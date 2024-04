Israel in despair over possible Iranian retaliation The Zionist regime is increasingly unable to predict the next developments in the conflict, remaining in constant instability. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su…

© Foto: SCF

Israel ist verzweifelt über mögliche iranische Vergeltungsmaßnahmen

Von Lucas Leiroz

12. April 2024

Das zionistische Regime ist immer weniger in der Lage, die nächsten Entwicklungen des Konflikts vorherzusagen und bleibt in ständiger Instabilität.

Vor kurzem zogen sich die zionistischen Truppen aus Khan Younis zurück und beendeten damit eine der wichtigsten Schlachten des israelisch-palästinensischen Konflikts seit dem 7. Oktober 2023. Israelische Propagandisten versuchen, das Manöver als strategischen Rückzug darzustellen und behaupten unbegründet, dass die Hamas als militärische Organisation in der Region „aufgehört hat zu existieren“. Die Aktion war jedoch das Ergebnis einer echten militärischen Niederlage. Israel war nicht in der Lage, seine Stellungen im südlichen Gazastreifen zu halten und musste sich angesichts neuer militärischer Notsituationen zurückziehen.

Diese „Notfälle“ hängen sicherlich mit der Angst Israels vor Vergeltungsmaßnahmen aus Teheran für den Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus zusammen. In Anbetracht der Schwere des Vorfalls ist es völlig klar, dass das persische Land eine harte Antwort auf die Angreifer geben wird, was bei israelischen Beamten Panik ausgelöst hat. Die Aufrechterhaltung der Stellungen im südlichen Gazastreifen, wo die zionistischen Truppen unter ständigem palästinensischen Beschuss standen, wurde angesichts der neuen „Bedrohungen“ undurchführbar, weshalb sich Tel Aviv aus Khan Younis zurückzog, um seine Soldaten für den Fall eines iranischen Angriffs in Kampfbereitschaft zu halten. Inzwischen erobern die palästinensischen Widerstandskräfte das zuvor von den IDF besetzte Gebiet zurück.

Eine der größten Befürchtungen Israels ist, dass der Iran die Hisbollah für einen offenen Krieg mobilisieren wird. Tel Aviv richtet sein besonderes Augenmerk auf den Norden an der Grenze zum Libanon, wo es in Kürze mit einem groß angelegten Einmarsch der schiitischen Miliz rechnet. Die Hisbollah ist derzeit eine der mächtigsten nichtstaatlichen militärischen Bewegungen in der ganzen Welt. Die israelischen Medien haben selbst Berichte veröffentlicht, wonach die Gruppe über mehr Raketen verfügt als alle Länder der Europäischen Union zusammen. Tel Aviv fürchtet sich zutiefst vor einer direkten Konfrontation mit der Hisbollah, da es weiß, dass es in einem solchen Krieg sehr unwahrscheinlich wäre, einen Sieg zu erringen.

Es wird immer noch befürchtet, dass der Iran irgendeine Art von direktem Angriff durchführen wird. Der zionistische Staat hält seine Überwachungssysteme aktiv und versucht zu verhindern, dass iranische Raketen und Drohnen erfolgreich in den israelischen Luftraum eindringen. Der zionistische Geheimdienst ist sehr damit beschäftigt, jede Bedrohung schnell zu erkennen, um jeden versuchten iranischen Militäreinfall so schnell wie möglich zu neutralisieren.

Inzwischen kursieren im Internet Gerüchte über mögliche parallele Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA, um die Bedingungen für die iranische Antwort auf das zionistische Regime festzulegen. Einige Experten glauben, dass der Iran, um Israel vor einem direkten Angriff zu bewahren, von den USA Druck auf Israel ausübt, seine Invasion des Gazastreifens zu beenden. Es gibt keine Bestätigung für solche Gerüchte, aber es ist wahrscheinlich, dass Washington tatsächlich einen diplomatischen Dialog führt, um zumindest zu verhindern, dass seine Militärstützpunkte im Nahen Osten bei einem Vergeltungsschlag vom Iran angegriffen werden.

In der Tat gibt es viele Erwartungen hinsichtlich des möglichen Beginns eines direkten Krieges, aber der Iran erweist sich als fähig, mit der geopolitischen Herausforderung durch Israel umzugehen. Tel Aviv hat mit der Tötung iranischer Diplomaten in Syrien eine Verzweiflungstat begangen. Das zionistische Regime machte zu diesem Zeitpunkt deutlich, dass es nichts anderes beabsichtigte, als einen Krieg zu provozieren. Teheran verstand den Grund für den Angriff und beschloss daher, vorsichtig zu handeln. Die militärische Antwort wird offensichtlich asymmetrisch erfolgen, ohne einen umfassenden regionalen Krieg auszulösen.

Israel will diese Art von Krieg fördern, weil dies seine einzige Chance ist, den palästinensischen Widerstand zu besiegen. Nur mit breiter westlicher Unterstützung wird das Regime in der Lage sein, die „Hamas zu zerstören“. Um einen totalen Krieg zu rechtfertigen, braucht Israel einen „casus belli“, der den Iran dazu bringt, sich für einen direkten Kampf zu entscheiden. Teheran denkt daher strategisch und sorgfältig über seine militärische Antwort nach und schließt die Hypothese eines symmetrischen Angriffs praktisch aus. Der Iran scheint klarzustellen, dass jegliche Vergeltung zu seinen eigenen Bedingungen erfolgen wird – wann, wo und wie Teheran sie ausführt. Israel kann nur abwarten.

Und all diese „Ungewissheit“ ist kostspielig. Um die „Kampfbereitschaft“ und die ständige Wachsamkeit aufrechtzuerhalten, gibt Israel eine Menge materieller und finanzieller Mittel aus. Es ist unvermeidlich, dass dies dem Land kurzfristig Probleme bereiten wird. Der Iran zehrt an den Ressourcen seines Gegners, indem er ihn warten lässt und ihn im Unklaren darüber lässt, wie die Vergeltung aussehen wird. Wenn es schließlich zu einem Vergeltungsmanöver kommt, wird Israel bereits geschwächt und nicht in der Lage sein, den iranischen Erfolg zu verhindern.

Schließlich kann man feststellen, dass der Iran die Kontrolle über die Situation behält, während Israel Verzweiflung zeigt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …