.

Die GIPRI-Erklärung basiert ebenfalls auf einer Theorie der strafrechtlichen Mittäterschaft und Beihilfe, aber das Ziel ist notwendigerweise eine Einzelperson, Von der Leyen, und nicht ein Staat. Das GIPRI behauptet, dass die Unterstützung der Europäischen Kommission „eine wesentliche Auswirkung auf Israels Begehung und Fortführung von Verbrechen, einschließlich Völkermord, gehabt hat“.

Diese Unterstützung, so GIPRI, bestand aus politischer Rückendeckung, militärischem Material und dem Versäumnis, angemessene Schritte zur Verhinderung von Völkermord zu unternehmen.

Was auch immer aus der GIPRI-Initiative wird, sie veranschaulicht die Tragweite des Potenzials des Internationalen Strafgerichtshofs und zeigt die Bemühungen der Zivilgesellschaft, sich auf das Völkerrecht zu berufen, da die Vereinten Nationen oder das zwischenstaatliche System nicht in der Lage sind, einen solch transparenten Völkermord zu verhindern und zu bestrafen.

Zusammen mit Solidaritätsaktionen wie der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS) und Universitätsprotesten, vor allem in den USA, erweist sich die Zivilgesellschaft als politischer Akteur, den selbst Israel nicht ignorieren kann, wenn es die Hoffnung hat, den Status eines langfristigen Parias zu vermeiden.

Wie auch immer der IStGH auf diese GIPRI-Initiative reagieren wird, sie ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Zivilgesellschaft zu einem politischen Akteur auf der globalen Bühne wird.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für internationales Recht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Im Jahr 2008 wurde er von den Vereinten Nationen für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die palästinensischen Menschenrechte ernannt.

Übersetzt mit deepl.com



