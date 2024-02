The World’s Gyre Biden may see himself needing some ‚grand victory‘, as much as does Netanyahu, Alastair Crooke writes. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su The U.S. is…

© Foto: Public Domain

Biden sieht sich vielleicht ebenso wie Netanjahu in der Notwendigkeit eines „großen Sieges“, schreibt Alastair Crooke.

Der Wirbel der Welt

Von Alastair Crooke

12. Februar 2024

Die USA nähern sich einem Krieg mit den irakischen Volksmobilisierungskräften, einer staatlichen Sicherheitsbehörde, die sich aus bewaffneten Gruppen zusammensetzt, von denen einige dem Iran nahestehen, die aber größtenteils irakische Nationalisten sind. Die USA haben am Mittwoch in Bagdad einen Drohnenangriff durchgeführt, bei dem drei Mitglieder der Kataeb-Hizbullah-Kräfte, darunter ein hochrangiger Kommandant, getötet wurden. Einer der Ermordeten, al-Saadi, ist die ranghöchste Persönlichkeit, die seit dem Drohnenangriff im Jahr 2020, bei dem die ranghohen irakischen Befehlshaber al-Muhandis und Qassem Soleimani getötet wurden, im Irak ermordet wurde.

Das Ziel ist rätselhaft, da Kataeb vor mehr als einer Woche seine militärischen Operationen gegen die USA (auf Ersuchen der irakischen Regierung) eingestellt hat. Diese Einstellung wurde weithin veröffentlicht. Warum also wurde diese hochrangige Persönlichkeit ermordet?

Tektonische Zuckungen werden oft durch eine einzige ungeheuerliche Handlung ausgelöst: das eine letzte Sandkorn, das – zusätzlich zu den anderen – die Rutschung auslöst und den Sandhaufen zum Kentern bringt. Die Iraker sind wütend. Sie haben das Gefühl, dass die USA ihre Souveränität mutwillig verletzen – und damit ihre Verachtung und Geringschätzung für den Irak zeigen, eine einst große Zivilisation, die nun im Gefolge der US-Kriege am Boden liegt. Rasche und kollektive Vergeltung wurde versprochen.

Eine Tat, und ein Kreisel kann beginnen. Die irakische Regierung ist möglicherweise nicht in der Lage, die Linie zu halten.

Die USA versuchen, die Probleme zu trennen und aufzuteilen: Die Blockade des Roten Meeres durch AnsarAllah ist eine Sache, die Angriffe auf US-Stützpunkte im Irak und in Syrien eine andere. Aber alle wissen, dass eine solche Trennung künstlich ist – der „rote“ Faden, der sich durch all diese „Themen“ zieht, ist Gaza. Das Weiße Haus (und Israel) besteht jedoch darauf, dass der verbindende Faden stattdessen der Iran ist.

Hat das Weiße Haus dies richtig durchdacht, oder wurde das jüngste Attentat als „Opfer“ betrachtet, um die „Kriegsgötter“ im Beltway zu besänftigen, die nach einer Bombardierung des Iran schreien?

Was auch immer das Motiv ist, der Kreisel dreht sich. Andere Dynamiken sind im Gange, die durch den Angriff angeheizt werden.

The Cradle hebt eine bedeutende Veränderung hervor:

„Indem die Ansarallah-geführte Regierung von Sanaa israelische Schiffe erfolgreich an der Durchfahrt durch die Straße von Bab al-Mandab gehindert hat, ist sie zu einem mächtigen Symbol des Widerstands zur Verteidigung des palästinensischen Volkes geworden – ein Anliegen, das in vielen Bevölkerungsgruppen des Jemen großen Anklang findet. Die Position Sanaas steht in krassem Gegensatz zu der der von Saudi-Arabien und den Emiraten unterstützten Regierung in Aden, die zum Entsetzen der Jemeniten die Angriffe der US-amerikanischen und britischen Streitkräfte am 12. Januar begrüßte“.

„Die US-amerikanisch-britischen Luftangriffe haben einige schwergewichtige interne Abtrünnige auf den Plan gerufen … eine Reihe jemenitischer Milizen, die zuvor mit den VAE und Saudi-Arabien verbündet waren, wechselten daraufhin zur Ansarallah … Die Enttäuschung über die Koalition wird tief greifende politische und militärische Auswirkungen auf den Jemen haben, die Allianzen neu gestalten und die VAE und Saudi-Arabien zu nationalen Gegnern machen. Palästina dient weiterhin als aufschlussreicher Lackmustest in ganz Westasien – und nun auch im Jemen – und entlarvt diejenigen, die nur rhetorisch den Mantel der Gerechtigkeit und der arabischen Solidarität für sich beanspruchen“.

Militärische Überläufer im Jemen – Was hat das zu bedeuten?

Nun, die Houthis und AnsarAllah sind in der gesamten islamischen Welt zu Helden geworden. Schauen Sie sich die sozialen Medien an. Die Houthis sind jetzt der Stoff, aus dem die Mythen sind: Sie setzen sich für die Palästinenser ein, während andere das nicht tun. Die Anhängerschaft wird immer größer. Die „heldenhafte“ Haltung der AnsarAllah könnte dazu führen, dass westliche Stellvertreter verdrängt werden und so den „Rest des Jemen“ beherrschen, den sie derzeit nicht kontrollieren. Auch die Vorstellung der islamischen Welt wird davon erfasst (zur Sorge des arabischen Establishments).

Unmittelbar nach der Ermordung von al-Saadi gingen die Iraker in Bagdad auf die Straße und skandierten: „Gott ist groß, Amerika ist der große Satan“.

Glauben Sie nicht, dass diese „Wendung“ anderen entgangen ist – der irakischen Hashd al-Sha’abi zum Beispiel, den (Palästinensern) in Jordanien, den Fußsoldaten der ägyptischen Armee oder auch den Menschen am Golf. Es gibt heute 5 Milliarden Smartphones. Die herrschende Klasse sieht sich die arabischen Kanäle an und beobachtet (nervös) die sozialen Medien. Sie befürchten, dass die Wut gegen die westliche Missachtung des Völkerrechts überkochen könnte und sie nicht in der Lage sein werden, sie einzudämmen: Welchen Preis hat die ‚Rules Order‘ nun, seit der Internationale Gerichtshof die Vorstellung eines moralischen Inhalts der westlichen Kultur auf den Kopf gestellt hat?

Die Unvernunft der US-Politik ist erstaunlich – und hat nun den zentralen Punkt der „Biden-Strategie“ zur Lösung der Krise in Gaza in Anspruch genommen. Das „Lockmittel“ der saudischen Normalisierung mit Israel wurde im Westen als Dreh- und Angelpunkt betrachtet – um den herum Netanjahu entweder gezwungen sein würde, sein Mantra der maximalistischen Sicherheitskontrolle vom Fluss bis zum Meer aufzugeben, oder sich von einem Rivalen beiseite geschoben sehen würde, für den der „Normalisierungsköder“ den Reiz eines wahrscheinlichen Sieges bei den nächsten israelischen Wahlen barg.

Bidens Sprecher äußerte sich in dieser Hinsicht eindeutig:

„[Wir] … führen Gespräche mit Israel und Saudi-Arabien … über den Versuch, mit einer Normalisierungsvereinbarung zwischen Israel und Saudi-Arabien voranzukommen. Auch diese Gespräche laufen also weiter. Wir haben auf jeden Fall von beiden Seiten positive Rückmeldungen erhalten, dass sie bereit sind, diese Gespräche fortzusetzen.

Die saudische Regierung – möglicherweise verärgert über die Verwendung solch irreführender Formulierungen durch die USA – hat der Plattform von Biden den Boden unter den Füßen weggezogen: Sie gab eine schriftliche Erklärung ab, in der sie unmissverständlich bestätigte, dass: „Es wird keine diplomatischen Beziehungen zu Israel geben, wenn nicht ein unabhängiger palästinensischer Staat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt anerkannt wird und die israelische Aggression gegen den Gazastreifen aufhört und alle israelischen Besatzungstruppen aus dem Gazastreifen abgezogen werden“. Mit anderen Worten: Das Königreich steht zur arabischen Friedensinitiative von 2002.

Natürlich könnte kein Israeli auf dieser Grundlage in den israelischen Wahlen antreten!

Erinnern Sie sich daran, wie Tom Friedman dargelegt hat, wie die „Biden-Doktrin“ als zusammenhängendes Ganzes funktionieren sollte: Erstens würden die USA durch eine „starke und entschlossene Haltung gegenüber dem Iran“ „unseren arabischen und muslimischen Verbündeten signalisieren, dass sie dem Iran auf aggressivere Weise entgegentreten müssen … dass wir nicht länger zulassen können, dass der Iran versucht, uns aus der Region zu vertreiben; Israel in den Untergang zu treiben und unsere arabischen Verbündeten einzuschüchtern, indem er durch Stellvertreter – Hamas, Hisbollah, die Houthis und schiitische Milizen im Irak – agiert, während Teheran sich munter zurücklehnt und keinen Preis zahlt“.

Der zweite Strang war das saudische Tauziehen, das unweigerlich den Weg zum (dritten) Element ebnen würde, nämlich dem „Aufbau einer glaubwürdigen legitimen Palästinensischen Autonomiebehörde als … guter Nachbar zu Israel …“. Dieses „kühne Engagement der USA für einen palästinensischen Staat würde uns [Team Biden] die Legitimität geben, gegen den Iran vorzugehen“, so Friedman.

Um es klar zu sagen: Diese drei Politiken sind nicht zu einer einzigen Doktrin verschmolzen, sondern fallen wie Dominosteine um. Ihr Zusammenbruch ist auf eine Sache zurückzuführen: die ursprüngliche Entscheidung, Israels Einsatz von überwältigender Gewalt gegen die Zivilgesellschaft des Gazastreifens zu unterstützen – angeblich, um die Hamas zu besiegen. Sie hat die Region und einen Großteil der Welt gegen die USA und Europa aufgebracht.

Wie konnte das geschehen? Weil sich an der Politik der USA nichts geändert hat. Es waren die gleichen alten westlichen Sprüche wie vor Jahrzehnten: finanzielle Drohungen, Bombardierungen und Gewalt. Und das Beharren auf einer obligatorischen „Steht zu Israel“-Erzählung (ohne jede Diskussion).

Der Rest der Welt ist dessen überdrüssig geworden und steht ihm sogar trotzig gegenüber.

Um es also unverblümt zu sagen: Israel ist nun mit der (selbstzerstörerischen) Inkonsequenz des Zionismus konfrontiert: Wie kann man Sonderrechte für Juden in einem Gebiet aufrechterhalten, in dem es eine ungefähr gleich große Anzahl von Nicht-Juden gibt? Die alte Antwort ist diskreditiert worden.

Die israelische Rechte argumentiert, dass Israel dann alles aufgeben muss: Alles oder nichts. Das Risiko eines größeren Krieges eingehen (in dem Israel vielleicht „siegreich“ ist oder auch nicht); den Arabern sagen, sie sollen woanders hingehen; oder den Zionismus aufgeben und selbst weiterziehen.

Anstatt Israel dabei zu helfen, der Wahrheit ins Auge zu sehen, hat die Biden-Regierung die Aufgabe, Israel zu zwingen, sich den Widersprüchen des Zionismus zu stellen, zugunsten der Wiederherstellung des zerbrochenen Status quo ante verworfen. Rund 75 Jahre nach der Gründung des israelischen Staates hat der ehemalige israelische Verhandlungsführer Daniel Levy festgestellt:

„[Wir sind zurück bei] der „banalen Debatte“ zwischen den USA und Israel darüber, „ob das Bantustan neu verpackt und als ‚Staat‘ vermarktet werden soll“.

Hätte es auch anders sein können? Wahrscheinlich nicht. Die Reaktion kommt aus dem tiefsten Inneren von Bidens Wesen.

Die drei gescheiterten Reaktionen der USA haben paradoxerweise Israels Abrutschen nach rechts begünstigt (wie alle jüngsten Umfragen zeigen). Und es hat – in Ermangelung eines Geiselabkommens, in Ermangelung eines glaubwürdigen saudischen „Dangles“ oder eines glaubwürdigen Weges zu einem palästinensischen Staat – genau den Weg für die Netanjahu-Regierung geebnet, ihren maximalistischen Ausstieg aus der zusammengebrochenen Abschreckung zu verfolgen, indem sie einen „großen Sieg“ über den palästinensischen Widerstand, die Hisbollah und sogar – wie er hofft – den Iran erringt.

Keines dieser Ziele kann ohne die Hilfe der USA erreicht werden. Doch wo ist Bidens Grenze: Unterstützung für Israel in einem Hisbollah-Krieg? Und wenn sie sich ausweiten würde, auch die Unterstützung Israels in einem Krieg gegen den Iran? Wo liegt die Grenze?

Die Ungereimtheit, die zu einem Zeitpunkt auftritt, an dem das westliche Ukraine-Projekt implodiert, deutet darauf hin, dass Biden ebenso wie Netanjahu der Ansicht ist, dass er einen „großen Sieg“ braucht.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …