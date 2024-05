https://www.middleeastmonitor.com/20240513-factbox-which-countries-have-joined-south-africas-genocide-case-against-israel/



Internationaler Gerichtshof (IGH) in Den Haag, Niederlande, am 11. Januar 2024 [Dursun Aydemir – Anadolu Agency]

FACTBOX – Welche Länder haben sich Südafrikas Völkermordklage gegen Israel angeschlossen?

von Anadolu Agency

anadoluajansi

13. Mai 2024

Der südafrikanische Minister für Justiz und Strafvollzug Ronald Lamola beantwortet die Fragen der Pressevertreter im Zusammenhang mit den öffentlichen Anhörungen zum Völkermordverfahren Südafrikas gegen Israel im

In den letzten Monaten hat sich die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel wegen des andauernden Krieges gegen den Gazastreifen zu einer größeren globalen Angelegenheit ausgeweitet, da eine Reihe von Ländern entweder formell einen Antrag auf Intervention gestellt oder ihre Absicht erklärt haben, dies zu tun.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) fällte Ende Januar eine vorläufige Entscheidung in dem Fall und wies Israel an, alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um Handlungen zu verhindern, die unter die Völkermordkonvention fallen könnten.

Er wies Tel Aviv außerdem an, Völkermord zu verhindern und zu bestrafen, die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern sicherzustellen und Beweise für die in der zerstörten Enklave begangenen Verbrechen zu sichern.

Seit den Vorabentscheidungen haben sich mehrere Länder gemeldet, um dem Fall beizutreten. Sie berufen sich dabei auf eine Bestimmung des IGH-Statuts, die es Dritten erlaubt, sich dem Verfahren anzuschließen, wenn sie der Ansicht sind, dass sie „ein rechtliches Interesse haben, das durch die Entscheidung in dem Fall“ berührt werden kann.

STELLUNGNAHME: Unauffälliger Kollege, der von der zionistischen Lobby rekrutiert wurde, um die Palästina-Aktion zu stoppen

Formeller Standpunkt: Nicaragua, Kolumbien, Libyen

Der mittelamerikanische Staat Nicaragua war der erste, der sich formell an den obersten UN-Gerichtshof wandte.

Es beantragte am 23. Januar die Erlaubnis, „als Partei“ in den Fall einzugreifen, so der IGH in einer Erklärung vom 8. Februar.

In dem Antrag erklärte Nicaragua, es habe „Interessen rechtlicher Natur, die sich aus den Rechten und Pflichten ergeben, die allen Vertragsstaaten durch die Völkermordkonvention auferlegt werden“, heißt es in der Erklärung.

Nicaragua ist der Ansicht, dass das Verhalten Israels „gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstößt“, heißt es weiter.

Später, am 1. März, reichte Nicaragua einen separaten Antrag für ein Verfahren gegen Deutschland ein, in dem es Deutschland beschuldigte, seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention zu verletzen und „die Begehung von Völkermord zu erleichtern“, indem es Israel „politische, finanzielle und militärische Unterstützung“ zukommen ließ und das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, finanziell nicht unterstützte.

Der letztgenannte Fall wurde im April vor dem IGH verhandelt, der Gerichtshof lehnte jedoch den Antrag auf Sofortmaßnahmen gegen Deutschland ab.

Nach Nicaragua wandte sich im April auch Kolumbien an den IGH und bat um die Erlaubnis, zu intervenieren und den Gerichtshof aufzufordern, „die Sicherheit und sogar die Existenz des palästinensischen Volkes“ zu gewährleisten.

In seiner dem Gerichtshof vorgelegten Erklärung erklärte Kolumbien, dass sein „oberstes Ziel … darin besteht, den Palästinensern im Gazastreifen dringend und umfassend Schutz zu gewähren, insbesondere den gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen“.

Als drittes Land hat Libyen am 10. Mai eine Erklärung beim IGH eingereicht und damit offiziell beantragt, in den Fall einzugreifen.

In seiner Erklärung erklärte Libyen, dass Israels Aktionen in Gaza „völkermörderischen Charakter haben, da sie mit der erforderlichen spezifischen Absicht begangen werden, die Palästinenser in Gaza als Teil der breiteren palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe zu vernichten“.

Absicht zu intervenieren: Malediven, Ägypten, Türkei, Irland, Belgien

Das jüngste Land, das in Bezug auf den Völkermordfall in Südafrika etwas unternommen hat, sind die Malediven, die am Montag ihre Absicht bekräftigten, zu intervenieren.

Diese Entscheidung wurde unter der Prämisse getroffen, dass Israel gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes verstößt“, so die Präsidentschaft in einer Erklärung. Sie warf Israel vor, „unter dem Deckmantel von Sicherheitsbedenken völkermörderische Handlungen“ zu begehen, die „zu Massenvertreibungen, akutem Hunger und der Blockade humanitärer Hilfe geführt haben“.

Die Regierung der Malediven hatte bereits Ende Januar erklärt, dass sie beschlossen habe, in dem Fall zu intervenieren.

Die neue Erklärung zum IGH-Verfahren kam nur einen Tag, nachdem Ägypten seine Absicht erklärt hatte, sich dem Verfahren gegen Israel anzuschließen.

In einer Erklärung des ägyptischen Außenministeriums hieß es, die Entscheidung sei „angesichts der eskalierenden Schwere und des Ausmaßes der israelischen Angriffe auf die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen sowie der systematischen Angriffe auf Zivilisten und der Zerstörung der Infrastruktur im Gazastreifen“ getroffen worden.

„Diese Handlungen stellen eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, des humanitären Rechts und der Vierten Genfer Konvention von 1949 über den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten dar“, so das Ministerium.

Es forderte Israel auf, seinen Verpflichtungen und den vom IGH angeordneten vorläufigen Maßnahmen nachzukommen, und verlangte gleichzeitig vom UN-Sicherheitsrat und anderen Akteuren dringende Schritte für einen Waffenstillstand und einen Stopp der israelischen Invasion in Rafah.

Am 1. Mai kündigte die Türkei ihre Absicht an, in dem Völkermordverfahren gegen Israel zu intervenieren.

Außenminister Hakan Fidan sagte, die Türkei hoffe, dass ihre Intervention dazu beitragen werde, dass der Fall vor dem IGH „in die richtige Richtung geht“.

Er sagte, Ankara habe „sehr lange“ an der Angelegenheit gearbeitet und werde seine juristische Arbeit bald abschließen.

Aus Europa haben zwei Länder ihre Absicht geäußert, in dem Fall zu intervenieren.

Am 27. März kündigte Irland an, sich dem Fall anzuschließen. Außenminister Michael Martin erklärte, seine Beamten seien angewiesen worden, „mit der Arbeit an einer Interventionserklärung zu beginnen“.

„Es ist Sache des Gerichtshofs, zu entscheiden, ob ein Völkermord vorliegt. Aber ich möchte klar und deutlich wiederholen, was ich in den letzten Monaten oft gesagt habe: Was wir am 7. Oktober in Israel gesehen haben und was wir jetzt in Gaza sehen, ist eine eklatante Verletzung des humanitären Völkerrechts in großem Ausmaß“, sagte Martin in einer Erklärung.

„Die Entführung von Geiseln. Die gezielte Unterbindung von humanitärer Hilfe für Zivilisten. Das gezielte Angreifen von Zivilisten und ziviler Infrastruktur. Der wahllose Einsatz von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten. Die Nutzung von zivilen Objekten für militärische Zwecke. Die kollektive Bestrafung einer ganzen Bevölkerung“.

All dies müsse aufhören, so Martin, der betonte, dass „genug ist genug“.

Anfang März kündigte Belgien in ähnlicher Weise an, es werde einen Antrag beim IGH stellen.

Außenministerin Hadja Lahbib stellte jedoch klar, dass es bei der möglichen Beteiligung Belgiens „nicht darum geht, für oder gegen die eine oder andere Partei Partei Partei zu ergreifen“, sondern vielmehr um den Versuch, „die Universalität der internationalen Abkommen, denen die Staaten angehören, zu stärken“.

Intervention für Israel: Deutschland

Das einzige Land, das bisher zugesagt hat, im IGH-Verfahren zur Unterstützung Israels zu intervenieren, ist sein treuer Verbündeter, Deutschland.

Berlin kündigte dies am 12. Januar an, noch bevor der oberste UN-Gerichtshof seine vorläufigen Urteile verkündete.

In einer Erklärung sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, Berlin weise den Vorwurf des Völkermordes „entschieden und ausdrücklich zurück“ und fügte hinzu, dass er „jeglicher Grundlage entbehre“.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …