Palästinenser führen eine Such- und Rettungsaktion nach dem Angriff der israelischen Armee im Flüchtlingslager Maghazi in Gaza-Stadt am 3. November 2023 durch. (Foto von Omar Ashtawy/APA Images)

Untätigkeit ist keine Option: ASA-Wissenschaftler setzen sich für Palästina ein

Von der Mondoweiss-Redaktion

5. November 2023

Rabab Abdulhadi über die Verleihung des Angela Y. Davis Award for Outstanding Public Scholarship durch die ASA: „Untätigkeit ist keine Option. Wir müssen die Stimmen und die Befreiung Palästinas und aller Unterdrückten in den Mittelpunkt unserer Wissenschaft, Pädagogik und unseres Engagements stellen.“

Anmerkung der Redaktion: Die Jahrestagung der American Studies Association findet vom 2. bis 5. November 2023 in Montreal, Kanada, statt. Im Folgenden finden Sie zwei Erklärungen im Zusammenhang mit der ASA: eine Erklärung des ASA Academic & Community Activism Caucus und eine Erklärung von Dr. Rabab Abdulhadi, die zusammen mit Cathy Cohen den Angela Y. Davis Award for Outstanding Public Scholarship 2023 erhalten hat.

ASA Academic & Community Activism Caucus Erklärung zu Gaza, Palästina und Israel, den Vereinigten Staaten und Kanada

31. Oktober 2023

Der in Palästina stattfindende Völkermord ist unerträglich, quälend, eine Höllenlandschaft. Wir glühen vor Wut und Schmerz. In Nordamerika, Europa und Australien haben sich die Institutionen des zivilen Lebens – Gesetzgeber, Medien, Universitäten, Non-Profit-Organisationen – offen für die Entmenschlichung der kolonisierten Menschen und für ethnische Säuberungen ausgesprochen. Das israelische Militär dezimiert den Gazastreifen und verweigert dann die Berichterstattung oder greift sie an, um das öffentliche Wissen über seine Handlungen zu destabilisieren. Palästinenser, die über ihr eigenes Leid vor Ort berichten, Wissenschaftler, die Zusammenhänge aufzeigen, und Demonstranten, die gegen Völkermord protestieren, werden zensiert und diffamiert. In dieser Hinsicht sind Vergleiche mit dem 11. September treffend, und wir werden daran erinnert, dass vier Millionen Menschen mit denselben Begründungen getötet wurden, die später als Lügen zugegeben wurden.

Auch in diesem Moment ist die Revolte allgegenwärtig. Unzählige Demonstranten, sicherlich Millionen, haben die Straßen gefüllt, um ein Ende der ethnischen Säuberung des Gazastreifens durch Israel und die Entkolonialisierung Palästinas zu fordern. Palästinensische Reporter erteilen Nachrichtensprechern öffentlich eine Lektion, die nur fragen: „Was ist mit der Hamas?“ Studentische Organisatoren unterrichten sich nicht mehr nur gegenseitig über Palästina, sondern führen eine Bewegung an, in deren Mittelpunkt die Entkolonialisierung steht. Tausende von Wissenschaftlern haben Briefe unterzeichnet, in denen sie die rassistischen Erklärungen ihrer Institutionen zurückweisen.

Wir senden Solidarität an die Palästinenser, die unter der Kontrolle eines unerbittlich gewalttätigen Staates gefangen sind, der von anderen Weltmächten unterstützt wird. Wir feiern die wachsende internationale Bewegung gegen ethnische Säuberung und Apartheid und für Entkolonialisierung. Wir trauern um die Toten und um die, die noch kommen werden, und wir sind empört über die kolonialen Verdrehungen des Diskurses, die unseren Schmerz instrumentalisieren – indem sie den Ausdruck der Trauer über israelisches Leben dazu benutzen, den Völkermord anzuheizen, und indem sie die Trauer über palästinensisches Leben als unvorstellbaren Beweis für Antisemitismus anführen. Indem wir dies tun, verstärken wir die Aufrufe zur Beendigung der von Israel und den USA angeheizten Gewalt, die von palästinensischen, jüdischen, indigenen, schwarzen, antirassistischen, queeren, behindertengerechten, klimaschädlichen und anderen Bewegungen auf der ganzen Welt, auch innerhalb des Staates Israel, kommen.

Als Amerikanisten müssen wir die Rolle der Vereinigten Staaten und Kanadas bei der Ermöglichung des israelischen Militarismus und der Apartheid betonen. Das tiefe Bündnis und die Ko-Konstruktion dieser Siedlerstaaten hat 244 Milliarden Dollar an US-Hilfe hervorgebracht, um Israels Wirtschaft zu stützen, während es Gelder in Siedlungen und militärische Unterdrückung fließen lässt. Sie hat auch eine nordamerikanische politische Kultur hervorgebracht, in der Begriffe der Rassengerechtigkeit aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg abgebaut und perverserweise dazu benutzt wurden, den Widerstand gegen die koloniale Gewalt der Siedler als „Antisemitismus“ zu brandmarken. Der US-Senat, das Weiße Haus und die kanadische Regierung prangern Studentenproteste gegen Völkermord als „Hass“ und „Terror“ an. Hochschulpräsidenten haben sich als Wählerschaft gegen Lehrkräfte und Studenten organisiert, die gegen den Krieg protestieren. Studentenorganisationen werden als „terroristisch“ bezeichnet, während Lobbygruppen die Universitätsverwaltungen unter Druck setzen, sie anzugreifen. Der Nachhall dieses Soft-Power-Projekts ist gerade jetzt besonders schmerzlich zu spüren, da unser Nachrichten-Feed mit der Entmenschlichung der Palästinenser, der Verherrlichung der israelischen Militärangriffe und der scheinbar grenzenlosen materiellen Unterstützung der USA für letztere gefüllt ist.

Wir betonen nachdrücklich, wie wichtig es ist, die Zustimmung der Bevölkerung zu den Aktionen der USA, Kanadas und Israels zu verweigern – wie es unsere Vereinigung seit einem Jahrzehnt tut, seit sie den Boykott Israels mit der überwältigenden Unterstützung ihrer Mitglieder befürwortet hat. Die Verweigerung ist eine Frage von Leben und Tod für fünf Millionen Menschen in Palästina und sechs Millionen palästinensische Flüchtlinge, die auf ihre völkerrechtlich garantierte Rückkehr in ihre Heimat warten. Verweigerung ist Widerstand gegen Kolonialismus und Krieg. Verweigerung ist Leben gegen Tod.

Wir bekräftigen unser Engagement für die internationale Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung, für die Entkolonialisierung und für die Befreiung aller Menschen in Palästina.

American Studies Association zeichnet Dr. Rabab Abdulhadi mit dem Angela Y. Davis Award 2023 für herausragende öffentliche Stipendien aus

Professor Rabab Abdulhadi ist die Gründungsdirektorin und leitende Wissenschaftlerin der Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas (AMED) Studies und Professorin für Ethnologie an der San Francisco State University. Die American Studies Association ehrte sie als Mitpreisträgerin des Angela Y. Davis Award for Outstanding Public Scholarship 2023. Mit dieser Auszeichnung wird ihr Lebenswerk als organische Intellektuelle gewürdigt, die Wissenschaft, öffentliche Bildung und Aktivismus zu Palästina und Amerikastudien aufgebaut hat. Lesen Sie hier die Erklärung von Dr. Abdulhadi zur Verleihung des Preises. Dr. Abdulhadi spendet außerdem das gesamte Preisgeld an Basisorganisationen in Palästina, als Teil einer gemeinsamen Anstrengung der diesjährigen Preisträger durch die American Studies Association und die Middle East Studies Association.

Dr. Abdulhadis Erklärung:

Ich fühle mich geehrt, dass die ASA und ihr Preiskomitee mich zusammen mit meiner Kollegin, Schwester/Gefährtin und ehemaligen Professorin Cathy Cohen als Co-Preisträgerin des Angela Davis Award ausgewählt haben. Mein aufrichtiger Dank gilt auch meinen Studenten, Kollegen und Gemeindemitgliedern, die mich nominiert haben und die gemeinsam mein Lebenswerk anerkannt haben. Und ich danke Angela Davis, nach der dieser Preis benannt ist, für ihre inspirierende Führungsrolle, ihren Intellekt und ihre Leidenschaft und dafür, dass sie in Palästina so verehrt und willkommen geheißen wurde, zusammen mit unseren anderen Mitgliedern der 2011 Indigenous and Women of Color Feminist Delegation. Meine Dankbarkeit gegenüber meinen internationalistischen Gerechtigkeitsgemeinschaften, vor allem in Palästina, deren Widerstandsfähigkeit, Widerstand und Unerschütterlichkeit mich aufrecht erhalten und den Angriffen, denen ich ausgesetzt bin, widerstehen und trotzen lassen, lässt sich nicht in Worte fassen. Erst vor zwei Tagen hat die Syracuse University auf Geheiß und in Absprache mit zionistischen Gruppen wie Students Supporting Israel, Hillel und dem Academic Engagement Network, um nur einige zu nennen, mein Teach-in über Gaza/Palästina abgesagt. Das vom African Graduate Student Network, der Black Student Union und der Abteilung für afroamerikanische Studien organisierte Teach-in zielte darauf ab, unsere Gemeinschaften zusammenzubringen, um gemeinsam zu lernen und Wissen für Gerechtigkeit und die Freiheit aller unserer Völker zu produzieren.

Die Verleihung des Angela-Davis-Preises der ASA ist eine Bestätigung der Grundsätze der ASA und der antikolonialen internationalistischen Wende in den Amerikastudien, die in ihrer Wissensproduktion zunehmend die Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt. Dazu gehört die klare und unmissverständliche Anerkennung der völkermörderischen Geschichte des US-Siedlerkolonialismus auf Turtle Island, der Entführung und Zwangsversklavung afrikanischer Völker, der Ausgrenzung der Chinesen, der japanischen Konzentrationslager, der Verschließung der Türen für Juden und andere Opfer des Nationalsozialismus und des Holocaust, der Deportation von Linken, Marxisten und Anarchisten, des McCarthyismus und von COINTELPRO. Diese systematischen Strategien haben die Ermordung, Kriminalisierung und Inhaftierung von Bewegungen offiziell sanktioniert, die sich mutig der Repression widersetzt und sich geweigert haben, sie als „business-as-usual“ zu betrachten. Stattdessen beteiligten sie sich an Black Power, indigener Souveränität und anderen Kämpfen in der Dritten Welt sowie an den historischen Bewegungen gegen den US-Krieg in Vietnam. Diese Kämpfe haben sich unverdrossen für die Ablehnung der von der US-Elite auferlegten Dichotomie „Ausland/Inland“ eingesetzt und auf der Unteilbarkeit der Gerechtigkeit für marginalisierte und kolonisierte Gemeinschaften gegen alle Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung bestanden, einschließlich Islamophobie, Antisemitismus, Antischwarzsein und antiarabischem und antipalästinensischem Rassismus, mit Geschlechter- und sexueller Gerechtigkeit, Arbeits- und Behindertenrechten und gegen den Rassenkapitalismus.

Ich bin besonders dankbar für diese Anerkennung, die den abschreckenden Auswirkungen des Neuen McCarthyismus trotzt, der von der Israel-Lobby und unseren mitschuldigen neoliberalen und korporatistischen Universitätsverwaltungen auf Universitäten und akademische Vereinigungen ausgeübt wird. Wir sind nun Zeugen einer deutlichen Eskalation dieser intensiven, koordinierten Kampagne zur Verleumdung, Einschüchterung und Vergeltung gegen jeden, der sich für Gerechtigkeit in und für Palästina einsetzt. Die ASA ist sicherlich auch selbst Ziel solcher Angriffe geworden. Für mich symbolisiert diese Auszeichnung unsere kollektive Weigerung, uns einschüchtern zu lassen, und unser Engagement, Wissenschaft, Pädagogik und das Eintreten für Gerechtigkeit in/für Palästina als Teil der Unteilbarkeit der Gerechtigkeit zu fördern.

Obwohl auch ich Ziel dieser Angriffe bin, bin ich der ASA doppelt dankbar für ihre Absicht, diese Auszeichnung nicht wegen einer solchen Viktimisierung zu verleihen, sondern gerade weil ich mich weigere, mich dem Willen der Israel-Lobby und der mitschuldigen Universitätsverwaltung zu beugen und angesichts der Ungerechtigkeit zu schweigen, sondern darauf bestehe, meine Stimme noch lauter zu erheben, um für die palästinensische Freiheit und ein unteilbares Verständnis von Gerechtigkeit für alle einzutreten, so wie es Angela Davis ihr ganzes Leben lang vorgelebt hat und warum sie in Palästina so verehrt und willkommen geheißen wurde, zusammen mit unseren anderen Mitgliedern der Feministischen Delegation für indigene Völker und Frauen of Color 2011. Als Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen lohnt es sich immer, Ungerechtigkeit zu bekämpfen, egal wie hoch der Preis ist. Während Auszeichnungen wie diese die wissenschaftlichen Leistungen hervorheben, erinnern sie uns gleichzeitig daran, dass wir nach unserem Gewissen handeln können und müssen. Ich hoffe, dass diese Anerkennung Kollegen, die am Rande stehen, dazu inspiriert, sich nicht vom Zuckerbrot verführen zu lassen oder Angst vor der Peitsche zu haben, sondern kritisch über die Zusammenhänge unserer kollektiven Befreiung nachzudenken und niemals aufzuhören zu kämpfen, trotz der Schwierigkeiten, Hindernisse und des Tributs, den dies für jeden Aspekt unseres Lebens und unserer Karriere bedeutet.

Diese Ehrung ist jedoch bittersüß. Sie kommt zu einem sehr schmerzhaften Zeitpunkt für die Palästinenser und alle Menschen mit Gewissen auf der ganzen Welt. Als ich die Nachricht von dieser Auszeichnung erhielt, war mein Volk in Gaza und in ganz Palästina einem Völkermord durch das gewalttätige israelische Siedlerkolonialregime ausgesetzt. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Völkermord von täglichen Razzien, Bombardierungen, Tötungen, Land- und Erntediebstahl und Zerstörungen in anderen 1967 besetzten palästinensischen und arabischen Gebieten wie dem Westjordanland, Jerusalem und den Golanhöhen, von Bombardierungen und Zerstörungen im Südlibanon und von einem nicht gemeldeten Krieg in den 1948 besetzten palästinensischen Gebieten begleitet wird, wo Israel einen Krieg gegen die Palästinenser und ihre antizionistischen israelischen Genossen führt, um sie zum Schweigen zu bringen und sie zu vertreiben, um das Land seines Volkes zu leeren. Hunderte wurden vom faschistischen israelischen Staat und seinem Sicherheits- und Geheimdienstapparat angegriffen, festgenommen, inhaftiert und verhört.

Diese unerbittliche Zerstörung aller Formen palästinensischen Lebens ist „alles andere als zufällig“ – es handelt sich um einen bewussten, vorsätzlichen und systematischen Plan zur Auslöschung und Vernichtung Palästinas. Wie sonst kann das zionistische Siedlerkolonialprojekt sein Motto „ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ rechtfertigen und verwirklichen, den palästinensischen Geist der Standhaftigkeit zerschlagen und jegliche Kritik am faschistischen israelischen Staat zum Schweigen bringen und einschüchtern? Auch hier im palästinensischen Shatat erleben wir eine Verschärfung der Zensur und der Repression sowie offen islamophobe, orientalistische und kolonial-feministische Diskurse und Aktionen gegen Palästinenser, Araber, Muslime und unsere Verbündeten. Gemeinsam sind wir einer orchestrierten Kampagne ausgesetzt, die uns schaden, uns daran hindern soll, der Macht die Wahrheit zu sagen, und uns daran hindern soll, unsere intellektuellen Ressourcen einzusetzen, um die Schrecken aufzudecken, denen die Palästinenser seit über 100 Jahren durch den europäischen Kolonialismus und den zionistischen Siedlerkolonialismus ausgesetzt sind. Aber wie andere Generationen vor uns und viele, die nach uns kommen werden, weigern wir uns, uns an der Aufrechterhaltung von Ungerechtigkeit zu beteiligen.

Für mich, und ich bin sicher für viele meiner Kollegen, ist Untätigkeit keine Option. Wir müssen die Stimmen und die Befreiung Palästinas und aller Unterdrückten in den Mittelpunkt unserer wissenschaftlichen Arbeit, unserer Pädagogik und unseres Engagements stellen. Wir können den Völkermord, die Belagerung des Gazastreifens, die Gewalt, den Rassismus und die Apartheid unter der israelischen Siedler-, Kolonial- und Militärherrschaft seit über 75 Jahren nicht einmal einen Augenblick lang ignorieren. Wir beklagen die steigende Zahl der Märtyrer, die sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts auf 8.935 beläuft, und die Familien, die allein in den letzten 25 Tagen vollständig dezimiert wurden. Wir denken an die Vermissten unter den Trümmern und an die über 23 643 Verletzten. Die Zahl der Krankenhäuser, die mit Teppichbomben zerstört wurden, der Mangel an medizinischer Versorgung, an Lebensmitteln, Treibstoff und sauberem Wasser ist erstaunlich. Das Ausmaß des Völkermords, der sich vor unseren Augen abspielt, und die obszöne Kollusion der USA und anderer imperialistischer Mächte und ihrer Klientenstaaten, einschließlich der arabischen Regierungen, machen uns sprachlos. Wir können nicht einfach zusehen und nichts tun. Diejenigen, die sich weigern, aufzustehen und ihre Stimme zu erheben, sind an diesen Gräueltaten genauso mitschuldig wie die, die sie begangen haben. Vielleicht brauche ich nicht zu wiederholen, dass Schweigen Mitschuld bedeutet, denn unsere Geschwister von Jewish Voice for Peace, IfNotNow, International Jewish AntiZionist Network und viele andere antizionistische jüdische Organisationen haben laut und deutlich gesagt: „Nie wieder für irgendjemanden“; „Nicht in unserem Namen“. Diese Ausdrücke sind unseren tapferen Menschen im Gazastreifen, im Westjordanland, in den 48er-Gebieten oder in den palästinensischen Flüchtlingslagern und im weiteren Shatat nicht entgangen. Hier sind unsere jüdischen Schwestern und Brüder, Geschwister und Kameraden, mit denen wir gemeinsam gekämpft haben und mit denen wir eine andere Zukunft aufbauen werden. Schwarze, indigene, asiatische, lateinamerikanische und andere People of Color (BIPOC) haben sich ebenfalls zu Wort gemeldet und dabei ihre Lebensgrundlage und Sicherheit aufs Spiel gesetzt. Sie wurden gefeuert, entlassen, schikaniert und mit physischer und psychischer Gewalt bedroht. Diese Drohungen sind mir nicht fremd. Ich stehe in Ehrfurcht und voller Solidarität und Kameradschaft mit Ihnen allen. Ich habe meine Kraft und meinen Willen, zu kämpfen und der Macht die Wahrheit zu sagen, von Ihnen allen erhalten. Ihr habt mir den Rücken gestärkt und seit über einem Jahrzehnt Gaslighting, Verleumdung, Mobbing und Kriminalisierung zurückgewiesen. Heute setzen Sie/wir uns für Palästina ein. Wie alle anderen kolonisierten und marginalisierten Völker vor und nach uns ist Kapitulation keine Option, und Defätismus darf nicht einmal für eine Sekunde Einzug halten. Wir müssen uns von der Standhaftigkeit unseres Volkes inspirieren lassen, das sich weigert, sich dem Willen der Kolonisatoren zu beugen oder sein legitimes Recht zu verleugnen, aus seiner Gefangenschaft auszubrechen und eine neue Nakba zu verhindern. Sie/wir haben uns entschieden, auf Freiheit, Befreiung und Rückkehr sowie auf einen echten und gerechten Frieden zu bestehen.

Die Anerkennung durch die American Studies Association, insbesondere zu diesem kritischen Zeitpunkt, verdeutlicht zweifelsohne die unerschütterliche prinzipientreue Haltung, Liebe und Solidarität, die die ASA vor und seit ihrer historischen Abstimmung vor 10 Jahren als Reaktion auf den Aufruf zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) durch die palästinensische Zivilgesellschaft gezeigt hat. Den hohen Kosten, die der ASA-Führung und den Mitgliedern, auch in unseren jeweiligen Institutionen, auferlegt wurden, haben wir tapfer widerstanden und einen Sieg nach dem anderen gegen die Kräfte der Unterdrückung und des New McCarthyism errungen.

Die Summe, die ASA gegen Drohungen und sogar eine Bundesklage aufbrachte, hat deutlich gezeigt, dass der Widerstand gegen Unterdrückung und das Eintreten für Gerechtigkeit für alle zu Siegen führt und führen kann. Dies sind keine hohlen und leeren Slogans. Mit ihrer internationalistischen Wende hat die ASA unsere Volksbewegungen, die gegen koloniale, rassistische und alle Formen von Gewalt gekämpft haben und weiterhin kämpfen, in materieller Hinsicht nachgeahmt und gezeigt, dass eine Niederlage nicht unvermeidlich ist.

Wir können und werden siegen, wenn wir zusammenkommen, uns kollektiv gegen Unterdrückung und Repression wehren und laut sagen, wie der verstorbene palästinensische Dichter Samih El Qasem, dessen Worte umgeschrieben und in der Zelle von George Jackson gefunden wurden:

Feind der Sonne:

Wir werden weder kapitulieren noch Kompromisse eingehen.

Wir werden Widerstand leisten, Widerstand leisten und Widerstand leisten!

