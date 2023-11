The Magician’s Hat, and the Great Simulacrum of Palliative Balm The present hostage exchange is centred on Gaza. However, Israel has three fronts of hot conflict open. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su The…

© Foto: Public Domain

Der Hut des Magiers und das große Simulakrum des Palliativbalsams

Von Alastair Crooke

27. November 2023

Der derzeitige Geiselaustausch konzentriert sich auf den Gazastreifen. Israel hat jedoch drei Fronten eines heißen Konflikts offen.

Der Magier betritt die Bühne, sein schwarzer Mantel wirbelt um ihn herum. In der Mitte der Bühne schwenkt er seinen Hut: Er ist leer. Er klopft leicht auf ihn, um seine Festigkeit zu demonstrieren. Dann hebt der Zauberer bestimmte Gegenstände auf und legt sie in seinen Hut. In den Hut kommt die Beschlagnahmung eines israelischen Schiffes durch AnsarAllah (die Situation wird „überwacht“); in den Hut kommen die irakischen Angriffe auf US-Stützpunkte (von den Mainstream-Medien kaum beachtet); in den Hut kommen auch die 1.000 Raketen, die von der Hisbollah auf Nordisrael abgefeuert wurden; in den Hut kommt der heiße Krieg im Westjordanland. Der Zauberer wendet sich an das Publikum – der Hut ist leer. Aber das Publikum weiß, dass diese Objekte eine physische Realität haben, aber irgendwie sind sie auf magische Weise vernebelt.

Auf diese Weise erhalten die westlichen Mainstream-Medien die Abschreckung aufrecht, indem sie den Kriegszustand herunterspielen, und zwar durch das, was Malcom Kyeyune als „ein Simulakrum des Friedens“ beschreibt – eines sanft abklingenden Konflikts und der beruhigenden Darstellung einer sehr „postmodernen Frage“ (um Kyeyune zu paraphrasieren): Was genau ist die Bedeutung des zivilen „Nicht-Kombattanten“ überhaupt?

Ein Aspekt des Bildes der Konfliktberuhigung ist der vereinbarte Geiselaustausch. Er ist real und untermauert gleichzeitig die Illusion, dass das Problem der 2,3 Millionen Palästinenser in den Hut des Zauberers wandert, sobald die Hamas vernichtet und die Geiseln freigelassen sind, und damit aus dem Blickfeld verschwindet. Für einige ist die Hoffnung aufrichtig und gut gemeint, dass die Kämpfe, wenn sie erst einmal eingestellt sind, auch eingestellt bleiben und dass ein Ende der Bombardierung des Gazastreifens ein Fenster für eine politische „Lösung“ öffnen könnte – wenn sie denn sine dei verlängert werden kann.

Lösung“ ist hier nur ein höfliches Wort für die Bestechungsversuche der EU gegenüber Ägypten und Jordanien. Berichten zufolge besuchte die EU-Vorsitzende Ursula von der Leyen Ägypten und Israel, um ihnen finanzielle Angebote zu unterbreiten (10 Mrd. Dollar für Ägypten und 5 Mrd. Dollar für Jordanien), im Gegenzug für die Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens in andere Gebiete – um die Evakuierung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen im Einklang mit Israels Ziel der ethnischen Säuberung des Gazastreifens zu erleichtern.

Der Tweet der ehemaligen Ministerin Ayalet Shaked – „Nachdem wir Khan Yunis in ein Fußballfeld verwandelt haben, müssen wir den Ländern sagen, dass jedes von ihnen eine Quote übernimmt: Wir brauchen alle 2 Millionen, um zu gehen. Das ist die Lösung für den Gazastreifen“ – ist nur einer von vielen Tweets hochrangiger israelischer Politiker und Sicherheitsexperten, die das anpreisen, was Israel zunehmend als die „Lösung“ für den Gazastreifen ansieht.

Doch mit dieser klaren Aussage hat Shaked wahrscheinlich von der Leyens Initiative torpediert – denn kein arabischer Staat will an einer neuen Nakba beteiligt sein.

Eine Hudna oder „Auszeit“ ist zwangsläufig höchst prekär. Bei den Kämpfen im Jahr 2014, als die IDF-Truppen nach dem Beginn einer Waffenruhe militärische Übergriffe im Gazastreifen starteten, führte dies zu einem Feuergefecht und dem Zusammenbruch der Waffenruhe. Die Kämpfe dauerten noch einen ganzen Monat lang an.

Zwei wichtige Lektionen, die ich bei meinen Versuchen, während der zweiten Intifada im Namen der EU Waffenstillstände zu initiieren, gelernt habe, sind, dass ein „Waffenstillstand ein Waffenstillstand“ ist und nur das – beide Seiten nutzen ihn, um sich für die nächste Runde der Kämpfe neu zu positionieren. Und zweitens, dass „Ruhe“ an einem begrenzten Ort nicht zu einer Deeskalation an einem anderen geografisch getrennten Ort führt, sondern dass ein Ausbruch ungeheuerlicher Gewalt viral ansteckend ist und sich geografisch sofort ausbreitet.

Der derzeitige Geiselaustausch konzentriert sich auf den Gazastreifen. Israel steht jedoch an drei Fronten in einem heißen Konflikt (Gaza, die Nordgrenze zum Libanon und das Westjordanland). Ein Zwischenfall an einer der drei Fronten könnte ausreichen, um das Vertrauen in die Absprachen im Gazastreifen zu erschüttern und den israelischen Angriff auf den Gazastreifen neu zu starten.

Am Vorabend des Waffenstillstands haben die israelischen Streitkräfte zum Beispiel sowohl Syrien als auch den Libanon schwer bombardiert. Dabei wurden sieben Hisbollah-Kämpfer getötet.

Der springende Punkt ist, dass die historischen Präzedenzfälle, in denen Hudnas zu politischen Öffnungen geführt haben, nicht besonders groß sind. Eine Geiselbefreiung an sich löst nichts. Das Problem in der gegenwärtigen Krise liegt viel tiefer. Als Großbritannien „einst“ den Juden eine Heimat versprach, versprachen die westlichen Mächte (1947) auch den Palästinensern einen Staat, setzten dies aber nie in die Tat um. Diese Lücke gipfelt nun in einem frontalen Zugzusammenstoß.

Das Streben des israelischen Kabinetts nach einem jüdischen Staat auf dem biblischen Boden Israels zielt einfach darauf ab, die Entstehung eines palästinensischen Staates entweder in einem Teil Jerusalems oder anderswo im historischen Palästina zu verhindern. In diesem Zusammenhang waren die Aktionen der Hamas genau darauf ausgerichtet, diese Sackgasse und das endlose Paradigma der fruchtlosen „Verhandlungen“ zu durchbrechen.

Es überrascht nicht, dass der israelische Verteidigungsminister bereits angekündigt hat, dass Israel beabsichtigt, die Kämpfe unmittelbar nach dem Ende des Waffenstillstands wieder aufzunehmen. Israelische Beamte haben ihren US-Kollegen mitgeteilt, dass sie mit weiteren mehrwöchigen Operationen im Norden des Streifens rechnen, bevor sie den Schwerpunkt auf den Süden verlagern.

Bislang operieren die IDF in Gebieten nahe der Küste des Gazastreifens und an Orten wie dem Wadi südlich von Gaza-Stadt, wo der Untergrund den Bau von Tunneln nicht zulässt. Dies sind also die Gebiete, in denen die Hamas über keine nennenswerten Verteidigungsmöglichkeiten verfügt. Sollte es zu einer erneuten Militäraktion kommen, werden sich die IDF wahrscheinlich von der nördlichen Küstenlinie in Richtung des Epizentrums von Gaza-Stadt bewegen, wodurch die Hamas leichter manövrieren und den IDF und ihren gepanzerten Fahrzeugen größere Verluste zufügen kann. In diesem Sinne – weg von der Simulation – fängt der Krieg gerade erst an.

Premierminister Netanjahu ist sowohl in Israel als auch in den westlichen Medien als „toter Mann“ bezeichnet worden, was die Politik betrifft. Wie dem auch sei, Netanjahu hat seine Strategie: Er hat sich dem Biden-Team in allen kriegsrelevanten Fragen offen widersetzt, mit Ausnahme der Ausrottung der Hamas.

Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Sonntag warb Netanjahu für eine „diplomatische eiserne Kuppel“ und sagte, er werde „dem immer stärkeren Druck, der in den letzten Wochen gegen uns ausgeübt wurde, nicht nachgeben … Ich weise diesen Druck zurück und sage der Welt: Wir werden bis zum Sieg weiterkämpfen – bis wir die Hamas vernichtet und unsere Geiseln nach Hause gebracht haben“.

Yonatan Freeman von der Hebräischen Universität erkennt in Netanjahus vagen Äußerungen einen Schachzug: Er widersetzt sich dem Team Biden, achtet aber darauf, genügend Spielraum zu lassen, um Biden immer dann die Schuld zu geben, wenn er von Amerika zu einer Kehrtwende „gezwungen“ wird.

Die Strategie des israelischen Kabinetts beruht daher auf der großen Wette, dass die israelische Öffentlichkeit – trotz Netayahus persönlicher Missbilligungsquoten – aufgrund der überwältigenden öffentlichen Unterstützung für die beiden vom Kriegskabinett erklärten Ziele an diesem Punkt festhalten wird: Die Zerstörung des „Hamas-Regimes“ und seiner Fähigkeiten sowie die Freilassung aller israelischen Geiseln.

Im Kern besteht die „Wette“ in der Überzeugung, dass die öffentliche Stimmung – die vom israelischen Kabinett bewusst in absolut manichäischen Begriffen kontextualisiert wird (Licht gegen Dunkelheit; Zivilisation gegen Barbarei; alle Bewohner des Gazastreifens sind mitschuldig am „Bösen“ der „Hamas“) – letztlich eine Welle der Unterstützung für den weiteren Schritt hervorrufen wird, „die Fiktion“ eines palästinensischen Staates „ein für alle Mal“ vom Tisch zu nehmen. Der Tisch wird für einen langen Krieg gegen das „kosmische Böse“ gedeckt.

Die „Lösung“, so betonen der Minister für Nationale Sicherheit Smotrich und seine Verbündeten, besteht darin, die Palästinenser vor die Wahl zu stellen, „auf ihre nationalen Bestrebungen zu verzichten und weiterhin auf ihrem Land in einem minderwertigen Status zu leben“, oder ins Ausland auszuwandern. Im Klartext: Die „Lösung“ besteht in der Entfernung aller nicht unterwürfigen Palästinenser aus dem Land Großisrael.

Kommen wir nun zu den gegensätzlichen Standpunkten:

Die Palästinenser, die die „Einheitsachse“ unterstützen, stellen fest, dass Israel weiterhin an seinem ursprünglichen militärischen Ziel festhält, den Gazastreifen so weit zu zerstören, dass nichts mehr übrig bleibt – überhaupt keine zivile Infrastruktur -, von der die Bewohner des Gazastreifens leben könnten, wenn sie auch nur versuchen würden, in ihre zerstörten Häuser zurückzukehren.

Sie sehen dieses israelische Ziel voll und ganz von Biden unterstützt, als sein Sprecher sagte:

„Wir glauben, dass sie das Recht haben, [weitere Kampfhandlungen im Gazastreifen] durchzuführen; aber [solche Aktionen] … sollten einen größeren und verbesserten Schutz für die Zivilbevölkerung beinhalten“.

Hasan Illaik, Kommentator für regionale Sicherheit, stellt fest,

„Beamte der Achse glauben auch, dass versöhnlich klingende US-Erklärungen, die manchmal den Eindruck erwecken, dass eine Deeskalationsphase unmittelbar bevorsteht, nichts anderes als ein Versuch sind, ein öffentliches Image zu reparieren, das durch die uneingeschränkte US-Unterstützung für Israels anhaltende Massaker an Palästinensern in Gaza schwer beschädigt wurde“.

Ist Israel, das vom Team Biden und einigen EU-Führern unterstützt wird, also auf der Siegerstraße?

Tom Friedman – ein Intimus des Teams Biden – schrieb am 9. November in der New York Times – nachdem er Israel und das Westjordanland bereist hatte:

„Ich verstehe jetzt, warum sich so viel verändert hat. Es ist mir glasklar, dass Israel in echter Gefahr schwebt – in größerer Gefahr als jemals zuvor seit dem Unabhängigkeitskrieg von 1948“.

Weit hergeholt? Möglicherweise nicht.

Bereits 2012 schrieb der US-Autor Michael Greer, dass Israel zu einem besonders günstigen Zeitpunkt gegründet wurde, obwohl es von feindlichen Nachbarn umgeben war:

„Mehrere westliche Großmächte unterstützten den neuen Staat mit beträchtlicher finanzieller und militärischer Hilfe. Mindestens ebenso wichtig war, dass die Mitglieder der religiösen Gemeinschaft, die für die Gründung des neuen Staates verantwortlich waren und die in denselben westlichen Ländern geblieben waren, energisch Spendengelder sammelten, um den neuen Staat zu unterstützen, und sich ebenso energisch politisch dafür einsetzten, dass die bestehende staatliche Unterstützung beibehalten oder erhöht wurde. Die Ressourcen, die dem neuen Staat auf diese Weise zur Verfügung gestellt wurden, verschafften ihm einen beträchtlichen militärischen Vorsprung gegenüber seinen feindlichen Nachbarn, und seine Existenz wurde zu einer vollendeten Tatsache, so dass einige seiner Nachbarn von einer völlig konfrontativen Haltung Abstand nahmen“.

„Dennoch hing das Überleben des Staates von drei Dingen ab. Der erste und bei weitem wichtigste Punkt war die kontinuierliche Unterstützung durch die westlichen Mächte, um einen Militärapparat zu finanzieren, der weit größer war, als es die wirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen des betreffenden Gebiets zuließen. Der zweite Grund war die anhaltende Zersplitterung und relative Schwäche der umliegenden Staaten. Die dritte war die Aufrechterhaltung des inneren Friedens innerhalb des Staates und die kollektive Zustimmung zu einer klaren Prioritätensetzung, so dass er mit seiner ganzen Kraft auf Bedrohungen von außen reagieren konnte – anstatt seine begrenzten Ressourcen an Bürgerkriege oder populäre Projekte zu verschwenden, die nichts zu seinem Überleben beitrugen“.

„Langfristig kann keine dieser drei Bedingungen auf Dauer erfüllt werden … Wenn diese frühen Unterstützungsmuster zusammenbrechen, könnte Israel in die Enge getrieben werden.

Letzte Woche bemerkte ein führender israelischer Kommentator:

„Man könnte meinen, dass ein Besuch des Präsidenten, eine Rede des Präsidenten, drei Besuche des Außenministers, zwei Besuche des Verteidigungsministers, die Entsendung von zwei Flugzeugträgergruppen, eines Atom-U-Boots und einer Marine-Expeditionseinheit sowie die Zusage von 14,3 Milliarden Dollar militärischer Soforthilfe ein Beweis für die unerschütterliche Unterstützung der USA für Israel sind“ …

„Denken Sie noch einmal nach“.

„Unter der vollen und robusten Unterstützung der Biden-Administration gibt es gefährliche und verräterische Strömungen, die die öffentliche Sympathie für Israel in den Vereinigten Staaten abnagen und beeinträchtigen. Die letzte Woche veröffentlichten Umfragen enthielten die alarmierendsten und aufschlussreichsten Daten: Die öffentliche Unterstützung für Israel bricht ein – insbesondere in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen. Eine weitere Umfrage zeigt, dass 36 % der Amerikaner zusätzliche Finanzmittel für die Ukraine und Israel ablehnen: Die Unterstützung für die Finanzierung Israels lag nur bei 14 %.

Es ist wirklich bemerkenswert, dass die jungen Menschen der Generationen Z, Y und Alpha die Anführer der neuen Erzählungen sind. Durch die Nutzung der sozialen Medien und die direkte Ansprache ihrer Altersgenossen haben sie die Beschwerden der Palästinenser in die Welt getragen. Viele hatten nur begrenzte Kenntnisse über Palästina, aber ihr ungefilterter Sinn für Gerechtigkeit schürte ihre kollektive Wut gegen Israels anhaltende ethnische Säuberung Palästinas.

Greers zweite und dritte Bedingung für Israels Überleben metastasieren ebenfalls, da die tektonischen Platten der Welt mahlen und sich bewegen: Die nicht-westlichen Mächte stehen nicht auf der Seite Israels. Sie vereinen sich im Widerstand gegen das Bestreben des israelischen Kabinetts, die Idee eines palästinensischen Staates ein für alle Mal zu beenden. Und heute ist Israel erbittert gespalten über die Vision für seine Zukunft, darüber, was genau „Israel“ ausmacht, und sogar über die sehr postmoderne Frage, „was es heißt, Jude zu sein“.

Übersetzt mit Deepl.com



