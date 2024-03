History will record that Israel committed a holocaust Gaza is hell.

Die Geschichte wird aufzeichnen, dass Israel einen Holocaust begangen hat

susan abulhawa

Die elektronische Intifada

6. März 2024

Ein weiteres Kind, das von Israel verletzt wurde. Ali Hamad APA images

Es ist jetzt 20 Uhr in Gaza, Palästina, das Ende meines vierten Tages in Rafah und der erste Moment, in dem ich mich an einen ruhigen Ort setzen konnte, um nachzudenken.

Ich habe versucht, Notizen, Fotos und Bilder zu machen, aber dieser Moment ist zu groß für einen Notizblock oder mein angeschlagenes Gedächtnis. Nichts hat mich auf das vorbereitet, was ich erleben würde.

Bevor ich die Grenze zwischen Rafah und Ägypten überquerte, las ich jede Nachricht, die aus dem Gazastreifen oder über den Gazastreifen kam. Ich ließ kein Video oder Bild aus dem Gazastreifen aus, egal wie grausam, schockierend oder traumatisierend es auch war.

Ich blieb in Kontakt mit Freunden, die über ihre Situation im Norden, in der Mitte und im Süden des Gazastreifens berichteten – jedes Gebiet leidet auf unterschiedliche Weise. Ich hielt mich auf dem Laufenden über die neuesten Statistiken, die neuesten politischen, militärischen und wirtschaftlichen Manöver Israels, der USA und der übrigen Welt.

Ich dachte, ich würde die Situation vor Ort verstehen. Aber das tat ich nicht.

Nichts kann einen wirklich auf diese Dystopie vorbereiten. Was den Rest der Welt erreicht, ist nur ein Bruchteil dessen, was ich bisher gesehen habe, und das ist nur ein Bruchteil des gesamten Grauens.

Gaza ist die Hölle. Es ist ein Inferno, in dem es von Unschuldigen wimmelt, die nach Luft schnappen.

Aber selbst die Luft hier ist verbrannt. Jeder Atemzug kratzt und klebt in Rachen und Lunge.

Was einst pulsierend, farbenfroh, voller Schönheit, Potenzial und Hoffnung war, ist heute in graues Elend und Dreck gehüllt.

Kaum noch Bäume

Journalisten und Politiker nennen es Krieg. Die Informierten und Ehrlichen nennen es Völkermord.

Was ich sehe, ist ein Holocaust – der unfassbare Höhepunkt von 75 Jahren israelischer Straffreiheit für anhaltende Kriegsverbrechen.

Rafah ist der südlichste Teil des Gazastreifens, wo Israel 1,4 Millionen Menschen auf einem Gebiet von der Größe des Londoner Flughafens Heathrow zusammengepfercht hat.

Wasser, Lebensmittel, Strom, Treibstoff und Vorräte sind knapp. Die Kinder sind ohne Schule – ihre Klassenzimmer wurden in Behelfsunterkünfte für Zehntausende von Familien umgewandelt.

Nahezu jeder Zentimeter eines ehemals leeren Raums wird nun von einem fadenscheinigen Zelt eingenommen, das eine Familie beherbergt.

Es gibt kaum noch Bäume, da die Menschen gezwungen wurden, sie für Brennholz zu fällen.

Das Fehlen des Grüns fiel mir erst auf, als ich eine rote Bougainvillea entdeckte. Ihre Blüten waren staubig und einsam in einer entblühten Welt, aber immer noch lebendig.

Die Unvereinbarkeit fiel mir auf und ich hielt an, um sie zu fotografieren.

Bougainvillea in Gaza. susan abulhawa

Jetzt suche ich überall, wo ich hinkomme, nach Grün und Blumen – bisher in den südlichen und mittleren Gebieten (obwohl das mittlere Gebiet immer schwieriger zu betreten ist). Aber es gibt nur hier und da kleine Grasflächen und gelegentlich einen Baum, der darauf wartet, verbrannt zu werden, um Brot für eine Familie zu backen, die von UN-Rationen aus Dosenbohnen, Dosenfleisch und Dosenkäse lebt.

Ein stolzes Volk mit reichen kulinarischen Traditionen und Gewohnheiten in Bezug auf frische Lebensmittel wurde reduziert und an eine Handvoll Pasten und Brei gewöhnt, die schon so lange in den Regalen stehen, dass man nur noch das metallische Ranzigwerden der Dosen schmecken kann.

Im Norden ist es noch schlimmer.

Mein Freund Ahmad (nicht sein richtiger Name) ist einer der wenigen Menschen, die Internet haben. Es ist sporadisch und schwach, aber wir können uns trotzdem Nachrichten schicken.

Er schickte mir ein Foto von sich, das mir wie ein Schatten des jungen Mannes vorkam, den ich kannte. Er hat über 25 kg abgenommen.

Zuerst haben die Leute Pferde- und Eselfutter gegessen, aber das gibt es nicht mehr. Jetzt essen sie die Esel und Pferde.

Einige fressen streunende Katzen und Hunde, die ihrerseits verhungern und sich manchmal von menschlichen Überresten ernähren, die auf den Straßen liegen, wo israelische Scharfschützen auf Menschen schossen, die es wagten, in die Nähe ihrer Zielfernrohre zu kommen. Die Alten und Schwachen sind bereits verhungert und verdurstet.

Mehl ist knapp und wertvoller als Gold.

Ich hörte die Geschichte eines Mannes im Norden, dem es kürzlich gelang, einen Sack Mehl zu ergattern (der normalerweise 8 Dollar kostet) und dem dafür Schmuck, Elektronik und Bargeld im Wert von 2.500 Dollar angeboten wurde. Er lehnte ab.

Sich klein fühlen

Die Menschen in Rafah fühlen sich privilegiert, wenn sie Mehl und Reis bekommen. Sie werden Ihnen das sagen, und Sie werden sich demütig fühlen, weil sie anbieten, das Wenige, das sie haben, zu teilen.

Und Sie werden sich schämen, weil Sie wissen, dass Sie Gaza verlassen und essen können, was Sie wollen. Sie werden sich klein fühlen, weil Sie nicht in der Lage sind, etwas zur Linderung der katastrophalen Not und des Verlustes beizutragen, und weil Sie verstehen werden, dass sie besser sind als Sie, weil sie irgendwie großzügig und gastfreundlich geblieben sind in einer Welt, die ihnen gegenüber so lange Zeit äußerst geizig und ungastlich war.

Ich habe so viel mitgenommen, wie ich konnte, habe für sechs Gepäckstücke extra bezahlt und 12 weitere in Ägypten aufgefüllt. Was ich für mich selbst mitnahm, passte in den Rucksack, den ich trug.

In weiser Voraussicht hatte ich fünf große Säcke Kaffee mitgebracht, die sich als das beliebteste Geschenk für meine Freunde hier herausstellten. Das Zubereiten und Servieren von Kaffee für das Personal in meiner Unterkunft ist meine Lieblingsbeschäftigung, denn jeder Schluck macht mir einfach Freude.

Aber auch das wird bald zu Ende gehen.

Schwer zu atmen

Ich habe einen Fahrer angeheuert, der sieben schwere Koffer mit Vorräten zu Nuseirat bringt, die er ein paar Stockwerke hinunter trägt. Er erzählte mir, dass er sich durch das Tragen dieser Koffer wieder wie ein Mensch fühlte, weil er zum ersten Mal seit vier Monaten wieder Treppen hinauf- und hinunterging.

Es erinnerte ihn daran, in einem Haus zu leben und nicht in dem Zelt, in dem er jetzt wohnt.

Das Atmen fällt hier schwer, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Die Luft ist von einem unbeweglichen Dunst aus Staub, Verfall und Verzweiflung umhüllt.

Die Zerstörung ist so massiv und anhaltend, dass die feinen Partikel des pulverisierten Lebens keine Zeit haben, sich zu setzen. Wegen des Benzinmangels sind die Menschen gezwungen, ihre Autos mit Stearat zu betanken – gebrauchtem Speiseöl, das schmutzig brennt.

Es verströmt einen eigenartigen Geruch und einen Film, der sich in der Luft, in den Haaren, in der Kleidung, im Rachen und in der Lunge festsetzt. Ich habe eine Weile gebraucht, um die Quelle dieses durchdringenden Geruchs herauszufinden, aber es ist leicht, andere zu erkennen.

Der Mangel an fließendem oder sauberem Wasser entwürdigt die Besten von uns. Jeder tut sein Bestes für sich und seine Kinder, aber irgendwann hört man auf, sich darum zu kümmern.

Irgendwann ist die Demütigung des Schmutzes unausweichlich. Irgendwann wartet man nur noch auf den Tod, auch wenn man auf einen Waffenstillstand wartet.

Aber die Menschen wissen nicht, was sie nach einem Waffenstillstand tun werden.

Sie haben Bilder aus ihren Vierteln gesehen. Wenn neue Bilder aus der nördlichen Region veröffentlicht werden, versammeln sich die Menschen, um herauszufinden, um welches Viertel es sich handelt oder wessen Haus der Trümmerhaufen war. Oft stammen diese Videos von israelischen Soldaten, die ihre Häuser besetzen oder in die Luft jagen.

Auslöschung

Ich habe mit vielen Überlebenden gesprochen, die aus den Trümmern ihrer Häuser gezogen wurden. Sie erzählen mit ausdrucksloser Miene, was ihnen widerfahren ist, als wäre es nicht ihnen selbst passiert, als wäre es die Familie eines anderen, die lebendig begraben wurde, als gehörten ihre eigenen zerfetzten Körper anderen.

Psychologen sagen, dass dies ein Abwehrmechanismus ist, eine Art Betäubung des Geistes, um zu überleben. Die Abrechnung wird später kommen – wenn sie überleben.

Aber wie rechnet man mit dem Verlust seiner gesamten Familie, mit dem Anblick und dem Geruch ihrer Körper, die um einen herum in den Trümmern zerfallen, während man auf Rettung oder Tod wartet? Wie kann man damit rechnen, dass die eigene Existenz in der Welt völlig ausgelöscht wird – das eigene Zuhause, die Familie, die Freunde, die Gesundheit, die ganze Nachbarschaft und das Land?

Es gibt keine Fotos mehr von der Familie, der Hochzeit, den Kindern, den Eltern; sogar die Gräber der geliebten Menschen und Vorfahren wurden mit Bulldozern zerstört. Und das alles, während die mächtigsten Kräfte und Stimmen Sie verunglimpfen und Ihnen die Schuld für Ihr erbärmliches Schicksal geben.

Völkermord ist nicht nur Massenmord. Es ist vorsätzliche Auslöschung.

Von Geschichte. Von Erinnerungen, Büchern und Kultur.

Auslöschung des Potenzials eines Landes. Auslöschung der Hoffnung in und für einen Ort.

Auslöschung ist der Antrieb für die Zerstörung von Häusern, Schulen, Gotteshäusern, Krankenhäusern, Bibliotheken, Kulturzentren, Freizeiteinrichtungen und Universitäten.

Völkermord ist die vorsätzliche Zerstörung der Menschlichkeit eines anderen. Es ist die Reduzierung einer stolzen, gebildeten, hochfunktionalen alten Gesellschaft auf mittellose Objekte der Nächstenliebe, die gezwungen sind, das Unaussprechliche zu essen, um zu überleben; in Schmutz und Krankheit zu leben, ohne auf etwas anderes zu hoffen als auf ein Ende des Bomben- und Kugelhagels, der auf und durch ihre Körper, ihr Leben, ihre Geschichte und ihre Zukunft regnet.

Niemand kann denken oder hoffen, was nach einem Waffenstillstand kommen könnte. Ihre einzige Hoffnung in dieser Stunde ist, dass die Bombardierungen aufhören.

Das ist eine Minimalforderung. Eine minimale Anerkennung der palästinensischen Menschlichkeit.

Obwohl Israel den Strom und das Internet gekappt hat, ist es den Palästinensern gelungen, ein Bild ihres eigenen Völkermordes per Livestream in eine Welt zu senden, die es zulässt, dass er weitergeht.

Aber die Geschichte wird nicht lügen. Sie wird festhalten, dass Israel im 21. Jahrhundert einen Holocaust verübt hat.

susan abulhawa ist eine Schriftstellerin und Aktivistin. Dieser Beitrag wurde während ihres Besuchs in Gaza im Februar und Anfang März geschrieben.

Übersetzt mit deepl.com

