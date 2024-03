The real reason Israel stormed al-Shifa Hospital yet again Israel’s latest attack on al-Shifa Hospital and the successful delivery of food aid to northern Gaza are connected. Here’s how.

Hilfsgüter treffen in einer UNRWA-Einrichtung in Jabalia im nördlichen Gazastreifen ein, 17. März 2024. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Der jüngste Angriff Israels auf das al-Shifa-Krankenhaus und die erfolgreiche Lieferung von Nahrungsmittelhilfe in den nördlichen Gazastreifen hängen zusammen. Hier ist, wie.

Der wahre Grund für den erneuten Angriff Israels auf das al-Shifa-Krankenhaus

Von der Mondoweiss-Redaktion

18. März 2024

In den vergangenen zwei Tagen sind mehrere Dinge passiert, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Am Montag um 2.00 Uhr morgens stürmte die israelische Armee das Al-Shifa-Krankenhaus, drang mit Panzern und schwerem Geschütz ein und tötete und verletzte Dutzende. Es war der vierte Einmarsch in al-Shifa seit Oktober, bei dem über 80 Menschen festgenommen wurden.

Am Vortag waren zum ersten Mal seit vier Monaten 13 Hilfsgütertransporter im nördlichen Gazastreifen eingetroffen, ohne von der israelischen Armee zurückgewiesen zu werden oder zu einem Massaker an hungernden palästinensischen Hilfesuchenden zu führen. Die Menschen, die zum UNRWA-Lagerhaus im Flüchtlingslager Jabalia strömten, um die Hilfe in Empfang zu nehmen, standen in untypisch geordneten Schlangen und warteten geduldig auf die Verteilung von Mehl, Reis und anderen Lebensmitteln. Viele von ihnen jubelten, als die Hilfsgüter eintrafen – eine Szene, die Al Jazeera in seiner Berichterstattung festhielt.

Was jedoch nur wenige wissen, ist, dass diese erfolgreiche Lieferung von dringend benötigter Nahrungsmittelhilfe in den nördlichen Gazastreifen die israelische Armee zu ihrem tödlichen Angriff auf das al-Shifa-Krankenhaus am nächsten Tag veranlasste.

Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen lässt sich nur erklären, wenn man versteht, auf wen Israel mit dem Überfall zielte – auf den inzwischen ermordeten Faiq Mabhouh.

Faiq Mabhouh (Foto: Soziale Medien)Faiq Mabhouh (Foto: Soziale Medien)

Mabhouh war Einsatzleiter der Polizei von Gaza, die zur Zivilverwaltung der Regierung von Gaza gehört. Anders als der militärische Flügel der Hamas, die Qassam-Brigaden, operierte Mabhouh zu Beginn des Krieges nicht im Verborgenen, weil er das nicht musste – er war für die zivile Strafverfolgung zuständig. Die Hamas gab nach seinem Tod eine Erklärung heraus, in der sie bestätigte, dass er „rein zivile und humanitäre Aktivitäten“ durchführte.

Doch wenn man israelische Militärsprecher und die israelischen Medien hört, hatte Israel eine „präzise Operation“ auf al-Shifa gestartet, um einen „Top-Hamas-Aktivisten“ oder einen „hochrangigen Hamas-Kommandeur“ ins Visier zu nehmen, von dem die Armee behauptete, er plane Anschläge auf Israel.

Bei dem Angriff auf al-Shifa handelte es sich um ein Attentat, das darauf abzielte, die zivile Ordnung im nördlichen Gazastreifen zu stören, um Israels völkermörderisches Vorhaben zu erleichtern.

Solch dreiste Behauptungen ohne Beweise zur Rechtfertigung von Angriffen auf Krankenhäuser und Schutzräume sind ein Markenzeichen des Verhaltens der israelischen Armee während ihres völkermörderischen Angriffs. Die wahre Bedeutung des Angriffs liegt jedoch nicht in dem Bestreben, die größte zivile Zufluchtsstätte im Norden des Gazastreifens, in der 30.000 Menschen untergebracht sind, zu räumen, sondern darin, die zentrale Rolle von Faiq Mabhouh bei der Koordinierung der humanitären Hilfe für die hungernde Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu vereiteln und gleichzeitig den Anschein einer sozialen Ordnung im Norden wiederherzustellen.

Mit anderen Worten: Der Angriff auf al-Shifa war ein Attentat, das darauf abzielte, die zivile Ordnung im Norden des Gazastreifens zu zerstören. Er sollte Israels völkermörderisches Projekt erleichtern und den Weg für eine totale Kontrolle über das Gebiet ohne Widerstand ebnen.

Die Ereignisse der letzten Tage zeigen die Absicht Israels, eine Hungersnot herbeizuführen und zum sozialen Zusammenbruch beizutragen. Sie erinnern uns daran, dass es sich nicht nur um einen Krieg gegen den Widerstand in Gaza handelt, sondern auch gegen die Bevölkerung.

Hilfe leisten und ein weiteres „Mehlmassaker“ vermeiden

Am 17. März kursierten in den sozialen Medien Bilder von Flugblättern mit der Unterschrift der „Palästinensischen Sicherheitskräfte“, die an alle Zivilisten im nördlichen Gazastreifen gerichtet waren. Um „die sichere Ankunft von Hilfsgütern“ im Norden zu gewährleisten, verbot die Mitteilung allen Menschen, sich am Kuwaiti-Kreisel und an der Salah al-Din-Straße zu versammeln, den Hauptzugangsstellen, über die humanitäre Hilfe den Norden erreicht. Bei den meisten früheren Versuchen versammelten sich Scharen von hungernden Menschen an diesen Orten und stürzten sich auf die eintreffenden Hilfslieferwagen.

Die israelischen Streitkräfte schossen mehrmals auf die Menschenmassen und töteten Hunderte von Menschen, am bekanntesten während des „Mehlmassakers“ am 3. März. In den Fällen, in denen Israel die verzweifelten Menschenmassen nicht niedermähte, stoppte es die Hilfslieferungen und wies die meisten von ihnen unter Berufung auf fadenscheinige Behauptungen der „doppelten Verwendung“ zurück.

Das Bemerkenswerteste an der Verbreitung dieses Aufrufs ist jedoch, dass die hungernden Menschen im nördlichen Gazastreifen darauf eingingen. Der Hilfskonvoi kam am 17. März kurz nach Mitternacht in einer UNRWA-Einrichtung im Flüchtlingslager Jabalia an, unbehelligt und unter großem Jubel der Bevölkerung.

عقب وصول الطحين.. فرحة شبان فلسطينيين بوصول المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة

Der Konvoi wurde von einer Eskorte maskierter Bewaffneter begleitet, deren Identität unbekannt ist. Der Al-Dschasira-Korrespondent Ismail al-Ghoul vermutete, dass der Hilfskonvoi von den Clans des Gazastreifens koordiniert wurde. Später am selben Tag, als die Hilfsgüter verteilt wurden, sagte der Al-Dschasira-Reporter Anas al-Sharif, dass der Konvoi von lokalen Komitees und Überwachungskomitees organisiert wurde, die aus Clans, angesehenen Persönlichkeiten und Ältesten bestanden und die Ankunft der Hilfsgüter überwachten.

In derselben Sendung wurden jedoch auch Bilder derjenigen gezeigt, die die Hilfsgüter verarbeiteten und die Empfänger mit Hilfe von Laptops mit ihren Personalausweisen registrierten und in ein Register eintrugen. Dies waren die verräterischen Zeichen der Bürokratie der zivilen Regierung von Gaza.

Al Jazeera überträgt die Verteilung von Nahrungsmittelhilfe. (Foto: Screenshot vom Al Jazeera Youtube Channel)

Al Jazeera überträgt die Verteilung von Nahrungsmittelhilfe. (Foto: Screenshot aus dem Al Jazeera Youtube Channel)

Das Filmmaterial von Al Jazeera zeigte auch lange, geordnete Schlangen von Menschen, die Hilfsgüter erhielten, in scharfem Kontrast zu den chaotischen und blutigen Szenen, die bei früheren Vorfällen am Kuwait-Kreisel und in der Salah al-Din-Straße geherrscht hatten. Die Szene war eindeutig: Es wurde versucht, die zivile Ordnung im nördlichen Gazastreifen wiederherzustellen und das Los der leidenden Bevölkerung zu verbessern.

Keine 24 Stunden später, in den frühen Morgenstunden des 18. März, marschierte Israel in al-Shifa ein. Es wurde bekannt, dass die Armee Faiq Mabhouh ermordet hatte und dass ein israelischer Soldat getötet worden war, nachdem Mabhouh sich angeblich geweigert hatte, sich zu ergeben. Plötzlich sagten alle Nachrichtenquellen das Gleiche: Mabhouh steckte hinter den Bemühungen, die Ankunft der Hilfsgüter zu koordinieren.

Die Rolle von Mabhouh

Die verfügbaren Informationen über Mabhouhs Aufgaben sind nach wie vor spärlich und mischen sich häufig mit Spekulationen über seine Aktivitäten und den Grund für seine Ermordung. Die meisten Medienquellen stimmen darin überein, dass Mabhouh die Lieferung des Hilfskonvois organisierte, was er in Abstimmung mit den Clans im Gazastreifen, dem UNRWA und internationalen Organisationen tat.

Entscheidend ist, dass diese Koordination ein Treffen mit Vertretern dieser Gruppen beinhaltete. Eine der weit verbreiteten Spekulationen besagt, dass bei diesen Treffen Mabhouhs Aufenthaltsort aufgedeckt und angeblich an den israelischen Geheimdienst weitergegeben wurde, wahrscheinlich über eine dieser internationalen Organisationen. Haaretz spekuliert, dass dieses Informationsleck „Israels Dringlichkeit erklären könnte, eine sofortige Operation im Krankenhaus zu starten“.

Als Leiter einer zivilen Polizeitruppe agierte Mabhouh zu Beginn des Krieges öffentlich, doch als Israel weiterhin Mitglieder der örtlichen Polizei ins Visier nahm, wurde die Notwendigkeit der Geheimhaltung immer deutlicher. Laut Axios forderte die Biden-Administration Israel bereits im Februar auf, „die Angriffe auf Mitglieder der von der Hamas geführten Zivilpolizei, die Hilfslieferungen im Gazastreifen eskortieren, einzustellen, und warnte, dass ein ‚totaler Zusammenbruch von Recht und Ordnung‘ die humanitäre Krise erheblich verschärft“.

Israel hat nie aufgehört, sie ins Visier zu nehmen, und ist sogar noch weiter gegangen und hat Hunderte von Zivilisten auf der Suche nach Lebensmitteln massakriert. Dieser Zusammenhang erklärt, warum die Polizei offenbar dazu übergegangen ist, im Verborgenen zu operieren, und warum die bewaffneten Männer, die den Konvoi begleiteten, maskiert waren. Es erklärt auch, warum die Verteilung der Hilfsgüter in der Öffentlichkeit so dargestellt wurde, als sei sie von den Clans organisiert worden.

Aber die Erwähnung der Clans ist hier nicht nebensächlich. Einer der wichtigsten Aspekte von Israels vermeintlichem Szenario für den „Tag danach“ im Gazastreifen ist, dass die täglichen Aktivitäten von den örtlichen Familien und Stämmen verwaltet werden sollen. Vor der Machtübernahme durch die Hamas im Jahr 2007 hatten die traditionellen Clans des Gazastreifens einen größeren Einfluss in der Küstenenklave, wobei einige von ihnen als gesetzlose Banden agierten und kriminelle Aktivitäten ausübten. Die Hamas schränkte ihre Rolle während ihrer Herrschaft über den Streifen stark ein, doch während des jüngsten völkermörderischen Krieges nutzten viele dieser Familien das Chaos, um Hilfskonvois zu kapern und Nahrungsmittel zu horten oder auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.

Israel hat diese Entwicklung nicht nur begrüßt, sondern den Zustand der Gesetzlosigkeit aktiv gefördert. Seine fortgesetzten Angriffe auf Polizeieskorten im Gazastreifen haben dieses Phänomen nur noch verstärkt. Etwa zur gleichen Zeit begannen israelische Beamte, die Idee einer Nachkriegs-Stammesherrschaft im Gazastreifen ins Spiel zu bringen.

Palästinenser versammeln sich vor dem Gebäude des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), um Mehl in Jabalia, Gaza-Stadt, zu erhalten, 17. März 2024. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Palästinenser versammeln sich vor dem Gebäude des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), um Mehl in Jabalia, Gaza-Stadt, entgegenzunehmen, 17. März 2024. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Dies bezieht sich auf den zweiten Teil der Spekulationen um Mabhouhs Ermordung – dass er an der Bekämpfung von Clans beteiligt war, die Nahrungsmittelhilfe beschlagnahmt haben, wahrscheinlich dieselben Clans, die in Israels Vision der Nachkriegsherrschaft in Gaza zu den Anwärtern gehören würden.

Ein unbestätigtes Gerücht wurde in den sozialen Medien in arabischer Sprache verbreitet und von den israelischen Medien aufgegriffen: Die Hamas hatte angeblich das ungenannte Oberhaupt des einflussreichen Doghmosh-Clans in Gaza hingerichtet, weil es angeblich humanitäre Hilfe gestohlen hatte und der Kollaboration mit Israel verdächtigt wurde. Der Doghmosh-Clan wies die Behauptung in einer Erklärung entschieden zurück und behauptete, das Clanoberhaupt sei bei einem israelischen Luftangriff am 16. November 2023 ums Leben gekommen. Eine von Al Jazeera durchgeführte Untersuchung ergab, dass der Name des Familienoberhaupts (des Mukhtar) auf der Liste der Toten dieses Luftangriffs stand.

Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Spekulationen ist klar geworden, dass Israels völkermörderischer Krieg eine neue Dimension erreicht hat – er fördert den gesellschaftlichen Zusammenbruch in Gaza. Die Verursachung von Hungersnöten und die Ermöglichung von Gesetzlosigkeit sind lediglich eine Fortsetzung der militärischen Kampagne mit anderen Mitteln. Und wenn Mitglieder der Zivilregierung versuchen, die Hungersnot zu lindern oder die soziale Ordnung wiederherzustellen, führt Israel auch gegen sie einen Krieg.

Wir danken Jehad Abusalim, der wichtige Erkenntnisse zu diesem Bericht beigesteuert hat.

Übersetzt mit deepl.com

