Von der Al-Aqsa-Flut zur wahren Verheißung… Wie der Widerstand „Israels“ Papierallianzen zu Fall brachte     Ali Larijani

Ali Larijani

Quelle: Al Mayadeen Englisch

15. Mai 2024

x

Wenn man die Umstände, die zum Oktober 2023 führen, mit den heutigen vergleicht, wird die Richtung, in die sich die Situation verändert, deutlicher, und das ist eine wichtige Überlegung.

Ich habe einmal Herrn Kissinger in New York getroffen. Er fragte mich: „Wenn wir eine strategische Beziehung zu Ihnen aufbauen wollen, sind Sie dazu bereit?“

Ich antwortete: Im Moment haben wir keine gemeinsamen Beziehungen, und dennoch sprechen Sie davon, eine strategische Beziehung aufzubauen? Was meinen Sie mit dieser Frage?

Er sagte: Nach dem Weltkrieg haben wir die Grenzen der Länder auf der Landkarte selbst abgesteckt, mit Ausnahme von zwei: Iran und Ägypten. Sie waren dort bereits mit einer blühenden Zivilisation vertreten und werden auch weiterhin existieren, aber die übrigen Grenzen wurden von uns gezogen. Daher haben wir keine andere Wahl, als eine Beziehung zu diesen beiden Ländern aufzubauen.

Der Iran befindet sich gegenwärtig in einer sehr heiklen Lage. Es geht nicht nur um den Iran, sondern die Lage in der gesamten Region ist kritisch.

Um die jüngsten Ereignisse in Palästina und die Geschehnisse seit Oktober zu verstehen, müssen wir von begrenzten Ereignissen Abstand nehmen und die Situation aus einer breiteren Perspektive betrachten.

Wir müssen die Situation als eine zusammenhängende Kette von Ereignissen betrachten. Wir stehen an der Schwelle eines großen regionalen Wandels, und in diesem Zusammenhang bieten sich Chancen für Iran.

Erinnern wir uns an den Zustand, in dem sich „Israel“ vor der Operation „Al-Aqsa-Flut“ befand. Dieses Gebilde glaubte, sich eine solide Position gesichert und eine dauerhafte Sicherheit erlangt zu haben, weil es mit einer Reihe von Ländern in der Region schmutzige Absprachen getroffen hatte, ganz zu schweigen von den verabscheuungswürdigen Regimen, die sich anschickten, ihre Beziehungen zu diesem Gebilde zu normalisieren.

Darüber hinaus hat dieses Gebilde eine Reihe von Terroranschlägen im Iran verübt, um zu beweisen, dass es in der Lage ist, überall anzugreifen, wo es will, und dass es durch nichts daran gehindert werden kann. Es scheint, dass auch der Westen diesen Sachverhalt akzeptiert hat.

Nach der Operation al-Aqsa-Flut wurde die Scheinstabilität der zionistischen Einheit brüchig.

Dies war der Grund, warum ihre Führung in den ersten Stunden nach der Operation kein Treffen einberief. Stattdessen übernahm das Zentralkommando der US-Armee in Jordanien das Kommando; so weit war die israelische Moral bereits zusammengebrochen.

Danach wurden Sie Zeuge, wie westliche Beamte zu dieser Einheit flogen, als ob sie zu einer eingeschüchterten Einheit eilten, um deren diplomatische Wunden zu versorgen.

Ursprünglich dachten sie, sie könnten die Hamas in ein paar Wochen ausschalten, und sie arbeiteten alle zusammen, um dieses Ziel zu erreichen.

Kürzlich hat der US-Senat 26 Milliarden Dollar an Hilfen für das zionistische Gebilde bewilligt, aber im Laufe der Zeit wurde klar, dass die Hamas-Operationseinheit fortbesteht und das Gebilde in dieser Hinsicht keine Siege erringen konnte.

Das schiere Ausmaß der Gewalt wurde trotz der weit verbreiteten Propaganda zu ihrer Vertuschung unbestreitbar, die öffentliche Meinung gegen das Gebilde erreichte epische Ausmaße, und die Proteste an den Universitäten waren eine wertvolle Ergänzung zu diesem von der öffentlichen Meinung ausgeübten Druck.

Diese Welle des Drucks machte der israelischen Führung Angst. Sie befürchteten, dass die westliche Unterstützung versiegen würde, weil die heranwachsende Generation im Westen die Politik des zionistischen Staates ablehnt.

Hier zeigt sich das Wesen des Widerstands des palästinensischen Volkes, das trotz aller Verbrechen „Israels“ standhaft blieb.

Alle Bemühungen, sie zu vertreiben, waren erfolglos und haben „Israel“ einen weiteren tödlichen Schlag versetzt.

Mit anderen Worten: Es gibt eine Generation in Palästina, die viel geopfert hat, von Gliedmaßen bis hin zu ganzen Häusern und Familien. Diese Generation hasst „Israel“ noch mehr, weshalb einige die Zwei-Staaten-Lösung vorgeschlagen haben.

Dieser Plan war bereits in der Vergangenheit vorgeschlagen worden, aber „Israel“ hat ihn zunächst nicht akzeptiert. Jetzt hat der Westen ihn wieder aufgegriffen.

Die Präsenz von Widerstandskräften in der gesamten Region ist ein weiteres Problem. Diese Kräfte sind in der Region eine unbestreitbare Realität und können von den Ländern der Region nicht übersehen werden.

Die Jemeniten zum Beispiel wagen trotz großer wirtschaftlicher Herausforderungen einen Wandel, kündigen „Papierallianzen“ und stellen sich gegen amerikanische und israelische Schiffe. Dasselbe gilt für die Hisbollah im Libanon und die Widerstandsbewegung im Irak.

Darüber hinaus kann man die wirtschaftliche und politische Spaltung innerhalb „Israels“ nicht ignorieren; das Ausmaß des wirtschaftlichen Drucks auf „Israel“ hat gezeigt, dass die derzeitige Situation unhaltbar ist. Um diese Sackgasse zu überwinden, beschloss „Israel“ den Angriff auf das iranische Konsulat.

Der Gedanke hinter dem Angriff war, dass der Iran entweder reagieren würde oder nicht. Wenn nicht, hätte das zionistische Gebilde das vorherige Gleichgewicht wiederhergestellt, und wenn der Iran antwortet, würde sich der Krieg ausweiten und Gaza wäre vergessen.

Die Israelis konnten nicht vorhersehen, dass die iranische Reaktion sowohl erfolgreich sein würde als auch eine Ausweitung des Krieges verhindern würde.

Der Iran hat ganz richtig gehandelt. In der Praxis machte er „Israel“ unfähig zu reagieren und fügte ihm gleichzeitig erneut großen Schaden zu.

Jetzt befindet sich „Israel“ in einer inneren Krise und hat seine Glaubwürdigkeit in der Welt verloren.

Vergleicht man die gegenwärtige Situation mit der Vergangenheit, so stellt man fest, dass „Israel“ die existenzielle Krise, in der es sich befindet, nicht überwinden kann.

Es muss also eine Lösung gefunden werden, und der Westen weiß, dass dieses Rätsel nur von den Ländern der Region gelöst werden kann. Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass die Länder der Region so abgehoben sind, dass sie sich an einen lahmen Esel binden würden [ein Esel im Löwengewand; ein iranisches Sprichwort].

Deshalb glaube ich auch nicht, dass diese westlichen Vorschläge jemals das Licht der Welt erblicken werden.

Folglich ist „Israels“ Niedergang, der sowohl interne als auch externe Dimensionen umfasst, von zentraler Bedeutung für die künftige Umgestaltung der Region.

Vergleicht man die Umstände, die zum Oktober 2023 führten, mit den heutigen, so wird die Richtung, in die sich die Situation verändert, deutlicher, und das ist ein wichtiger Aspekt.

Wir sehen also, dass das sicherheitspolitische Verhalten des Irans Methode hat, denn der Iran und seine Behörden haben die Ordnung im Lande aufrechterhalten und auch die nationale Sicherheit bewahrt.

Dies ist eine Chance, diese Situation zu bewahren, und sie muss nachhaltig gestaltet werden.

Berater des iranischen Staatsoberhauptes Sayyed Ali Khamenei

