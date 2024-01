https://www.middleeastmonitor.com/20240115-in-siding-with-zionist-genocidaires-germany-ignores-its-own-history-of-genocide-in-namibia/





Die Gedenkstätte für den Völkermord an den Nama und Ovaherero auf der Halbinsel Shark Island in der Nähe von Luderiz, Namibia, ist auf diesem Bild vom 24. April 2023 zu sehen. Deutsche Siedler töteten zwischen 1904 und 1908 Zehntausende von Männern, Frauen und Kindern, die dem indigenen Volk der Herero und Nama angehörten und sich gegen die Kolonialherrschaft in dem südwestafrikanischen Land auflehnten. (HILDEGARD TITUS/AFP via Getty Images)

Deutschland stellt sich auf die Seite der zionistischen Völkermörder und ignoriert seine eigene Geschichte des Völkermords in Namibia

von Iqbal Jassat

15. Januar 2024

Während die weltweite Empörung über das Abschlachten der Palästinenser im belagerten Gazastreifen durch das israelische Siedlerregime immer größer wird, ist es notwendig, einen Blick zurück nach Afrika zu werfen, wo sich der erste Völkermord des 20. Obwohl 120 Jahre zwischen den tragischen Ereignissen in Namibia und Palästina auf zwei verschiedenen Kontinenten liegen, rufen die Schrecken der vorsätzlichen Völkermorde bei den Opfern der Völkermörder unvergleichliche Schmerzen und Leiden hervor.

Historiker berichten, dass sich das Volk der Herero und Nama in Namibia – damals Deutsch-Südwestafrika – im Jahr 1904 gegen die deutschen Kolonialherren erhob und für seine Freiheit kämpfte. Der von Deutschland gegen die Herero und Nama geführte Krieg und der berüchtigte Vernichtungsbefehl von General Lothar von Trotha zur Ausrottung der einheimischen Bevölkerung wird von den meisten Historikern als der erste Völkermord des 20: „Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder männliche Herero, ob bewaffnet oder unbewaffnet, … erschossen. Frauen und Kinder nehme ich nicht mehr auf, sondern treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse sie erschießen. Dies sind meine Worte an das Volk der Herero. [Der große General des mächtigen deutschen Kaisers.“

Verschiedene Quellen bestätigen, dass in den folgenden vier Jahren Zehntausende von Männern, Frauen und Kindern von deutschen Truppen erschossen, gefoltert oder zum Verhungern in die Kalahari-Wüste getrieben wurden.

Vor diesem Hintergrund haben viele Kommentatoren im Völkermordverfahren, das Südafrika gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof angestrengt hat, mit Entsetzen von der Entscheidung der derzeitigen deutschen Regierung erfahren, das Regime von Benjamin Netanjahu im Apartheidstaat Israel zu unterstützen.

Deutschland hat erklärt, dass es sich dem Antrag Südafrikas widersetzen und sich hinter Israel stellen wird. „Die Bundesregierung weist den Völkermordvorwurf, der jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel erhoben wurde, entschieden und ausdrücklich zurück“, sagte Sprecher Steffen Hebestreit. „Dieser Vorwurf entbehrt jeglicher Grundlage.“

Hebestreit betonte, dass Deutschland aufgrund des nationalsozialistischen Völkermordes an den Juden während des Zweiten Weltkrieges eine besondere Verantwortung für Israel trage. Berlin werde Israel weiterhin dabei unterstützen, sich gegen die Hamas zu verteidigen, betonte er. „Angesichts der deutschen Geschichte, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Shoah [des Holocausts] ist die Regierung der UN-Völkermordkonvention besonders verpflichtet“, erklärte er. „Die Bundesregierung unterstützt den Internationalen Gerichtshof in seiner Arbeit, wie sie es seit vielen Jahrzehnten getan hat. Die Regierung beabsichtigt, der Hauptverhandlung als dritte Partei beizutreten.“

Dieser bizarre Schritt hat jedoch eine Kontroverse ausgelöst, und das zu Recht. Der Präsident von Namibia, Dr. Hage G. Geingob, verurteilte die Unterstützung Deutschlands für die völkermörderischen Absichten des rassistischen israelischen Staates gegen unschuldige Zivilisten in Gaza auf das Schärfste. Er erinnerte Deutschland daran, dass es den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts auf namibischem Boden begangen hat, bei dem Zehntausende unschuldiger Namibier unter unmenschlichsten und brutalsten Bedingungen starben. „Die deutsche Regierung hat den Völkermord, den sie auf namibischem Boden begangen hat, noch nicht vollständig gesühnt“, erklärte Geingob.

Der namibische Präsident kritisierte, dass Deutschland nicht in der Lage sei, Lehren aus seiner grausamen Geschichte in Namibia zu ziehen. Darüber hinaus äußerte er seine tiefe Besorgnis über die schockierende Entscheidung der Bundesregierung, die moralisch aufrechte Anklage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof abzulehnen, wonach Israel einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begeht.

Ein Demonstrant hält ein Schild hoch, auf dem auf Englisch und Persisch zu lesen ist: „Die deutsche Geschichte ist mit dem Völkermord an den Herero und Namaqua verflochten“. Damit bezieht er sich auf die ethnische Ausrottung und kollektive Bestrafung, die das Deutsche Reich im frühen 20. Jahrhundert in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika (dem heutigen Namibia) durchführte, während einer antideutschen Demonstration vor der deutschen Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran am 1. November 2022, bei der die deutsche Unterstützung für in Berlin ansässige iranische Oppositionsfernsehsender und regierungsfeindliche Proteste im Iran verurteilt wurden. (ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

Ein Demonstrant hält ein Schild hoch, auf dem in englischer und persischer Sprache zu lesen ist: „Die deutsche Geschichte ist mit dem Völkermord an den Herero und Namaqua verflochten". Damit bezieht er sich auf eine ethnische Ausrottungs- und Kollektivbestrafungskampagne, die das Deutsche Reich im frühen 20. Jahrhundert in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika (dem heutigen Namibia) durchführte, während einer antideutschen Demonstration vor dem Sitz der deutschen Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran am 1. November 2022, bei der die deutsche Unterstützung für in Berlin ansässige iranische Oppositionsfernsehsender und regierungsfeindliche Proteste im Iran verurteilt wurden. (ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

„Beunruhigenderweise ignoriert die deutsche Regierung den gewaltsamen Tod von mehr als 23 000 Palästinensern im Gazastreifen und verschiedene Berichte der Vereinten Nationen, die in beunruhigender Weise auf die Binnenvertreibung von 85 Prozent der Zivilbevölkerung im Gazastreifen inmitten eines akuten Mangels an Nahrungsmitteln und lebenswichtigen Dienstleistungen hinweisen“, so Präsident Geingob, „und verteidigt vor dem Internationalen Gerichtshof die völkermörderischen und grausamen Handlungen der israelischen Regierung gegen unschuldige Zivilisten im Gazastreifen und in den besetzten palästinensischen Gebieten.“

Er stellte zu Recht fest, dass Deutschland sich nicht moralisch zur UN-Konvention gegen Völkermord bekennen kann, einschließlich der Sühne für den Völkermord in Namibia, während es das Äquivalent eines Holocausts und Völkermords in Gaza unterstützt.

Verschiedene internationale Organisationen wie Human Rights Watch sind in erschreckender Weise zu dem Schluss gekommen, dass Israel in Gaza Kriegsverbrechen begeht, und haben erklärt, dass es die rechtliche Schwelle zum Verbrechen der Apartheid überschritten hat, was einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommt.

Präsident Geingob wiederholte seinen Aufruf vom 31. Dezember: „Kein friedliebender Mensch kann das Gemetzel an den Palästinensern in Gaza ignorieren.“

In diesem Sinne appellierte der namibische Staatschef an die deutsche Regierung, ihre unzeitgemäße Entscheidung zu überdenken, als Drittpartei zur Verteidigung und Unterstützung der völkermörderischen Handlungen Israels vor dem Internationalen Gerichtshof einzuschreiten.

Es ist keine Überraschung, dass die Hamas diese Entwicklungen mit Sorge zur Kenntnis genommen hat. „Wir hatten erwartet, dass Deutschland eine Lehre aus seiner jüngsten Geschichte gezogen hat, da es im vergangenen Jahrhundert mehr als einmal Völkermord begangen hat, der erste davon an der Bevölkerung Namibias“, erklärte die Islamische Widerstandsbewegung. „Es ist unter keinen Umständen zulässig, dass Deutschland versucht, seine Sünden auf Kosten unseres Volkes zu kompensieren und die Verbrecher zu verteidigen, die das Verbrechen des Völkermords und der ethnischen Säuberung an unseren Palästinensern [in Gaza] begehen.“

Sowohl Namibia als auch die Hamas haben die deutsche Regierung aufgefordert, ihre Entscheidung unverzüglich zurückzunehmen und sich an die Seite der palästinensischen Opfer und ihrer legitimen Rechte auf Freiheit, Unabhängigkeit und das Recht auf Selbstbestimmung zu stellen.

