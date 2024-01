The IDF’s War Crimes Are A Perfect Reflection Of Israeli Society – PopularResistance.Org Three months into Israel’s bombardment of Gaza, the atrocities the IDF has committed against Palestinians are too numerous to name. Israel is staging a prolonged assault on the Palestinian people’s very means of existence-destroying homes, hospitals, sanitation infrastructure, food and water sources, schools, and more.

Die Kriegsverbrechen der IDF sind ein perfektes Spiegelbild der israelischen Gesellschaft

Von Chris Hedges, The Real News.

14. Januar 2024



Foto oben: Israelische Streitkräfte patrouillieren am 12. Januar 2024 durch die Straßen des Viertels Wadi al-Joz in Ostjerusalem. Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images.

Miko Peled erklärt, wie Israel seine Bürger von der Wiege bis zur Bahre mit antipalästinensischem Rassismus indoktriniert.

Drei Monate nach dem israelischen Bombardement des Gazastreifens sind die Gräueltaten, die die IDF an Palästinensern begangen hat, zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Israel führt einen anhaltenden Angriff auf die Lebensgrundlagen des palästinensischen Volkes durch und zerstört Häuser, Krankenhäuser, sanitäre Einrichtungen, Lebensmittel- und Wasserquellen, Schulen und vieles mehr. Um die völkermörderische Kampagne zu verstehen, die sich vor unseren Augen abspielt, müssen wir die Wurzeln der israelischen Gesellschaft untersuchen. Israel ist ein Siedlerkolonialstaat, dessen Existenz von der Eliminierung der Palästinenser abhängt. Dementsprechend ist Israel eine zutiefst militarisierte Gesellschaft, deren Bürger in einem Umfeld von Geschichtsrevisionismus und Indoktrination aufgewachsen sind, das Israels Verbrechen beschönigt und gleichzeitig einen tief sitzenden Rassismus gegen Palästinenser kultiviert.

Miko Peled, ehemaliger Angehöriger der IDF-Spezialeinheiten und Autor von The General’s Son: Journey of an Israeli in Palestine, führt im Chris Hedges Report ein offenes Gespräch über die Verzerrungen der Geschichte und der Realität, die die Grundlage der israelischen Identität bilden.

Abschrift

Das folgende Transkript ist eine übereilte Abschrift und kann Fehler enthalten. Eine korrekturgelesene Version wird so bald wie möglich zur Verfügung gestellt.

Chris Hedges: Die israelische Armee, bekannt als die Israelische Verteidigungsarmee oder IDF, ist ein wesentlicher Bestandteil des Verständnisses der israelischen Gesellschaft. Fast alle Israelis leisten einen dreijährigen Militärdienst ab, die meisten dienen bis ins mittlere Alter in der Reserve weiter. Die Generäle der IDF gehen oft in den Ruhestand, um leitende Positionen in der Regierung und der Industrie zu übernehmen. Die Dominanz des Militärs in der israelischen Gesellschaft hilft zu erklären, warum Krieg, militaristischer Nationalismus und Gewalt so tief in der zionistischen Ideologie verankert sind.

Israel ist das Ergebnis einer militarisierten Siedlerkolonialbewegung, die ihre Legitimation in einem biblischen Mythos sucht. Israel hat schon immer versucht, fast jeden Konflikt mit Gewalt zu lösen: die ethnischen Säuberungen und Massaker an den Palästinensern, die als Nakba oder Katastrophe in den Jahren zwischen 1947 und 1949 bekannt sind, den Suezkrieg von 1956, die Kriege von 1967 und 1973 mit den arabischen Nachbarn, die beiden Invasionen im Libanon, die palästinensischen Intifadas und die Serie von Militärschlägen gegen den Gazastreifen, einschließlich des jüngsten. Die lange Kampagne, palästinensisches Land zu besetzen und die Palästinenser ethnisch zu säubern, hat ihre Wurzeln in den zionistischen Paramilitärs, die den israelischen Staat gegründet haben, und setzt sich in den IDF fort.

Das vorrangige Ziel des Siedlerkolonialismus ist die vollständige Eroberung palästinensischen Landes. Die wenigen israelischen Führer, die versucht haben, das Militär zu zügeln, wie der israelische Premierminister Levi Eschkol, wurden von den Generälen beiseite geschoben. Die militärischen Rückschläge, die Israel im Krieg mit Ägypten und Syrien 1973 und bei den israelischen Invasionen im Libanon erlitt, geben den extremen Nationalisten, die jeden Anschein einer liberalen Demokratie aufgegeben haben, nur noch mehr Auftrieb. Sie sprechen offen die Sprache der Apartheid und des Völkermords. Diese Extremisten steckten hinter der Ermordung von Premierminister Yitzhak Rabin 1995 und Israels Nichterfüllung der Osloer Vereinbarungen.

Dieser Extremismus hat sich durch den Anschlag vom 7. Oktober, bei dem etwa 1.200 Israelis getötet wurden, noch verstärkt. Die wenigen Israelis, die sich diesem militaristischen Nationalismus entgegenstellen, wurden in Israel, insbesondere nach dem 7. Oktober, zum Schweigen gebracht und verfolgt. Völkermörderische Gewalt ist fast ausschließlich die Sprache, mit der israelische Führer und jetzt auch israelische Bürger zu den Palästinensern und der arabischen Welt sprechen.

Miko Peled wird mit mir über die Rolle des Militärs in der israelischen Gesellschaft sprechen. Mikos Vater war General in der israelischen Armee. Miko war Mitglied der israelischen Spezialeinheiten und wechselte, obwohl er vom Militär desillusioniert war, von seiner Rolle als Kämpfer zu der eines Sanitäters. Nach dem Libanonkrieg 1982 vergrub er seine Dienstnadel. Er ist der Autor von The General’s Son: Journey of an Israeli in Palestine und Injustice: Die Geschichte der Holy Land Foundation Five.

Sie sind als Kind aufgewachsen, als Ihr Vater General in den IDF war. Dieses militärische Ethos wurde Ihnen schon in jungen Jahren in den Schulen eingeimpft. Können Sie darüber sprechen?

Miko Peled: Sicher, danke, dass ich dabei sein darf, Chris. Es ist schön, wieder bei Ihnen zu sein und mit Ihnen zu sprechen. Es beginnt also schon vor dem Militär. Es beginnt im Vorschulalter. Es beginnt, sobald Kinder sprechen und laufen können. Ich sage immer, dass ich die Reihenfolge der Dienstgrade beim Militär kannte, bevor ich das Alphabet kannte, und das gilt für viele israelische Kinder. Das israelische Bildungssystem ist so beschaffen, dass es junge Israelis dazu bringt, Soldaten zu werden und dem Apartheidstaat und diesem völkermörderischen Staat, dem Staat Israel, zu dienen. Das ist ein enormer Teil davon. Und bei mir kam es mit einer Megadosis davon, denn wenn dein Vater ein General ist, und besonders von dieser Generation der Generäle von 1967, waren sie wie Götter des Olymps. Jeder kannte ihre Namen.

Ich erinnere mich, dass am Unabhängigkeitstag in den Schulen kleine Fahnen hingen, nicht nur israelische Fahnen, sondern Fahnen der IDF mit Bildern von IDF-Generälen, mit Bildern von Militärs, allen möglichen militärischen Symbolen und so weiter. Sie sind überall zu sehen. Als ich ein Kind war, gab es noch eine Militärparade. Es ist überall und es ist unausweichlich. Und wie Sie schon sagten, man hört es, wenn man die Straße entlanggeht, man hört es in den Nachrichten, man hört es in Gesprächen, man hört es in den Schulen, man liest es in den Lehrbüchern, und es gibt keinen Platz, um einen Widerspruch zu entwickeln. Es gibt keinen Ort, an dem man ein Gefühl dafür entwickeln kann, dass Dissens in Ordnung ist, dass Dissens möglich ist. Und in den wenigen Fällen, in denen Menschen zu Andersdenkenden werden, liegt es entweder daran, dass ihre Familien traditionell kommunistisch oder fortschrittlicher sind und es irgendwie zu ihrer Tradition gehört, aber das ist eine Minderheit einer Minderheit. Im Großen und Ganzen steht Israel an der Seite der Armee, und Israel ist die Armee. Man kann Israel nicht von seiner Armee, von seinem Militär trennen.

Chris Hedges: Lassen Sie uns den Mythos, den man Ihnen in der Schule über die IDF beigebracht hat, der Realität gegenüberstellen.

Miko Peled: Der Mythos, der mir… Auch das wurde mir zu Hause in größeren Dosen vermittelt, denn mein Vater und seine Kameraden waren alle Teil der Mythologie von 1948. Wir waren klein, wir waren einfallsreich und wir waren clever, und deshalb waren wir 1948 in der Lage, diese arabischen Armeen und diese arabischen Killer zu besiegen, die versuchten, uns zu töten und so weiter, und unseren jungen kleinen jüdischen Staat zu zerstören. Und aufgrund unseres Heldentums – und Sie sprachen von der biblischen Verbindung – Weil wir die Nachkommen von König David sind, und wir sind die Nachkommen der Makkabäer, und wir haben diesen Einfallsreichtum und diese Stärke in unseren Genen, waren wir in der Lage, einen Staat zu gründen und jedes Mal, wenn sie angriffen, waren wir da. Wir waren in der Lage, uns zu verteidigen und zu siegen und so weiter. Das gibt es überall. In meinem Fall war es jedes Mal so, wenn die größere, erweiterte Familie zusammenkam oder meine Eltern mit ihren Freunden zusammenkamen. Und in vielen Fällen waren die Väter auch Mitstreiter.

Die Geschichten von den Schlachten, die Geschichten von den Eroberungen; jede Stadt in Israel hat einen IDF-Platz. Überall im Land gibt es Straßen, die nach verschiedenen Einheiten verschiedener Generäle benannt sind, Straßennamen von Schlachten, es ist also überall. Erst als ich 40 oder etwas weniger 40 war, begegnete ich zum ersten Mal der anderen Geschichte, der Geschichte der Palästinenser, und es war unfassbar. Jemand erzählte mir, dass der Tag die Nacht ist und die Nacht der Tag, oder dass die Welt flach ist, oder was auch immer für einen Vergleich man anstellen möchte, es war unglaublich. Sie sagten mir, dass das, was ich für wahr halte, weil ich es in der Schule gehört und in Büchern gelesen habe und weil ich es von meinem Vater, meiner Mutter und von Freunden gehört habe, dass all das nicht wahr ist. Und was man herausfindet, wenn man den Weg geht, den ich gewählt habe, diese Reise eines Israelis nach Palästina, ist, dass es ein entsetzliches Verbrechen gegen die Menschheit war.

Das ist es, was dieses so genannte Heldentum wirklich war, es war überhaupt kein Heldentum. Es war eine gut ausgebildete, hoch motivierte, gut indoktrinierte, gut bewaffnete Miliz, die dann zu den IDF wurde. Aber als es losging, war es immer noch eine Miliz, oder heute würde man sie als terroristische Organisation bezeichnen, die gegen Menschen antrat, die nie eine militärische Streitmacht hatten, die nie einen Panzer hatten, die nie ein Kampfflugzeug hatten, die sich nie auch nur im Entferntesten auf eine Schlacht oder einen Angriff vorbereitet hatten. Dann muss man eine Entscheidung treffen: Wie überbrückt man das? Die Unterschiede sind nicht nuanciert, die Unterschiede sind enorm. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, bestand darin, selbst Nachforschungen anzustellen und herauszufinden, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Und meine Seite hat nicht die Wahrheit gesagt.

Chris Hedges: Wie erklärten sie Ereignisse wie die Nakba, die Massaker von ’48 und ’56, die massiven ethnischen Säuberungen von ’67? Wie wurde Ihnen das innerhalb dieser mythischen Erzählung erklärt? Dann frage ich mich, ob Sie das tun könnten, denn viele der von Ihnen erwähnten Aktivitäten, die die IDF durchführen mussten, sind ziemlich brutal, ziemlich grausam, das Töten, das wahllose Töten von Zivilisten, wir können gleich über Gaza sprechen. Was hat das mit der Gesellschaft gemacht, mit den Menschen, die diese Morde begangen haben, und natürlich auch mit den riesigen Gefängnissen und der Folter und allem anderen. Aber lassen Sie uns damit beginnen, wie der Mythos mit diesen Vorfällen umgegangen ist, und dann über das Trauma sprechen, das in der israelischen Gesellschaft für die Durchführung dieser Kriegsverbrechen besteht.

Miko Peled: In meiner Generation wussten wir, dass es mehrere Fälle von schlechten Äpfeln gab, die schreckliche Verbrechen begangen haben. Und wir gaben zu, dass es Deir Yassin gab, ein Dorf am Rande Jerusalems, ein friedliches Dorf, in dem ein furchtbares Massaker stattfand. Dann wussten wir, dass Ariel Sharon ein bisschen verrückt war und dass er mit den Kommandos, die er in den 50er Jahren befehligt hatte, in das Westjordanland und in den Gazastreifen ging und dort schreckliche Massaker verübte. Er war immer noch ein Held, der von allen hoch geschätzt wurde, aber wir wussten, dass es bestimmte Fälle gab… Und jedes Militär, jede Nation macht ihre Fehler, und dann passieren diese Dinge, aber wir hatten nie das Gefühl, dass dies irgendwie das Image einer moralischen Armee schmälert oder verletzt.

Es gibt viele Geschichten von Soldaten, die aus der Güte ihres Herzens heraus beschlossen, keine Zivilisten zu verletzen. Und dieselben Zivilisten gingen und warnten dann den Feind, dass sie kommen würden. Und dieselben guten israelischen Soldaten zahlten dann den Preis und wurden getötet. Es handelt sich also um einen begrenzten Fall. Die Nakba war nie ein Thema, das diskutiert wurde. Ich bin mir sicher, dass sie auch heute nicht besprochen wird, jedenfalls nicht in den Schulen. In israelischen Schulen ist es heute nicht erlaubt, die Nakba zu erwähnen. Es gibt eine Richtlinie des Bildungsministeriums, die besagt, dass selbst Palästinenser die Nakba nicht erwähnen dürfen. Aber niemand hat je darüber gesprochen. Und die Araber sind weggegangen, was soll man da machen? Es gab einen Krieg, und all diese Menschen sind gegangen, und so ist es nun einmal.

Das Bild, dass wir diese glorreiche, heldenhafte Armee sind, Nachfahren von König David und anderen großen Traditionen jüdischen Heldentums, hat also nie in irgendeiner Weise gelitten. Es gibt also kein Trauma, weil wir nichts falsch gemacht haben. Wenn jemand etwas falsch gemacht hat, nun, dann war es ein Fall von schlechten Äpfeln, es war auf einen bestimmten Umstand, eine bestimmte Person, eine bestimmte Einheit beschränkt, und verrückte Leute gibt es überall. Was soll man da tun? Es wurde nie als systemisch dargestellt. Heute haben wir eine Geschichte, so dass wir zurückblicken können, und wenn wir aufmerksam sind, die Literatur lesen und den Palästinensern zuhören – und heute gibt es diese großartige Nichtregierungsorganisation namens Zochrot, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Erinnerung an die 1948 zerstörten Städte aufrechtzuerhalten und die Geschichten über die Geschehnisse von 1948 wiederzubeleben -, dann decken sie ständig neue Massaker auf. Denn während diese Generation ausstirbt, öffnen sich sowohl die Israelis, die die Verbrechen begangen haben, als auch die Palästinenser, die damals noch am Leben waren und überlebt haben, und erzählen immer mehr Geschichten.

So wissen wir von Kirchen, die mit Zivilisten gefüllt waren und niedergebrannt wurden. Wir wissen von einer Moschee in Lydd, die mit Menschen gefüllt war und in die ein junger Mann eine Fiat-Rakete schoss. All diese schrecklichen Geschichten kommen immer noch ans Licht, aber die Israelis passen nicht auf, die Israelis hören nicht zu. Wann immer ein Angriff auf den Gazastreifen erfolgt – und wie Sie sehr gut wissen, begannen diese Angriffe übrigens in den fünfziger Jahren mit Ariel Sharon – gab es immer einen Grund. Denn zuerst waren es Infiltratoren, dann waren es Terroristen, und jetzt heißen sie Hamas, und wie auch immer der Name des Teufels sein mag, es gibt immer einen sehr guten Grund, dort hineinzugehen, denn das sind Leute, die zum Hassen und Töten erzogen wurden und so weiter. Es handelt sich also um ein engmaschiges und straff organisiertes Narrativ, das aufrechterhalten wird, und die Israelis scheinen kein Problem damit zu haben.

Chris Hedges: Und dennoch verüben sie brutale Akte. Die Besatzung – Eine riesige Zahl, eine Million Israelis sind in den Staaten. Eine große Anzahl von Israelis hat das Land verlassen. Ich frage mich, wie viele davon Menschen sind, die ein Gewissen haben und von dem, was sie im Westjordanland und in Gaza gesehen haben, abgestoßen sind. Vielleicht liege ich da falsch.

Miko Peled: Ich weiß es nicht. Die wenigen Begegnungen, die ich im Laufe der Jahre mit Israelis in den USA hatte, zeigen, dass die große Mehrheit Israel unterstützt und Israels Aktionen befürwortet. Es ist interessant, dass Sie das erwähnen, denn ich habe eine E-Mail von jemandem erhalten, der eine Gruppe von Ehemaligen von Jüdischen Tagesschulen vertritt. Das sind zionistische Schulen in allen Ländern, in denen sie den schlimmsten Zionismus indoktrinieren: den säkularen Zionismus. Und sie sind jetzt entsetzt über die Indoktrination zum Dienst in den IDF. Und ein sehr hoher Prozentsatz dieser Schüler wuchs auf, ging nach Israel, trat in die IDF ein und nahm an APEC-Veranstaltungen und so weiter teil. Und jetzt blicken sie zurück, denken nach und sind wütend darüber, dass man ihnen das angetan hat und sie ihr ganzes Leben lang belogen hat.

Das ist also eine interessante Entwicklung. Und wenn das zunimmt, dann könnte das ein Wendepunkt sein, denn dies sind die loyalsten amerikanischen Juden. Die loyalsten gegenüber Israel. Aber im Großen und Ganzen unterstützen die Israelis, die ich treffe, mit wenigen Ausnahmen, Israel, und sie sind hier, aus welchen Gründen auch immer sie nach Amerika kommen: Sie sind nicht einzigartig, sie sind nicht unbedingt hier, weil sie die Nase voll haben oder wütend sind oder weil sie in irgendeiner Form abweichend sind. In DC und Maryland gibt es viele Israelis. Manchmal sitzt man in einem Café oder geht irgendwohin, man hört die Gespräche, und soweit ich sehen kann, fehlt es diesen Israelis nicht an Unterstützung für Israel.

Chris Hedges: Lassen Sie uns über die Armeen sprechen. Sie waren in einer Eliteeinheit der Special Forces. Sprechen Sie über diese Indoktrination. Ich erinnere mich an einen Besuch in Auschwitz vor ein paar Jahren, und da waren israelische Gruppen, und die Leute zeigten israelische Flaggen. Aber sprechen Sie über diese Form der Indoktrination und insbesondere über ihre Verbindung zum Holocaust.

Miko Peled: Der Mythos ist, dass Israel eine Antwort auf den Holocaust ist. Und dass die IDF eine Antwort auf den Holocaust ist: Wir müssen stark sein, wir müssen bereit sein zu kämpfen, wir müssen immer ein Gewehr oder eine Waffe in einer Hand haben, damit so etwas nie wieder passiert. Und das Interessante ist, wenn man mit Holocaust-Überlebenden spricht, die nicht indoktriniert sind, die nicht in den Zionismus hineingezogen wurden – und davon gibt es sehr, sehr viele -, werden sie sagen, dass die Vorstellung, ein militarisierter Staat sei irgendwie die Antwort auf den Holocaust, absurd ist, weil die Antwort auf den Holocaust Toleranz, Bildung und Menschlichkeit ist, nicht Gewalt und Rassismus. Aber niemand will einen guten Mythos mit den tatsächlichen Fakten ruinieren. Das ist also die Geschichte.

Die Geschichte ist, dass wir aufgrund von Auschwitz all diejenigen repräsentieren, die von den Nazis getötet wurden, umgekommen sind und so weiter, und deshalb müssen wir stark sein. Und die israelische Flagge repräsentiert sie, und das israelische Militär repräsentiert sie. Das ist absurd, das ist absoluter Wahnsinn. Ich habe freiwillig in der Armee gedient, wie die meisten jungen Israelis auch. In meinem Umfeld war es nicht üblich, den Dienst zu verweigern oder nicht zu gehen, obwohl es einige Stimmen in der Wildnis gab, die sich weigerten und die Moral in Frage stellten. Aber ich habe es nie getan. Niemand in meinem Umfeld hat es je getan, bis ich mit der Ausbildung begann und du auf Patrouille gingst. Ich erinnere mich – Sie und ich haben vielleicht einmal darüber gesprochen – wir waren eine Infanterieeinheit, eine Kommando-Infanterieeinheit. Und plötzlich bekamen wir Schlagstöcke und diese Plastikhandschellen und sollten in Ramallah patrouillieren.

Und ich frage mich: Was zum Teufel ist hier los? Was machen wir hier? Und dann wurde uns gesagt, wenn dich jemand komisch anschaut, brichst du ihm alle Knochen im Körper. Und ich dachte, jeder wird uns angucken, wir sind Kommandosoldaten, die durch eine Stadt marschieren. Wer wird uns da nicht ansehen? Ich war im Rückstand. Mir war nicht klar, dass alle bereits verstanden hatten, dass es so ist, dass es so sein sollte. Ich dachte: Moment, das ist falsch. Warum tun wir das? Wir sollten doch hier die Guten sein.

Und dann kam die Libanon-Invasion von ’82 und so weiter. Das war ein ernsthafter Riss in der Mauer des Glaubens und des Patriotismus, die ich in mir trug. Aber diese ganze Vorstellung, dass Gewalttätigkeit, Militarismus, Rassismus und Eroberertum irgendwie eine Antwort auf die Schrecken des Holocausts sind, ist absoluter Wahnsinn. Aber wenn man mittendrin ist, stellt niemand um einen herum Fragen. Du stellst auch keine Fragen, es sei denn, du bist bereit, aufzufallen und einen Schlag auf den Kopf zu bekommen.

Chris Hedges: Wie hat man innerhalb des Militärs, innerhalb der IDF, über Palästinenser und Araber gesprochen?

Miko Peled: Der Diskurs, der Hass, der Rassismus, ist erschreckend. Zunächst einmal sind sie die Tiere. Sie sind ein Nichts. Es ist ein Witz, verstehen Sie, es ist entsetzlich. Sie finden es lustig, Leute anzuhalten und sie nach ihrem Ausweis zu fragen, sie zu verfolgen, Kinder zu jagen und zu schießen. Das scheint alles wie Unterhaltung zu sein, verstehen Sie? Ich habe diesen Diskurs nie gehört, bis ich dabei war. Wenn ich dann später Israelis traf, die gedient haben, sogar hier in den USA, dann war die Art und Weise, wie sie darüber scherzten, was sie im Westjordanland taten, die Art und Weise, wie sie darüber scherzten, Menschen zu töten oder anzuhalten oder sie zu zwingen, sich auszuziehen und nackt zu tanzen, Unterhaltung.

Sie finden das lustig. Sie sehen nicht, dass es hier ein Problem gibt, weil der Rassismus von klein auf so tief verwurzelt ist, dass er fast organisch ist. Und ich glaube nicht, dass das überraschend ist. Ich glaube, wenn man eine rassistische Gesellschaft und ein rassistisches Bildungssystem hat, das so methodisch ist, dann ist das das Ergebnis. Und der Rassismus hört nicht bei den Palästinensern oder Arabern auf; er geht weiter zu den Schwarzen, zu den Farbigen, zu den Juden oder Israelis, die aus anderen Ländern kommen und aus irgendeinem Grund dunkelhäutig sind. Der Rassismus überschreitet all diese Grenzen, und er ist vollständig Teil der Kultur.

Chris Hedges: Es gibt sehr wenig Kritik an den IDF, fast keine in der israelischen Presse, obwohl es im Moment ziemlich viel Kritik an Netanjahu und seinem Missmanagement und seiner Korruption gibt. Sprechen Sie ein wenig über die Vergötterung der IDF im öffentlichen Diskurs und in den Mainstream-Medien und was das für die Geschehnisse in Gaza bedeutet.

Miko Peled: Nun, das Militär steht über dem Gesetz. Es ist über jeden Vorwurf erhaben, außer von Zeit zu Zeit. So gab es nach dem Krieg von 73 eine Untersuchung. Und erst Anfang dieser Woche gab es eine Kabinettssitzung, das Kabinett trifft sich jeden Sonntag. Und der Generalstabschef der Armee war dort und er war, anscheinend, das wurde aus der Sitzung, einer Kabinettssitzung, durchgesickert. Es wurde durchgesickert, dass einige der eher rechtsgerichteten Partner, es ist lustig, rechte Partner zu sagen, weil sie alle diese rechtsgerichteten Verrücktheiten im israelischen Kabinett sind. Aber die eher rechtsgerichteten Siedler im Kabinett griffen die Armee an, griffen den Generalstabschef an, weil er wohl beschloss, eine Untersuchung einzuleiten, weil es eine Katastrophe gab, als die palästinensischen Kämpfer aus dem Gazastreifen kamen und niemand zu Hause war. Sie haben die Hälfte ihres Landes zurückerobert. Sie nahmen zweiundzwanzig israelische Siedlungen und Städte ein.

Sie übernahmen den Armeestützpunkt der Gaza-Brigade, die das Land vor genau diesen Ereignissen schützen sollte. Und es war niemand da, sie haben den Stützpunkt übernommen. Also begann er, denke ich, oder er leitete eine interne Untersuchung innerhalb der Armee ein, und sie kritisieren ihn. Und was man in der israelischen Presse sieht, sind zwei sehr interessante Dinge. Erstens: Ja, da ist etwas furchtbar schief gelaufen, und wir müssen herausfinden, warum, aber wir sollten warten, weil wir das nicht in Kriegszeiten tun sollten. Wir sollten die Armee nicht in Kriegszeiten kritisieren. Wir sollten den Soldaten nicht das Gefühl geben, dass sie sich zurückhalten müssen, denn wenn sie schießen müssen, sollten sie auch schießen dürfen. Außerdem sehen wir, dass sich in der Politik alle gegenseitig auffressen. Ich meine, sie machen sich in der Presse gegenseitig fertig. Natürlich greift jeder, der gegen Netanjahu ist und ihn sehen will, ihn an.

Seine Leute greifen die anderen an, weil sie die Regierung angreifen. Ich meine, es gibt diese völlige, scheinbare Lähmung als Ergebnis dieser internen Kämpfe, die definitiv die Funktionsfähigkeit des Staates als Staat beeinträchtigt. Die Israelis leben nicht im Land, Israel ist nicht mehr der Staat, der er vor dem 7. Oktober war, er war mehrere Wochen lang gelähmt, und jetzt ist er immer noch in vielerlei Hinsicht gelähmt. Es gibt Raketen aus dem Norden, es gibt Raketen aus dem Süden. Zahlreiche israelische Soldaten wurden getötet, Tausende wurden verletzt, und der Krieg nimmt kein Ende. Sie sind nicht in der Lage, die Palästinenser in Gaza, den bewaffneten Widerstand und so weiter zu besiegen.

All das findet also statt, und wenn man die israelische Presse liest, ist es wie eine Kloake, die brodelt und brodelt und brodelt, und jeder greift jeden an. Und die Armee, wie Sie sagten, es stimmt, sie ist meistens über jeden Vorwurf erhaben, aber von Zeit zu Zeit, wie ich sagte, dieses Mal, sind die Siedler sehr wütend, weil, auch ein anderer Grund ist, dass ich schätze, der Stabschef, das Militär beschlossen hat, einige der Bodentruppen zurückzuziehen, verständlicherweise, da sie so hart getroffen werden. Und ich erinnere mich, dass das schon einmal passiert ist, als sich die Armee aus dem Gazastreifen zurückzog, und sie angegriffen wurden, weil sie das Töten gestoppt hatten, weil sie diese Massentötungen von Palästinensern nicht fortsetzten.

Chris Hedges: Nun, es gab wie viele Tote in der Golani-Brigade, glaube ich? 70. Und sie wurden zurückgezogen. Das ist eine sehr elitäre Einheit.

Miko Peled: Ja, es ist sehr interessant, denn viele der Opfer sind hochrangige Offiziere. Es sind Oberst, Oberstleutnant, sehr hochrangige Kommandeure der israelischen Spezialeinheiten, die getötet werden. Und sie werden normalerweise in großen Gruppen getötet, wie Sie sagten, in großen Gruppen, weil sie in einem gepanzerten Mannschaftswagen sind oder zusammen marschieren. Und in Dschenin haben sie erst vor wenigen Tagen ein Militärfahrzeug in die Luft gesprengt und eine Reihe von Soldaten getötet. Ich glaube, die Israelis kratzen sich am Kopf und wissen nicht, was zum Teufel los ist und was sie tun sollen, denn erstens waren sie nicht so geschützt, wie sie dachten.

Und ich bin sicher, Sie wissen das, die israelischen Siedlungen, die Kibbuzim, die Städte im Süden, die an den Gazastreifen grenzen, [inaudible 00:25:59] genießen einen der höchsten Lebensstandards unter Israelis. Es ist ein schöner Lebensstil. Es ist warm, es ist schön. Die Landwirtschaft ist, und ich glaube nicht, dass sie jemals auf die Idee gekommen wären, dass die Palästinenser es wagen würden, aus dem Gazastreifen herauszukommen, um zu kämpfen und so erfolgreich zu sein, wie sie es getan haben. Und dass die Armee, ich meine, die Armee war bankrott. Sie war verschwunden, der Geheimdienstapparat war bankrott, nichts funktionierte. Und es erinnert an das, was 1973 passiert ist, ich meine, es ist viel schlimmer, aber es erinnert daran. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass die Anschläge vom 7. Oktober genau 50 Jahre und einen Tag nach dem Beginn des Oktoberkriegs 1973 stattfanden, als das ganze System zusammenbrach. Das ist es also, was wir im Moment erleben.

Chris Hedges: Wie interpretieren Sie das, was in Gaza passiert, militärisch?

Miko Peled: Nun, die Palästinenser sind eindeutig in der Lage, durchzuhalten und viele Israelis zu töten. Und obwohl die Israelis die Feuerkraft und die Logistik haben, sind die Versorgungsketten offensichtlich kein Problem. Bei den Palästinensern hingegen weiß ich nicht, woher sie ihren Nachschub bekommen. Ich weiß nicht, woher sie Lebensmittel bekommen, um weiterzukämpfen. Sie leisten offensichtlich erbitterten Widerstand. Ich glaube nicht, dass es hier eine militärische Strategie gibt. Ich meine, das ist Rache. Israel wurde gedemütigt, die Armee wurde gedemütigt, und sie mussten es an jemandem auslassen.

Also suchten sie sich die schwächsten Opfer, die sie in die Hände bekommen konnten, und das sind die palästinensischen Zivilisten in Gaza. Und so töteten sie sie zu Zehntausenden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand daran glaubt, dass man die Hamas loswerden kann. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich glaubt, dass das möglich ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft oder tatsächlich glaubt, dass man zu viele Menschen aus dem Gazastreifen herausholen und sie in die Welt und an andere Orte verteilen kann, auch wenn sie das sagen. Aber solange es Israel erlaubt ist, zu töten, und solange die Versorgungskette nicht unterbrochen wird, werden sie weiter töten.

Chris Hedges: Und sie schaffen natürlich auch eine humanitäre Krise. Es sind also nicht nur die Bomben und die Granaten, sondern jetzt auch der Hungertod. Durchfall ist eine Epidemie, die sanitären Anlagen sind kaputt. Ich frage mich, wann diese humanitäre Krise so ausgeprägt ist, dass man wirklich nur noch die Wahl hat, zu gehen oder zu sterben.

Miko Peled: Das ist immer die große Frage für die Palästinenser. Und das Traurige ist, dass die Palästinenser immer wieder in Situationen geraten, in denen sie diese Wahl treffen müssen. Das ist die schlimmste Form der Ungerechtigkeit. Und Sie wissen das, Sie waren in Kriegsgebieten. Ich meine, wir wissen nicht, wie viele Leichen unter den Trümmern begraben sind und was das noch alles anrichten wird. Und es gibt jetzt Hunderttausende, die, wie Sie sagten, an allen möglichen Krankheiten leiden, die aus dieser Umweltkatastrophe resultieren. Und erinnern Sie sich, wann war das? 2016 oder so, 2017, kam die UNO mit einem Bericht heraus, dass der Gazastreifen bis 2020 unbewohnbar sein würde. Ich glaube nicht, dass der Gaza-Streifen jemals bewohnbar gewesen ist. Er ist eine humanitäre Katastrophe, seit er in den frühen fünfziger Jahren, Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre, gegründet wurde. Denn plötzlich wurden all diese Flüchtlinge ohne jegliche Infrastruktur dorthin verfrachtet, und dann begann man, sie zu töten.

Es stellt sich also die Frage, und ich habe neulich mit einigen Leuten gesprochen, ob wir als Amerikaner, als Steuerzahler, nicht wollen, dass die Sechste Flotte, die im Mittelmeer ist, die Sechste Flotte der US-Marine, den Palästinensern hilft? Um sie zu unterstützen? Um eine Flugverbotszone über diesen unschuldigen Menschen, die massakriert werden, einzurichten? Ich meine, ist das als Amerikaner nicht die natürliche, sollte das nicht die natürliche Forderung sein? Der natürliche Wunsch, von unseren Politikern zu verlangen, dass sie sich dafür einsetzen, denn amerikanische Marineschiffe wurden schon früher für humanitäre Zwecke eingesetzt. Warum unterstützen sie nicht die Palästinenser? Warum gewähren sie ihnen keine Hilfe? Warum helfen sie ihnen nicht beim Wiederaufbau? Warum wird dieser Völkermord mit amerikanischen Steuergeldern fortgesetzt, anstatt ihn zu stoppen und den Opfern zu helfen?

Ich denke, das sind Fragen, die sich die Amerikaner stellen müssen, denn es macht absolut keinen Sinn. Es ist absoluter Wahnsinn, dass die Menschen ihrer Regierung erlauben, einen Völkermord zu unterstützen, der nicht einmal im Geheimen stattfindet. Er findet nicht einmal im Verborgenen statt. Er findet zur besten Sendezeit statt. Jeder sieht es. Jeder weiß, was vor sich geht. Und aus irgendeinem seltsamen Grund erlauben die Amerikaner ihrem Militär und ihrer Regierung, diesen Völkermord zu unterstützen. Und es gibt keine Frage, ich meine, es gibt keine Frage, dass es Völkermord ist. Ich meine, die Definition des Verbrechens des Völkermords ist so eindeutig, dass jeder sie nachschlagen und mit dem vergleichen kann, was in Palästina vor sich geht. Das ist für mich wirklich die größte Frage. Warum fordern die Amerikaner nicht, dass die USA die Palästinenser unterstützen?

Chris Hedges: Nun, Meinungsumfragen zufolge wollen die meisten Amerikaner einen Waffenstillstand. Aber der Kongress wird von der Israel-Lobby gekauft und bezahlt. Biden ist einer der größten Empfänger von Hilfe oder Wahlkampffinanzierung durch die Israel-Lobby. Und das gilt für beide Parteien. Ich meine, Chuck Schumer war auf der Kundgebung und sagte: „Kein Waffenstillstand“.

Miko Peled: Was merkwürdig ist. Ich meine, ein Waffenstillstand, ich meine, ich denke, ein Waffenstillstand ist eine sehr kleine Forderung, und ich weiß nicht, warum die Palästinenser, wir fordern immer das absolute Minimum für die Palästinenser. Aber lassen Sie uns über einen Waffenstillstand sprechen. Ich meine, auch israelische Soldaten werden in sehr großer Zahl getötet. Wie kann ein Waffenstillstand plötzlich zu einer anti-israelischen Forderung werden? Aber ich denke, dass es eine sehr kleine Forderung ist. Ich weiß nicht, wie oder woher die Idee kam, einfach einen Waffenstillstand zu fordern, denn das ist wirklich keine ernsthafte Forderung. Der Waffenstillstand wird von Israel ohnehin innerhalb von 24-48 Stunden gebrochen. Ich meine, Sie wissen das, Israel hat in der Vergangenheit immer Waffenstillstände gebrochen. Was wir hier brauchen, sind strenge Sanktionen, eine Flugverbotszone, sofortige Hilfe für die Palästinenser und die Beendigung des Konflikts sowie Garantien für die Sicherheit der Palästinenser, damit sich so etwas nie wiederholen kann.

Das ist es, was wirklich gefordert werden muss. An diesem Punkt, nachdem sie so viel geopfert haben, nachdem sie einen solchen, wie ich glaube, immensen Mut gezeigt haben, verdienen die Palästinenser alles. Wir als Menschen mit Gewissen müssen nicht nur einen Waffenstillstand fordern, sondern auch die Auflösung des Apartheidstaates und ein absolutes Ende des Völkermordes sowie Garantien für die Sicherheit der palästinensischen Kinder. Ich meine, ich habe vorhin mit Issa Amro in Hebron gesprochen. Es ist lächerlich, dass niemand darüber spricht, was im Westjordanland passiert. Freunde von mir, die palästinensische Bürger Israels sind, trauen sich nicht aus dem Haus, trauen sich nicht, SMS zu schreiben. Sie haben Angst, auf die Straße zu gehen. Ihre Sicherheit wird von niemandem garantiert.

Die Sicherheit der Palästinenser ist den Launen eines jeden Israelis überlassen, und das sollte gerade jetzt, nach so schrecklicher Gewalt, das Thema sein. Das muss die Forderung sein, das muss die Bitte sein, wenn wir zu Protesten gehen, wenn wir diese Forderungen stellen, Waffenstillstand, und selbst dazu ist Israel nicht bereit. Und wie Sie sagten, diese [unhörbar 00:33:15] politischen Unterstützer Israels hier in Amerika sind nicht bereit, einen Waffenstillstand zu erwägen. Ich glaube, es ist wirklich ein verrückter Teil der Geschichte, den wir gerade erleben, und ich denke, es ist ein Wendepunkt. Ich glaube, dass der 7. Oktober eine Gelegenheit geschaffen hat, dies endgültig zu beenden, das Leiden der Palästinenser, die Unterdrückung und den Völkermord für immer zu beenden. Und wenn wir das nicht ausnutzen, noch einmal, wir als Menschen mit Gewissen, wenn wir das jetzt nicht ausnutzen und es beenden, dann werden wir das über Generationen hinweg bedauern.

Chris Hedges: Die Netanjahu-Regierung spricht davon, dass dieser Angriff auf Gaza, dieser Völkermord, seit Monaten andauert. Es gibt Schläge, es gab Schläge gegen Führer der Hisbollah. Was beunruhigt Sie? Ich meine, wie könnte das alles furchtbar schief gehen?

Miko Peled: Ich meine, es ist bereits furchtbar schief gelaufen, denn der Tod und die Zerstörung so vieler unschuldiger Leben ist, ich weiß nicht einmal, ob es dafür ein Wort gibt. Es ist mehr als entsetzlich. Ich glaube, Netanjahu verlässt sich auf die Zurückhaltung der Hisbollah und die Zurückhaltung des Irans und natürlich auf die Zurückhaltung der arabischen Regierungen, die alle neutralisiert wurden, entweder durch Zerstörung oder durch Normalisierung. Er verlässt sich also darauf, und er weiß, dass er weiterhin den Libanon bombardieren, Syrien bombardieren und all diese Dinge anstacheln kann, ohne dass es zu einem totalen Krieg kommen wird. Denn obwohl die Hisbollah-Kämpfer, die libanesischen Kämpfer und die Hisbollah und die palästinensischen Kämpfer gezeigt haben, dass sie kämpferisch überlegen sind, verfügen sie nicht über die Nachschubketten, die Kampfflugzeuge und die Panzer. Es werden also immer mehr Zivilisten zu Schaden kommen.

Ich glaube also nicht, dass es zu einem regionalen Krieg kommen wird, beim besten Willen nicht. Netanjahu setzt also darauf, und deshalb lässt er das Ganze zu. Und für ihn ist das eine Win-Win-Situation. Ich meine, es gibt keine Möglichkeit, dass er von irgendjemandem aus seinem Umfeld gestürzt werden kann. Es gibt wirklich keine Opposition. Und solange das so weitergeht, solange sich alle in einer Krise befinden, kann er weiterhin auf dem Stuhl des Premierministers sitzen, der für ihn das A und O ist. Und sehen Sie, die Welt unterstützt ihn, die Welt, als Regierungen der Welt, sollte ich sagen.

Ich gebe Interviews mit afrikanischen Fernsehsendern, indischen Fernsehsendern, Europäern, alle unterstützen Israel. Alle hören sich an, was ich zu sagen habe, und sie halten mich für einen Verrückten, weil ich den Terrorismus unterstütze oder was auch immer sie, wie auch immer sie es formulieren. Aber ich glaube nicht, dass irgendetwas Gutes passiert, ich sehe kein Ende, wenn nicht massiver Druck von Menschen mit Gewissen auf ihre Regierungen ausgeübt wird, um Veränderungen zu erzwingen, um Sanktionen zu erzwingen, um das Ende des Völkermordes und das Ende des Apartheidstaates zu erzwingen.

Chris Hedges: Ich möchte über die Verschiebung innerhalb des Zionismus selbst sprechen, von der Dominanz einer säkularen Führung hin zum Aufstieg eines religiösen Zionismus, wie wir ihn natürlich in der Regierung Netanjahu sehen, was jetzt auch innerhalb der IDF der Fall ist. Könnten Sie etwas zu den Konsequenzen sagen, die sich daraus ergeben?

Miko Peled: Sicher. Ursprünglich, traditionell, historisch gesehen, standen Zionismus und Judentum im Widerspruch zueinander. Und wie Sie wissen, lehnen ultraorthodoxe Juden den Zionismus und Israel im Großen und Ganzen bis heute ab. Aber nach 1967 wurde die zionistische religiöse Bewegung neu gegründet. Und das sind die Siedler, die ins Westjordanland gingen und die neuen Pioniere wurden. Sie stellen heute einen großen Teil der Offiziere und derjenigen, die in die Spezialeinheiten eingetreten sind, usw. Und in der Vergangenheit war es in der Armee die inoffizielle Politik, dass diese Leute nicht befördert werden sollten. Der derzeitige Generalstabschef kommt aus dieser Welt, was eine große Veränderung darstellt. Und es gibt mehrere Generäle und natürlich Kommandeure, hochrangige Kommandeure und so weiter, die aus dieser Welt kommen. Und der Grund dafür, dass es die inoffizielle Politik war, dass diese Leute nicht befördert werden sollten, war, dass es eine unglaublich giftige Kombination ist, diese messianische Form des Judentums, die wirklich eine Abweichung ist.

Es ist überhaupt kein Judentum mit diesem nationalistischen Fanatismus. Diese Kombination ist giftig, und sehen Sie, was sie hervorgebracht hat. Sie hat einige der schlimmsten Rassisten, einige der gewalttätigsten Schläger hervorgebracht, die wir je gesehen haben, sicherlich in der kurzen Geschichte des Staates Israel, obwohl ich nicht weiß, ob sie weniger gewalttätig sind als die Generation der Zionisten meines Vaters, die säkular sind. Aber das war in der Vergangenheit ein großes Problem, aber jetzt sind sie überall, und natürlich, schauen Sie sich die derzeitige Regierung an. Sie haben das Finanzministerium inne, sie haben das Ministerium für nationale Sicherheit inne, und natürlich sind sie im Militär überall präsent. Und sie haben viele Unterkabinette inne und leiten Ausschüsse in der Knesset und so weiter. Und sie haben ihre Arbeit getan. Ich meine, sie haben sehr hart gearbeitet, um dorthin zu gelangen, wo sie heute sind, nämlich dort, wo sie das Sagen haben. Und sie sind wirklich die Garantie dafür, dass Netanjahu an der Macht bleibt.

Sie sind seine Unterstützergruppe. Deshalb hätten, wie Anfang des Jahres, Hunderttausende Israelis auf den Straßen protestieren können, ohne dass es ihm etwas ausgemacht hätte, denn er hat seinen Block in der Knesset, der ihn nie verlassen wird, solange er ihnen erlaubt, ihr Spiel zu spielen. Und das ist es, was hier passiert. Was also die Gewalt und die tatsächlichen Fakten vor Ort angeht, glaube ich nicht, dass diese Leute wieder schlimmer sind als die Generation meiner Eltern, die damals junge Zionisten und Eiferer waren, die 1948 die Nakba begingen und das Land in den ersten Jahrzehnten regierten und den Apartheidstaat betrieben. Aber es ist definitiv eine neue Form des Fanatismus, da er sowohl religiös als auch faschistisch ist. Er ist also sehr giftig. Und ich glaube, sie haben mehr Mut, Zivilisten zu töten, als wir je zuvor gesehen haben, sogar bei Israelis. Ich meine, das ist neu, das ist, diese Zahlen sind einfach jenseits, diese Zahlen sind unfassbar, sogar für Israel.

Chris Hedges: Ich frage mich, ob dieser religiöse Zionismus seine tiefgreifendsten Auswirkungen innerhalb Israels hat, wenn es darum geht, Dissidenten, bürgerliche Freiheiten und dergleichen zu unterbinden.

Miko Peled: Nun, die Israelis lieben sie. Israelis lieben diese Leute, weil sie religiös sind, aber sie kleiden sich wie wir. Sie sehen nicht aus wie die alten Juden mit den langen Bärten und allem. Sie sind irgendwie cool. Sie tragen Jeans. Und der Grund, warum ich das sage, ist, dass eines ihrer Ziele darin besteht, die Al-Aqsa zu übernehmen und einen jüdischen Tempel zu bauen. Sie zerstören Al-Aqsa, und deshalb machen sie diese Touren. Und Sie wissen vielleicht, dass es in der Altstadt von Jerusalem einen bestimmten Weg gibt, der von der Westmauer hinauf zur Al-Aqsa führt und für Nicht-Muslime zugänglich ist. Zu verschiedenen Zeiten am Tag werden Führungen angeboten, und ich habe an einigen dieser Touren teilgenommen, nur um zu sehen, worum es geht, was diese Leute tun, wissen Sie?

Im Grunde sind das Gebetsführungen. Und sie haben Hunderttausende von Israelis auf diese Touren mitgenommen. Und das sind Israelis, die überhaupt nicht religiös sind. Es sind säkulare Menschen. Ich meine, ich sehe die Leute, die an diesen Touren teilnehmen, und man geht auf diese Brücke, nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, worum es geht. Man geht auf diese Brücke und wartet, bis die Führung beginnt, weil man in einer Gruppe gehen muss. Und da steht ein riesiges Modell des neuen Tempels, des jüdischen Tempels, der dort gebaut werden soll. Und dann gibt es eine große Gruppe bewaffneter Polizisten.

Es sind keine Soldaten, sondern Polizisten, aber sie sind komplett militarisiert und begleiten die Tour. Und natürlich sind muslimische Palästinenser nicht erlaubt, sie begleiten den Rundgang. Und sie halten an und beten, und sie halten an und beten, und sie halten an und beten an verschiedenen Stellen, das Ganze dauert vielleicht eine Stunde. Aber das Interessante ist, dass die Leute, die an diesen Touren teilnehmen, säkulare Israelis sind. Und während ich das tat, erinnerte ich mich daran, dass wir schon als Kinder, die völlig säkular aufwuchsen, Lieder über den Tag sangen, an dem wir einen Tempel bauen.

Warum haben wir Lieder über den Bau eines Tempels gesungen? Weil ich glaube, dass es über unsere religiöse Bedeutung hinausging und zu einer nationalen Bedeutung wurde. Und es steht für mich außer Frage, dass Netanjahu, wenn es sich um säkulare Israelis handelt, diese Idee der Zerstörung der Al-Aqsa und des Baus eines jüdischen Tempels dort gerne sehen würde. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir zurück sind, dass König David zurück ist. Und die Verbindung, auch wenn sie nichts mit der Geschichte zu tun hat und nicht der Wahrheit entspricht, die Verbindung, dass wir Nachkommen von König David sind, ist etwas, das Israelis wirklich lieben. Darum geht es wirklich, also um die Beziehung zwischen den Siedlern, den so genannten Siedlern, wie sie im israelischen Jargon genannt werden. Die Beziehung zwischen den Siedlern und den normalen säkularen Israelis ist interessant, denn einerseits wird auf sie herabgesehen, weil sie religiös sind, aber andererseits sind sie auch irgendwie cool religiös. Es gibt also eine Affinität.

Chris Hedges: Großartig. Das war Miko Peled, Autor von The General’s Son: Journey of an Israeli in Palestine und Injustice: Die Geschichte der Holy Land Foundation Five. Ich möchte dem Real News Network und seinem Produktionsteam, Cameron Granandino, Adam Coley, David Hebden und Kayla Rivera, danken. Sie können mich finden unter: chrishedges.substack.com.

Übersetzt mit Deepl.com



