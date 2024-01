Deutsche Neonazis planen eine neue Herrenrasse von Thomas Klikauer

German Neo-Nazis Plan A New Master Race Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on Emailby Thomas Klikauer and Danny Antonelli In late November 2023, an unsavory group of people – members of the Germany’s far right AfD and Neo-Nazis – entered the brightly lit dining room of a local hotel near the East-Germany city of Potsdam.

Ende November 2023 betrat eine unappetitliche Gruppe von Personen – Mitglieder der rechtsextremen AfD und Neonazis – den hell erleuchteten Speisesaal eines Hotels in der Nähe der ostdeutschen Stadt Potsdam.

Neben der Spitzengruppe der AfD war auch ein führender Führer der neofaschistischen Identitären Bewegung anwesend.

Wie alle großen deutschen Nachrichtensender – Tagesschau, ZDF, MDR, TAZ, Tagesspiegel, Stern, Die Zeit, Frankfurter Rundschau, Deutschlandfunk, etc. – wurde das Geheimtreffen von zwei Mitgliedern einer reaktionären CDU-Untergruppe namens WerteUnion aufgepeppt. Zwei einflussreiche Männer steckten dahinter und hatten das Treffen organisiert:

Gernot Mörig, ein lebenslanges Mitglied der extremen Rechten in Deutschland, ein ehemaliger Zahnarzt aus Düsseldorf, und

Hans-Christian Limmer, ein Investor im Gaststättengewerbe und Gesellschafter einer Hamburger-Kette. Er ist der sichtbare reiche Mann im Hintergrund.

Wie sich die Dinge für Deutschlands „Möchtegern“-Nazis verändert haben! Heute kann man nur noch einen zwielichtigen Zahnarzt und einen zweitklassigen Investor für die Sache aufbieten. Vor hundert Jahren (ab 1924) brachten Hitlers Nazis seriöse Industrielle wie Krupp, Thyssen usw. und mächtige Konzerne wie Mercedes-Benz, BMW, Allianz, IG Farben, Miele – die Liste ist lang – dazu, Hitlers Nazipartei Geld zu geben.

Am 20. Januar 1942 berief der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich eine Konferenz ein, die als Wannseekonferenz in die Geschichte einging.

Er wollte die Zusammenarbeit bei der Endlösung der Judenfrage sicherstellen, bei der die meisten Juden des von Deutschland besetzten Europas in das besetzte Polen deportiert und ermordet werden sollten.

Obwohl die Teilnehmer nicht den derzeit regierenden Parteien angehörten und auch keine führenden Vertreter der Streitkräfte dabei waren, bestand das Ziel dieses Treffens, das man als Wannsee 2.0 bezeichnen kann – in einer Landvilla namens Landhaus Adlon, einer Abwertung der imposanten Wannsee-Villa – darin, (erneut) zu planen, wie „Nichtarier“ nach rassistischen Kriterien aus Deutschland vertrieben werden können.

Es war der Nazi-Rassenwahn II. Im Grunde genommen geht es um die Rückwanderung von Nicht-Deutschen, unabhängig davon, ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder nicht.

Das Treffen sollte geheim gehalten werden. Die Kommunikation zwischen den Organisatoren und den Gästen erfolgte über echte Schneckenpostbriefe. Einem Team von Enthüllungsjournalisten gelang es jedoch, einen Reporter einzuschleusen, der undercover arbeitete und mit mehreren AfD-Mitgliedern sprach.

Später gelang es den Journalisten, das Treffen zu rekonstruieren, bei dem die neue ethnische Säuberung nach deutschem Vorbild geplant wurde. Anwesend waren:

AfD-Funktionär und Bundestagsabgeordneter Roland Hartwig;

die „rechte“ Hand von Parteichefin Alice Weidel (das hübsche Gesicht des Faschismus in der Schweiz) – Gerrit Huy;

AfD-Mitglied, „Rechtsextremist“ und Bundestagsabgeordneter Ulrich Siegmund;

der örtliche AfD-Chef Tim Krause;

Österreichs oberster Neonazi, Hassprediger und neofaschistisches Aushängeschild Martin Sellner (nur für den Fall eines weiteren Anschlusses!);

Mario Müller, der Verbindungen zu den deutschen Neonazis hat;

die CDU-Werte-Union-Vorstandsmitglieder Michaela Schneider und Silke Schröder;

Alexander von Bismarck – ein Nachfahre des deutschen Gründungskanzlers aus dem 19. (Vielleicht träumte auch er von einem arischen Großdeutschland); und,

Henning Pless – rechtsextremer Esoterikunternehmer und Blut-und-Boden-Demagoge.

In dem Einladungsschreiben schrieb Mörig, das Treffen diene der Entwicklung eines „Gesamtkonzepts im Sinne eines Masterplans zur Beseitigung der Nichtdeutschen auf deutschem Boden“. Erster Redner war der hakenkreuzverliebte Martin Sellner – das langjährige Gesicht der neofaschistischen Identitären Bewegung (IB).

Die Hauptdiskussion drehte sich um das, was die deutschen Rechtsextremisten euphemistisch als Remigration bezeichnen – die Ausweisung von Nicht-Deutschen, entweder in ihre Herkunftsländer oder in ein bestimmtes Gebiet in Nordafrika.

Das Thema, das den rechtsextremen Rand der CDU, die AfD, und die offeneren Neonazis eint, ist die Frage der Rasse [Rasse] – jetzt umgedeutet als Rückwanderung.

In der Re-Halluzination der deutschen extremen Rechten ist dies – einmal mehr – eine Frage des Überlebens des Volkes und des Westens – es ist Oswald Spengler 2.0. Deutschlands Rassenfanatiker des 21. Jahrhunderts haben drei Zielgruppen für die ihrer Meinung nach umgekehrte Ansiedlung von Ausländern vor Augen:

Asylbewerber und Migranten,

Ausländer (Nicht-Deutsche) – auch solche mit legalem Aufenthaltsrecht – und

so genannte Nicht-Assimilierte, also alle, die nicht in die Volksgemeinschaft passen.

Deutschlands Rechtsextremisten sehen in der Migration und im ausländischen Blut das größte Problem. Deutschlands selbsternannte neue Herrenrasse – der Herrenmensch 2.0 – teilt die Menschen (das Volk) in zwei Gruppen:

diejenigen, die in Deutschland leben können, und

diejenigen, für die dies nicht gelten soll – was zur Selektion 2.0 führt.

Die fixe Idee ist, dass Menschen mit der falschen Hautfarbe oder Herkunft – wie von Sellner definiert – aus Deutschland verdrängt werden sollen. Der Österreicher Sellner scheint einem anderen Österreicher – Karl Lueger – zu folgen, der einmal sagte: „Ich entscheide, wer ein Jude ist.“

Die geplante Ausweisung von Nicht-Deutschen würde jedoch gegen zwei Bestimmungen der deutschen Verfassung oder des Grundgesetzes verstoßen: das Staatsbürgerschaftsrecht und den Gleichheitsgrundsatz.

Während sie behauptet, „Recht und Ordnung“ aufrechtzuerhalten, plant Deutschlands radikale Rechte – ohne Einwände der AfD – die Umsetzung der ethnischen Säuberung, die sie euphemistisch als „Remigration“ bezeichnet.

Die CDU-Funktionärin Silke Schröder etwa fragte sich nur: „Wie soll das in der Praxis funktionieren?“ Sellner versicherte ihr, dass durch „neue und maßgeschneiderte Gesetze“ maximaler Druck auf die Menschen ausgeübt werden müsse.

Die Rückwanderung werde nicht auf die Schnelle erfolgen, sondern sei „ein Jahrzehnt-Projekt“. Die anwesenden AfD-Mitglieder äußerten keine Einwände.

Im Gegenteil: AfD-Minichefin Gerrit Huy betonte, ihre Partei habe die Rückwanderung bereits vor sieben Jahren gefordert. Der ostdeutsche Ulrich Siegmund ist aufgrund seiner hohen Zustimmungswerte einflussreich innerhalb der AfD. Auch er stimmte dem „Masterplan“ zu und sagte, dass „ausländische Restaurants“ unter Druck gesetzt werden müssten. Vielleicht eine neue Version von „Kauft nicht bei Juden“.

Nach dem Wannsee-2.0-Treffen behaupteten die AfD-Politiker, sie seien natürlich als „Privatpersonen“ dabei gewesen. Seltsamerweise waren sie sich alle einig, „illegale Personen“ auszuweisen. Nach dem Treffen distanzierte sich Gernot Mörig. Er behauptete, er habe Sellners Aussagen „anders in Erinnerung“.

In der Zwischenzeit und angesichts der jüngsten Umfragen für die bevorstehenden Landtagswahlen, insbesondere in den neuen Bundesländern, fühlt sich die AfD auf der Erfolgsspur. Schlimmer noch, es gibt einen aktuellen Rechtsruck, der die AfD beflügelt hat. Jüngsten Umfragen zufolge wird die AfD bald die stärkste Partei in ostdeutschen Bundesländern wie Sachsen und Thüringen sein.

Die AfD wird voraussichtlich deutlich über 30 % der Wählerstimmen erhalten und liegt damit weit vor CDU, SPD und Grünen. Gleichzeitig steht die AfD aber auch unter Druck. Der deutsche Verfassungsschutz hat die AfD in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen im Visier. Zuletzt stufte er die „Junge Alternative“ der AfD in Nordrhein-Westfalen als extremismusverdächtig ein.

Die Junge Alternative ist unter anderem wegen ihrer Nähe zu den bereits erwähnten neofaschistischen Identitären (IB) und dem, was die Junge Alternative euphemistisch „völkisch-ethnisches Volksverständnis“, also den Mythos der arischen Rasse, nennt, als rechtsextremistisch einzustufen.

Derweil wird in Deutschland immer noch über ein Verbot der AfD diskutiert und teilweise sogar gefordert. Mehr als 400.000 Menschen haben eine Petition für ein Verbot der AfD unterzeichnet. Marco Wanderwitz (CDU) wirbt im Deutschen Bundestag um Unterstützung für ein Verbot der Partei.

Um der Bewegung für ein Verbot der Partei entgegenzuwirken, behauptet die AfD, eine demokratische Kraft zu sein, die für den „Rechtsstaat“ steht. Die Taktik der AfD scheint der bewährten Strategie von Joseph Goebbels zu folgen: „Wir [die Nazis] ziehen in den Reichstag ein, um uns mit den Waffen der Demokratie aus deren Arsenal zu bewaffnen.

Wir werden Reichstagsabgeordnete, damit die Weimarer Ideologie selbst uns hilft, sie zu zerstören“. Es hat schon einmal funktioniert – warum also nicht noch einmal versuchen!

Wie ihre Vorgänger sieht die AfD zwei Arten von Deutschen: a) die Biodeutschen – diejenigen, die rassisch deutsch sind; und die so genannten Pass-Deutschen: diejenigen, die aufgrund eines Passes, d.h. der Staatsbürgerschaft, Deutsche sind.

Für die Wannsee-2.0-Teilnehmer sind sogenannte Einwanderer mit deutschem Pass und diejenigen, die Nachkommen einer in Deutschland lebenden Familie sind, lediglich „Bürger zweiter Klasse“.

Die Dystopie der AfD/CDU/IB sieht auch einen sogenannten „Modellstaat“ in Nordafrika vor, in dem bis zu zwei Millionen Menschen leben könnten. Ein Neonazi erklärt: „Dann hat man einen Ort, an den man diese Menschen umsiedeln kann.“

Sellners Masterplan erinnert an Hitlers (1940) Plan, vier Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren. Es könnte durchaus sein, dass Sellner etwas Ähnliches im Sinn hatte.

Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass die Organisatoren des konspirativen Treffens wussten, dass ihr Treffen im Landhaus Adlon kaum fünf Meilen vom Ort der berüchtigten Wannseekonferenz entfernt war.

In dieser riesigen Villa koordinierten die deutschen Nazis in den 1940er Jahren die industrielle Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Europa. Neonazis kennen und feiern den 20. Januar bis zum heutigen Tag.

Natürlich war das Landhaus Adlon, das sich bis 2011 im Besitz der Familie Adlon befand, der Ort, an dem der berühmte Hotelbesitzer Louis Adlon mit seiner zweiten amerikanischen Frau Zeit verbrachte. „Im Dezember 1939 beantragte er die Mitgliedschaft in der NSDAP und wurde am 1. Februar 1940 aufgenommen (Mitgliedsnummer 7.463.047). Auch seine zweite Frau Hedda wurde Mitglied.“

Inzwischen kämpft der Neonazi Sellner auch mit der Terminologie, um seine neonazistischen Absichten zu verschleiern – zumindest in der Öffentlichkeit und vorerst. Er hat sogar etwas erfunden, das sich „ethnische Auswahl“ nennt.

Sellner sagt, „diese Fremden leben hier“ … sie haben die „ethnische Wahl“, in einem von der Volksgemeinschaft definierten Deutschland zu bleiben oder an einen, wie er es nennt, „migrationsfreundlichen Ort“ zu ziehen – was impliziert, dass deutsche Neonazis ihr Leben noch höllischer machen werden, als es ohnehin schon ist. Man kann sich darauf verlassen, dass seine IB-Truppe den Menschen „helfen“ wird, die richtige Entscheidung zu treffen.

Um Nicht-Deutschen zu helfen, die richtige Wahl zu treffen, wird Mörigs „Expertengremium“ einen detaillierten Plan für die Ausweisung von Migranten ausarbeiten, einschließlich derjenigen, die deutsche Staatsbürger sind. Die Auswahl wird unter ethischen (sprich: rassistischen), rechtlichen und logistischen Gesichtspunkten erfolgen.

Mörigs bevorzugter Leiter des Gremiums ist der rechtsextreme Posterboy Hans-Georg Maaßen – der neue Carl Schmitt der AfD, allerdings ohne Schmitts Gerissenheit.

Die grässliche Show war eine Mischung aus Neonazis, AfD-Funktionären, CDU-Politikern und Unternehmern, die gemeinsam an ihrem Masterplan für die Schikanierung, Ausweisung und Massenabschiebung von Nicht-Deutschen arbeiteten. Ein paar wohlhabende Männer und eine Gruppe von Neonazis organisierten das Treffen mit dem Ziel, die „weiße Vorherrschaft in Deutschland“ zu fördern.

Das wirklich Beängstigende ist, dass dies – kaum ein Jahr nach dem Beinahe-Putsch der Reichsbürger – nicht das einzige Projekt dieser Art sein wird, das sich die deutschen Rechtsextremisten und das Geld einfallen lassen.

Der alte Slogan „Das Kapital steht hinter dem Faschismus“ scheint immer noch zu funktionieren – wenn auch mit sehr begrenztem Erfolg in Deutschland, während es in den Vereinigten Staaten ein ganzes Netzwerk von Oligarchen gibt, die die Zerstörung der Demokratie unterstützen. Im Fall des Wannsee-2.0-Treffens der AfD Ende 2023 sponserte ein äußerst kleiner Teil des deutschen Kapitals die Rückkehr des Faschismus.

Der rechte Unternehmer Hans-Christian Limmer organisierte das Geheimtreffen zwischen AfD-Vertretern und der rechtsextremen IB, behauptet aber, er sei nicht dabei gewesen. Kürzlich wurde Limmer gezwungen, sich von seinen Beteiligungen an mindestens zwei Unternehmen zu trennen.

Weitaus schlimmer, aber im Einklang mit dem früheren und gegenwärtigen autoritären Charakter der Parteien, ist die immer engere Annäherung der deutschen CDU und der bayerischen CSU an die neonazistische AfD und die neofaschistische IB, die den konzeptionellen Rahmen für das Wannsee-2.0-Treffen bildeten.

Es gibt Belege dafür, dass Putin die Neofaschisten in Europa finanziert, also hat mindestens ein großer Oligarch seine Finger im Spiel und wird alles tun, um die Demokratie in Europa zu untergraben.

Und sollten die stets gefährlichen Republikaner die Präsidentschaft in den USA gewinnen, wird sich das demokratische Europa „zwischen allen Stühlen“ befinden.

Thomas Klikauer ist der Autor von Alternative für Deutschland – Die AfD: Deutschlands neue Nazis oder eine weitere populistische Partei?

Danny Antonelli wuchs in den USA auf, lebt heute in Hamburg und schreibt Hörspiele, Geschichten und ist professioneller Texter und Librettist.

