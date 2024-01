Palestine awakens the revolution Bearing witness to Israel’s genocide in Palestine has changed people forever. This is leading many to not only solidify their opposition to Zionism, but to reject the role of the West as a whole.

Bis zu 400.000 Pro-Palästina-Demonstranten gehen in Washington DC auf die Straße, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und einen Waffenstillstand und ein Ende des Völkermords in Gaza zu fordern, 13. Januar 2023. (Foto: Eman Mohammed)

Palästina erweckt die Revolution

Von Nylah Burton

20. Januar 2024

Als Patrice Lumumba 1961 ermordet wurde, schrieb Langston Hughes: „They buried Lumumba/In an unmarked grave/But he needs no marker… My heart’s his grave/and it’s marked there.“

Seit Israel am 7. Oktober mit dem Gemetzel in Gaza begonnen hat, habe ich gespürt, wie mein eigenes Herz zu einem Grab für über 25.000 Menschen in Palästina wurde. Zusammen mit dem Rest der Welt bin ich Zeuge des am besten dokumentierten Völkermordes der Geschichte geworden. Ich habe von meinem Telefon aus die versuchte Auslöschung eines ganzen Volkes beobachtet.

Diese 100 Tage des Völkermords haben jede Zelle in meinem Körper verändert und mich zu einem anderen Menschen gemacht. Ich bin nicht mehr derselbe, der ich war, bevor ich Zeuge dieser Gräueltaten wurde; meine Seele hat sich so verändert, dass sie sich um diese Revolution dreht. Ich bin nicht allein. Die Welt hat sich zusammen mit mir verändert.

Für viele wurde diese Veränderung durch die Arbeit palästinensischer Journalisten vorangetrieben, die für die Enthüllung der Wahrheit den Tod riskieren.

„Die heldenhaften Berichte, die oft von mutigen palästinensischen Jugendlichen in ganz Palästina aufgenommen und veröffentlicht werden, bieten uns eine klare Linse, durch die wir die grausame Gewalt und den Rassismus des kolonialen Siedlerprojekts Israels sehen können“, sagt Manal Farhan, die in Chicago lebt und deren Familie 1948 während der ersten Nakba aus ihrer Heimat Al-Malha in Palästina vertrieben wurde.

Aber dieses wachsende Bewusstsein und diese Wut richten sich nicht nur gegen den israelischen Siedlerkolonialismus, sondern gegen das gesamte westliche Projekt.

Rawan Masri, eine Übersetzerin in Ramallah und Mitbegründerin von Decolonize Palestine, sagt, dass sie diese monumentale globale Veränderung bemerkt hat. „Ich glaube, dass diese 100 Tage vielen Menschen zum ersten Mal die völkermörderische Brutalität Israels vor Augen geführt haben, und denjenigen, die bereits mit uns solidarisch sind, mehr als je zuvor. Ich glaube, dass dies der Anfang vom Ende ist, nicht nur für Israel, sondern auch für die koloniale Hegemonie des Westens, die so viele von uns als Tatsache hingenommen haben, aber jetzt auf greifbare Weise sehen, dass das nicht sein muss“, sagt sie.

Palästinensische Freiheit ist meine Freiheit

Iman Sultan, eine pakistanisch-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, sagt, dass die 100 Tage, in denen wir einen Völkermord mit ansehen mussten, „zu einem Erwachen geführt haben, bei dem wir uns unserer Menschlichkeit bewusster geworden sind, indem wir die der Palästinenser anerkannt haben“, etwas, das wir gesehen haben, als die Menschen spiritueller und reflektierter wurden.

„Ich denke auch, dass die regelmäßigen Zyklen und Spektakel des kapitalistischen Lebens – seien es Wahlen, der Kult um Politiker oder Berühmtheiten – praktisch obsolet geworden sind, wenn man bedenkt, dass seit dem 7. Oktober mehr als 30.000 Palästinenser in Gaza getötet wurden“, so Sultan weiter. „Und die Machthaber haben diese Morde nicht nur in Kauf genommen, sondern auch gerechtfertigt.“

Dieses Gefühl der weit verbreiteten Ablehnung hat sich auf so viele Bereiche unseres Lebens ausgeweitet. BDS, die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung, die darauf abzielt, Israel wirtschaftlich und politisch unter Druck zu setzen, damit es die Besatzung beendet, hat eine Unterstützung erfahren, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Nachdem Starbucks die Starbucks Worker’s Union wegen ihrer Unterstützung für Palästina verklagt hat und Videos aufgetaucht sind, die zeigen, wie McDonald’s in Israel den Soldaten der israelischen Besatzungstruppen kostenlose Mahlzeiten gibt, während sie ihre Kampagne des Abschlachtens fortsetzen, haben sich die meisten pro-palästinensischen Amerikaner geweigert, bei den beiden Fast-Food-Ketten zu essen und damit zu zeigen, dass ihr Boykott dauerhaft ist und sie sich nicht einmal von einer mickrigen Entschuldigung – die noch nicht gekommen ist – beirren lassen. Es mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber die Amerikaner – deren gesamte Kultur auf Konsum ausgerichtet ist – dazu zu bringen, zwei der größten Säulen dieser Kultur nicht mehr zu konsumieren, wäre unvorstellbar gewesen. Aber die Menschen können nicht mehr so weitermachen wie bisher.

Und BDS ist nicht nur auf die Liste beschränkt. Die Menschen recherchieren die Unternehmen, bei denen sie einkaufen, kaufen lokal und gebraucht, begrenzen ihre Lebensmittelverschwendung und unterstützen bewusst Unternehmen in palästinensischem Besitz und solche, die ihre Existenz für Palästina riskiert haben, wie HUDA Beauty. Masri sagt, dass sie in Palästina auch von unzähligen Menschen gehört hat, dass sie keine westlichen Filme und kein westliches Fernsehen mehr sehen wollen.

„Der häufigste Satz, den ich höre, ist, dass sie die Heuchelei nicht ertragen können“, erklärt Masri. „Sie können es nicht ertragen, zu sehen, was die Leute für Probleme halten, während wir bombardiert werden und hungern müssen, und zu sehen, wie das Leben als normal gelebt wird, obwohl uns das verwehrt wird.“

Da immer mehr Menschen, die sich für Palästina einsetzen, ihren Arbeitsplatz verlieren, mit Gewalt bedroht, angegriffen und suspendiert werden, nur weil sie Symbole des Widerstands wie die Keffiyeh tragen, geschweige denn für ihren Aktivismus inhaftiert werden, steht dieser Kampf für die Verbündeten immer mehr auf dem Spiel. „Viele Regierungen haben den jüngsten Aufschrei ihrer Bevölkerung, der einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen forderte, weitgehend ignoriert oder haben schon das Eintreten für die palästinensischen Menschenrechte kriminalisiert und bestraft, was deutlich macht, dass diese Nationen, die vorgeben, die Menschenwürde zu schätzen und zu schützen, eine Farce sind“, fährt Farhan fort und fügt hinzu, dass ihr selbst die Zwangsräumung durch ihren Vermieter M. Fishman droht, nur weil sie eine palästinensische Flagge vor ihrem Fenster aufgehängt hat. „Die Menschen erkennen, was das bedeutet: Sie sind nicht wirklich frei – frei zu lernen und zu sprechen, wie sie wollen, zu konsumieren, wie sie wollen, sich zu versammeln, wie sie wollen, sich zu kleiden, wie sie wollen – solange Palästina nicht frei ist.“

Gemeinsam mit der Welt gegen den Westen

Die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, der als höchstes Gericht der Welt gilt, stellte diese westliche koloniale Hegemonie direkt in Frage. Wie Nesrine Malik im Guardian schrieb, verurteilte der Prozess nicht nur Israel für seine blutige 75-jährige Besatzung und den gegenwärtigen Völkermord, sondern stellte auch die verderbliche Lüge des Westens in Frage, er sei der Hüter der Moral, der Logik und der Zwischentöne, während er in Wirklichkeit für einige der barbarischsten und grausamsten Gewaltakte verantwortlich ist, die die Menschheit je erlebt hat. „Der Fall des IGH zeigt, wie die westliche Logik sich abnutzt und ihre Überzeugungskraft in einer multipolaren Welt schwindet“, schrieb Malik.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die meisten der Länder, die auf der Seite Palästinas stehen, nicht zur westlichen Welt gehören. Namibia, wo Deutschland 1904-1908 den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts beging, verurteilte Deutschland für seine Unterstützung Israels. Ansar Allah im Jemen, gemeinhin als „die Houthis“ bezeichnet, waren mutig genug, den Schiffsverkehr nach Israel zu unterbrechen, und als ihre Hauptstadt zur Vergeltung von den USA und Großbritannien bombardiert wurde, wichen sie nicht zurück, sondern weiteten die Blockade auch auf ihre Angreifer aus. Anstatt darüber zu verzweifeln, dass sich die mächtigen westlichen Länder diesem Aufruf nicht anschließen, sehen meine Genossinnen und Genossen und ich dies als die Revolution des globalen Südens. Sie können uns nicht besiegen. Vor allem, weil wir nicht nur geografisch im Globalen Süden sind, sondern auch im Westen – die Kinder der Versklavten und Vertriebenen, der Indigenen und Flüchtlinge, und unsere Weigerung ist so laut, dass die Welt uns gehört hat. Wir müssen unsere Schreie unerträglich machen.

Ein Protestschild mit der Aufschrift „Von Palästina über den Sudan bis zum Kongo, von Haiti bis Tigray, keiner von uns ist frei, bis wir ALLE FREI sind!!!“, geteilt auf Twitter/X vom Account @axmedamiinmaxEin Protestschild mit der Aufschrift „Von Palästina über den Sudan, vom Kongo bis nach Haiti und Tigray, keiner von uns ist frei, bis wir ALLE FREI sind!!!“, geteilt auf Twitter/X vom Account @axmedamiinmax

Der Völkermord in Palästina hat auch dazu geführt, dass das Bewusstsein für andere laufende Völkermorde geschärft wurde. In der Demokratischen Republik Kongo wurden sechs Millionen Menschen aufgrund westlicher Einmischung und der Kobaltabbauindustrie getötet – Kobalt ist der Rohstoff, der unsere Technologie, einschließlich Smartphones, antreibt. Und dieser Völkermord wurde hauptsächlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA finanziert. Im Sudan wurden durch einen von den Vereinigten Arabischen Emiraten finanzierten Völkermord innerhalb von sechs Monaten 9.000 Menschen getötet, darunter der Völkermord an den Masalit in Darfur durch die Rapid Support Forces (RSF)/Janjaweed und außergerichtliche Tötungen von Nicht-Arabern im ganzen Sudan durch die Sudanese Armed Forces (SAF).

„Die Positionierung der palästinensischen Sache rief nach globaler Befreiung. Natürlich fragten die Leute: ‚Wer sonst?'“, sagt A., eine nicht-arabische sudanesische Frau und Aktivistin, die zu ihrer Sicherheit und der ihrer Familie anonym bleiben möchte.

Angesichts der Tatsache, dass so viele Menschen von diesen anderen Gräueltaten erfahren haben, wäre es ein Leichtes, ein romantisches Bild der globalen Solidarität zu zeichnen. Aber so weit sind wir noch nicht, und Unehrlichkeit bringt uns nicht weiter.

„Die Menschen hinterfragen ihre Vorstellungen von Befreiung und fragen sich, ob sie dem Test einer echten Verbündetenschaft standhalten“, sagt A.. „Im Fall des Sudan fanden viele lokale Aktivisten, die bereits lange vor dem 7. Oktober Inhalte zur Aufklärung, Unterstützung und Fürsprache erstellt hatten. In anderen Fällen wie Tigray, wo es nur sehr wenige in der Diaspora gibt, die ihre Geschichten teilen können, sahen wir den Unterschied zwischen echter Verbundenheit und nur einem weiteren Slogan, der einer anderen Bewegung angehängt wurde.“

Einige haben zu Unruhen aufgerufen, zu Aufständen, wie wir sie noch nie gesehen haben, zu Aktionen des zivilen Ungehorsams, die das Funktionieren unserer Volkswirtschaften unmöglich machen. Wenn wir das nicht tun, haben wir die Palästinenser im Stich gelassen, und wir haben uns selbst im Stich gelassen.

Sultan stimmt zu, dass wir zwar in beispiellosen Zeiten leben, aber noch einen langen Weg vor uns haben. „Ich glaube nicht, dass der Kataklysmus zwischen der ersten und der dritten Welt ganz überbrückt ist. Das muss erst noch geschehen. Aber wir können dies als einen Anfang bezeichnen“, sagt sie.

Als afrikanische Länder haben die Demokratische Republik Kongo und der Sudan darum gekämpft, den Grad an Anerkennung und globaler Solidarität zu erreichen, den andere Nationen in unserer Bewegung erhalten haben. „Free Congo“ oder „Free Sudan“ werden bei unseren Protesten angehängt, aber die Beteiligung an Protesten, die sich auf diese Länder konzentrieren, ist gering. Während Palästina nach wie vor der Lackmustest für die Moral ist, scheinen einige nicht bereit zu sein, das Zeugnis und die Wahrheit von nicht-arabischen Afrikanern, die ebenfalls unterdrückt werden, anzuerkennen. Diese Art von vorsätzlicher Ignoranz können wir uns nicht länger leisten. Wie viele Jahre lang war es akzeptabel, sich von Palästina abzuwenden, es mit „es ist kompliziert“ abzutun? Die Zeit der Selbstgefälligkeit ist vorbei, und wir müssen alle unsere Brüder und Schwestern in unser Herz schließen und sie in den Mittelpunkt unseres Kampfes stellen. Vielleicht ist das leichter gesagt als getan in einer Welt, in der die Unterdrückung der Afrikaner immer um weltweite Anerkennung und Solidarität gekämpft hat, aber es muss getan werden. Und wir müssen noch weiter gehen. Manche haben zu Unruhen aufgerufen, zu Aufständen, wie wir sie noch nie gesehen haben, zu Aktionen des zivilen Ungehorsams, die das Funktionieren unserer Volkswirtschaften unmöglich machen. Wenn wir das nicht tun, haben wir die Palästinenser im Stich gelassen, und wir haben uns selbst im Stich gelassen.

Der Schmerz ist tief, aber die Freiheit ist erreichbar

Dies ist unsere große Prüfung als Menschen, und wenn wir sie nicht bestehen, werden wir aufhören zu existieren. Dies ist keine Übertreibung oder spirituelle Metapher. Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass Kolonialismus und Kapitalismus zwei Übel sind, die die Fähigkeit der Menschen, auf dieser Erde zu leben, zerstören. Allein während des Völkermords in Gaza stieß das israelische Militär in drei Monaten die gleiche Menge an Emissionen aus wie zwei der klimaschädlichsten Nationen der Welt. Die Ausbeutung der Ressourcen im Kongo und dieselben Konzerne und Nationen (wie die USA und Großbritannien), die Israel finanzieren und Krieg gegen den Jemen führen, sind die größten Umweltverschmutzer der Welt und zerstören unsere Chance auf menschliches Leben auf dieser Erde nur für Geld. Wir müssen uns von den Ketten befreien, in denen nicht nur Palästina, sondern die ganze Welt gefangen ist.

Die Zeit läuft ab, und so viele von uns spüren diese heilige Dringlichkeit. Wenn wir es zulassen, dass der am besten dokumentierte Völkermord der Geschichte ohne Konsequenzen weitergeht, ohne dass wir die Besatzung beenden und unsere Brüder und Schwestern weltweit befreien, dann haben wir alles verloren. Masri sagt, dass die Welle der Solidarität ihr das Gefühl gegeben hat, dass die Freiheit erreichbar ist, aber sie weiß, dass sie hart erkämpft werden muss und dass Israel und andere westliche Länder als Reaktion auf den Tod des Imperiums schreckliche Gewalttaten begehen werden, von denen wir uns nie erholen werden.

„Jemen, Namibia, Südafrika und andere Länder geben mir Hoffnung, aber es liegt noch ein langer und blutiger Weg vor uns“, sagt sie.

Aber ich fühle Frieden inmitten meines unbeschreiblichen Schmerzes. Denn irgendwie weiß ich, dass die Befreiung unmittelbar bevorsteht. Ich weiß, dass wir das Blut aller Toten rächen werden, indem wir einen dauerhaften Frieden schaffen. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich es sehen. Nicht am Horizont oder in einer fernen Zukunft, sondern hier und jetzt. Ich wünsche ihn mir nicht nur für meine Kinder, sondern auch für mich. Die Freiheit ist da, wir müssen nur nach ihr greifen. Sie war noch nie so nah.

Mein Herz wird nie aufhören, ein Grab zu sein. Ich werde mich nie von dem heilen, was ich gesehen habe. Ich werde ewig weinen. Dennoch war ich noch nie so verzweifelt, und ich war auch noch nie so voller Hoffnung. Zum ersten Mal habe ich Vertrauen.



