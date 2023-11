Gaza Ceasefire? Netanyahu and his settler fanatics will never agree to stop killing Palestinians.

Waffenstillstand in Gaza?

Netanjahu und seine Siedlerfanatiker werden niemals zustimmen, das Töten von Palästinensern einzustellen.

Von Kurt Nimmo

05.November.2023

Hunderttausende von Menschen in Amerika, Europa und im Nahen Osten protestieren auf den Straßen gegen die israelische Bombardierung des Gazastreifens. Sie fordern einen sofortigen Waffenstillstand.

Ja, die Forderung nach einem Waffenstillstand ist hilfreich, aber sie wird nicht viel bewirken. Israel wird nicht aufhören, Palästinenser zu töten, und Washington wird weiterhin die ethnisch-religiösen Siedlerfanatiker in Palästina unterstützen, um dem übergroßen Einfluss der israelischen Lobby zu begegnen. Nennen Sie sie „J Street“, die „Jewish Street“, die einen Großteil der Außenpolitik der US-Regierung bestimmt.

Israels Bombardierung des Gazastreifens, seine Razzien, die Zerstörung von Häusern und die Ermordung von Aktivisten und Journalisten im Westjordanland und in Jerusalem werden als Reaktion auf die wachsenden Proteste nicht plötzlich aufhören.

Wenn Sie das glauben, wissen Sie nichts über den Zionismus. Israel wird weiterhin zwei Millionen Palästinenser in den südlichen Gazastreifen und schließlich über den Rafah-Übergang in die leere Wüste des ägyptischen Sinai treiben.

Das ist der Plan seit Jahrzehnten. Es ist kein Geheimnis.

Israel ist ein terroristischer Staat. Er wurde von Terroristen gegründet und regiert. David Ben-Gurion, Menachem Begin, Ariel Sharon, Ehud Barak, Yitzhak Rabin, und ja, Golda Meir, waren allesamt Terroristen.

Zusammen haben diese Terroristen – die im Westen selten als Terroristen bezeichnet werden – fast eine Million Palästinenser ethnisch gesäubert. Einige von ihnen waren bereits vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 Mitglieder von Terrorgruppen.

Andere, wie z. B. Yigal Allon, waren an Todesschwadronen („Special Night Squads“) beteiligt, die Palästinenser „ohne Skrupel“ ermordeten, während der derzeitige Ministerpräsident Bibi Netanjahu den Massenmord an palästinensischen Müttern und Kindern bei den zionistischen Pogromen „Gegossenes Blei“, „Säule der Verteidigung“ und „Protective Edge“ beaufsichtigte.

Begin, der sechste Premierminister Israels, bezeichnete das Massaker an den Palästinensern als „einen großartigen Akt der Eroberung“. Er leitete die Terrororganisation Irgun. Sie schlachtete Araber, Briten und andere Juden ab. Die Irgun bombardierte das King David Hotel und tötete dabei fast hundert Menschen.

Der Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens und des Westjordanlands wurde konsequent umgesetzt. Im Jahr 1953 sprengte der spätere israelische Premierminister Ariel Sharon im arabischen Dorf Qibya 42 Häuser in die Luft und tötete mehr als 60 Bewohner.

In den 1970er Jahren wurde er mit der „Befriedung“ des Gazastreifens beauftragt. Die IDF sprengten Häuser in die Luft, planierten Landstriche in Flüchtlingslagern, sperrten Tausende ein und verhängten Kollektivstrafen.

„Es gibt keinen Zionismus, keine Kolonisierung und keinen jüdischen Staat ohne die Vertreibung der Araber und die Enteignung ihres Landes“, sagte Sharon.

Die derzeitige Regierung Netanjahu besteht aus rassistischen Fanatikern. Itamar Ben-Gvir führt Otzma Yehudit (Jüdische Macht) an. Er ist Israels Minister für nationale Sicherheit. Seine Verurteilung wegen Anstiftung zum Rassismus und Unterstützung des Terrorismus hinderte ihn nicht daran, sein Amt auszuüben.

Die Fraktion des religiösen Zionismus wird von Bezalel Smotrich angeführt, dem derzeitigen Finanzminister der Regierung und stellvertretenden Minister im Verteidigungsministerium. Er ist ein Siedler aus Kedumim im besetzten Westjordanland. Er fordert die „Auslöschung“ palästinensischer Dörfer und bezeichnet sich selbst stolz als „faschistischen Homophobiker“.

Als zionistische Siedler am 26. Februar das palästinensische Dorf Huwwara in Brand steckten und dabei einen Palästinenser töteten und 100 weitere verletzten, beschwerte sich Motrich. Er sagte, das Dorf hätte „ausgelöscht“ werden müssen.

Ramzy Baroud schreibt für die Jordan Times:

In Israels rechten Parteien ist Rassismus eine wichtige Voraussetzung, um in der Politik erfolgreich zu sein. Tatsächlich ist Itamar Ben-Gvir genau auf diese Weise vom Jugendführer der extremistischen Kach-Partei zum Minister für nationale Sicherheit aufgestiegen. Beide, Smotrich und Ben-Gvir, bestimmen heute über das Schicksal vieler palästinensischer Gemeinden, und beide sind bestrebt, illegale jüdische Siedlungen auszubauen, ungeachtet der Rechtswidrigkeit eines solchen Vorgehens und des damit verbundenen Blutbads.

Es gibt praktisch Tausende weiterer Fälle von zionistischer Gewalt gegen weitgehend gewaltlose Palästinenser und ihre Unterstützer.

„Unser Bericht enthüllt das wahre Ausmaß des israelischen Apartheidregimes“, sagte Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International, letztes Jahr.

Unabhängig davon, ob sie im Gazastreifen, in Ostjerusalem und im übrigen Westjordanland oder in Israel selbst leben, werden die Palästinenser wie eine minderwertige Rasse behandelt und systematisch ihrer Rechte beraubt. Wir haben festgestellt, dass Israels grausame Politik der Segregation, Enteignung und Ausgrenzung in allen von ihm kontrollierten Gebieten eindeutig der Apartheid gleichkommt. Die internationale Gemeinschaft hat die Pflicht zu handeln.

Millionen von einfachen Menschen, die über die zionistische Invasion und das Abschlachten empört sind, haben die Straßen in Amerika, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, Spanien, Australien, Kanada, Griechenland, Indien, Pakistan, der Türkei, Japan, Tunesien, Ghana und Indonesien (letzteres mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt) gefüllt.

Keiner dieser Proteste oder die schwachen Forderungen der Europäischen Union, die Terrorbombardierung des Gazastreifens zu „pausieren“, wird Israels lang erwartete endgültige ethnische Säuberung Palästinas aufhalten.

Für Netanjahus Siedlerkolonialregierung sind alle, die sich über das zionistische Blutbad empören, nichts anderes als Antisemiten, Judenhasser und Hamas-Anhänger. Proteste sind irrelevant, da Israel weiterhin Menschen mit von der US-Regierung bereitgestellten Bomben ermorden wird, bis es gezwungen wird, damit aufzuhören.

Die Regierungen der USA, Großbritanniens und Europas werden nichts unternehmen, um den Massenmord an palästinensischen Arabern zu stoppen. Die zunehmenden Proteste, von denen einige gewalttätig sind, werden die zionistische Kampagne zur Tötung und Beseitigung von Palästinensern, die als menschliche Tiere, betäubte Kakerlaken in einer Flasche und Bestien auf zwei Beinen angesehen werden, nicht verhindern.

Die einzigen paramilitärischen Organisationen, die in der Lage sind, der „zionistischen Einheit“ entgegenzutreten, sind die Hamas, der Palästinensische Islamische Dschihad und die Hisbollah im Libanon. Der Iran unterstützt die Hisbollah mit antizionistischer Rhetorik, wird aber nicht in den Krieg eintreten, es sei denn, die USG-Israel bedroht ihre Sicherheit und Existenz.

Es ist bekannt, dass Israel über eine Fülle von Atombomben verfügt. Die zionistische „Samson-Option“ droht damit, arabische Nationen und sogar Hauptstädte in Europa mit Atomwaffen zu bombardieren, wenn es gezwungen wird, sich wie eine zivilisierte Nation zu verhalten. Dies und die US-Armada, die im Mittelmeer bei Zypern geparkt ist, haben die Nachbarländer innehalten lassen, da sich ihre Bevölkerungen dem Kampf gegen Israel anschließen wollen.

Leider wird es keinen Waffenstillstand geben, nicht solange Israel von rassistischen ethnisch-religiösen Fanatikern regiert wird. Sie werden so lange morden, bis sie von ihrem eigenen Volk oder einer äußeren Macht gestoppt werden.

Übersetzt mit Deepl.com



