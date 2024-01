In Gaza, you don’t only see death. You smell it. You breathe it Denial of access to the injured and killed, with corpses left to rot, is a systematic strategy of Israel’s genocidal war against Palestinians

Ein palästinensischer Mann trauert um einen Verwandten, der bei einem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 28. Dezember 2023 getötet wurde (AFP)

In Gaza sieht man nicht nur den Tod. Man riecht ihn. Man atmet ihn ein

Von Mohammed al-Hajjar

14. Januar 2024

Die Verweigerung des Zugangs zu den Verletzten und Getöteten und die Verwesung der Leichen ist eine systematische Strategie von Israels völkermörderischem Krieg gegen die Palästinenser

Nicht in meinen wildesten Albträumen hätte ich mir vorstellen können, dass ich einmal einem streunenden Hund hinterherjagen würde, um ein winziges Babybein aus seinem Maul zu befreien.

In den letzten drei Wochen haben die israelischen Streitkräfte mein Viertel Rimal im Norden des Gazastreifens gnadenlos bombardiert, was zu einer massiven Zerstörung von Wohnhäusern entlang der al-Galaa-Straße führte.

Viele der angegriffenen Häuser meiner Nachbarn waren bewohnt und voller Menschen, die aus anderen bombardierten Gebieten geflohen waren, um bei Verwandten unterzukommen.

Ich gehörte zu einer Gruppe junger Männer, die die beschwerliche Aufgabe der Rettung und Bergung auf sich nahmen. Wir taten unser Bestes, um Überlebende unter riesigen Trümmerhaufen auszugraben, und versuchten, die Leichen der Toten zu bergen, um sie ordnungsgemäß zu bestatten.

Wir wurden jedoch von israelischen Scharfschützen umzingelt, die auf jeden schossen, der sich den Trümmern näherte, und fünf Männer töteten. Daraufhin wurde die Suchaktion abgebrochen.

Doch schon bald hörten wir schwache Stimmen unter den Trümmern. Es waren die Schreie von zwei Kleinkindern und ihrer verzweifelten Mutter. Trotz unserer Versuche gelang es uns nicht, die eingeschlossenen Kinder zu erreichen, die schließlich unter den Trümmern starben.

Wir versuchten dann, ihre Mutter, die am Boden zerstört und verletzt war, auszugraben, damit sie atmen konnte, und ihr irgendwie Wasser zu trinken und ein paar Datteln zu essen zu geben, damit sie am Leben bleiben konnte.

Während dieser ganzen Tortur waren die israelischen Streitkräfte mit ihren schweren gepanzerten Fahrzeugen und Maschinen um uns herum, belagerten uns und verwehrten uns den Zugang zu den Verwundeten und Eingeschlossenen, während sie uns daran hinderten, das Gebiet zu verlassen. Wir waren gezwungen, in einem der Häuser der Nachbarn Schutz zu suchen.

Verrottende Leichen

Nach massiven Luftangriffen und der Zerstörung unseres Viertels begannen die israelischen Streitkräfte mit einer brutalen Invasion, stürmten die wenigen noch stehenden Häuser, nahmen viele Jugendliche ins Visier und verhafteten sie.

Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Hunde jagen würde, die die Leichen meiner Nachbarn und ihrer Kinder fressen würden.

Die Gruppe, mit der ich unterwegs war, floh in die Strandgegend und kehrte einige Tage später zurück.

Als erstes sah ich nach der Mutter, die noch immer unter den Trümmern begraben war. Ich rief ihren Namen und kroch unter den Betonwänden hindurch, aber es herrschte nur Stille.

Wir gruben weiter und stellten fest, dass sie verstorben war und ihre Arme um die winzigen Körper ihrer Kinder geschlungen hatte.

Einige Tage, nachdem wir in unser Viertel zurückgekehrt waren, bemerkten wir, dass ein Rudel streunender Hunde gekommen war und in einem der zerbombten Häuser neben uns Unterschlupf gefunden hatte. Die ganze Nacht hindurch hörten wir sie laut bellen und heulen, als ob sie sich um etwas streiten würden.

Im Morgengrauen entdeckte ich die Hundemeute. Ich war erschrocken, als ich sah, dass einer von ihnen den Fuß eines kleinen Kindes im Maul hatte. Ich jagte ihm hinterher, entfernte den Fuß des kleinen Jungen und vergrub ihn tief in der Erde.

Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Hunde jagen würde, die die Körper meiner Nachbarn und ihrer Kinder auffraßen.

Mein Viertel war lebendig und schön. Israel hat es in ein Ödland verwandelt.

Mehr lesen “

Am nächsten Tag fanden wir die Überreste der Wirbelsäule, der Knochen und der Brust eines Kindes, das von den Hunden gefressen worden war. Ich hatte noch nie etwas Brutaleres und Schändlicheres gesehen, als ob es keinen Wert für menschliches Leben gäbe. Es war ein weiterer Schlag in einem nicht enden wollenden Strom von Bestrafungen, in dem die Grausamkeit konstant und grenzenlos ist.

Wir versuchten immer wieder, die Hunde aus dem Gebiet zu vertreiben, um unsere Suche nach verwundeten Überlebenden und Märtyrern fortzusetzen, die unter den riesigen Trümmerhaufen begraben waren. Aber selbst die Leichenteile, die wir mit den Hunden fanden, waren bereits stark verwest, da ihre Haut zersetzt war.

Die Menschen wurden zu Märtyrern, während sich ihre Körper in verwesende Leichen verwandelten.

Die israelischen Streitkräfte haben das Leben von Überlebenden, die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durchführten, vorsätzlich getötet und bedroht. Sie haben es unmöglich gemacht, die zahllosen Zivilisten zu retten, insbesondere die verängstigten kleinen Kinder, die um Hilfe schreien, die nicht kommt, bis ihre müden Stimmen verstummen.

Trotz der Risiken sind viele tapfere Seelen zu ihrer Rettung gesprungen und haben dabei ihr Leben verloren.

Tod überall

Die Verweigerung des Zugangs zu Verletzten und Toten ist systematisch und eine Strategie des völkermordenden Krieges Israels gegen die Palästinenser. Zeugen, darunter Überlebende, Familienangehörige und Journalisten aus allen dicht besiedelten Vierteln des Gazastreifens, haben berichtet, dass die israelischen Streitkräfte absichtlich auf Rettungs- und sogar Beerdigungsteams schießen oder diese bombardieren.

Die totale Zerstörung von Wohngebieten und riesige Schutthaufen, die niemand beseitigen oder auch nur betreten kann, verursachen eine massive Krise. Eine schwindelerregende Zahl von Leichen verwest rasch und verschärft das Bild des Todes.

In Gaza sieht man den Tod nicht nur, man riecht ihn, man atmet ihn ein. Man spürt mit allen Sinnen, wie sich der Tod anfühlt und wie er riecht, um dann mit Entsetzen und Unglauben zu beobachten, wie streunende Hunde sich an den verwesten Leichenteilen derer laben, die man kannte und liebte.

Mein Onkel Abu Yousef, der im Yarmouk-Viertel wohnt, bestätigte, dass große Rudel streunender Hunde in allen Vierteln umherstreifen, auch auf dem einst so lebhaften und beliebten Yarmouk-Markt.

In der Umgebung wurden mehrere Wohn- und Geschäftstürme schwer bombardiert und zerstört, so dass Hunderte von Menschen unter den Trümmern begraben wurden und niemand an sie herankam, um ihre Leichen zu bergen oder sie in irgendeiner Form zu bestatten.

Die Hunde, die wie alle Bewohner des Gazastreifens vom Hungertod bedroht sind, riechen die verwesenden Körper, kriechen tief in die Trümmer und kommen mit Leichenteilen im Maul wieder heraus.

Wie Israels Krieg gegen Gaza den Zionismus als völkermordenden Kult entlarvt

Joseph Massad

Mehr lesen “

Auch nach 100 Tagen des grausamsten Gemetzels an palästinensischen Männern, Frauen und Kindern ist der grausame Anblick streunender Hunde, die sich an den Leichen von Märtyrern laben, immer noch schockierend.

Der Gazastreifen wird ständig belagert, bombardiert und besetzt. Die Bevölkerung ist nach wie vor Ziel des israelischen Völkermordes. Im gesamten Gazastreifen riecht es nur nach Tod, Trümmern und Verfall.

Jetzt müssen die Hunde und streunenden Tiere unter den Trümmern nach Nahrung suchen und finden dabei nur noch tote Menschen mit halb verwesten Körpern. Sie fressen die Leichen, die wir nicht begraben dürfen, und verletzen so die Heiligkeit der Toten und die Heiligkeit der Lebenden.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …