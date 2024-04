Netanyahu exploits Passover for more biblical genocide propaganda As Passover begins, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is once again using the bible to justify genocide in Gaza as he compares Hamas to „Pharaoh“ and promises to „land additional and painful plagues“ upon the Palestinians.

Netanjahu nutzt das Pessachfest für weitere biblische Völkermord-Propaganda

Von Jonathan Ofir

22. April 2024

Zu Beginn des Pessachfestes benutzt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erneut die Bibel, um den Völkermord in Gaza zu rechtfertigen. Er vergleicht die Hamas mit „Pharao“ und verspricht, „zusätzliche und schmerzhafte Plagen“ über die Palästinenser zu bringen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu leitet eine Kabinettssitzung im Büro des Premierministers in Jerusalem am 12. März 2023. (Foto von Marc Israel Sellem/POOL)

Heute Abend beginnt das jüdische Pessachfest. Während sich die Anzeichen für eine bevorstehende israelische Invasion in Rafah im südlichen Gazastreifen verdichten, hielt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Wochenende eine Pessach-Rede, in der er andeutete, dass die Hamas die Rolle des Pharaos in der biblischen Exodus-Geschichte spielt; die existenzielle Bedrohung für das jüdische Volk, die im Mittelpunkt des Festes steht.

Netanjahu:

„Anstatt sich von ihren extremen Positionen zurückzuziehen, setzt die Hamas auf interne Spaltungen unter uns, sie schöpft Ermutigung aus dem Druck, der gegen Israels Regierung ausgeübt wird. So verschärft sie nur ihre Bedingungen für die Freilassung unserer Geiseln. Sie verhärtet ihr Herz und weigert sich, unsere Leute gehen zu lassen. Deshalb werden wir zusätzliche und schmerzhafte Plagen über sie bringen – und das wird bald geschehen. In den kommenden Tagen werden wir den militärischen und politischen Druck auf die Hamas erhöhen, denn nur so können wir unsere Geiseln freilassen und unseren Sieg erringen“.

Ich habe mich dafür entschieden, Netanjahus hebräisches „makot“ mit „Plagen“ und nicht mit „Schlägen“ zu übersetzen, denn es ist klar, dass er sich auf einen ganz bestimmten biblischen Kontext beruft, in dem die göttliche Antwort auf die „Herzensverhärtung“ des Pharao die zehn Plagen sind, „eser hamakot“ im Hebräischen.

Das Zitat von der „Verstockung des Herzens“ kommt im Buch Exodus 19 Mal vor, die Weigerung, „das Volk ziehen zu lassen“ acht Mal.

Israel will Rafah im Süden des Gazastreifens angreifen, ein Gebiet, in das die Mehrheit der Bevölkerung des Gazastreifens gedrängt wurde, wodurch ein riesiges Flüchtlingslager in dem Konzentrationslager entstanden ist, das der Gazastreifen seit langem ist. Ein Gebiet, das normalerweise etwas mehr als eine Viertelmillion Menschen beherbergte, ist nun ein Zufluchtsort für 1,5 Millionen Menschen, zwei Drittel der Bevölkerung von Gaza. Die USA haben sich dagegen ausgesprochen, aber die jüngsten Ereignisse mit dem Iran scheinen zu einer möglichen Gegenleistung geführt zu haben: Wenn Israel davon absieht, den Iran mit Gewalt anzugreifen, würden die USA eine Invasion in Rafah unterstützen. Der Angriff auf diesen verbliebenen Zufluchtsort würde ein unvorstellbares Blutbad anrichten, und Netanjahus Rede legt den Grundstein dafür.

Das Heraufbeschwören biblischer Verkörperungen des Bösen ist ein Markenzeichen Netanjahus, und er hat diese Technik seit Beginn dieses Völkermords angewandt, als er die Amalek-Analogie benutzte – unter Bezugnahme auf eine andere existenzielle Bedrohung des jüdischen Volkes aus der Bibel, die bis hinunter zu ihren Babys und Tieren ausgerottet werden sollte. Jetzt nennt er die Hamas „Pharao“ und ruft zu tödlichen Plagen gegen sie auf. Netanjahu selbst, so sollen wir schließen, ist Moses.

Diese Art von Befürwortung geht vielen Israelis direkt ins Blut, und der Zeitpunkt ist entscheidend. Viele jüdische Israelis werden jetzt den Feiertag der Befreiung feiern, und die israelischen Geiseln/Gefangenen werden als Verkörperung der biblischen Sklaven in Ägypten dargestellt.

Die letzte und schmerzhafteste Plage in der biblischen Geschichte ist die Tötung der erstgeborenen Ägypter. Diese Plage betraf nicht nur Menschen, sondern auch die Erstgeborenen des Viehs:

„Und es geschah, dass der Herr um Mitternacht alle Erstgeborenen in Ägyptenland schlug, von den Erstgeborenen des Pharaos, der auf seinem Thron saß, bis zu den Erstgeborenen der Gefangenen, die im Kerker waren, und alle Erstgeborenen des Viehs.“ (Exodus 12:29)

Dieser Teil der Pessach-Geschichte beschreibt also einen Völkermord, bei dem nicht einmal Tiere verschont werden – ähnlich wie bei der Amalek-Geschichte.

Als Juden wurde uns leider beigebracht, eine solche völlige Zerstörung als notwendige Begleiterscheinung für die Befreiung der Seinen zu betrachten. Die Herzen der Ägypter sind erneut verhärtet, als sie die Israeliten am Roten Meer verfolgen und sie mit ihren Pferden massenhaft ertränkt werden. Das war das Happy End: Die Bösewichte, die wie Tiere waren, sind tot, und wir sind die überlebenden Auserwählten.

Aber ich sitze hier, schreibe diese schreckliche Geschichte und frage mich, ob wir in den letzten 3.500 Jahren überhaupt Fortschritte gemacht haben. Ob wir überhaupt befreit worden sind, oder ob wir heute noch in der Wüste sind, immer noch unsere historische Rache suchen, für immer mit dem Schwert leben, wie Netanjahu einmal geschworen hat.

Übersetzt mit deepl.com

