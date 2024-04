Deutschland und die bösen Wölfe Roberto De Lapuente

Deutschland und die bösen Wölfe Deutschland ist von Feinden umzingelt und in ständiger Gefahr. Dieses Denkmuster ist die Amerikanisierung der eigenen Weltstellung.

Deutschland ist von Feinden umzingelt und in ständiger Gefahr. Dieses Denkmuster stellt die Amerikanisierung der eigenen Weltstellung zur Schau.

Die Polizei verhaftete letzte Woche zwei Deutsch-Russen, die Agenten Russlands sein sollen. Einige Tage später wurde man dreier Personen habhaft, denen man Spionage für China zum Vorwurf machte. Die deutschen Behörden: Sie haben offenbar alles im Griff, wehren Angriff um Angriff ab. Und derer gibt es momentan vermeintlich viele. Die Ergreifung der Agenten passt in ein allgemeines Klima, das die Republik erfasst hat. Nämlich jenes, dass Deutschland inmitten einer feindlichen Umwelt um sein Überleben kämpft. Die Bundesrepublik lebt gefährlich – den Bürgern vermittelt man äußerste Vorsicht.

Dazu gesellt sich freilich die Gefahr von Innen. Rentner, die den Gesundheitsminister entführen wollten. Und Rentner, die gleich den gesamten Staat im Handstreich einnehmen wollten. Dazu Menschen, die protestieren: Für Gaza oder gegen die Eskalation des Krieges. Querdenker und Schwurbler, Pazifisten und andere Gefährder. Das Land scheint kurz vor dem Exitus zu stehen; denn zu mannigfaltig sind die Schadeinwirkungen.

Deutschsprachig in Europa

Bis kürzlich galt für das Deutschland umgebende Ausland noch, dass es uns Exportweltmeistern aus Leidenschaft unterlegen ist. Man spreche wieder Deutsch in Europa, las man vor etwas mehr als einer Dekade. Als habe der Kontinent früher geschlossen der deutschen Zunge gefrönt. Brüssel exekutierte deutsche Interessen in Griechenland und anderen Krisenländern. Wenn die allesamt lernten, ihr Land betriebswirtschaftlich auszustaffieren, ganz so, wie es die Bundesrepublik mit den Agenda 2010 getan hat, hieß es damals, dann wäre die Europäische Union nicht nur zu retten, sondern würde zu einem Paradies hienieden. Die deutsche Überheblichkeit formierte sicher in der Troika und bei Meetings mit französischen Delegationen, wie hier nicht genannte Insider Jahre später erzählten. Frankreich sah man als rückständig an, weil dort Gewerkschaften noch etwas mächtiger auftraten als in Deutschland. weiterlesen bei overton-magazin.de

