Germany smears journalist for challenging Baerbock’s 7 Oct. rape video lie Foreign minister Annalena Baerbock claims she saw footage UN and Israeli sources say does not exist.

Deutschland verleumdet Journalisten, der Baerbocks Vergewaltigungsvideo-Lüge vom 7. Oktober in Frage stellt

Von Ali Abunimah

Power Suits

4. Juni 2024

Die deutsche Regierung verleumdet öffentlich eine Journalistin, die die dreiste Lüge von Außenministerin Annalena Baerbock in Frage gestellt hat, sie habe persönlich ein Video gesehen, in dem ein Mitglied der Hamas am 7. Oktober 2023 eine israelische Frau vergewaltigt.

In einer Rede in Berlin am 26. Mai behauptete Baerbock, dass ihr bei ihrem Besuch in Israel kurz nach dem 7. Oktober „der Film gezeigt wurde, der nicht von mir oder der israelischen Regierung aufgenommen wurde, sondern von Hamas-Kämpfern mit ihren, wie nennt man sie, GoPro-Kameras an ihren Helmen“.

„Und wissen Sie, was ich da gesehen habe? Es war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann“, so der Außenminister. „Ich habe es mir angeschaut, weil ich es wissen wollte, weil ich wissen wollte, was dort passiert ist. Und zu sehen, wie eine Frau vor laufender Kamera vergewaltigt wird.“

Wie The Electronic Intifada letzte Woche berichtete, gibt es jedoch kein solches Video, was von israelischen Regierungsquellen und einem UN-Team bestätigt wurde, das Tausende von Fotos und Dutzende von Stunden Videomaterial geprüft hat, das von der israelischen Regierung zur Verfügung gestellt oder aus offenen Quellen beschafft wurde.

Das UN-Team unter der Leitung von Pramila Patten, der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten, kam in seinem im März veröffentlichten Bericht zu dem Schluss, dass „bei der gerichtsmedizinischen Bewertung der verfügbaren Fotos und Videos keine greifbaren Hinweise auf eine Vergewaltigung festgestellt werden konnten“.

Im darauffolgenden Monat berichtete die israelische Zeitung Haaretz: „Aus Anfragen von Haaretz an drei Stellen des Verteidigungsapparats geht hervor, dass das von der Polizei und den Geheimdiensten gesammelte Material, einschließlich der Aufnahmen von Körperkameras der Terroristen, keine visuelle Dokumentation von Vergewaltigungshandlungen selbst enthält.“

Wegen ihrer Lüge angefochten

Der Journalist Florian Warweg von der unabhängigen Zeitschrift NachDenk Seiten konfrontierte deutsche Regierungssprecher auf einer offiziellen Pressekonferenz am 29. Mai in Berlin.

Baerbocks Lüge vom 26. Mai und der Austausch zwischen Warweg und Regierungsvertretern auf der Pressekonferenz sind in dem Video oben in diesem Artikel mit englischen Untertiteln zu sehen, das von The Electronic Intifada hinzugefügt wurde.

Warweg fragte, ob Baerbock zu der Behauptung stehe, sie habe persönlich ein Video von einer laufenden Vergewaltigung gesehen, da sowohl die israelische Regierung als auch das UN-Team „nach umfangreichen Untersuchungen zu dem Schluss kamen, dass sie keine Video- oder Fotobeweise hatten, die zumindest visuell beweisen würden, dass Frauen von Hamas-Kämpfern vergewaltigt worden waren“.

Als Warweg die entsprechenden Zitate aus dem UN-Bericht vorlas, in denen bestätigt wird, dass ein solches Video nicht existiert, versuchte die Leiterin der Pressekonferenz, Corinna Buschow, ihn sofort zum Schweigen zu bringen.

Christian Wagner, der offizielle Sprecher des Außenministeriums, behauptete daraufhin: „Herr Warweg, die Aussagen und Berichte, auf die Sie sich beziehen, sind mir nicht bekannt.“

Warweg entgegnete: „Ja, weil ich sie nicht zitieren darf“.

Ausweichmanöver und Verleumdungen

Daraufhin griff Wagner den Journalisten an und beschuldigte ihn fälschlicherweise, zu leugnen, dass es am 7. Oktober überhaupt sexuelle Gewalt gegeben habe.

Wie die umfangreiche investigative Berichterstattung von The Electronic Intifada gezeigt hat, gibt es in der Tat keine glaubwürdigen Beweise für eine einzige Vergewaltigung am 7. Oktober – keine identifizierten Opfer, keine glaubwürdigen Augenzeugen und keine forensischen Beweise – geschweige denn irgendwelche Beweise für die Kampagne systematischer sexueller Gewalt, die Israel angeblich von der Hamas inszeniert hat.

Darüber hinaus wurden die reißerischsten Vergewaltigungsvorwürfe vom 7. Oktober, die in den weltweiten Medien kursierten, entlarvt und zurückgezogen.

Aber das ist nebensächlich; Warwegs Fragen richteten sich nur auf Baerbocks Behauptung, sie habe ein Video von einer Vergewaltigung gesehen, ein Video, das kein anderer führender Vertreter eines westlichen Pro-Israel-Landes gesehen haben will.

„Grundsätzlich glaube ich, dass es wirklich keinen Zweifel daran gibt, dass es während des Hamas-Angriffs am 7. Oktober zu sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung gekommen ist“, antwortete Wagner aus dem Außenministerium. „Ich finde es wirklich verachtenswert, dies hier zu leugnen.“

Der Journalist blieb hartnäckig und fragte, ob die Regierung das Datum und den Ort nennen und andere Regierungsvertreter identifizieren könne, die mit Baerbock zusammen waren, als sie angeblich das Video sah.

Wagner aus dem Außenministerium antwortete lediglich, dass „die Aussagen des Ministers für sich selbst sprechen“ und diffamierte und verleumdete Warweg erneut.

„Herr Warweg, Sie haben zwei Quellen zitiert“, sagte Wagner. „Zu behaupten, das sei die Wahrheit, ist, offen gesagt, kein guter Journalismus.“

Der deutsche Regierungssprecher scheint zu sagen, dass weder die UN noch die israelische Regierung als glaubwürdige Quellen angesehen werden können, wenn sie kategorisch erklären, dass sie keine Videos von einer Vergewaltigung am 7. Oktober gefunden haben.

Dies zeigt, dass der Eifer der deutschen Regierung, den israelischen Völkermord in Gaza zu unterstützen, keine Grenzen kennt.

Welche Lehren aus der Geschichte?

Die Leichtigkeit, mit der deutsche Beamte entlarvte Gräuelpropaganda verbreiten, um einen Vernichtungsfeldzug voranzutreiben, ist ein weiterer schockierender Beweis für das völlige Versagen der so genannten Erinnerungskultur des Landes, die angeblich sicherstellen soll, dass die heutigen deutschen Regierungen die Gräueltaten ihrer Vorgänger, der Hitler-Regierung in den 1930er und 1940er Jahren, nicht wiederholen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der Hitler-Regierung, die Juden zu entmenschlichen, um ihre Vernichtung in den Todeslagern der deutschen Regierung vorzubereiten, war der umfassende Einsatz von Gräuelpropaganda, die sie als untermenschliche Monster darstellte.

Das ist auch der Zweck von Israels Massenvergewaltigungslügen.

Baerbock und ihre Schergen haben aus dieser schrecklichen Vergangenheit keine Lehren gezogen, sondern nehmen sie sich zum Vorbild.

Obwohl Baerbock die nominell linke und progressive Grüne Partei vertritt, spricht sie oft liebevoll von ihrem Großvater Waldemar Baerbock, einem glühenden Nazi, der gegen die sowjetischen Streitkräfte kämpfte, die schließlich die Hitler-Regierung und ihre Herrschaft des Völkermords und Terrors beendeten.

Nachdem das Ausmaß von Opa Waldemars fanatischer Hingabe an den Hitlerismus Anfang des Jahres bekannt wurde, behauptete Baerbock unglaubwürdig, sie habe keine Ahnung gehabt.

Ob das nun stimmt oder nicht – schließlich ist Baerbock eine ausgewiesene Lügnerin -, es besteht kein Zweifel, dass sie die Propagandamethoden der damaligen Zeit übernommen hat: Lügen, um Hass und Völkermord zu schüren.

Persönliche Verantwortung

Tatsächlich erklärte Baerbock im Dezember 2022, dass auch Beamte der unteren Ebene Verantwortung für die Verbrechen der Hitler-Regierung trugen.

„Beamte des Auswärtigen Amtes, die sich in den Dienst der Verbrechen und des Völkermordes des NS-Regimes stellten, tragen auch die Verantwortung für ihr Leid. Sie wurden damit zu willigen Komplizen des Unrechts“, sagte Baerbock.

Sie betonte: „Wer eine verantwortungsvolle Position im öffentlichen Dienst innehat, muss zuallererst der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit verpflichtet sein und nicht der Macht.“

Die Anstiftung zum Völkermord ist nach der Völkermordkonvention von 1948, die auch Deutschland unterzeichnet hat, ein Verbrechen.

Baerbock und alle Regierungsmitglieder, die sie bei der Verbreitung solcher Lügen unterstützen, wie zum Beispiel ihr Sprecher Christian Wagner, sollten daher strafrechtlich verfolgt und persönlich zur Rechenschaft gezogen werden.

Vor Warwegs Aufforderung an die deutsche Regierung haben wir Baerbocks Lügen im Livestream der Elektronischen Intifada diskutiert. Sie können sich diesen Beitrag hier ansehen:

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …