German foreign minister says she saw nonexistent 7 Oct. rape video Annalena Baerbock’s atrocity propaganda may be incitement to genocide.

Deutsche Außenministerin sagt, sie habe das nicht existierende Vergewaltigungsvideo vom 7. Oktober gesehen

Von Ali Abunimah

27 Mai 2024

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock behauptete am Sonntag, sie habe ein von einem Hamas-Mitglied gefilmtes Video gesehen, das die Vergewaltigung einer israelischen Frau am 7. Oktober 2023 zeigt.

Ein solches Video gibt es jedoch nicht.

Baerbock sprach auf dem so genannten Demokratiefest in Berlin, das den 75. Jahrestag des Grundgesetzes der Bundesrepublik feierte, als sie von Bürgern konfrontiert wurde, die gegen die Unterstützung der Regierung für Israels Völkermord in Gaza protestierten.

Bei dem Versuch, Deutschlands Komplizenschaft zu rechtfertigen, schlug Baerbock mit einer Dosis Gräuelpropaganda zurück und behauptete, sie habe das nicht existierende Vergewaltigungsvideo bei einem ihrer mindestens sieben Besuche in Israel seit dem 7. Oktober 2023 gesehen.

„Mir wurde der Film gezeigt, der nicht von mir oder der israelischen Regierung aufgenommen wurde, sondern von Hamas-Kämpfern mit ihren, wie nennt man sie, GoPro-Kameras an ihren Helmen“, behauptete Baerbock.

„Und wissen Sie, was ich dort gesehen habe? Es war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann“, so die Außenministerin. „Ich habe es mir angeschaut, weil ich es wissen wollte, weil ich wissen wollte, was dort passiert ist. Und zu sehen, wie eine Frau vor laufender Kamera vergewaltigt wird.“

„Wollen Sie mich unterbrechen, wenn ich über Frauen spreche, die vergewaltigt werden, die vor der Kamera vergewaltigt werden?“ schimpfte Baerbock, als die Proteste weitergingen.

Der Austausch ist im Video oben in diesem Artikel zu sehen, mit englischen Untertiteln.

Mindestens acht Anti-Völkermord-Demonstranten wurden von Sicherheitskräften gewaltsam vom Veranstaltungsort entfernt, so die deutsche Nachrichtenagentur DPA, die Baerbocks Lüge nicht bemerkte oder darüber berichtete.

Keine sexuelle Gewalt mit der Kamera aufgenommen

Seit Israel mit der Propagierung der Massenvergewaltigung vom 7. Oktober begonnen hat, hat keine offizielle israelische Quelle behauptet, es gäbe ein Video von einer Vergewaltigung im Gange.

Dies wurde letzten Monat in einem Artikel in Haaretz bestätigt.

„Aus Anfragen von Haaretz an drei Stellen des Verteidigungsapparats geht hervor, dass das von der Polizei und den Geheimdiensten gesammelte Material, einschließlich der Aufnahmen von Körperkameras der Terroristen, keine visuelle Dokumentation von Vergewaltigungen enthält“, so die Tel Aviver Zeitung.

Das UN-Team unter der Leitung von Pramila Patten prüfte auch Tausende von Fotos und Videos, die von der israelischen Regierung zur Verfügung gestellt wurden, und kam in seinem im März veröffentlichten Bericht zu dem Schluss, dass „bei der gerichtsmedizinischen Bewertung der verfügbaren Fotos und Videos keine greifbaren Hinweise auf Vergewaltigungen festgestellt werden konnten“.

Trotz der pro-israelischen Voreingenommenheit des UN-Berichts bestätigt dieser auch, dass „keine digitalen Beweise, die speziell Akte sexueller Gewalt zeigen, in offenen Quellen gefunden wurden.“

Dennoch bleibt das Narrativ der gefälschten Vergewaltigung ein wichtiger Prüfstein für die Befürworter des israelischen Völkermordes, der es ihnen ermöglicht, Israels Gemetzel in Gaza, wo die meisten Opfer der Tötungs- und Hungerkampagne Frauen und Kinder sind, feministisch zu rechtfertigen und zu drehen.

Nazi-ähnliche Propaganda

Es sollte besonders schockierend sein, dass ein hochrangiger Minister in der Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz Propagandataktiken anwendet, die aus der Zeit von Adolf Hitler, seinem Vorgänger als deutscher Führer, bekannt sind.

Wie das United States Holocaust Memorial Museum hervorhebt, bediente sich die deutsche Hitler-Regierung einer reißerischen Gräuelpropaganda, die „Juden als umherziehende Kulturschmarotzer, die sich nach Sex und Geld verzehren“, als „Untermenschen“ und als „gefährliche Feinde des Reiches“ darstellte, um die öffentliche Unterstützung oder Duldung für die antijüdische Verfolgung durch die deutsche Regierung zu mobilisieren.

Die Lügen der Hitler-Regierung stützten sich auf bereits bestehende antisemitische Stereotypen, so wie sich auch der heutige Rektor Scholz in Berlin auf eine weit verbreitete antimuslimische Bigotterie stützt, um seine Behauptungen über die Gräueltaten an Palästinensern glaubwürdig erscheinen zu lassen.

Baerbocks Lügen sollten in diesem Zusammenhang gesehen werden und auch als Anstiftung zum Völkermord gemäß der Völkermordkonvention von 1948 strafrechtlich verfolgt werden.

EU-Beamter verbreitet Vergewaltigungslügen

In Ermangelung glaubwürdiger Beweise für die israelische Propaganda von Massenvergewaltigungen greifen westliche Beamte, die den Völkermord befürworten, zunehmend zu unverhohlenen Lügen.

Letzte Woche veröffentlichte Israel beispielsweise ein Video, das zeigt, wie fünf seiner Soldatinnen am 7. Oktober von Hamas-Kämpfern als Kriegsgefangene genommen werden.

Laut Reuters „sah die israelische Regierung in der Veröffentlichung des dreiminütigen Clips mit Untertiteln für nationale und internationale Medien eine Gelegenheit, ihre Unterstützung zu verstärken“.

Nur waren die von Israel bereitgestellten Untertitel Fehlübersetzungen, Manipulationen und Fälschungen, die offenbar darauf abzielten, zu suggerieren, dass die gefangenen Soldaten als Sexsklaven gehalten wurden – eine Lüge, die von den pro-israelischen westlichen Medien eifrig verbreitet wurde.

Selbst mit diesen offensichtlichen Verzerrungen und Fehlübersetzungen ist es klar, dass das Video keine Vergewaltigung zeigt, was Katharina von Schnurbein, die „Antisemitismus-Koordinatorin“ der Europäischen Union, jedoch nicht davon abhielt, dem Video ihren eigenen falschen Dreh zu geben.

„Das heutige Video von brutalisierten und vergewaltigten israelischen Frauen vom 7. Oktober ist entsetzlich“, behauptete die notorische Pro-Israel-Beamtin. „Zu wissen, dass sich einige von ihnen immer noch in den Händen ihrer Peiniger befinden, ist abscheulich.“

Biden lügt wieder

Hinweis: Dieser Abschnitt enthält sehr anschauliche Bilder

US-Präsident Joe Biden, der wichtigste Waffenlieferant und Ermöglicher von Israels Völkermord, verbreitet auch weiterhin Gräuelpropaganda und behauptete letzte Woche in einer Antrittsrede am Morehouse College, er habe „Bilder von [Palästinensern] gesehen, die eine Mutter und eine Tochter mit einem Seil fesseln, sie mit Kerosin übergießen, verbrennen und zusehen, wie sie sterben.“

Seit dem 7. Oktober 2023 sind keine Fotos oder Videos eines solchen Vorfalls mehr veröffentlicht oder glaubwürdig berichtet worden.

Bidens jüngste Fälschung erinnert an seine falsche Behauptung kurz nach dem 7. Oktober, er habe Fotos von israelischen Babys gesehen, die von palästinensischen Kämpfern enthauptet wurden – eine Lüge, die das Weiße Haus damals zurücknahm.

Diese Gräuelpropaganda, die darauf abzielt, Tel Avivs andauernden Vernichtungsfeldzug zu rechtfertigen und zu unterstützen, kommt zu einem Zeitpunkt, da Israel seine Angriffe auf Rafah intensiviert, nur wenige Tage nachdem der Internationale Gerichtshof Israel aufgefordert hat, seine militärischen Angriffe auf die südlichste Stadt des Gazastreifens einzustellen.

Zu den absoluten Schreckensbildern des Angriffs gehören echte Bilder von verbrannten Leichen und enthaupteten Kindern – palästinensische Kinder, die mit Waffen enthauptet wurden, die zweifellos von den Vereinigten Staaten oder Deutschland bereitgestellt wurden.

⚠️ Die Köpfe palästinensischer Kinder und Säuglinge werden bei israelischen Luftangriffen in Rafah abgeschossen. Dies ist eines der tödlichsten Verbrechen als Reaktion auf die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, Israels Operationen in Rafah zu stoppen. pic.twitter.com/YzvkcOa9R8

– Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 26, 2024

Israelische Persönlichkeiten und populäre Nachrichtenkanäle feiern die Verbrennung von Menschen bei lebendigem Leib in Rafah.

Context: Heute ist Lag BaOmer, ein jüdischer Feiertag, dessen wichtigste Tradition das Entzünden von Lagerfeuern ist.

Bild:

Screenshot vom Baz News Telegram-Kanal (67,8k sbscrbrs): „Lag BaOmer Rafah“ pic.twitter.com/LbgV8LrcyN

– B.M. (@ireallyhateyou) May 26, 2024

Deutscher Minister räumt israelische Verbrechen ein

Dass solche Gräueltaten routinemäßig stattfinden, ist der deutschen Regierung bekannt, wie aus den Äußerungen von Vizekanzler Robert Habeck einen Tag zuvor eindeutig hervorgeht.

„Natürlich muss sich Israel an das Völkerrecht halten, und die Hungersnot, das Leid der palästinensischen Bevölkerung, die Angriffe im Gaza-Streifen – wie wir jetzt in den Gerichtsverfahren sehen – sind mit dem Völkerrecht nicht vereinbar“, sagte Habeck am Samstag. „Das heißt, es ist in der Tat so, dass Israel dort die Grenze überschritten hat und das darf es nicht tun.“

Deutschland ändert seine Haltung zu israelischen Militäroperationen in Gaza

Am Samstag hat erstmals ein hochrangiger deutscher Regierungsvertreter Israel öffentlich für die Verletzung des Völkerrechts im Gaza-Streifen kritisiert.

Vizekanzler Robert Habeck erklärte:

„Natürlich muss Israel…

– Stefan Talmon (@StefanTalmon) May 27, 2024

Zu Israels anhaltendem Angriff auf Rafah erklärte Habeck: „Die Bundesregierung hat mehrfach gesagt, dass das falsch ist, dass Israel diesen Angriff nicht durchführen darf, jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie es das vorher im Gazastreifen gemacht hat: Flüchtlingslager bombardieren und so weiter.“

Neben der Biden-Administration war Deutschland seit Beginn des Gaza-Völkermordes Israels treuester Unterstützer und genehmigte große Mengen von Militärverkäufen an Tel Aviv.

Habecks verspätete Vorbehalte können die Rolle Deutschlands bei diesem Völkermord und bei der Gräuelpropaganda, die ihn anheizt, nicht vertuschen oder abschwächen.

Übersetzt mit deepl.com



