German president faces protests in Istanbul over support for Israel ‚Murderer Germany, get out of Türkiye,‘ protesters chant as Frank-Walter Steinmeier visits Turkish metropolis.

Deutscher Bundespräsident sieht sich in Istanbul mit Protesten wegen seiner Unterstützung für Israel konfrontiert

Mörder Deutschland, raus aus der Türkei“, skandieren Demonstranten beim Besuch von Frank-Walter Steinmeier in der türkischen Metropole.

AA

Steinmeier wurde bei seinem Besuch in Istanbul von einer Gruppe, die gegen die deutsche Haltung protestierte, mit Sprechchören empfangen. / Bild: AA

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Istanbul mit Protesten konfrontiert worden, weil Berlin Israel bei der laufenden Offensive im Gazastreifen unterstützt.

Steinmeier, der von Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu begleitet wurde, wurde bei seinem Besuch am Montag im Sirkeci-Bahnhof der türkischen Metropole, wo 1961 die ersten türkischen Arbeiter den Zug nach Deutschland bestiegen, von einer Gruppe mit Sprechchören empfangen, die gegen die deutsche Haltung protestierten.

Sie skandierten: „Mörder Deutschland, raus aus der Türkiye“ und „Mörder Deutschland, schuldig des Völkermordes“.

Mehr lesen

Deutscher Staat wird wegen verstärkter Waffenlieferungen an Israel verklagt

Zum 100. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen

Steinmeier kam in Istanbul als erste Station eines dreitägigen Besuchs in der Türkei an.

Sein Flugzeug landete um 0858 GMT auf dem Istanbuler Flughafen, wo er vom Istanbuler Gouverneur Davut Gul, dem deutschen Botschafter in Ankara, Jürgen Schulz, dem türkischen Botschafter in Berlin, Ahmet Basar Sen, sowie anderen Beamten begrüßt wurde.

Während seines Besuchs wird Steinmeier Gespräche in Istanbul, Gaziantep und der Hauptstadt Ankara führen, um den 100. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei zu feiern.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …