Joe Bidens Abschiedsgeschenk an Amerika wird christlicher Faschismus sein Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

Chris Hedges: Joe Biden’s Parting Gift to America Will be Christian Fascism The Democratic Party had one last chance to implement the kind of New Deal Reforms that could save us from another Trump presidency and Christian fascism. It failed.

17. März 2024

Joe Biden und die Demokratische Partei haben eine Trump-Präsidentschaft schon einmal möglich gemacht und es sieht so aus, als ob sie es wieder tun werden. Wenn Trump an die Macht zurückkehrt, wird das nicht auf russische Einmischung, Wählerunterdrückung oder darauf zurückzuführen sein, dass die Arbeiterklasse voller unverbesserlicher Fanatiker und Rassisten ist. Es wird daran liegen, dass den Demokraten das Leid der Palästinenser in Gaza ebenso gleichgültig ist wie das der Einwanderer, der Armen in unseren verarmten Innenstädten, derjenigen, die durch Arztrechnungen, Kreditkartenschulden und Wucherhypotheken in den Bankrott getrieben werden, derjenigen, die vor allem im ländlichen Amerika durch Wellen von Massenentlassungen ausrangiert werden, und der Arbeiter, die in der Leibeigenschaft der Gig Economy mit ihren unsicheren Arbeitsplätzen und unterdrückten Löhnen gefangen sind.

Biden und die Demokraten haben zusammen mit der Republikanischen Partei die Durchsetzung des Kartellrechts ausgehöhlt und Banken und Unternehmen dereguliert, so dass sie die Nation ausschlachten konnten. Sie unterstützten 1982 eine Gesetzgebung, die der Manipulation von Aktien durch massive Rückkäufe und die „Übernahme“ von Unternehmen durch Private-Equity-Firmen, die zu Massenentlassungen führten, grünes Licht gab. Sie setzten belastende Handelsabkommen durch, darunter das Nordamerikanische Freihandelsabkommen, den größten Verrat an der Arbeiterklasse seit dem Taft-Hartley-Gesetz von 1947, das die gewerkschaftliche Organisierung lähmte. Sie waren maßgeblich an der Errichtung der riesigen Archipele des US-Gefängnissystems – des größten der Welt – und der Militarisierung der Polizei beteiligt, um sie in interne Besatzungsarmeen zu verwandeln. Sie finanzieren die endlosen Kriege.

Die Demokraten dienen pflichtbewusst ihren korporativen Herren, ohne die die meisten von ihnen, einschließlich Biden, keine politische Karriere machen würden. Aus diesem Grund werden sich Biden und die Demokraten nicht gegen diejenigen wenden, die unsere Wirtschaft zerstören und unsere Demokratie auslöschen. Das Wasser im Trog würde austrocknen. Wenn sie sich für Reformen einsetzen, gefährden sie ihre Lehnsgüter an Privilegien und Macht. Sie halten sich für „Kapitäne des Schiffes“, schreibt der Gewerkschaftsjournalist Hamilton Nolan, aber in Wirklichkeit sind sie „die holzfressenden Schiffswürmer, die das Schiff von innen auffressen, bis es sinkt“.

Der Autoritarismus gedeiht auf dem fruchtbaren Boden eines bankrotten Liberalismus. Das war in der Weimarer Republik so. Es war wahr im ehemaligen Jugoslawien. Und es ist auch heute so. Die Demokraten hatten vier Jahre Zeit, um Reformen des New Deal einzuführen. Sie haben versagt. Jetzt werden wir dafür bezahlen.

Eine zweite Amtszeit von Trump wird nicht wie die erste sein. Es wird um Rache gehen. Rache an den Institutionen, die Trump ins Visier genommen haben – die Presse, die Gerichte, die Geheimdienste, illoyale Republikaner, Künstler, Intellektuelle, die Bundesbürokratie und die Demokratische Partei.

Wenn Donald Trump an die Macht zurückkehrt, wird sich unsere imperiale Präsidentschaft mühelos in eine Diktatur verwandeln, die die Legislative und die Judikative entmachtet. Der Plan, unsere anämische Demokratie auszulöschen, ist methodisch in dem 887 Seiten umfassenden Plan der Heritage Foundation mit dem Titel „Mandate for Leadership“ dargelegt.

Die Heritage Foundation gab 22 Millionen Dollar aus, um im Rahmen des Projekts 2025 politische Vorschläge, Einstellungslisten und Übergangspläne auszuarbeiten, um Trump vor dem ruderlosen Chaos zu bewahren, das seine erste Amtszeit kennzeichnete. Trump beschuldigt „Schlangen“, „Verräter“ und den „Tiefen Staat“, seine erste Regierung zu untergraben.

Unsere fleißigen amerikanischen Faschisten, die sich an das christliche Kreuz klammern und die Fahne schwenken, werden gleich am ersten Tag damit beginnen, die Bundesbehörden von „Schlangen“ und „Verrätern“ zu säubern, „biblische“ Werte zu verkünden, die Steuern für die Milliardärsklasse zu senken, die Umweltschutzbehörde abzuschaffen, die Gerichte und Bundesbehörden mit Ideologen zu besetzen und den Arbeitnehmern die wenigen Rechte und den Schutz zu nehmen, die ihnen noch geblieben sind. Krieg und innere Sicherheit, einschließlich der umfassenden Überwachung der Öffentlichkeit, werden die Hauptaufgaben des Staates bleiben. Die anderen Funktionen des Staates, vor allem diejenigen, die sich auf soziale Dienste konzentrieren, einschließlich der sozialen Sicherheit und des Schutzes der Schwachen, werden verkümmern.

Der ungebremste und unregulierte Kapitalismus, der keine selbst auferlegten Grenzen kennt, macht alles zur Ware, vom Menschen bis zur Natur, die er bis zur Erschöpfung oder zum Zusammenbruch ausbeutet. Er schafft erst eine mafiöse Wirtschaft, wie Karl Polanyi schreibt, und dann eine mafiöse Regierung. Politische Theoretiker, darunter Aristoteles, Karl Marx und Sheldon Wolin, warnen davor, dass, wenn Oligarchen die Macht ergreifen, die einzigen Optionen Tyrannei oder Revolution sind.

Die Demokraten wissen, dass die Arbeiterklasse sie im Stich gelassen hat. Und sie wissen auch, warum. Der Meinungsforscher der Demokratischen Partei Mike Lux schreibt:

[Entgegen den Annahmen vieler Experten treiben wirtschaftliche Fragen die Probleme der Demokraten in den Arbeiterbezirken außerhalb der Metropolen viel stärker an als der Kulturkampf… Diese Wähler würden sich nicht so sehr um kulturelle Unterschiede und die Sache mit dem Erwachen kümmern, wenn sie glauben würden, dass die Demokraten sich mehr um die wirtschaftlichen Herausforderungen scheren würden, mit denen sie tief und täglich konfrontiert sind… Die Wähler, die wir in diesen Bezirken gewinnen müssen, sind in sozialen Fragen nicht von Natur aus rechts orientiert.

Aber die Demokraten werden die Konzerne und Milliardäre, die sie im Amt halten, nicht verprellen. Stattdessen haben sie sich für zwei selbstzerstörerische Taktiken entschieden: Lügen und Angst.

Die Demokraten geben vor, sich um die Arbeitnehmer zu sorgen, die Opfer von Massenentlassungen sind, und hofieren gleichzeitig die Unternehmensführer, die diese Entlassungen mit üppigen Regierungsaufträgen orchestrieren. Mit der gleichen Heuchelei äußern sie ihre Besorgnis über die Zivilisten, die in Gaza abgeschlachtet werden, während sie Waffen in Milliardenhöhe an Israel liefern und in der UNO ihr Veto gegen Waffenstillstandsresolutionen einlegen, um den Völkermord zu unterstützen.

Les Leopold veranschaulicht in seinem Buch Wall Street’s War on Workers (Der Krieg der Wall Street gegen die Arbeiter), das mit erschöpfenden Umfragen und Daten gefüllt ist, dass wirtschaftliche Verwerfungen und Verzweiflung der Motor für eine wütende Arbeiterklasse sind, nicht Rassismus und Bigotterie.

Er schreibt über die Entscheidung von Siemens, sein Werk in Olean, New York, mit 530 anständig bezahlten Gewerkschaftsarbeitsplätzen zu schließen. Während die Demokraten die Schließung beklagten, weigerten sie sich, Siemans Bundesaufträge zu verweigern, um die Arbeiter in dem Werk zu schützen.

Anschließend lud Biden die Vorstandsvorsitzende von Siemens USA, Barbara Humpton, zur Unterzeichnung des Infrastrukturgesetzes 2021 ins Weiße Haus ein. Das Foto der Unterzeichnung zeigt Humpton in der ersten Reihe zusammen mit dem New Yorker Senator Chuck Schumer.

Mingo County war zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Schauplatz einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen den United Mine Workers und den Kohlebaronen mit ihren von der Baldwin-Felts Detective Agency angeheuerten Schlägern. Die bewaffneten Schläger vertrieben 1912 streikende Arbeiter aus den Werkswohnungen und verprügelten und erschossen Gewerkschaftsmitglieder, bis die staatliche Miliz die Kohlestädte besetzte und den Streik beendete. Die Belagerung durch die Bundesregierung wurde erst 1933 von der Roosevelt-Regierung aufgehoben. Die Gewerkschaft, die verboten worden war, wurde legalisiert.

„Mingo County hat das nicht vergessen, zumindest nicht für lange Zeit“, schreibt Leopold. „Noch 1996, als mehr als 3.200 Bergleute noch arbeiteten, gab Mingo County Bill Clinton satte 69,7 Prozent der Stimmen. Aber alle vier Jahre danach ging die Unterstützung für die Demokraten zurück, sank und sank und sank noch mehr. Im Jahr 2020 erhielt Joe Biden nur noch 13,9 Prozent der Stimmen in Mingo, ein brutaler Abstieg in einem Bezirk, der die Demokratische Partei einst als seinen Retter sah.“

Die 3.300 Arbeitsplätze im Kohlebergbau von Mingo County waren bis 2020 auf 300 gesunken, der größte Verlust an Kohlearbeitsplätzen in einem Bezirk im ganzen Land.

Die Lügen der demokratischen Politiker haben den arbeitenden Männern und Frauen weitaus mehr geschadet als alle Lügen, die Trump verbreitet.

Nach Angaben des Labor Institute hat es seit 1996, als das Bureau of Labor Statistics mit der Erfassung dieser Entlassungen begann, mindestens 30 Millionen Massenentlassungen gegeben. Die herrschenden Oligarchen, die sich nicht mit Massenentlassungen und der Reduzierung der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmerschaft im privaten Sektor auf läppische 6 Prozent zufrieden geben, haben rechtliche Schritte eingeleitet, um das National Labor Relations Board (NLRB), die Bundesbehörde zur Durchsetzung der Arbeitnehmerrechte, zu schließen. Elon Musks SpaceX sowie Amazon, Starbucks und Trader Joe’s haben das NLRB – das bereits weitgehend seiner Befugnisse zur Verhängung von Geldstrafen und zur Erzwingung der Einhaltung von Vorschriften durch Unternehmen beraubt wurde – ins Visier genommen, nachdem es Amazon, Starbucks und Trader Joe’s beschuldigt hatte, gegen das Gesetz zu verstoßen, indem sie die gewerkschaftliche Organisierung blockierten. Die NLRB beschuldigte SpaceX, acht Beschäftigte rechtswidrig entlassen zu haben, weil sie Musk kritisiert hatten. SpaceX, Amazon, Starbucks und Trader Joes versuchen, die Bundesgerichte dazu zu bringen, das 89 Jahre alte Nationale Arbeitsbeziehungsgesetz zu kippen, um zu verhindern, dass Richter Klagen gegen Unternehmen wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht verhandeln.

Angst – Angst vor der Rückkehr von Trump und dem christlichen Faschismus – ist die einzige Karte, die die Demokraten noch zu spielen haben. Das funktioniert in städtischen, liberalen Enklaven, in denen hochschulgebildete Technokraten, die Teil der globalisierten Wissensökonomie sind, damit beschäftigt sind, die Arbeiterklasse für ihre Undankbarkeit zu beschimpfen und zu dämonisieren.

Die Demokraten haben diese „Bedauernswerten“ dummerweise als verlorene politische Sache abgeschrieben. Dieses Prekariat, so das Mantra, ist nicht das Opfer eines räuberischen Systems, das zur Bereicherung der Milliardärsklasse geschaffen wurde, sondern das Opfer ihrer Unwissenheit und ihres individuellen Versagens. Die Entmündigung der Entrechteten entbindet die Demokraten davon, sich für die Gesetzgebung zum Schutz und zur Schaffung anständig bezahlter Arbeitsplätze einzusetzen.

In den deindustrialisierten städtischen Landschaften und den vernachlässigten Einöden des ländlichen Amerikas, wo Familien ohne dauerhafte Arbeit, mit einer Opioid-Krise, Lebensmittelwüsten, Privatkonkursen, Zwangsräumungen, lähmender Verschuldung und tiefer Verzweiflung zu kämpfen haben, hat die Angst keinen Bestand.

Sie wollen, was Trump will. Rache. Wer kann es ihnen verdenken?

ANMERKUNG VON CHRIS HEDGES AN DIE LESER DER SCHEERPOST: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für die ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung zu produzieren, ohne Ihre Hilfe. Die Mauern des unabhängigen Journalismus schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine nun wöchentliche Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung, den Chris Hedges Report, produzieren kann.

