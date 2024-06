The Far-Right ‚Flag March‘ in Al-Quds is a Symbol of Hate, Not Nationalism The so called ‚march of flags‘ in Al-Quds has a toxic history. Its supporters claim that the participants celebrate the ‚unification day‘ of Al-Quds during the 1967 war.

Der rechtsextreme „Fahnenmarsch“ in Al-Quds ist ein Symbol des Hasses, nicht des Nationalismus

Von Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen Englisch

10. Juni 2024

Der so genannte „Marsch der Fahnen“ in Al-Quds hat eine giftige Geschichte. Seine Befürworter behaupten, dass die Teilnehmer den „Tag der Wiedervereinigung“ von Al-Quds während des Krieges von 1967 feiern.

x

Die jährliche Flaggenparade rechtsextremer, irredentistischer jüdischer Eiferer in der Altstadt von Al-Quds hat nichts mit Nationalismus zu tun. Sie wird von den zionistischen Regimes oft als Ausdruck der Solidarität für die so genannte „Wiedervereinigung Jerusalems“ dargestellt, die „Israel“ nach dem Krieg von 1967 erreicht hat, und kann nicht von der Tatsache ablenken, dass es sich bei der Parade um ein rassistisches, abscheuliches, suprematistisches und totalitäres Spektakel handelt. Sie zielt darauf ab, Palästinenser zu dämonisieren, anzugreifen und zu verstümmeln, und ihre Botschaften appellieren an ultranationalistische Gefühle in „Israel“. Diese Stimmung beruht auf der Ausgrenzung der Palästinenser als eine Ethnie, die aus Al-Quds eliminiert werden muss.

Die Auswirkungen der provokativen Parade im Jahr 2024 zeigen jedoch deutlich, dass sich der beunruhigende Trend des Faschismus der vergangenen Jahre fortsetzen wird, da der Völkermord in Gaza gefährliche Ausmaße annimmt. Die gleichzeitigen Provokationen derjenigen, die sich als jüdische „Aktivisten“ ausgeben, sind gleichbedeutend mit Nazi-Deutschland und seinem Ansturm auf die nichtarische Rasse.

Nationalismus als Ablenkung vom Faschismus kontextualisieren

Der so genannte „Marsch der Fahnen“ in Al-Quds hat eine giftige Geschichte. Seine Befürworter behaupten, dass die Teilnehmer den „Tag der Wiedervereinigung“ von Al-Quds während des Krieges von 1967 feiern. In der Praxis negieren die rechtsextremen Zionisten schamlos die weithin anerkannte historische und aktuelle Realität, dass der Krieg von 1967 auf eine lange militärische Besetzung und anhaltende Annexion des östlichen Teils von Al-Quds im Westjordanland folgte. Es ist daher wichtig, den bigotten, totalitären Aufmarsch zu kontextualisieren, indem man beleuchtet, dass der tatsächliche Nationalismus weder die Vertreibung der einheimischen Bevölkerung beinhaltet, noch zionistische Milizen, die sich auf Mordtouren begeben, wie es 1948 der Fall war. Nationalismus, der zur Schaffung eines neokolonialen Projekts mit dem Namen „Israel“ führt, ist auch nicht durch und durch nationalistisch. Vielmehr riecht er nach Faschismus.

Die Demonstranten behaupten zwar, dass sie ihre Solidarität mit „Israels“ so genanntem Sieg im Krieg von 1967 zum Ausdruck bringen, doch eine genauere Analyse des Charakters der Aufmärsche, der verwendeten Slogans und der üblen Beschimpfungen zeigt, dass es bei der Parade um mehr geht als um das, was nach 1967 geschah. Die Aufmärsche sind denen in Nazideutschland nicht unähnlich.

Zu ihren Merkmalen gehört der unverfrorene Einsatz von antiarabischen Parolen, die von assimilationsfeindlichen Organisationen wie der Lehava und der Partei des religiösen Zionismus skandiert werden. Dazu gehören Phrasen wie „Tod den Arabern“, „Mögen eure Dörfer brennen“ und „Der Islam ist eine falsche Religion“. Die Route des so genannten Marsches ist ebenfalls umstritten, da sie durch das Damaskustor in das muslimische Viertel führt, in dem muslimische Bewohner leben. Es kommt zu Beschimpfungen und Angriffen auf palästinensische Bewohner, die ungestraft bleiben. Im Jahr 2021 riefen etwa 5 000 Israelis „Shuafat brennt“, eine schreckliche Anspielung auf die Entführung und Ermordung des sechzehnjährigen Mohammed Abu Khdier, der 2014 von israelischen Siedlern in Al-Quds angezündet wurde. Im darauffolgenden Jahr nahmen etwa 70 000 Zionisten an einer Parade teil, bei der palästinensische Bewohner im muslimischen Viertel verprügelt und mit Pfefferspray besprüht wurden. Die Gewalt führte zu 79 verletzten Palästinensern, während in dem überwiegend palästinensischen Viertel Sheikh Jarrah Vandalismus gemeldet wurde.

Im Jahr 2024 hat sich nichts geändert. Inmitten des unerbittlichen Völkermords an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza schwenkten Menschenmengen israelische Flaggen und marschierten durch das Damaskustor der Altstadt zur Klagemauer. Sie stürmten auch Al Quds und griffen Palästinenser mit antiarabischen Slogans an, die einen Fieberschub auslösten und zu Schließungsstreiks der palästinensischen Bevölkerung führten, die daraufhin von Siedlern und Eiferern rücksichtslos angegriffen wurde. Diese Entwicklungen fanden unter der Aufsicht des zionistischen Demagogen Itamar Ben Gvir statt, der an dem Marsch teilnahm und unverblümt erklärte, dass Al-Quds nur den Juden gehöre.

Besorgniserregend ist, dass die Beteiligung am Marsch der Fahnen im Laufe der Jahre zugenommen hat. Von einer Handvoll Eiferer, die 1967 Anhänger von Rabbi Zvi Yehuda Kook waren, ist die Teilnehmerzahl in der heutigen Zeit auf rund 70.000 überwiegend junge Teilnehmer im Jahr 2022 angestiegen. Die rechtsextreme zionistische Gruppe Am KeLavi, die den Marsch organisiert, schätzte die Zahl der Teilnehmer an der Parade 2024 auf fast 100.000, darunter auch Familien von Geiseln, die von der Hamas-Befreiungsbewegung festgehalten werden.

Diese ausgrenzende und rassistisch aufgeladene Sichtweise der Teilnehmer der Parade auf Al-Quds nahm eine beunruhigende Wendung, als Journalisten, die über die ultranationalistische Veranstaltung berichteten, systematisch angegriffen wurden. Ähnlich wie bei den berüchtigten Massakern der Netanjahu-Regierung an internationalen Journalisten, die ihre völkermörderische Maschinerie im Gazastreifen aufdeckten, schlugen die rechtsextremen Demonstranten den freiberuflichen palästinensischen Journalisten Saif Al Qawasmi und misshandelten, griffen an und zerfleischten einheimische und ausländische Reporter. Dies ist ein eklatanter Angriff auf diejenigen, die sich in der internationalen Gemeinschaft für die Pressefreiheit einsetzen, und gibt zu denken, da die israelischen Rechtsextremen auf die Boten schießen.

Das kriminelle Schweigen des Netanjahu-Regimes zum Marsch der Flaggen deutet ebenfalls auf Schuld hin. Es wird absichtlich versucht, die Bigotterie, die in Al-Quds zu sehen ist, zu beschönigen, obwohl die Stadt von kommunaler, religiöser und ethnischer Gewalt erschüttert wird. In gewisser Weise wird dies auch der Fall sein, da das Netanjahu-Kabinett aus rechtsextremen, irredentistischen Fanatikern besteht, die glauben, dass es das Recht eines jüdischen Staates ist, Krieg gegen eine besetzte Bevölkerung zu führen, mit israelischen Flaggen zu marschieren und Palästinenser durch Mord und Brandstiftung zu provozieren.

Es ist jedoch offensichtlich, dass der Marsch der Fahnen nichts mit Nationalismus zu tun hat. Er hat alles mit Hass zu tun.

Hamzah Rifaat

Moderator, Analyst und Gastwissenschaftler am Stimson Center in Washington D.C., 2016.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …