Menschen mit Transparenten und palästinensischen Fahnen versammeln sich vor dem Alexanderplatz und marschieren vom Auswärtigen Amt zum Potsdamer Platz, um den Gazastreifen in Berlin, Deutschland, am 13. Januar 2024 zu unterstützen. [Erbil Başay – Anadolu Agency]

Hamas fordert Deutschland auf, seine Unterstützung für Israel am IGH zurückzuziehen

15. Januar 2024

Die Hamas forderte gestern Deutschland auf, seine Entscheidung, als dritte Partei im Namen von Tel Aviv vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in dem von Südafrika gegen Israel angestrengten Völkermordverfahren aufzutreten, rückgängig zu machen.

In einer Erklärung sagte der Leiter der Bewegung, Izzat Al-Rishq: „Wir fordern die Bundesrepublik Deutschland auf, diese unmoralische Politik rückgängig zu machen, alle Formen der Unterstützung für die zionistische Aggression und das Verbrechen zu beenden und die Option zu wählen, den völkermörderischen Krieg, dem das palästinensische Volk im Gazastreifen ausgesetzt ist, abzulehnen und zu kriminalisieren.“

Er betonte, dass „die Absicht Deutschlands, sich als dritte Partei an der Klage Südafrikas gegen die zionistische Besatzung vor dem Internationalen Gerichtshof zu beteiligen, eine klare Voreingenommenheit zugunsten der Aggression und des völkermörderischen Krieges darstellt, den es seit 100 Tagen führt, was es zu einem Partner in diesem Verbrechen macht und bedeutet, dass es die moralische, humanitäre und rechtliche Verantwortung für diese Verbrechen gegen Zivilisten, Kinder und Frauen trägt.“

Al-Rishq brachte die Verurteilung der Hamas zum Ausdruck, „dass Deutschland den Krieg des Völkermords, der ethnischen Säuberung und der Zwangsvertreibung unterstützt, den die zionistische Besatzung gegen unser Volk im Gazastreifen führt“.

Er wies darauf hin, dass „der offene Versuch Deutschlands, seine historischen Nazi-Verbrechen zu sühnen, nicht durch Unterstützung und Billigung der Verbrechen der neonazistischen zionistischen Kriegsverbrecher gegen unser palästinensisches Volk erreicht werden kann. Es ist auch eine schwere Sünde, die eine Schande bleiben wird, die Deutschland mit seiner Unterstützung und Billigung des neuen Holocausts, dem unser Volk ausgesetzt ist, heimsucht.“

Am Freitag sagte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit in einer Erklärung, dass Israel sich nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober verteidigt, wie die Zeitung Times of Israel berichtet.

Er erklärte, dass Deutschland „beabsichtigt, als dritte Partei in der Hauptanhörung zu intervenieren“ und sich dabei auf einen Artikel stützt, der es Ländern erlaubt, eine Klärung bezüglich der Verwendung eines Mehrparteienabkommens zu beantragen, was es Deutschland ermöglicht, dem Gericht sein Argument vorzutragen, dass Israel nicht gegen die Völkermordkonvention verstoßen hat.

Übersetzt mit Deepl.com



