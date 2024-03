EU wants everyone to accept Israel’s mass rape lies No evidence produced to back up allegations.

Eine Propagandaveranstaltung der EU-Botschaft in Tel Aviv vor kurzem. (Über Twitter)

EU will, dass alle Israels Lügen über Massenvergewaltigungen akzeptieren

Von David Cronin

Rechte und Verantwortlichkeit

28. März 2024

Israel und seine Unterstützer versuchen, dem Völkermord eine feministische Fassade zu geben.

Um einen Vorwand für den aktuellen Krieg gegen den Gazastreifen zu liefern, hat Israel Behauptungen erfunden, dass die Hamas während ihrer Offensive am 7. Oktober Massenvergewaltigungen begangen hat.

Vertreter der Europäischen Union haben versucht, diese eklatanten Lügen als bewiesene Tatsachen darzustellen.

Anfang des Monats veranstaltete die EU-Botschaft in Tel Aviv anlässlich des Internationalen Frauentags eine Propagandaveranstaltung.

In einem Tweet im Anschluss an die Veranstaltung erklärte die Botschaft, sie habe den Frauen eine Stimme gegeben, „die unter den Gräueltaten der sexuellen Gewalt der Hamas gelitten haben“.

Kurz nachdem ich den Tweet gesehen hatte, wandte ich mich an das außenpolitische Team der EU und fragte, welche Beweise die Botschaft in Tel Aviv dafür habe, dass die Hamas am 7. Oktober sexuelle Gewalt angewandt habe.

Es dauerte mehr als eine Woche, bis ich eine Antwort erhielt.

Die Antwort enthielt keinerlei Beweise dafür, dass es zu sexueller Gewalt gekommen war. Stattdessen wurde auf einen Bericht von Pramila Patten verwiesen, einer Gesandten von António Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen.

In ihrem Bericht recycelte Patten eine Reihe von unbestätigten israelischen Behauptungen über sexuelle Gewalt.

Eine wichtige Schlussfolgerung ihres Berichts lautet jedoch, dass Patten und ihr Team „nicht in der Lage waren, die Prävalenz sexueller Gewalt festzustellen“. Um dies zu tun, so der Bericht weiter, wäre eine „umfassende Untersuchung“ erforderlich.

Da ich mit der Antwort der Europäischen Union auf meine Anfrage unzufrieden war, schickte ich eine Folgeanfrage.

In der neuen Anfrage wies ich darauf hin, dass die EU-Botschaft in Tel Aviv offenbar keine Beweise dafür hat, dass es am 7. Oktober zu sexueller Gewalt gekommen ist. „Wenn ich mich geirrt habe, legen Sie mir bitte Beweise vor, dass ich mich geirrt habe“, erklärte ich.

Peter Stano, der außenpolitische Sprecher der EU, schickte eine kurze Antwort.

Er schrieb, dass, wenn ich den ursprünglichen Tweet der EU-Botschaft und die Antwort auf meine ursprüngliche Anfrage richtig gelesen hätte, „Sie sehen würden, dass die Beweise von den Opfern, Zeugen und einem einschlägigen UN-Bericht stammen, der sich mit dem Thema befasst.“

„Ich bin mir nicht sicher, nach welcher Art von Beweisen Sie sonst noch suchen“, fügte Stano hinzu.

Die Antwort von Stano triefte nur so vor Herablassung, wie ich es schon oft von EU-Sprechern erlebt habe.

Er sagte im Wesentlichen, dass ich den Wahrheitsgehalt von Behauptungen, die auf einer Propagandaveranstaltung aufgestellt wurden, einfach akzeptieren sollte.

Ein Bärendienst für die Rechte der Frauen

Seit dieser Propaganda-Veranstaltung hat Al Jazeera einen Dokumentarfilm ausgestrahlt, der sich eingehend mit den Ereignissen vom 7. Oktober befasst.

Die Dokumentation kam zu dem Schluss, dass es zwar vereinzelte Fälle sexueller Gewalt gegeben haben mag, dass aber nicht genügend Beweise für die Behauptung vorliegen, dass Vergewaltigungen weit verbreitet gewesen seien.

In dieser Woche veröffentlichte die New York Times eine Aktualisierung ihres berühmt gewordenen Artikels über die Massenvergewaltigungsvorwürfe – ein Artikel, der von einem ehemaligen israelischen Militäroffizier mitverfasst wurde, dem Kommentare in den sozialen Medien gefallen hatten, in denen die Umwandlung des Gazastreifens in ein Schlachthaus gefordert wurde.

Der ursprüngliche Artikel der New York Times vom Dezember enthielt reißerische Beschreibungen der Leichen von zwei Teenagern, die am 7. Oktober getötet wurden. Die Beschreibungen ließen vermuten, dass die Mädchen vergewaltigt worden waren.

In ihrer Aktualisierung von dieser Woche räumt die New York Times ein, dass die Leichen der Mädchen tatsächlich vollständig bekleidet gefunden wurden. Es gab „keine offensichtlichen Anzeichen für sexuelle Gewalt“, heißt es in dem Bericht.

Indem die Europäische Union Israels Lügen über Massenvergewaltigungen verbreitet, erweist sie den Rechten der Frauen einen Bärendienst.

Sie liefert Israel eine Entschuldigung für den Völkermord im Gazastreifen – einen Völkermord, dem überwiegend Frauen und Kinder zum Opfer fallen.

Während die Behauptungen über Massenvergewaltigungen am 7. Oktober unehrlich sind, gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass Palästinenser aufgrund des Krieges, den Israel an diesem Tag erklärt hat, in Massengräbern verscharrt werden.

Die EU-Vertreter in Tel Aviv, die Lügen über Massenvergewaltigungen verbreiten, haben zu den wahren Geschichten über die Massengräber in Gaza weitgehend geschwiegen. Ihre Doppelmoral ist zutiefst beschämend.

„Verkupplung“

Die Propagandaveranstaltung am Internationalen Frauentag ist symptomatisch für ein größeres Problem.

Während Israel massenhaft Menschen verhungern lässt, Krankenhäuser belagert und Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnet, umarmt die Europäische Union weiterhin die israelische Elite.

Am 25. Januar veranstaltete die bereits erwähnte EU-Botschaft in Tel Aviv eine Konferenz über die Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Forschung mit Israel.

Der Zeitpunkt der Konferenz ist bezeichnend. Sie fand einen Tag vor der Feststellung des Internationalen Gerichtshofs statt, dass es einen plausiblen Fall von Völkermord durch Israel in Gaza gibt.

Jeder, der die Nachrichten aufmerksam verfolgt, wusste, dass der Gerichtshof am 26. Januar seine vorläufigen Ergebnisse in dem von Südafrika angestrengten Verfahren gegen Israel bekannt geben sollte.

Die Abhaltung einer Konferenz über wissenschaftliche Zusammenarbeit am Tag zuvor war ein deutliches Signal. Die EU-Vertreter in Tel Aviv erklärten, dass sie Geschäften mit Israel – einem Staat, der gemäß der Völkermordkonvention verklagt wird – Vorrang einräumen.

Durch einen Antrag auf Informationsfreiheit erhielt ich den von der EU-Botschaft erstellten Bericht über die Konferenz.

Darin wird gefeiert, dass Israel beim Zugang zu Finanzmitteln im Rahmen von Horizon Europe, dem Forschungsprogramm der EU, „hervorragend“ abschneidet. Israel rangiert an zweiter Stelle unter allen Teilnehmern von Horizon Europe, was die erhaltenen Finanzmittel angeht, heißt es in dem Bericht (siehe unten).

In dem Bericht wurde nicht erwähnt, dass Israels Rüstungsindustrie von Horizon Europe in hohem Maße profitiert.

Auch wurde nicht erwähnt, dass die EU im Dezember einen neuen Wissenschaftszuschuss für die Israel Aerospace Industries genehmigt hat. Der staatliche Waffenhersteller Israel Aerospace Industries hat sich damit gebrüstet, eine „zentrale Rolle“ im aktuellen Krieg gegen Gaza zu spielen.

Anstatt zu analysieren, wie die EU einen Profiteur des Völkermords belohnt hat, zeichnete der Bericht ein rosiges Bild der Beziehungen zu Israel.

Es wurde bestätigt, dass die EU plant, in diesem Jahr eine Reihe von „Matchmaking-Veranstaltungen“ mit israelischen Gästen durchzuführen.

Allein die Vorstellung, dass die Mitarbeiter der EU-Botschaft in Tel Aviv in letzter Zeit den Begriff „Verkupplung“ verwenden, ist widerlich.

Die Botschaft spielt Amor mit israelischen Firmen und Institutionen, während dieser Staat den Gazastreifen mit einem Holocaust überzieht.

Offizielle Statistiken zeigen, dass der Handel zwischen der EU und Israel nach der Kriegserklärung gegen Gaza zurückgegangen ist.

Das ist ermutigend für alle, die dafür eintreten, dass Israel boykottiert und gemieden werden sollte. Die Europäische Union hingegen will ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel vertiefen.

Die Botschaft in Tel Aviv hat mit diesem Ziel vor Augen Gespräche geführt.

Ihre Mitarbeiter sind besonders von einem neuen Gesetz begeistert, das den Spitznamen „Was gut für Europa ist, ist gut für Israel“ trägt.

Das neue Gesetz soll den bürokratischen Aufwand für europäische Unternehmen im Handel mit Israel verringern. Es soll Anfang Juli in Kraft treten.

Egal, wie hoch die Zahl der Toten im Gazastreifen ist, Israel ist offen für Geschäfte. Und die Europäische Union möchte einen übergroßen Anteil an diesem Geschäft haben.

Übersetzt mit deepl.com

