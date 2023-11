Germany Criminalizes Calling Gaza a Genocide – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Deutschland kriminalisiert die Bezeichnung des Gazastreifens als Völkermord Nach dem Holocaust weigert sich Deutschland, Israel für einen Völkermord verantwortlich zu machen

Von Richard Silverstein

5. November 2023

Sie müssen entschuldigen, aber dies wird ein düsterer Artikel. Die Sprache oder die Gedanken könnten beleidigend sein. Ich kann mich nur entschuldigen und sagen: Es ist das, was ich fühle, und ich habe keine Wahl. Haben Sie bitte Verständnis für mich.

Palästina-Solidaritätsdemonstranten bei der Samstagskundgebung in Deutschland

Bis heute hat der deutsche Staat alle Kundgebungen für Gaza verboten. Einfach verboten: Teil eines umfassenden Vorgehens gegen den palästinensischen Aktivismus in Deutschland. Heute genehmigten die Behörden die Kundgebung, warnten aber, dass sie unter „strenger polizeilicher Aufsicht“ stehen würde:

Nach Angaben der Polizei sind alle Äußerungen verboten, die antisemitisch und antiisraelisch sind und Gewalt oder Terror verherrlichen.

Dies sind Begriffe, die sich kaum klar definieren lassen. Sie liegen im Auge des Betrachters. Ich würde es niemals einem Polizisten überlassen, darüber zu urteilen. Bedenken Sie, dass dies ein Land ist, das sich stolz als westliche Demokratie bezeichnet. Mit allen (oder den meisten) Rechten, die das mit sich bringt.

palästina-kundgebung deutschland

17.000 Palästina-Unterstützer demonstrieren in Düsseldorf (David Young/DPA)

Aber es gibt eine eklatante Ausnahme: Palästina. Die Palästinenser sind Israels „Schlampe“, und die Deutschen wollen sich nicht mit ihnen anlegen.

Zum historischen Kontext: Die Nazis kamen 1933 an die Macht. Die vorherige demokratische Regierung des Landes war die Weimarer Republik, deren Untergang in jenem Jahr zu Hitlers Wahlsieg führte.

Nach Weimar entschieden sich die Deutschen gegen die Unordnung und Unsicherheit der Demokratie. Stattdessen suchten sie nach einem einzigen, allmächtigen Führer, der eine klare Vision und das Charisma hatte, diese umzusetzen. Hitler schien damals das perfekte Gegenmittel gegen den Alptraum von Instabilität und wirtschaftlicher Panik zu sein, der Weimar war.

Hitler war durchaus ehrgeizig. Er begnügte sich nicht damit, die deutsche Wirtschaft aus der Depression zu führen (indem er die Stahl- und Waffenfabriken wieder in Gang setzte) und sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Er vertrat eine revolutionäre Ideologie des kühnen Handelns. Der Nationalsozialismus war, wie Hitler behauptete, ein System, das sich weit über Deutschland hinaus ausbreiten würde.

Der Nationalsozialismus lebte von Feinden. Juden waren natürlich Feinde. Auch Bankiers (siehe „Juden“). Die Nationen, die Deutschland im Ersten Weltkrieg besiegt hatten. Und der Bolschewismus.

Hitler glaubte, dass die Wiederherstellung des deutschen Ruhmes bedeutete, all diese Feinde zu besiegen. Er gab sich auch nicht damit zufrieden, sie einzeln zu bekämpfen. Das würde der Welt nicht zeigen, wie mächtig Deutschland ist. Stattdessen würde er sie alle auf einmal bekämpfen.

Der Völkermord der Nazis wurde durch technologische Innovation „perfektioniert“.

Deutschland war in den letzten hundert Jahren als technologischer Innovator bekannt. Seine Stahlwerke im Ruhrgebiet waren der Neid anderer Industrie- und Nicht-Industrienationen. Seine Chemieunternehmen produzierten Zutaten für eine Vielzahl wichtiger industrieller Produktionsprozesse. Seine Automarken waren für Qualität und Stil bekannt.

Als Hitler beschloss, seine Feinde anzugreifen und zu besiegen, setzte er all diese Innovationen nur zu dem Zweck ein, eine unbezwingbare Militärmaschine zu schaffen.

Doch für die Juden hatten die Nazis etwas Besonderes auf Lager. 1942 entschied Hitler, dass die Ausweisung der Juden aus den europäischen Ländern nicht ausreichte. Sie war viel zu chaotisch und ineffizient. Wenn die Juden ein Feind der menschlichen Rasse sind (so die Rassentheorie der Nazis), warum sollte man sich mit ihrer Ausweisung begnügen? Logischerweise muss man sie vollständig eliminieren. Das wäre die einzige und „endgültige“ Lösung für das „Judenproblem“. Um dies zu erreichen, mussten enorme menschliche Ressourcen und Technologien mobilisiert werden, um eine industrielle Todesmaschine zu schaffen.

Die Tötung der Juden einzeln, durch Pogrome oder sogar die Massentötungen in Babi Yar waren zu zeitaufwändig und arbeitsintensiv. Die PBS-Dokumentation The Killing Evolution beschreibt, wie sich der „industrielle Prozess“ des Völkermords entwickelte:

Die Nazis begannen den Zweiten Weltkrieg nicht mit einem Plan zur Vernichtung der Juden. Diese Lösung entwickelte sich – vor allem zwischen 1939 und 1941 – als sie verschiedene Techniken ausprobierten, um ihre Ziele zu erreichen. Vor allem in Deutschland und Polen experimentierten die Lagerkommandanten mit verschiedenen Tötungsmethoden und berieten sich gegenseitig über ihre Erfolge und Misserfolge. Es dauerte Jahre, bis ein einziges Lager in der Lage war, 2.000 bis 3.000 Menschen pro Stunde zu töten. Zunächst wurde jedoch aus nächster Nähe gemordet – Mann gegen Mann, Frau oder Kind.

Die Befehlshaber der Nazis erkannten jedoch bald, dass die Ermordung durch Erschießungskommandos, so wiederholt und grausam wie sie praktiziert wurde, einen psychologischen Tribut von den armen Nazi-Henkern forderte:

Himmler erkannte, dass er neue Methoden finden musste, um seinen Truppen die psychische Belastung des Tötens von Menschen aus nächster Nähe zu ersparen.

Da kam ein kluger Deutscher auf die Idee, dass ZyklonB, ein alltägliches Desinfektionsmittel auf Zyanidbasis, das von einem brillanten jüdischen Chemiker zur Bekämpfung von Ungeziefer erfunden worden war, ideal wäre. Es war billig, reichlich vorhanden und effizient bei der Beseitigung von Ungeziefer, egal ob es sich um Läuse oder Juden handelte.

Wäre dies ein industrielles Verfahren und kein Völkermord, wäre es ein Triumph der technischen Innovation. So aber bedeutete es den grausamen Erstickungstod von fast 3 Millionen Menschen, die im Holocaust umgekommen sind.

Der erste Völkermord des 21. Jahrhunderts

Israel hat sich die „Auszeichnung“ verdient, den ersten Völkermord des 21. Jahrhunderts begangen zu haben. Wie Deutschland ist auch Israel bekannt für technologische Innovationen in den Bereichen Big Data, Cybersicherheit, Überwachungstechnologie und Waffenentwicklung. Es hat seine Soldaten mit tödlicheren und ausgefeilteren Waffen ausgestattet als fast alle anderen Länder der Welt.

Wie Hitler hat auch Israel viele Feinde. Ein Großteil der oben erwähnten Innovationen und Waffenentwicklungen ist das Ergebnis des Sicherheitswahns und der ständigen Kriegsmentalität des Landes.

Das bringt uns zu Palästina. Israel testet diese Waffen in der Praxis für seine weltweiten Waffenkunden. Die Palästinenser, die sich gegen die israelische Besatzung wehren, bieten den IDF eine perfekte Gelegenheit, ihre Wirksamkeit in einer Kampfumgebung zu beweisen.

Der Gaza-Krieg hat eine weitere militärische Innovation Israels ans Licht gebracht: den Völkermord aus der Luft. Während die Nazis mit Gas töteten, tötet Israel mit Bomben. Es braucht nicht Tausende von Lagerwächtern, Sonderkommandos zur Beseitigung der Leichen, Gaskammern, Krematorien usw. Es braucht einen Piloten, ein Flugzeug und eine Bombe (zusammen mit der darin integrierten Technologie). In weniger als einem Monat hat Israel den größten Teil der Häuser, Schulen und Infrastruktur in weiten Teilen des Gazastreifens zerstört. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist nach dem Verlust dieser Häuser zu Flüchtlingen geworden. Sie haben keine Lebensmittel, kein Wasser, keinen Strom. Sie betteln auf den Straßen um Brot.

Bald werden wir Bilder sehen, die an den Holocaust erinnern: Fußgänger auf den Straßen, die an Leichen vorbeigehen, die auf dem Bürgersteig ausgestreckt sind. Das waren die Juden im Ghetto, die verhungert oder an Krankheiten gestorben sind, wie weggeworfener Müll auf der Straße. Der einzige Grund, warum wir sie in Gaza noch nicht gesehen haben, ist, dass der Krieg noch nicht lange genug andauert. Aber keine Sorge: Israel versichert der Welt, dass er noch „Monate“ dauern könnte.

Mit einer schlagkräftigen Luftwaffe und einem fast unbegrenzten Vorrat an in den USA hergestellter Munition kann man einen automatischen Völkermord begehen. Sauber, effizient und tödlich. Ihre Piloten kommen jeden Abend zum Abendessen nach Hause. Mit kaum einem Staubkorn auf ihren Flugstiefeln.

Womit ich wieder bei meinem Ausgangspunkt angelangt bin: Deutschland. Das Deutschland von heute. Es hat eine seltsame Einstellung zum Völkermord. Es mag zwar logisch erscheinen, dass die Nation eine tiefe Sensibilität für das enorme Leid hat, das sie verursacht hat, aber das scheint sich nicht auf die Sensibilität gegenüber anderen Nationen und Völkern zu übertragen, die ihre eigenen Völkermorde erlitten haben. Wie die meisten anderen westlichen Länder hat auch Deutschland nur langsam gegen die drohenden Völkermorde in Bosnien und Ruanda gehandelt.

Der Gazastreifen ist für Deutschland der problematischste Völkermord von allen. Israels Krieg hat sich als furchtbar „unbequem“ erwiesen. Es ist ein unangenehmer Anblick, wenn die deutsche Polizei Deutsch-Palästinenser verprügelt und verhaftet, deren Familien täglich unter dem israelischen Ansturm sterben. Das Land ist gelähmt durch seine Schuldgefühle wegen des Holocausts. Aber es ist eine selbstverschuldete Lähmung. Es ist nicht so, dass es Israel nicht kritisieren kann. Es kann. Aber es weigert sich. Selbst wenn das bedeutet, dass sie den Völkermord billigt.

Diese Haltung ist eine perverse Wiederholung des üblichen Refrains vieler Deutscher nach dem Holocaust, die jede Verantwortung für die Tragödie leugneten, weil sie „nicht wussten“, was die Nazis taten. Diese Reaktion wurde zu Recht für ihre moralische Abstumpfung verspottet. Aber Deutschland tut etwas nicht Unähnliches. Es sieht mit eigenen Augen die Verwüstung des Gazastreifens im Fernsehen und im Internet. Doch irgendwie verdrängt es, was es gesehen hat. Es ist die Leugnung von Völkermord. Nicht viel anders als die Leugnung des Holocausts.

Deutschland bleibt in seiner Vergangenheit gefangen. Anstatt sie zu studieren, ihre Lehren zu ziehen und sie zu nutzen, um ähnlichen Ungerechtigkeiten entgegenzutreten, sagt Deutschland ein unerbittliches Nein. Israel hat es in moralische Eisen gelegt. Nicht, dass es Deutschland zwingen musste, sich selbst zu immobilisieren. Es hat es freiwillig getan.

Es hat die drakonischsten Anti-Redaktionsgesetze aller europäischen Länder in Bezug auf politische Debatten über Israel erlassen. Man darf Israel nicht beleidigen. Man darf es nicht einen rassistischen Staat nennen. Man darf den Gaza-Krieg nicht als Völkermord bezeichnen. Man darf keine Slogans verwenden, die praktisch überall auf der Welt außer in Deutschland üblich sind, wie z. B. „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein.“ Das ist vermutlich verboten, weil palästinensische Freiheit die Zerstörung Israels bedeutet – oder so ein Unsinn. Schildern und Transparenten droht das gleiche Schicksal. Wenn sie eine „beleidigende“ Botschaft zeigen, wird man von der Polizei verhaftet, wegen einer Straftat angeklagt und muss mit monatelangen oder jahrelangen Rechtsstreitigkeiten rechnen.

Deutschland ist eines der wenigen Länder, das die IHRA-Fehlinterpretation von Antisemitismus übernommen hat und sie mit Nachdruck durchsetzt. Deutsch-palästinensische Rundfunksprecher wurden entlassen, nur weil sie Palästinenser sind (sie bekamen ihre Arbeitsplätze nach einer gerichtlichen Anfechtung zurück).

Ein Land, das einen Völkermord begangen hat, beschließt, dass es einer Nation, die zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte noch gar nicht existierte, eine ewige Verpflichtung schuldet. Diese Verpflichtung hindert es nicht nur daran, den Völkermord von heute anzuerkennen, sondern kriminalisiert sogar die Opfer des Völkermords und ihre Unterstützer.

Dies ist ein giftiger und grausamer Verrat an dem, was das Vermächtnis des Holocaust und aller Völkermorde sein sollte. Sie müssen diskutiert, analysiert und debattiert werden. Wenn es dann einen Konsens gibt, müssen Einzelpersonen, Nichtregierungsorganisationen, Nationen und Weltorganisationen handeln. Jeder Versuch, wie der deutsche, solche kritischen Prozesse zu blockieren, macht Völkermord möglich. Die schreckliche Ironie ist, dass Deutschland in dem Glauben, sich vor Völkermord zu schützen, dazu beiträgt, einen solchen zu ermöglichen.

Tschechisches Transportdokument für Jonas Goldsand, der zwei Jahre in Theresienstadt überlebte, um dann nach Auschwitz transportiert zu werden, wo er 1944 umkam

Genealogie und Völkermord

Nachdem mein Sohn mit umfangreichen genealogischen Nachforschungen über die Geschichte und die europäisch-jüdischen Wurzeln meiner Frau und von mir begonnen hatte, entdeckte ich, wie viele Verwandte im Holocaust ermordet worden waren. Dabei handelte es sich nicht um entfernte Verwandte. In vielen Fällen handelte es sich um Brüder und Schwestern meiner Urgroßeltern, die lange vor dem Holocaust hierher gekommen waren.

Diese Familienmitglieder lebten in ganz Mitteleuropa von Wien bis Südpolen. Sie lebten meist in Dörfern und Kleinstädten, wo sie sich als so genannte „working poor“ durchschlugen. Sie verfügten kaum über eine formale Ausbildung. Sie betrieben das, was wir heute als kleine (sehr kleine) Unternehmen bezeichnen würden. Es gab keine Unternehmer unter ihnen.

US-Einbürgerungspapiere von Adolf Lack, der 1940 aus Österreich floh

Aber einige verstanden genug, dass sie auswandern mussten, wenn sie eine bessere Zukunft haben wollten. Zu diesen gehörten meine Großeltern und Urgroßeltern. Sie waren die Glücklichen. Sie versuchten ihrerseits, so viele wie möglich zu retten. In einigen wenigen Fällen hatten sie Erfolg. Aber viel zu wenige.

Ein paar Beispiele: Ein Cousin, der in der Heimatstadt meines Vaters, Haverstraw NY, lebte, kaufte einen Anteil an einem irischen Lotterielos. Er gewann und nutzte seinen Anteil, um mehrere Verwandte aus Europa zu holen. Sie sind die Glücklichen.

Kurz nach dem Anschluss Österreichs versuchten zwei Paare verzweifelt, nach Amerika zu fliehen und sich dort anzusiedeln. Beide nannten meinen Urgroßvater, Sam Goldand, als ihren amerikanischen Paten. Einer überlebte. Das andere nicht.

Ganze Linien meines Stammbaums wurden ausgelöscht. Die Familienlinie, die an diesen Orten Jahrhunderte zurückreicht (in einigen Fällen haben wir Vorfahren bis in die 1740er Jahre zurückverfolgt), verschwindet einfach in der Asche von Auschwitz und anderen Orten des Grauens. Die meisten dieser Verwandten starben innerhalb von zwei Jahren (1941-43).

Mein Völkermord, ihr Völkermord

Wenn ich die Tweets von Opfern aus dem Gazastreifen lese, die berichten, dass 10, 20 oder 30 ihrer unmittelbaren Verwandten durch eine einzige Bombe ermordet wurden, die ihr Haus oder ihren Zufluchtsort zerstörte. erinnere ich mich an das gleiche Schicksal meiner eigenen Vorfahren.

Es macht mich wütend, dass ein Staat, der für das verantwortlich ist, was Israel den Angehörigen in Gaza antut, sich selbst nicht mehr ansehen kann. Ich sage den Deutschen: Was ihr getan habt, tun andere auch. LASST ES NICHT ZU! „Nie wieder“ ist kein Slogan, der nur für Juden reserviert ist. Er gehört zu jeder Nation oder jedem Volk, das einem Völkermord ausgesetzt ist. Ihr Deutschen seid nicht die einzigen Täter, und wir sind nicht die einzigen Opfer.

Ich weise die Selbstbezeichnung Israels als Empfänger von finanziellen und politischen Zuwendungen zurück, die aus dem Holocaust stammen. Niemand hat Israel zum Hüter der Erinnerung an das europäische Judentum ernannt. Eine solche Anmaßung reißt den Mantel und die Erinnerung an die Opfer des Holocaust an sich. Yad Vashem gehört nicht nach Israel. Der Völkermord gehört dorthin, wo er geschehen ist. Die Täter und die nachfolgenden Generationen müssen sehen, was auf ihren Straßen und in ihren Städten an eben diesen Stätten geschah. Die Ansiedlung dieses Museums in Israel bestätigt einen falschen Anspruch auf Relevanz.

Israel hat nur wenige nachhaltige Anstrengungen zur Rettung von Juden unternommen. Es hatte zwar einige marginale Erfolge, aber diese spielten bei der Rettung der Juden keine wesentliche Rolle. Tatsächlich verhandelten beide zionistischen Fraktionen mit den Nazis, bevor die Endlösung zur offiziellen Politik wurde. Nach dem Holocaust versuchte Israel, behinderte und psychisch kranke Überlebende mit der Begründung auszusperren, dass sie eine Belastung für den Staat darstellen würden. Die Überlebenden, die einwanderten, lebten oft ein Leben in Armut, und der Staat bot ihnen kaum Unterstützung.

Deutschland hat einen schweren Fehler begangen, als es Reparationszahlungen in Milliardenhöhe an Israel leistete. Diese Gelder hätten dem europäischen Judentum zur Verfügung gestellt werden sollen, um es wieder aufzubauen. Stattdessen wurden sie an einen Ort geschickt, der sie nicht verdiente, und dazu verwendet, Israel in den Garnisonsstaat zu verwandeln, zu dem es geworden ist. Damit begann ein Prozess der Schuldzuweisung und Kooptation Deutschlands durch Israel. Sie wurden auch zu tatsächlichen politischen Verbündeten. Aber sie legten sich selbst freiwillig goldene Handschellen an, die sie nie losgelassen haben.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …