The Genocide in Gaza Is Real-We Can See It With Our Own Eyes | Common Dreams If you truly wish to see an end to the bloodshed in Palestine, summon the courage to shout from the rooftop the truth about this genocide.

Angehörige der Palästinenser, die bei den israelischen Angriffen auf den Stadtteil Brasilien in Rafah getötet wurden, trauern, als die Leichen in das Krankenhaus in Kuwait gebracht werden, während die israelischen Luft-, Land- und Seeangriffe auf den Gazastreifen am 13. Mai 2024

in Rafah, Gaza.

Wenn Sie wirklich ein Ende des Blutvergießens in Palästina wünschen, sollten Sie den Mut aufbringen, die Wahrheit über diesen Völkermord von den Dächern zu schreien.

Der Völkermord in Gaza ist real – wir können ihn mit unseren eigenen Augen sehen

John Morlino

Angehörige der Palästinenser, die bei den israelischen Angriffen auf den Stadtteil Brasilien in Rafah getötet wurden, trauern, als die Leichen in das Krankenhaus in Kuwait gebracht werden, während die israelischen Luft-, Land- und Seeangriffe auf den Gazastreifen am 13. Mai 2024

Wenn Sie wirklich ein Ende des Blutvergießens in Palästina wünschen, sollten Sie den Mut aufbringen, die Wahrheit über diesen Völkermord von den Dächern zu schreien.

Der Völkermord in Gaza ist real – wir können ihn mit unseren eigenen Augen sehen

John Morlino

Commmon Dreams

13. Mai 2024

Nach dem grausamen Angriff der Hamas-Kämpfer auf Israel im letzten Herbst konnte jeder, der wollte, in Echtzeit Videos aus dem Gazastreifen abrufen und beobachten, wie eine Lawine von Bomben aus amerikanischer Produktion, die von Israel abgeschossen wurden, Hunderte von palästinensischen Bürgern in einem Clip tötete. In jüngster Zeit konnte man die erste Salve der hoffentlich letzten Phase der israelischen Operation zur endgültigen Auslöschung Palästinas durch die Belagerung von Rafah und seiner bereits vom Hunger geschwächten Bewohner live übertragen.

Diese albtraumhaften Spektakel erinnern in beunruhigender Weise an die massiven Luftangriffe auf Bagdad unter Führung der USA, die den Golfkrieg 1991 bzw. den Irakkrieg 2003 einleiteten. Beide wurden ebenfalls weltweit im Fernsehen übertragen. Die Sendung von 2003, die mit einer atemlosen „Pre-Game“-Show ausgestattet war, ist vielleicht immer noch das groteskeste, glatt produzierte Prime-Time-Special, das je ausgestrahlt wurde. Man konnte den Jubel der Fans der „Sieger“-Seite fast hören.

Ein Gegenstück zu diesem Wahnsinn hat sich in diesem Frühjahr an den Universitäten in ganz Amerika abgespielt, wo Studenten – viele von ihnen sind Juden mit Gewissen -, die gegen die Subventionierung von Massenmord in Palästina durch die US-Regierung protestieren, von der Mainstream-Presse verunglimpft wurden, sehr zur Freude des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, eines entmutigenden Prozentsatzes sowohl der israelischen Juden als auch ihrer Diaspora sowie eines Großteils der chauvinistischen (und/oder rassistischen) Amerikaner. Tausende von Anti-Völkermord-Studenten wurden verhaftet, oft mit harter Hand, oder von der Schule verwiesen, oder beides. Andere wurden von so genannten Gegendemonstranten brutal zusammengeschlagen – manchmal in Anwesenheit der Polizei. Das kleine Kontingent gewählter amerikanischer Beamter, die ihre Stimme für die Sache der Studenten erhoben haben, wurden von ihren Kollegen rundheraus angeprangert. Einige haben Morddrohungen erhalten.

Wie ist es zu erklären, dass derzeit immer mehr Unschuldige getötet werden und dass sich die Wut auf Menschen richtet, die versuchen, das Blutbad in Palästina zu beenden? Hier eine unvollständige Liste: religiöse Mythologie, Zionismus, die Bewaffnung des Antisemitismus, Vorurteile, eine verfälschte Version des Patriotismus, Politik, Gier, Eigeninteresse, Mangel an genauen Informationen, Desinformation und vorsätzliche Ignoranz.

Diese Faktoren wurden kaltblütig miteinander verwoben. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung, beginnend mit der Religion.

Ich wurde katholisch erzogen, habe mich aber schon vor langer Zeit den Lehren des Buddhismus und des Jainismus zugewandt. Der Zufall ist die einzige Erklärung dafür, warum die Hälfte meiner Freunde, Kollegen und Familienmitglieder Juden sind. Im Laufe der Jahre habe ich an Dutzenden ihrer Feiertagsveranstaltungen teilgenommen, darunter auch an den heiligen Pessach-Abendessen, den so genannten Sedern. Für Uneingeweihte: Die Sedere drehen sich um die biblische Geschichte der mühsamen Flucht der Juden aus der Sklaverei auf dem Weg zu ihrem gottgegebenen Schicksal: ihre wundersame Ankunft auf einem (angeblich) freien Stück Wüstenland, auf dem sie sich niederlassen würden. An diesen besinnlichen Abenden kommt die Solidarität mit allen zum Ausdruck, die Unterdrückung erfahren haben. Die Worte Palästina oder Palästinenser fielen dabei nicht, was durch ihre Abwesenheit auffällt.

Bei den Recherchen für diesen Artikel bestätigten mir treue Teilnehmer dieser Seder, mit denen ich sprach, nicht nur meine Beobachtung, sondern erklärten auch, dass bei keinem Seder, an dem sie je teilgenommen hatten, seit ihrer Kindheit, solche Worte gefallen seien. Auch die formelle Gründung Israels, die mit der unmöglich heuchlerischen und gewaltsamen Evakuierung von 750.000 Palästinensern im Jahr 1948 begann, wurde weder erwähnt noch gelehrt.

Wie Überlebende und Nachkommen jahrhundertelanger Unterdrückung, die im Holocaust gipfelte, die ethnische Säuberung als Mittel wählen konnten, um ihr selbst erklärtes Heimatland zu errichten, die Apartheid einzuführen, um sie aufrechtzuerhalten, und sie dann mit Völkermord zu krönen, um sie zu festigen – und sich gleichzeitig weigern, irgendeinen Teil dieser abscheulichen Abfolge anzuerkennen, geschweige denn zu verurteilen -, übersteigt mein Verständnis. So viel zu dem Credo „Nie wieder“.

Eine weitere Ebene des religiösen Einflusses, über die leider viel zu wenig berichtet wird, ist die hartnäckige Unterstützung Israels durch glühende Evangelikale, die fest daran glauben, dass der kürzeste Weg zur lang erwarteten Wiederkunft Armageddons ist. Sie vermuten, dass der beste Weg, die Erfüllung ihrer Weltuntergangsprophezeiung zu beschleunigen, darin besteht, einen israelisch-arabischen Kataklysmus zu schüren.

Man könnte vernünftigerweise erwarten, dass das Fortbestehen des Antisemitismus in den USA die Unterstützung der Nation für Israel schwächen würde. Das könnte so sein, wenn diejenigen, deren Herzen bereits von Vorurteilen befleckt sind, nicht ein exponentiell höheres Maß an Feindseligkeit gegenüber farbigen Menschen hegen würden. Wenn man dann noch die nach dem 11. September 2001 aufkommende anti-arabische/muslimische Stimmung, die von einem bestimmten Ex-Präsidenten neu befeuert wurde, und die Verherrlichung des amerikanischen Militärs hinzufügt, hat man das perfekte Elixier, um ein „U.S.A.! U.S.A.!“-rufende Miliz zu rekrutieren, die den friedlichen Demonstranten das Leben schwer machen will.

Amerikas Politiker spielen bei dieser Perversion natürlich eine wichtige Rolle. Viele glauben immer noch, dass ihr Machterhalt weitgehend davon abhängt, ob sie die Interessengruppen der Israelis und der Palästinenser beschwichtigen können, wenn es darum geht, sich für eine Seite zu entscheiden. Ähnlich wie bei ihrer Schrotflinten-Ehe mit der National Rifle Association, haben sich die meisten von ihnen mit der Anti-Defamation League (ADL) und dem American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) arrangiert.

Nichts jedoch hat die öffentliche Wahrnehmung so sehr verformt wie die Mainstream-Medien. Und es gibt kein besseres Beispiel dafür als die Absprache, die bisher genaueste Analyse von Israels verbrecherischen Handlungen zu unterdrücken – den Bericht von Francesca Albanese an den UN-Menschenrechtsrat mit dem treffenden Titel: Anatomie eines Völkermords.

Das von der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete erstellte Papier ist atemberaubend umfassend und beschreibt detailliert Israels jahrzehntelange, systematische Zerstörung Palästinas. Zu ihren akribisch recherchierten Erkenntnissen gehört, dass Israel in den letzten sieben Monaten mindestens drei der fünf Elemente des Völkermords begangen hat: (1) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; (2) Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden bei Mitgliedern der Gruppe; und (3) absichtliche Zufügung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die darauf ausgelegt sind, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Denken Sie daran, dass eine Partei nur eine dieser unsäglichen Taten begehen muss, um des schlimmsten vorstellbaren Verbrechens schuldig zu sein.

In Anbetracht der Tatsache, dass palästinensische Frauen und Kinder die überwiegende Zahl der Opfer ausmachen und dass die Überlebenden durch die unaufhörlichen Angriffe Israels faktisch ohne medizinische Versorgung oder angemessene Ernährung zurückbleiben, könnte auch festgestellt werden, dass Israel gegen ein viertes Element des Übereinkommens verstoßen hat, nämlich die Auferlegung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten in der Gruppe.

Es wird niemanden überraschen, dass konventionelle Nachrichtensender einen finanziellen Anreiz haben, enge Beziehungen zu hochrangigen Persönlichkeiten zu unterhalten, Werbekunden zu befriedigen und, wenn es um Zuschauer/Zuhörer geht, den kleinsten gemeinsamen Nenner anzusprechen. Sie werden also nie eine Bastion sein, die die Wahrheit an die Macht bringt. Vielmehr werden sie weiterhin die falschen Narrative präsentieren, die ihnen am besten passen, was in diesem Fall in etwa so aussieht:

„Das Gemetzel im Nahen Osten ist nichts weiter als ein Krieg zwischen Israel und der Hamas.“

„Das sind keine Anti-Völkermord-Aktivisten, das sind pro-palästinensische Demonstranten (d.h. ein Code für Terroristen-Sympathisanten)“.

„Die Amerikaner machen sich mehr Sorgen über die Störung oder Absage von College-Abschlussfeiern als über die steigende Zahl von Todesopfern in einer anderen Welt.“

Nur um das klarzustellen: Die Nachrichten- und Informationskanäle, die ständig Desinformationen in Ihre Richtung schaufeln, sind nicht nur diejenigen, die sich auf den unteren und mittleren Ebenen befinden, wie manche meinen. Auch die New York Times, die Washington Post und die Los Angeles Times haben Sie in dieser Frage, in der es um Leben und Tod geht, an der Nase herumgeführt, indem sie ihre Berichterstattung drastisch zugunsten Israels verzerrt haben.

Wenn Sie sich über all das so sehr ärgern wie ich, haben Sie einige Dinge selbst in der Hand. Erstens: Wenn Sie versuchen, sich einen Reim auf die Welt zu machen, sollten Sie immer, immer, immer Ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken einsetzen – vor allem, wenn Sie Inhalte der Mainstream-Medien konsumieren. Als Nächstes sollten Sie, falls Sie dies nicht bereits regelmäßig tun, die Informationen nutzen, die von unabhängigen Nachrichtenquellen recherchiert und geliefert werden. Vergleichen Sie die Informationen. Es wird nicht lange dauern, bis Sie eine Reihe von verlässlichen und glaubwürdigen Quellen entdecken, die unfehlbar auf der Seite der Gewaltlosigkeit, der Gleichheit, der Gerechtigkeit für alle und der journalistischen Integrität stehen. Unterstützen Sie sie.

Wenn Sie wirklich ein Ende des Blutvergießens in Palästina wünschen, sollten Sie den Mut aufbringen, die Wahrheit über diesen Völkermord von den Dächern zu schreien. Wenn Sie das nicht tun, dann gravieren Sie Ihren Namen zusammen mit dem der Völkermörder auf jede amerikanische Bombe, die abgefeuert wird, und jede Kugel, die abgefeuert wird.

Die Entscheidung – mit der Sie für immer leben werden – liegt bei Ihnen.

