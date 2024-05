Remembering Palestinian journalist Amna Homaid Israeli Channel 14 aired her photo, claiming she was a ‚terrorist‘. A few weeks later an Israeli missile killed her.

Amna Homaid und ihre kleine Tochter Duha

Die palästinensische Journalistin Amna Homaid und ihre kleine Tochter Duha, fotografiert in Gaza [Facebook]

Der israelische Kanal 14 strahlte ihr Foto aus und behauptete, sie sei eine „Terroristin“. Einige Wochen später tötete eine israelische Rakete sie und ihren Sohn.

Zum Gedenken an die palästinensische Journalistin Amna Homaid

Von Ghada Ageel

26. Mai 2024

Am 24. April lag der zerfetzte Körper von Amna Homaid in den Trümmern eines Hauses im Lager Shati im westlichen Teil von Gaza-Stadt, während Rettungskräfte versuchten, Überlebende zu finden. Bei einem israelischen Angriff auf das Gebäude waren sie und ihr ältester Sohn Mahdi ums Leben gekommen. Ihr Bruder und ihre anderen fünf Kinder wurden verletzt, überlebten aber.

Ihr Tod reiht sich ein in die dunkle Statistik von mehr als 140 Journalisten und medizinischem Personal, die im Gazastreifen durch Israels völkermörderischen Angriff ermordet wurden, wie das Gaza Media Office mitteilt. In diesem Jahr – wie auch im letzten – wurden mehr Journalisten aus Palästina getötet als aus jedem anderen Land.

Palästinensische Journalistinnen standen schon immer an vorderster Front, wenn es um Israels gewaltsame Besatzung und die Kriege ging, die es gegen die Palästinenser geführt hat. Ihr Mut und ihr Engagement haben dazu beigetragen, das Leid und die Grausamkeiten, denen das palästinensische Volk ausgesetzt war und ist, zu beleuchten.

Aber Amna war mehr als eine Journalistin, sie war eine Dichterin und eine feministische Aktivistin. Sie wurde 1990 im Gazastreifen als Tochter einer Familie geboren, deren Wurzeln in der palästinensischen Stadt Isdud liegen, die die Israelis heute Aschdod nennen.

Wie für die meisten Frauen im Gazastreifen war auch Amnas Weg von Widerstandsfähigkeit und einem unerschütterlichen Engagement für Bildung geprägt. Sie erwarb 2016 einen Bachelor-Abschluss an der Islamischen Universität von Gaza und nahm später an einem Master-Studiengang der Al-Aqsa-Universität teil. Beide Alma Mater wurden durch israelische Bombardements vollständig zerstört.

Sie arbeitete für mehrere lokale Zeitungen und Radiosender, wo sie den Ausgegrenzten eine Stimme verlieh, Recherchen durchführte und sich für die Rechte der Frauen und die palästinensische Sache einsetzte.

Sie lebte im Viertel Yarmouk, nur wenige Kilometer von der Mittelmeerküste des Gazastreifens entfernt. Wäre sie auf der anderen Seite des Meeres geboren, hätte sie vielleicht eine steile Karriere hingelegt und wäre berühmt geworden, hätte viele Preise gewonnen und weltweite Anerkennung für ihre vielen Gaben erhalten. So wie es heute ist, war ihr letzter Lohn der Tod durch die israelische Armee.

Amna hinterlässt ein sieben Monate altes Baby, Duha, sowie die Kinder Ali (10), Mohammed (9), Amir (5) und Ghana (4). Ihr Ehemann, der Journalist und Aktivist Saed Hassunah, konnte sie nicht erreichen.

ein Foto von drei Kindern und einem Baby in einer Gasse in Gaza

Ein Foto von vier ihrer Kinder, das Amna kurz vor ihrer Ermordung aufgenommen hat [Mit freundlicher Genehmigung von Saed Hassunah].

Sie waren im Dezember getrennt worden, nachdem israelische Soldaten ein Wohnhaus in Gaza-Stadt gestürmt hatten, in das sie sich geflüchtet hatten, ihn entführten und folterten und Amna und die Kinder zur Flucht zwangen. Nachdem die israelische Armee Saed – geschlagen, entkleidet und ohne Hab und Gut – freigelassen hatte, machte er sich auf den Weg nach Süden, da er tagelang keinen Kontakt zu seiner Familie herstellen konnte. Verletzt und in großer Sorge um seine Frau und Kinder erlitt er einen Nervenzusammenbruch.

Vor dieser schrecklichen Tortur hatte die Familie bereits zweimal israelische Bombenangriffe auf die Orte, an denen sie Schutz gesucht hatten, überlebt. Beim zweiten Mal wurden Amna und Duha verletzt.

„Nach der Ermordung von Amna kann ich nicht aufhören, an sie zu denken“, sagte mir Saed. „Ich kann nicht in den Norden gehen und sie können nicht in den Süden kommen. Wir sind getrennt. Ich konnte nicht einmal an der Beerdigung von Amna teilnehmen oder mich von ihr verabschieden. Und ich kann nicht schlafen, wenn ich an sie denke.“

Amnas Familie steht stellvertretend für alle Menschen in Gaza, die mit den dortigen Gräueltaten zu kämpfen haben. Die Worte der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, klingen wie eine düstere Wahrheit: „Die kolossale Menge an Beweisen für internationale Verbrechen, die von Israel in Gaza allein in den letzten sechs Monaten begangen wurden, könnte den Internationalen Strafgerichtshof für die nächsten fünf Jahrzehnte beschäftigen“.

Der Schrecken von Amnas Tod ist in einem Bericht von Al Jazeera Arabic für immer festgehalten. Als der Korrespondent Ismail al-Ghoul am Ort des Bombenanschlags eintrifft, rennt einer von Amnas Söhnen, Mohammed, auf ihn zu. Mit tränenüberströmtem Gesicht und zitternder Stimme ruft der kleine Junge: „Onkel Ismail!“ „Ja, was ist passiert, mein Schatz?“, fragt der Reporter.

Der Junge schüttet sein Herz aus: „Meine Mutter und mein Bruder sind unter den Trümmern eingeklemmt, und meine anderen Geschwister und mein Onkel sind verwundet. Ich bin heil herausgekommen“, sagt er weinend und bemerkt nicht, dass er kleine Schrapnellsplitter in seinem Körper hat.

Der Reporter fragt ihn, was passiert ist. Mohammed hat Mühe, zu sprechen. Schwer atmend und schluchzend sagt er, eine Rakete sei eingeschlagen, als die Familie zusammensaß. Als ihn die Tränen übermannen, eilt ein Verwandter herbei, um ihn zu umarmen und ihm den wenigen Trost zu spenden, den er inmitten des Völkermords finden kann.

ein Foto von Mahdi Hassounah

Amnas ältester Sohn, Mahdi, wurde am 24. April zusammen mit ihr getötet [Mit freundlicher Genehmigung von Saed Hassounah].

Mohammeds Worte sind ein Gespenst in meinem Kopf, Tausende von Kilometern entfernt in Kanada und hilflos, etwas gegen den grausamen Leviathan zu unternehmen, der auf Gaza losgelassen wurde. Ich hoffe, dass diese Worte eines Tages in den Hallen der internationalen Justiz widerhallen werden.

Bevor sie uns weggenommen wurde, war Amna einer Verleumdungskampagne ausgesetzt. Der israelische Sender Channel 14 strahlte ein Foto von ihr aus und behauptete, sie gehöre dem bewaffneten palästinensischen Widerstand an und ihre Anwesenheit im Al-Shifa-Krankenhaus beweise, dass sich die Hamas „im Krankenhaus versteckt“ habe.

Anstatt sich mit einer unter Beschuss stehenden Journalistin zu solidarisieren, zogen es die israelischen Medien vor, gegen sie zu hetzen. Amna war tatsächlich im al-Shifa-Krankenhaus, verließ es aber kurz vor Beginn der Belagerung, um dem Tod bei dem Massaker an mindestens 400 Menschen im März zu entgehen. Dieser Entschluss, das Krankenhaus zu verlassen, verlängerte ihr Leben um einige Wochen.

Ihr Ehemann glaubt, dass sie wegen ihrer Berichterstattung über den israelischen Völkermord zur Zielscheibe wurde.

Wenige Wochen vor ihrer Ermordung schrieb Amna auf ihrer Facebook-Seite eine ergreifende Reflexion:

„Meine Entscheidungen waren immer eine Mischung aus bitteren und erstaunlichen Erfahrungen. Auch wenn die Momente voller Schwierigkeiten sind und das Schicksal in der Schwebe hängt, war ich nie jemand, der zögert, sich beugt, zurückweicht oder schwankt. Nichts wird mich davon abhalten, die Heiligkeit der Sakramente aufrechtzuerhalten und die Botschaft weiterzugeben und zu verkünden, die ich schon in jungen Jahren zutiefst begriffen habe“.

Amnas Ermordung am 24. April ist ein Verlust für ihre Familie, ihre Freunde, das palästinensische Volk und alle, die sich für den Aufbau einer besseren Welt einsetzen. Ihre Worte der Hoffnung und des Engagements sind ein unglaubliches Zeugnis für die Kraft des menschlichen Geistes, das Unvorstellbare zu überleben. Ich hoffe, dass sie künftige Generationen dazu inspirieren, ebenso mutig zu handeln wie sie.

Ruhe in Frieden, Amna!

Ghada Ageel

Professorin für Politikwissenschaft

Dr. Ghada Ageel ist ein palästinensischer Flüchtling der dritten Generation und derzeit Gastprofessorin an der Fakultät für Politikwissenschaft der Universität von Alberta in Amiskwaciwâskahikan (Edmonton), dem Territorium der Treaty 6 in Kanada.

Übersetzt mit deepl.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …