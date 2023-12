Educators teaching Palestine face academic repression at the University of California Emails from administrators at the University of California, Santa Cruz show the bureaucratic ways U.S. universities suppress discussion on Palestine.

E-Mails von Verwaltungsangestellten der University of California, Santa Cruz, zeigen die bürokratischen Methoden, mit denen US-Universitäten Diskussionen über Palästina unterdrücken.

Pädagogen, die Palästina unterrichten, sehen sich akademischen Repressionen an der University of California ausgesetzt

Von Rebecca Gross

13. Dezember 2023

Seit dem 7. Oktober ist klar geworden, dass die US-College-Campus eine wichtige Rolle im Kampf für ein freies Palästina zu spielen haben. Studenten demonstrieren weiterhin auf dem Campus und in den Verwaltungsgebäuden, während Lehrkräfte in ihren Klassenzimmern über die Besetzung Palästinas und den anhaltenden Völkermord am palästinensischen Volk unterrichten. Universitäten im ganzen Land haben Maßnahmen ergriffen, um diese Aktionen zu unterdrücken.

Es gibt Berichte über die Verhaftung von protestierenden Studenten an den Universitäten Brandeis und Brown, über die Suspendierung der Sektionen „Students for Justice in Palestine“ und „Jewish Voice for Peace“ an der Columbia University, über die ungerechte Entlassung einer Professorin des Smith College, weil sie ihre Studenten über den Angriff auf Gaza unterrichtet hatte, und über die unglückliche Entscheidung der Harvard Law Review, einen Artikel mit dem Titel „The Ongoing Nakba: Towards a Legal Framework for Palestine“ der palästinensischen Autorin Rabea Eghbariah.

Akademische Unterdrückung findet jedoch häufiger in stillen, bürokratischen Kanälen statt. Ich möchte nur ein Beispiel dafür anführen, indem ich auf eine Reihe von Ereignissen an der University of California, Santa Cruz, hinweise:

Am 9. November organisierte der UCSC-Zweig der Studenten für Gerechtigkeit in Palästina im Rahmen eines landesweiten Aktionstages ein Sit-in auf dem Campus, an dem ich zusammen mit vielen Dozenten teilnahm, die dem Aufruf folgten, den Unterricht an diesem Tag ausfallen zu lassen. Die Teilnehmer besetzten friedlich die Kreuzung von Bay Street und High Avenue, was dazu führte, dass der Haupteingang zum Campus für den größten Teil des Tages geschlossen wurde. Am Abend verschickte das Santa Cruz Hillel eine E-Mail mit der Betreffzeile „Standing Strong: Unsere Reaktion auf den heutigen Protest“. Als Hillel von dem Protest erfuhr, wandte es sich sofort an die Universitätsverwaltung und die Campus-Polizei, um sicherzugehen, dass sie von der Veranstaltung wussten und rasch Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der jüdischen Studenten zu gewährleisten“. Hillel behauptete, dass „die Rhetorik bei der Demonstration Folter und Abschlachten von Juden rechtfertigte und feierte“.

Nachdem ich die E-Mail von Hillel gelesen hatte, zeichnete ich meine eigenen Erfahrungen aus erster Hand auf und schickte meinen Bericht an Santa Cruz Hillel und die UCSC-Administratoren. Sie finden ihn unten.

Ich erhielt uninspirierte, unpersönliche Antworten vom Studiendekan Garret Naiman und der stellvertretenden Kanzlerin Lori Kletzer, die mir für meinen Bericht dankten.

Am 13. November, kurz nach 10 Uhr morgens, schickte die Kanzlerin der UCSC, Cynthia Larive, eine E-Mail an die gesamte „Campus-Gemeinschaft“, in der sie das Sit-in vom Donnerstag zuvor verurteilte. Anstatt die Aufmerksamkeit auf den anhaltenden Völkermord an den Palästinensern zu lenken, beschuldigte die Kanzlerin die Demonstranten, „einige unserer schwächsten Mitglieder der Gemeinschaft zu benachteiligen“, wobei sie ausdrücklich „diejenigen mit Mobilitätseinschränkungen, diejenigen, die für den Transport auf Busse angewiesen sind“ und „diejenigen, die allein für die Kinderbetreuung verantwortlich sind“ erwähnte. Ihre Argumentation machte die Erfahrungen behinderter Gemeindemitglieder zu einer Waffe, enthielt aber keine Zeugnisse oder direkten Zitate dieser Personen. Ihr sensationslüsterner Bericht über den Protest war unbegründet:

Am selben Tag schickte die stellvertretende Kanzlerin der UCSC, Lori Kletzer, eine E-Mail an die Lehrkräfte auf dem Campus, in der sie sich eindeutig gegen die Freiheit der Lehrkräfte wandte, den Inhalt ihrer Kurse selbst zu bestimmen.

Der Wortlaut von Kletzers E-Mail hatte einen Hauch von Banalität, da sie Universitätsrichtlinien zitierte, die „der Nutzung des Klassenzimmers und der Lehrveranstaltungen für politische Befürwortung Grenzen setzen“. Vor allem zitierte sie die Regents Policy 2301, die den „Missbrauch des Klassenzimmers für politische Indoktrination zu anderen Zwecken als denen, für die der Kurs eingerichtet wurde“, ebenso verbietet wie die Annullierung einer Unterrichtssitzung „zum Zweck der Ermutigung von Studenten zur Teilnahme an einem Protest oder einer Kundgebung“. Kletzer behauptete in dieser E-Mail, ihr Ziel sei es gewesen, „die Aufmerksamkeit auf die Politik der Universität von Kalifornien in Bezug auf akademische Freiheit und politische Befürwortung im Klassenzimmer und anderen institutionellen Räumen zu lenken und Hinweise darauf zu geben“. Sie wies auch darauf hin, „wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass sich Studenten in ihren Klassen nicht eingeschüchtert, bedroht und/oder ausgeschlossen fühlen“. Es ist also eine Ironie, dass diese E-Mail offenbar nur zu dem Zweck verschickt wurde, diejenigen von uns einzuschüchtern, die in ihren Klassen unterrichten und sich dafür verantwortlich fühlen, ihre Schüler über die Vorgänge in Gaza aufzuklären.

Die Mitteilungen von Kanzler Larive und Lori Kletzer erfolgten, nachdem UC-Präsident Michael Drake am 10. November eine Nachricht an die Mitglieder der UC-Gemeinschaft geschickt hatte, in der er die „Regents Policy 4403: Statement of Principles Against Intolerance“ (Grundsatzerklärung gegen Intoleranz), in der zwar erwähnt wird, dass Antisemitismus aktiv bekämpft wird, aber die gezielten Angriffe, denen palästinensische Studenten derzeit ausgesetzt sind, nicht genannt werden. Und am 15. November äußerte sich UC-Präsident Drake auf der Sitzung des UC Board of Regents über neue Initiativen, die die Universität ausrollen würde, um angeblich „Studenten zu unterstützen, die Sicherheit auf dem Campus zu erhöhen und das Klima auf dem Campus angesichts der jüngsten Ereignisse in Israel und Gaza zu verbessern“. Der von ihm vorgestellte Plan lässt dies jedoch völlig vermissen:

Unser Campus-Kanzler sah sich veranlasst, die Erklärung von Präsident Drake in einem „Campus-Update“ am folgenden Tag zu wiederholen und diese so genannte „standpunktneutrale“ Ideologie zu reproduzieren.

Es ist jedoch klar – mehr denn je -, dass es so etwas wie eine so genannte „Neutralität“ seitens der Campusverwaltung nicht gibt. Wie das obige Beispiel zeigt, agiert die Verwaltung der Universität von Kalifornien hochgradig politisch und ist den Tatsachen in Gaza oder auf ihrem eigenen Campus nicht Rechenschaft schuldig. Die Rechte der Studenten auf Proteste werden auf breiter Front angegriffen, wie wir gerade an den Anklagen gegen Studenten der UC Irvine gesehen haben, die sich für Palästina einsetzen. Aber diese Frage hat sich auch zu einer Frage der Arbeitnehmerkontrolle entwickelt, da die Verwalter die Verhaltenskodizes der Universität und die Richtlinien der Regenten als Drohungen benutzen, um die akademische Freiheit innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers einzuschränken. Diese Handlungen sind nicht weniger ruchlos als die Auflösung von Studentengruppen, die Suspendierung einzelner Studenten (wie zuletzt an der NYU) und grobe Fälle von Polizeibrutalität gegenüber Demonstranten auf dem Universitätsgelände.

Da eklatante Repressionsmaßnahmen wie Verhaftungen und Entlassungen weiterhin die Aufmerksamkeit der pro-palästinensischen Linken auf sich ziehen, müssen wir auch die banaleren Methoden im Auge behalten, mit denen amerikanische Universitäten Diskussionen über Palästina zensieren und unterdrücken. Wenn wir diese weniger auffälligen Akte der Unterdrückung ignorieren, reproduzieren wir die abschreckende Wirkung, die diejenigen von uns, die an Universitäten lernen und lehren, gerade jetzt spüren. Diejenigen von uns, die an der Universität tätig sind, müssen weiterhin gegen diese Zensur kämpfen – insbesondere die antizionistischen Juden unter uns, die eine führende Rolle dabei spielen, falsche Assoziationen zwischen Antizionismus und Antisemitismus auszuräumen. Wir brauchen jedoch auch ein wachsames Auge auf die öffentlichen Universitäten durch diejenigen, die nicht mit dem Hochschulwesen verbunden sind. Wie dieses Beispiel verdeutlicht, werden Millionen von Steuergeldern von diesen Universitäten eingenommen und für Kampagnen verwendet, die darauf abzielen, Studenten und Arbeitnehmer, die für das Richtige kämpfen, zu überwachen und zum Schweigen zu bringen.

Übersetzt mit Deepl.com



