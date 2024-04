Deutscher Verteidigungsminister vergleicht Putin mit Hitler von Tyler Durden

Deutscher Verteidigungsminister vergleicht Putin mit Hitler

In den letzten Tagen haben die russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur zugenommen. Der Kreml erklärte am Donnerstag, dies sei als Reaktion auf die grenzüberschreitenden Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf russische Ölraffinerien notwendig, und die Rhetorik in Europa gerät aus den Fugen.

Das jüngste Beispiel dafür ist der Vergleich des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius, der Putin und seinen Krieg in der Ukraine mit der Annexion der Tschechoslowakei durch den Naziführer Adolf Hitler im Jahr 1938 verglich.



Pistorius wiederholte die Vermutung, Putin führe einen Expansionskrieg und wolle über die Ukraine hinaus weiteres Territorium erobern, was nach wie vor unbegründet ist und für das es keinerlei Beweise gibt. Dennoch forderte der Verteidigungsminister Europa auf, sich auf einen groß angelegten russischen Angriff vorzubereiten.

„Putin wird nicht aufhören, wenn der Krieg gegen die Ukraine vorbei ist“, sagte Pistorius am späten Mittwoch. Die provokanten Äußerungen wurden ironischerweise auf einer Veranstaltung zur Vorstellung einer neuen Biografie des britischen Kriegsführers Winston Churchill gemacht.

„Er hat das auch deutlich gesagt“, so Pistorius weiter. „Genauso deutlich wie Hitler, der auch immer gesagt hat, dass er nicht aufhören wird.“

„Wir müssen dieses Land wieder in die Lage versetzen, sich selbst zu verteidigen“, sagte Pistorius bei der Buchveranstaltung, wie Bloomberg zitiert. „Wir müssen jetzt entscheiden, ob wir uns darauf vorbereiten wollen, dass eine echte Bedrohung durch Putin eintritt, oder ob wir es ihm leicht machen wollen.“

Im Februar kündigte Pistorius an, dass Deutschland versuchen könnte, die Verteidigungsausgaben um bis zu 3,5 % der Wirtschaftsleistung zu erhöhen, obwohl er auch einräumte, dass es schwierig sein würde, die entsprechenden Mittel aufzubringen.

NATO-Vertreter und einschlägige Denkfabriken gehen seit langem davon aus, dass Putin ein neues russisches „Imperium“ errichten will – zumal er sich in einer Reihe von Reden positiv auf Zar Peter den Großen bezog und von der „Rückkehr historisch russischer Gebiete“ sprach.

Aber zumindest bisher hat es keine Aktionen des russischen Militärs gegeben, die andere Staaten außerhalb der Ukraine direkt bedrohen. In letzter Zeit hat die Republik Moldau westliche Planer stark beunruhigt. In einigen Berichten wird behauptet, der Kreml wolle die kleine ehemalige Sowjetrepublik, die an die Ukraine und Rumänien grenzt, destabilisieren.

Nicht so originell: Der ganze „Putler“-Trend und Hitler-Vergleich ist seit Jahren ein abgenutztes Gesprächsthema westlicher Beamter und Medienschlagzeilen…

Angesichts des jüngsten „Putin ist Hitler!“-Kommentars des deutschen Verteidigungsministers lohnt es sich, den folgenden Aufsatz mit dem Titel Don’t Depict Putin, Kim, Assad And Others As Cartoon Villains von Mila Ghorayeb bei The Maple erneut zu lesen…

* * *

Das Bild, das sich die Menschen von einer Regierung oder sogar von einem ganzen Land machen, beruht oft auf dem Bild ihres Führers, obwohl sie es besser wissen. Wer zum Beispiel an die kanadische Regierung denkt, fixiert sich auf Premierminister Justin Trudeau. Auch die Amerikaner fixieren sich auf Staatsoberhäupter und verwenden oft Begriffe wie „Trumps Amerika“, um das Klima der sozialen Beziehungen mit ihrem Präsidenten zu verbinden. Das Staatsoberhaupt wird zum Staat selbst.

Aber bei Ländern, mit denen die Regierungen der Vereinigten Staaten und Kanadas nicht befreundet sind, geht es noch weiter. In diesen Fällen sprechen die Mainstream-Medien, die Popkultur und die Politiker von ihren Führern nicht nur so, als seien sie das Land, sondern als seien sie Cartoon-Schurken.

Der ehemalige libysche Staatschef Muammar Gaddafi, der vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan als „tollwütiger Hund des Nahen Ostens“ bezeichnet wurde, wurde nach seinem Tod in einem Dokumentarfilm mit demselben Namen vorgestellt. Der syrische Präsident Bashar al-Assad ist ein wildgewordener „Schlächter“, der angeblich aus Blutrausch chemische Waffen auf ein Gebiet losgelassen hat, das seine Regierung fast zurückerobert hatte. Zeitschriften sind voll von Titelseiten, auf denen Staatsoberhäupter wie der russische Präsident Wladimir Putin als Menschen dargestellt werden, die einfach nur zusehen wollen, wie die Welt brennt.

Infolgedessen verlieren diejenigen, die sich am politischen Diskurs beteiligen, die grundlegende Analyse internationaler Beziehungen aus den Augen. Diese Führer werden nicht als rationale Akteure behandelt, die im Wechsel mit anderen Mitgliedern ihrer Regierung nach strategischen Gesichtspunkten handeln. Sie werden als rein zerstörerisch motiviert dargestellt.

Das liegt zum Teil daran, dass manche meinen, „rational“ sei mit einem positiven Werturteil verbunden. Das heißt, wenn wir ein Verhalten als strategisch motiviert anerkennen, entschuldigen wir es. Es fügt sich aber auch in eine lange Reihe kolonialer Tropen ein, die an die von den europäischen Kolonialisten aufgestellten Zivilisationsstandards erinnern: Der globale Süden ist chaotisch und unzivilisiert, was die Europäer dazu berechtigt, diese Gebiete zu ihrem eigenen Wohl zu kolonisieren.

Heute stellen die Medien die guten Hegemonen als demokratische Akteure dar, die ihre Probleme mit einer besonnenen Strategie lösen. Ihre Feinde hingegen werden als unberechenbare, feindselige und schurkische Gestalten dargestellt, die unerwartet Gewalt entfesseln, einfach weil sie es können. Als solche können sie als Tiere dargestellt werden, die „gezähmt“ oder zur Strecke gebracht werden müssen.

Damit soll nicht gesagt werden, dass diese Führer gut sind. Es ist schwer, Politiker zu finden, die nicht (wenn auch in unterschiedlichem Maße) schwerwiegende unmoralische Dinge getan haben. Aber es sollte uns ein Anliegen sein, darauf hinzuweisen, dass diese Politiker nicht nur handeln, um Chaos zu stiften, denn in der Politik und im Journalismus sollte es um die Wahrheit gehen. Wir müssen den Dingen ins Auge sehen, wie sie wirklich sind.

putlertime.jpeg

Leider wird in vielen Gesprächen über die Außenpolitik überhaupt nichts Wirkliches besprochen, sondern es werden theatralische Gesten der moralischen Selbstdarstellung betrieben: Es gibt einen Bösewicht, der erschlagen werden muss, um die Probleme eines Landes zu lösen, und das war’s. Einer der Gründe dafür ist, dass verschleiert werden soll, wer wirklich die Opfer von Krieg und Sanktionen sind. Nur wenige Kanadier würden Sanktionen gegen den Iran oder Syrien enthusiastisch unterstützen, wenn sie wüssten, dass sie den einfachen Bürgern ihre Grundbedürfnisse nehmen würden. Infolgedessen werden Sanktionen so dargestellt, als seien sie gegen jemanden gerichtet, der so böse ist, dass man ihn mit allen Mitteln, die das Außenministerium vorschlägt, zur Strecke bringen möchte.

Eine Studie der Gallant Foundation, über die die Yale Review of International Studies (YRIS) 2018 berichtete, ergab beispielsweise, dass die US-Printmedien den irakischen Präsidenten Saddam Hussein zwischen August 1990 und Februar 1991, also in der Zeit vor dem Golfkrieg und bis zu dessen Ende, mindestens 1.035 Mal mit Adolf Hitler verglichen. YRIS stellt fest, dass die Medien den damaligen US-Präsidenten George Bush als mutigen Helden darstellten, der einem „Monster“, einer „Bestie“ und einem „Verrückten“ gegenüberstand, wodurch die Amerikaner ihre Regierung bei dem Versuch unterstützten, Hussein zu entmachten.

Nordkorea ist ein weiterer Fall, in dem Karikaturismus nicht nur häufig vorkommt, sondern zum Standard der Berichterstattung gehört. Die großen Medien stellen unbegründete, oft widersprüchliche Behauptungen auf, wie z. B., dass alle Studenten im Land den gleichen Haarschnitt wie Kim Jong Un haben müssen oder dass dies niemandem erlaubt ist. Diese Behauptungen werden unweigerlich entlarvt, hinterlassen aber den bleibenden Eindruck, dass Kim eine ganze Bevölkerung nicht aus rationalen politischen Gründen, sondern zur Befriedigung absurder und grenzwertig verrückter Launen unterjocht hält.

Natürlich soll diese Art der Berichterstattung mehr als nur unterhalten. Wenn Kim ein verstörtes Monster ist, mit dem man nicht vernünftig reden kann, ist es gerechtfertigt, Nordkorea mit einem Höchstmaß an Aggression zu begegnen. Es lässt Kim wie eine tickende Zeitbombe erscheinen, der man dringend entgegentreten muss, anstatt sie diplomatisch zu behandeln. Diese Bemühungen waren erfolgreich, denn eine alarmierende Zahl von Amerikanern befürwortet beispielsweise einen Atomschlag, der einen Großteil der nordkoreanischen Zivilbevölkerung töten würde.

Dieses Narrativ hat auch zu der weit verbreiteten Befürchtung geführt, dass Kim Zugang zu Atomwaffen haben könnte, so dass amerikanische Politiker und Analysten Untergangsphantasien über einen bevorstehenden Atomkrieg veröffentlichen. Ein Teil dieser Analysen räumt ein, dass Kim kein irrationaler Akteur ist, beruht aber auf einer Vorstellung von ihm als einem Mann mit einem ungesättigten Gotteskomplex, der über gehirngewaschene Menschen herrscht.

In der jüngeren Geschichte hat Nordkorea jedoch beobachtet, wie Libyen sein Atomprogramm aufgab, nur um kurz darauf seine Regierung zu stürzen, wobei Gaddafi brutal sodomisiert und dann ermordet wurde. Nordkorea hat dies gesehen und daraus gelernt. Ihr Atomprogramm ist also eine Abschreckungsmaßnahme eines rationalen Staates. Das macht sie nicht zu einer guten Regierung, sondern bedeutet nur, dass sie in der Lage ist, die Beziehungen zwischen Staaten zu verstehen und Entscheidungen zu treffen, um zu überleben.

Außerdem müssen die Mainstream-Medien, die Popkultur und die Politiker damit aufhören, die Beziehungen zwischen den von unseren Regierungen missliebigen Führern und den Bürgern ihrer Länder zu vereinfachen. Die Kommunistische Partei Chinas zum Beispiel genießt eine relativ große Unterstützung. Anstatt sorgfältig darüber nachzudenken, welche Art von Politik die Partei populär macht, und andere aussagekräftige politische Kennzahlen zu ermitteln, wird die Unterstützung der chinesischen Bevölkerung für ihre Regierung häufig einfach als Produkt einer Massengehirnwäsche abgetan. Es fällt den Medien und den Beobachtern schwer zuzugeben, dass die von ihnen verteufelten Regierungen in der Bevölkerung auf eine Weise Unterstützung finden können, die nicht das Ergebnis einer Verschwörung ist.

Syrien ist ein weiterer solcher Fall, bei dem die Unterstützung des Volkes für seinen oft dämonisierten Führer unter den Teppich gekehrt wird. Der Versuch, diese Unterstützung zu verstehen, wird mit dem Vorwurf der Apologetik für die Regierung Assad beantwortet. Es gibt jedoch Faktoren, die für den Grad der Unterstützung für Assad von Bedeutung sind, die sich nicht um seine Persönlichkeit drehen: das Vorherrschen des Terrorismus, der potenzielle „Scharen-um-die-Fahne“-Effekt, den er im Kontext eines Krieges genießen kann, oder das Fehlen einer mehrgliedrigen Opposition.

Wenn wir uns eingestehen, dass es komplexe Beziehungen zwischen Staatsoberhäuptern und ihrer Bevölkerung gibt, können wir sicherstellen, dass wir in unserem politischen Diskurs über etwas Reales sprechen.

Ich erwähne dies nicht, weil wir die Persönlichkeiten der führenden Politiker der Welt loben oder rehabilitieren müssen. Vielmehr möchte ich darauf hinweisen, dass wir viel zu viel Gewicht auf ihre Persönlichkeiten legen, anstatt auf die Anreizstrukturen, auf die sie oder ihre Anhänger reagieren. Die Lösung besteht vielmehr darin, diese Anreizstrukturen strategisch anzugehen.

Sicherlich wird die Persönlichkeit dieser Personen bei ihren Interaktionen mit anderen Führungskräften eine Rolle spielen, aber sie in den Mittelpunkt zu stellen, würde das Gespräch vernebeln. Wir müssen in der Lage sein, über staatliches Verhalten und Interaktionen zu sprechen, ohne auf Karikaturen, Spekulationen und völlige Unwahrheiten zurückzugreifen.

Der Versuch, die Geschehnisse zu entmystifizieren und die Sensationslust der Medien zu durchdringen, bedeutet nicht, das Ziel der Medien oder der Regierung zu erhöhen. Vielmehr ist es ein Versuch, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, damit wir selbst denken und zu organischen Schlussfolgerungen kommen können.