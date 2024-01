Police clash with group protesting against burning of Quran in Netherlands Police says it made three arrests after a group of protesters demonstrated against Dutch far-right PEGIDA’s „authorised“ burning of the Quran in Arnhem.

Muslimische Gruppen äußerten ihre Unzufriedenheit mit dem Umgang der Polizei mit den Demonstranten. / Foto: AFP

Polizei stößt mit Gruppe zusammen, die gegen Koranverbrennung in den Niederlanden protestiert

Die Polizei hat nach eigenen Angaben drei Personen festgenommen, nachdem eine Gruppe von Demonstranten gegen die „genehmigte“ Koranverbrennung der niederländischen rechtsextremen PEGIDA in Arnheim demonstriert hatte.

In den Niederlanden ist es zu einer Schlägerei zwischen der Polizei und einer Gruppe gekommen, die sich gegen einen vom Anführer der Bewegung Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA), Edwin Wagensveld, geplanten Korananschlag wehrte.

Nach Angaben der Polizei demonstrierte eine Gruppe gegen die „genehmigte“ Koranverbrennung von PEGIDA, für die sie von der Gemeinde Arnheim eine Genehmigung erhalten hatte.

Die Gruppe habe versucht einzugreifen, was zum Abbruch der Demonstration geführt habe, so die Polizei. Drei Personen seien wegen Nichtbefolgung festgenommen worden, drei Beamte hätten leichte Verletzungen erlitten.

Der PEGIDA-Anführer wurde unterdessen unter Polizeischutz gestellt.

Der Bürgermeister von Arnheim, Ahmed Marcouch, sagte, die Verbrennung eines heiligen Buches sei in den Niederlanden nicht verboten. Marcouch sagte, dass ein solcher Akt zwar verständlich sei, um die Menschen zu berühren, dass aber die Anwendung von Gewalt nicht akzeptabel sei.

In den Niederlanden sind die Bürgermeister befugt, Demonstrationen zu verbieten, wenn sie eine Störung der öffentlichen Ordnung befürchten.

Yildirim Usta, Ratsmitglied der Denk-Partei in Arnheim, kritisierte Marcouch in einer Erklärung dafür, dass er die Koran-Attacke von PEGIDA zugelassen hat.

Usta kritisierte, dass der Korananschlag von PEGIDA übersehen wurde und bezeichnete ihn als Hassverbrechen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit.

Er zeigte sich unzufrieden mit dem Umgang der Polizei mit muslimischen Demonstranten und kündigte an, im Stadtrat Initiativen für ein schärferes Vorgehen gegen Hassverbrechen zu ergreifen.

Vermehrte Provokationen

Bei Angriffen auf den Koran, die Wagensveld in den Jahren 2022 und 2023 durchführte, wurde berichtet, dass die Polizei eingreifen würde, wenn er den Koran verbrennen würde, da öffentliche Feuer nach den Vorschriften über die öffentliche Ordnung und Sicherheit verboten sind.

Wagensveld zerriss den Koran am 22. Januar 2023 unter Polizeischutz vor dem provisorischen niederländischen Parlamentsgebäude in Den Haag und am 13. Februar 2023 allein bei einer Demonstration in Utrecht.

Auch die von PEGIDA geplante Koranverbrennung in Rotterdam am 22. Oktober 2022 endete mit der Verhaftung Wagensvelds, bevor sie überhaupt begonnen hatte.

Muslimische Gruppen versammelten sich trotz der Ankündigung der Verbrennung durch PEGIDA am geplanten Ort in Rotterdam und organisierten eine Gegendemonstration, da die Veranstaltung nicht verboten war.

Nachdem er festgenommen und am selben Tag wieder freigelassen worden war, versuchte Wagensveld am folgenden Tag eine ähnliche Aktion in Den Haag, wurde aber erneut von der Polizei festgenommen, weil er sich nicht an die Demonstrationsregeln gehalten hatte.

Letztes Jahr, am 18. August und 23. September, zerriss Wagensveld den Koran vor der türkischen Botschaft in Den Haag.

QUELLE: AA

Übersetzt mit Deepl.com

