Der westliche Imperialismus war schon immer ein Sündenpfuhl der Lüge, aber jetzt ist seine Medienspülung kaputt

Finian Cunningham

25. November 2024

Jetzt haben die westlichen Medien keine Glaubwürdigkeit oder Autorität mehr. Die westliche Kloake hat eine kaputte Spülung.

Der Krieg zwischen den von den USA angeführten imperialistischen Mächten und Russland, der sich in der Ukraine abspielt, ist nicht nur ein Stellvertreterkonflikt. Es ist ein existenzieller Showdown für das hegemoniale System der USA, wohlwollend als „Westen“ bezeichnet.

Der hohe Einsatz dieses Kräftemessens erklärt, warum er eine so extreme geopolitische Spannung angenommen hat, bis zu dem Punkt, an dem die Befürchtung greifbar ist, dass der Konflikt zu einem nuklearen Dritten Weltkrieg eskalieren könnte.

Zu dieser abgrundtiefen Gefahr sind wir vor allem deshalb gekommen, weil die westlich kontrollierten Medien den Konflikt verzerrt und gelogen haben, um die Verantwortung der westlichen imperialistischen Mächte zu vertuschen.

Die westlichen Medien haben das getan, was sie schon immer getan haben – sie dienten als Propagandasystem, um falsche Behauptungen zu verbreiten und die Geschichte so zu verdrehen, dass die westlichen Regime kriminell, aber unter dem Deckmantel scheinbarer Tugend handeln konnten.

Die Vereinigten Staaten und ihre imperialistischen Partner im NATO-Bündnis behaupten, dass sie die Souveränität und Demokratie der Ukraine vor einer „unprovozierten Aggression“ Russlands verteidigen. Die westlichen Medien haben dieses Narrativ unablässig wiederholt und dabei alternative Sichtweisen geflissentlich übergangen.

Es ist unmöglich, die Ursache des Konflikts zu verstehen, wenn man sich ausschließlich auf die Informationen der westlichen Medien verlässt. Denn die „Informationen“ sind im Wesentlichen eine Propagandaerzählung, die darauf abzielt, den USA und ihren NATO-Partnern einen Freibrief für ihre ansonsten provokative Militäroffensive an Russlands Grenzen zu geben. Russlands tief sitzende Besorgnis über die unaufhaltsame Expansion der NATO seit dem Ende des Kalten Krieges – trotz gegenteiliger Beteuerungen früherer US-Führer – wird von den westlichen Medien heruntergespielt.

Die westlichen Medien berichten nicht über den CIA-Putsch in Kiew im Jahr 2014, bei dem ein gewählter Präsident gestürzt wurde, um ein Neonazi-Regime zu installieren. Die westlichen Medien nannten es eine pro-demokratische Bewegung. Die westlichen Medien werden ihre Verbraucher nicht darüber informieren, wie die NATO-Mächte das Kiewer Regime in den folgenden zehn Jahren mit Waffengewalt dazu brachten, einen Angriffskrieg niedriger Intensität gegen die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine zu führen, der in der militärischen Intervention Russlands im Februar 2022 gipfelte.

Die westlichen Medien verschweigen ihren Konsumenten, dass die Ukraine für die USA und ihre NATO-Partner schon immer ein Objekt der Intrige war, um Russland und die ehemalige Sowjetunion zu destabilisieren.

Die Destabilisierung Russlands und anderer fremder Staaten ist das, was westliche imperialistische Mächte im Laufe der Geschichte, insbesondere seit 1945, getan haben, obwohl eine solche Einmischung in fremde Staaten einen Verstoß gegen die UN-Charta und das Völkerrecht darstellt. Einige unabhängige Historiker wie der verstorbene William Blum gehen von mindestens 100 Fällen aus, in denen die USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in andere Staaten einmarschiert sind oder sich dort eingemischt haben, sei es durch Wahlmanipulation, Sabotage durch unkonventionelle Kriegsführung oder das Anheizen bewaffneter Stellvertreterkonflikte.

Kaum war im Juni 1945 die UN-Charta zum Schutz der Souveränität der Nationen verabschiedet worden, begannen die USA, Großbritannien und andere westliche imperialistische Staaten damit, ukrainische Faschisten zu rekrutieren, die mit Nazideutschland bei der Ausrottung der slawischen Völker kollaboriert hatten. Zur Erinnerung: Die Sowjetunion hatte während des Zweiten Weltkriegs 27-30 Millionen Menschen durch den Naziimperialismus verloren. Ein vorübergehendes Kriegsbündnis zwischen der Sowjetunion und den USA und Großbritannien wurde von Washington und London schnell verworfen und durch den Kalten Krieg ersetzt. Der erneute Einsatz von Nazi-Restbeständen durch die westlichen Imperialisten gegen die Sowjetunion war ein erschütternder Akt des Verrats.

Die westlichen Medien spielten in den Jahrzehnten des Kalten Krieges eine entscheidende Rolle bei der Beschönigung und Normalisierung des verbrecherischen Verhaltens des westlichen Imperialismus. Sie stellten den Kalten Krieg als einen Konflikt zwischen dem „edlen Westen“ und dem „bösen Kommunismus“ dar.

Selbst als die westlichen Imperialisten völkermörderische Kriege in Korea, Vietnam und ganz Südostasien sowie in Lateinamerika und Afrika führten, erfüllten die westlichen Medien immer wieder dieselbe Funktion. Grob gesagt, fungierten sie als systematische Toilettenspülung. Sie fegten pflichtbewusst den fauligen Schmutz und die Verbrechen der westlichen Regime weg, damit die westliche Öffentlichkeit und der Rest der Welt die Lügen und absurden Unwahrheiten nicht zu genau unter die Lupe nehmen konnten.

Insbesondere das imperialistische Regime der Vereinigten Staaten hat es auf spektakuläre Weise geschafft, mit völkermörderischen Kriegen und mehrfachen Verstößen gegen die UN-Charta durch verdeckte und offene Aggressionen davonzukommen – und dennoch sind die politischen Führer und die Medien der USA nach all dem unendlichen Chaos und der Bosheit dreist genug, den verblüffenden Unsinn zu verkünden, ihr Land sei außergewöhnlich tugendhaft, der Führer der „freien Welt“, die „unverzichtbare Nation“, der Hüter der „auf Regeln basierenden globalen Ordnung“ usw.

Wie ist es möglich, solche Lügen und Unwahrheiten zu verbreiten? Die westlichen Medien sind die Hausmeister, die den Dreck und den Gestank der Lügen beseitigen. Wir sehen, dass dies immer noch – in gewissem Maße mit geringerer Wirksamkeit – bei dem entsetzlichen Völkermord in Gaza geschieht. Wie ist es möglich, dass westliche Staaten den täglichen Massenmord des israelischen Regimes an der Zivilbevölkerung weiterhin unterstützen und dass die USA im UN-Sicherheitsrat fünfmal ihr Veto gegen einen Waffenstillstand einlegen? In gewisser Weise haben die westlichen Medien dazu beigetragen, den Völkermord zu normalisieren und die westlichen Regierungen vor einer Verurteilung wegen ihrer Unterstützung des israelischen Regimes zu schützen. Der Völkermord in Gaza ist ein Teil der Gründe, warum die westlichen Medien und die westlichen imperialistischen Regime auf fatale Weise in ihrer Kriminalität entlarvt worden sind. Die andere entscheidende Entlarvung ist der wahnsinnig gefährliche Krieg, der in der Ukraine gegen Russland geführt wird.

Zugegeben, westliche Medien haben zuweilen über die Verbrechen und Vergehen ihrer Regierungen bei der Führung von Außenbeziehungen und Kriegen berichtet. Wir könnten hier die Berichterstattung über die Pentagon Papers in den frühen 1970er Jahren erwähnen, die die imperialistische Kriminalität des Vietnamkrieges aufdeckten. Aber solche Durchbrüche sind wie Risse in einem ansonsten monolithischen System von Lügen und Desinformation.

Die grundlegende Rolle der westlichen Medien bestand größtenteils darin, die Verbrechen ihrer Regierungen zu beschönigen, zu entschuldigen oder zu vertuschen. Das macht die westlichen Medien zu Komplizen der imperialistischen Verbrechen, indem sie die Öffentlichkeit dazu verleiten, die Verbrechen unter dem Deckmantel eines rechtfertigenden Vorwandes zu akzeptieren, wie z.B. „Kampf gegen den Kommunismus“ in Vietnam anstelle des Völkermordes an den Vietnamesen oder „Ausrottung der Massenvernichtungswaffen“ im Irak anstelle der westlichen Ausplünderung des Nahen Ostens.

Wann wurden die amerikanischen oder britischen Medien jemals von der Staatsanwaltschaft für die Veröffentlichung von Lügen zur Rechenschaft gezogen, die imperialistische Verbrechen wie den Vietnamkrieg oder den Krieg gegen den Irak ermöglichten?

Jahrzehntelang funktionierten die westlichen Medien ziemlich effektiv als Propaganda-Arm des westlichen Imperialismus. Natürlich gab es in der Öffentlichkeit auch gesunde Skeptiker und Kritiker, die die Lügen und Verzerrungen durchschauten. Aber im Allgemeinen neigte das als „westliche Nachrichtenmedien“ bekannte Propagandasystem dazu, die Akzeptanz und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen. Die CIA bezeichnete die westlichen Medien als „Mighty Wurlitzer“, und zum großen Teil spielten die Medien die Melodien und brachten die Menschen dazu, entsprechend zu singen und zu tanzen.

Im Zeitalter alternativer Nachrichtenkanäle und globaler Informationen haben die westlichen Establishment-Medien ihr Monopol auf Manipulation verloren und sind in fatalen Verruf geraten. Donald Trumps spöttischer Begriff „Fake News“ hat nicht nur bei seinen Anhängern, sondern weltweit großen Anklang gefunden. Die westlichen Medien sind wegen der Lügen und kriegstreiberischen Rechtfertigungen, mit denen sie hausieren gehen, zum Objekt von Hohn und Spott geworden.

Die Lügen über den Irak-Krieg waren eine große Entlarvung. In jüngster Zeit haben der Russia-Gate-Unsinn um Trump, der Völkermord im Gazastreifen und der irrsinnige Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland die westliche imperiale Kriegs- und Lügenmaschinerie ebenfalls auf fatale Weise unterminiert. Die Wahl von Trump in den USA kann als Ablehnung der Establishment-Medien und ihrer Wahlanleitungen gesehen werden.

Mit dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine sind die Vereinigten Staaten und ihre imperialistischen Komplizen in eine gewisse historische Sackgasse geraten. Ihre Lügen haben sie eingeholt.

Die westlichen Regime waren schon immer eine Jauchegrube der Lügen und des Schmutzes über ihre Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf allen Kontinenten.

In ihrem verzweifelten Bestreben, ihre hegemoniale Vorherrschaft zu bewahren, treiben die westlichen imperialistischen Mächte den Konflikt mit Russland so weit, dass sie einen Atomkrieg anzetteln. Russland weicht nicht zurück. Es hat die militärische Stärke, sich zu wehren, aber auch seine Politiker sind viel zu gut über die Geschichte informiert, um sich von den westlichen Regimen täuschen zu lassen. Die Lügen der westlichen Regime sind nicht länger haltbar, und ihre verbrecherische Aggression ist nicht länger hinnehmbar.

Früher kamen die westlichen Regime mit ihren mörderischen Gräueltaten davon, weil die Lügen, die sie erzählten, von den mitschuldigen Medien pflichtbewusst gewaschen und weggeschwemmt wurden. Aber jetzt haben die westlichen Medien keine Glaubwürdigkeit oder Autorität mehr. Die westliche Kloake hat eine kaputte Spülung.

Der Autor dankt Paul McCartan für eine inspirierende Idee

Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat viel über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht.



Übersetzt mit Deepl.com

