https://english.almayadeen.net/news/politics/top-nato-official-calls-on-businesses-to-prepare-for–war-sc



Hoher NATO-Beamter fordert Unternehmen auf, sich auf ein „Kriegsszenario“ vorzubereiten

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

26. November 2024



Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses fordert die Unternehmen auf, weniger abhängig von Russland und China zu sein, da ein möglicher Krieg in der Region droht.

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, hört während der Plenarsitzung des Seouler Verteidigungsdialogs in Seoul, Südkorea, am 11. September 2024 zu. (AP)

Ein hochrangiger NATO-Militärbeamter riet am Montag den Unternehmen, sich auf ein mögliches „Kriegsszenario“ vorzubereiten, indem sie ihre Produktion in ihre Heimatländer zurückbringen, anstatt sich auf China und Russland zu verlassen, die im Falle eines Konflikts den Zugang zu den Rohstoffen abschneiden könnten.

In seiner Rede auf einer vom European Policy Centre in Brüssel organisierten Veranstaltung betonte Admiral Rob Bauer, der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, dass sich die Unternehmen auf ein „Kriegsszenario“ vorbereiten und ihre Produktions- und Vertriebslinien entsprechend anpassen müssten. Er fügte hinzu, dass das Militär zwar Schlachten gewinnen kann, dass es aber die Wirtschaft ist, die Kriege gewinnt.

Er betonte, dass es bei der Abschreckung nicht nur um militärische Kapazitäten geht, sondern dass alle verfügbaren Instrumente als Waffen eingesetzt werden können: „Wir sehen das an der wachsenden Zahl von Sabotageakten, und Europa hat das bei der Energieversorgung gesehen.“

„Wir dachten, wir hätten einen Deal mit (dem russischen Energieunternehmen) Gazprom, aber in Wirklichkeit hatten wir einen Deal mit Herrn Putin“, sagte er und bezog sich dabei auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

„Das Gleiche gilt für chinesische Infrastrukturen und Güter. Wir haben ein Abkommen mit (dem chinesischen Präsidenten) Xi (Jinping)“.

Bauer mahnte auch, dass Unternehmen in Europa und den USA verstehen müssen, dass ihre kommerziellen Entscheidungen strategische Auswirkungen auf die Sicherheit ihrer Länder haben.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem die NATO und die Ukraine am Dienstag in Brüssel ein Botschaftertreffen abhalten werden.

Bauers Erklärung erfolgt inmitten steigender Spannungen in der Region, die durch die Stationierung von Waffen durch NATO-Mitglieder in der Ukraine angeheizt werden, was eine klare Absicht zur Eskalation des Konflikts signalisiert.

Als Reaktion auf die jüngste Stationierung von ATACMS durch die USA in der Ukraine könnte Russland die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen in der asiatisch-pazifischen Region in Erwägung ziehen, bestätigte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow, wie TASS berichtete.

In einem Gespräch mit Journalisten sagte Rjabkow, diese Option bleibe als mögliche militärtechnische Antwort auf die Stationierung von US-Raketen in allen Regionen der Welt auf dem Tisch.

„Unsere weiteren Schritte, auch in Bezug auf unsere militärisch-technische Antwort, werden von der Stationierung entsprechender US-Systeme in einer beliebigen Region der Welt abhängen“, erklärte der russische Spitzenbeamte.

Er betonte, dass die Verantwortung für die aktuelle Situation und eine mögliche Eskalation allein bei Washington und seinen europäischen Verbündeten liege, die er beschuldigte, Kiews „kurzlebige Ambitionen und höchst kriminelle Pläne“ zu unterstützen.

Der russische Beamte warnte außerdem, dass jede Eskalation infolge der Raketenstationierung schwerwiegende Folgen für die globale Stabilität haben würde.

Er kritisierte die „unmenschliche“ Politik Washingtons und warf dem Land vor, den Rahmen für die Rüstungskontrolle zu untergraben, was die Spannungen in strategischen Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum weiter verschärfe.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …