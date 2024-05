https://www.middleeastmonitor.com/20240515-gaza-genocide-is-second-nakba-but-even-worse/





Palästinenser, die Transparente halten, marschieren am 15. Mai 2024 in Hebron im Westjordanland zum Gedenken an die Nakba [Mamoun Wazwaz – Anadolu Agency]

Der Völkermord in Gaza ist eine zweite Nakba, aber noch schlimmer“.

von Anadolu Agency

Jedes Jahr am 15. Mai begehen die Palästinenser den Jahrestag der Nakba (arabisch für Katastrophe), als Hunderttausende 1948 von bewaffneten Zionisten aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben wurden.

Doch im Jahr 2024, 76 Jahre nach dieser erschütternden Erfahrung, klingt dieser Jahrestag anders.

Seit Beginn der verheerenden israelischen Offensive auf die belagerte Enklave vor mehr als sieben Monaten, am 7. Oktober letzten Jahres, sind im Gazastreifen Zehntausende von Palästinensern, vor allem Frauen und Kinder, getötet worden.

Die Bilder aus dem Gazastreifen, die die wiederholten Tragödien, Vertreibungen und Massaker zeigen, die die Palästinenser erleiden mussten, wecken Erinnerungen an 1948.

Da die Intensität der Bombardierungen und der Zusammenstöße im Gazastreifen weiter zunimmt, sind die Palästinenser im Gazastreifen erneut gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und in den von der israelischen Armee als sicher eingestuften Gebieten Zuflucht zu suchen.

WATCH: Überlebender der Nakba: „Der gegenwärtige Krieg gegen Gaza ist grausamer als die Nakba

Etwa 2,4 Millionen Palästinenser – fast die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens – wurden infolge der andauernden Militäroperationen Israels in diesem Gebiet vertrieben.

Die Nakba ist für die Palästinenser die größte Katastrophe, der unser Volk ausgesetzt war, als die israelischen Banden, die zionistischen Banden, in den 40er Jahren 52 Massaker in Palästina verübten, insbesondere 1948.

Der palästinensische Politiker Mustafa Barghouti sagte gegenüber Anadolu.

„Die Katastrophe von 1948 beinhaltete nicht nur die Zerstörung von Dörfern und Gemeinden, sondern auch die Schaffung eines Systems einer viel schlimmeren Apartheid als das, was in Südafrika gegen die palästinensische Bevölkerung herrschte, die auf dem Land Palästina verblieb und die später, 1967, im Westjordanland und im Gazastreifen besetzt wurde“, sagte er.

„Tatsächlich sind wir jetzt der längsten Besatzung in der modernen Geschichte, dem schlimmsten System der Apartheid und dem schlimmsten Akt des Siedlerkolonialsystems ausgesetzt.“

Barghouti betonte, dass es selbst nach 76 Jahren und obwohl die Hälfte der Palästinenser Flüchtlinge außerhalb ihres Territoriums sind, immer noch mehr Palästinenser im Land Palästina gibt als jüdische Israelis.

Das ist der Grund, warum das zionistische Projekt gescheitert ist. Es hat sich das Land angeeignet. Es hat das Land mit Gewalt erobert – mit militärischer Gewalt – mit Massakern. Aber es konnte uns nicht zwingen, alle zu verlassen sagte er.

Zweite Nakba, aber noch schlimmer

Was sich seit dem 7. Oktober in Gaza abspielt, könne man getrost als „zweite Nakba, aber noch schlimmer“ bezeichnen, so Barghouti, der betonte, dass Israel seit 1948 mehr als 13 Kriege gegen Palästinenser geführt und 100.000 Menschen getötet habe.

„Heute, allein in Gaza, haben sie in dieser letzten zweiten Nakba bereits 42.000 Menschen in sieben Monaten getötet“, sagte er.

Dies, so betonte er, sei „fast die Hälfte dessen, was sie in 76 Jahren getötet haben“.

„Es ist also eine viel schlimmere Gräueltat, ein viel schrecklicherer Völkermord, weil es ein Akt des Völkermords ist.“

Aber diese Nakba ist aus mindestens zwei Gründen anders, so Barghouti.

„Es handelt sich um drei Kriegsverbrechen gleichzeitig: das Kriegsverbrechen der kollektiven Bestrafung, das Kriegsverbrechen des Völkermords und das Kriegsverbrechen der Vertreibung und ethnischen Säuberung. Und das ist ein Unterschied“, sagte er.

Der zweite Unterschied zwischen heute und der Nakba von 1948 bestehe darin, dass die Mainstream-Medien die Israelis in beiden Kriegen unterstützten, während die sozialen Medien heute „die Grenzen durchbrochen“ hätten und reale Bilder der Gewalt auf der ganzen Welt zeigten, fügte er hinzu.

„Im 21. Jahrhundert kann also niemand mehr sagen: ‚Wir haben es nicht gewusst'“, betonte er.

„Das zeigt, wie groß die Heuchelei des Westens ist, wenn er immer wieder von Demokratie, Menschenrechten und internationalem Recht spricht, aber Israel erlaubt, all das zu verletzen und Völkermord zu begehen“, sagte Barghouti und fügte hinzu, dies sei „die schlimmste Art von Völkermord im 21. Jahrhundert“.

Kein Ende des Kampfes „bis wir unsere Freiheit bekommen

Laut der vorläufigen Untersuchung des Komitees zum Schutz von Journalisten hat Israel seit dem 7. Oktober mindestens 105 Journalisten getötet.

Barghouti fügte hinzu, dass Israel ohne amerikanische Unterstützung, Gelder und Waffen nicht in der Lage gewesen wäre, all die Massaker zu begehen, die es in Gaza verübt hat.

„Das macht viele westliche Regierungen, einschließlich der Vereinigten Staaten, nicht nur zu Komplizen dieser Kriegsverbrechen, sondern sogar zu deren Teilnehmern.“

Er betonte, dass die Palästinenser Gerechtigkeit durch ihren eigenen Kampf erreichen werden, ohne sich auf ein anderes Land zu verlassen.

„Wir werden weiter kämpfen, und zwar auf jede erdenkliche Art und Weise: vor Ort, in den Medien und mit unserer Geschichte. Und wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis wir unsere Freiheit bekommen“, sagte Barghouti.

„Jeder, der an Freiheit, Menschenrechte, Demokratie und internationales Recht, das von Israel verletzt wird, glaubt, sollte auf der Seite der Palästinenser stehen.“

