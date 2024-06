Mask Off Maersk: Demand logistics giant Maersk cut ties with genocide A new international campaign aims to end Maersk’s pervasive role in the transportation and supply of weapons used by Israel in its genocide against the Palestinian people in Gaza.

Eine neue internationale Kampagne zielt darauf ab, die allgegenwärtige Rolle von Maersk beim Transport und der Lieferung von Waffen zu beenden, die Israel bei seinem Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza einsetzt.

Maske von Maersk: Fordern Sie den Logistikriesen Maersk auf, seine Verbindungen zum Völkermord zu kappen



Von der Palästinensischen Jugendbewegung

4. Juni 2024

Anmerkung der Redaktion: Die Palästinensische Jugendbewegung veröffentlichte die folgende Erklärung am 3. Juni 2024. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie maskoffmaersk.com.

Heute kündigte die Palästinensische Jugendbewegung (PYM) die neue transnationale Waffenembargo-Kampagne „Mask Off Maersk“ an, die sich gegen Maersk, das weltweit größte integrierte Logistik- und Schifffahrtsunternehmen, richtet. Ziel der Organisatoren ist es, die Rolle von Maersk beim Transport und der Lieferung von Waffen und Waffenkomponenten zu beenden, die Israel bei seinem Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza einsetzt.

Seit Oktober hat der dänische Schifffahrts- und Logistikriese Waffenkomponenten im Wert von über 300 Millionen Dollar aus der ganzen Welt, einschließlich Europa, an US-Waffenhersteller geliefert. Dies entspricht einem Viertel der bekannten US-Lieferungen an Northrup Gruman, Woodward, RTX/Raytheon und Lockheed Martin seit Beginn des aktuellen Völkermords in Gaza. Da 68% der Waffenverkäufe an Israel aus den USA kommen, ist Maersk ein wesentlicher Bestandteil des globalen Waffenflusses, der die aktuellen Bombardierungen und Bodenoperationen der israelischen Besatzungstruppen in Gaza unterstützt.

Obwohl 68 % der Waffenverkäufe an Israel aus den USA kommen, wissen wir, dass die britische Regierung mitschuldig ist, da sie seit 2015 Waffen im Wert von über 448 Millionen Pfund an Israel lizenziert hat. Außerdem wissen wir, dass wichtige Komponenten des F-35-Kampfjets, der derzeit zum Massaker an den Palästinensern in Gaza eingesetzt wird, hier in Großbritannien hergestellt werden“, sagte Nadya Tannous von PYM. Sie fügte hinzu, dass „Maersk Waffen und Waffenkomponenten verschifft, was bedeutet, dass Maersk aktiv den Fluss von Waffen nach Israel erleichtert. Maersk garantiert somit die kontinuierliche Versorgung, die für die Zerstörung des Gazastreifens notwendig ist“.

In der Ankündigung der Kampagne auf der People’s Conference for Palestine in Detroit, Michigan, wies PYM auf die Verfügung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) hin, die einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert und die Frage aufwirft, ob Maersk für die Missachtung der Verfügung eines Gerichts haftet, das für Dänemark, das Land, in dem Maersk seinen Hauptsitz hat, verbindlich ist. Der vom Gericht erzielte rechtliche Konsens sowie die Verfügung selbst sind für alle IGH-Mitglieder, einschließlich Kopenhagen, verbindlich: Indem Maersk die Entscheidung des IGH durch seine Waffenlieferungen an Israel weiterhin umgeht, macht es sich nach internationalem Recht der Beihilfe zu einer Besatzungsmacht schuldig, die nachweislich aktiv an der wahllosen Tötung einer belagerten Zivilbevölkerung beteiligt ist.

Waffenhersteller lagern die Produktion von Waffenkomponenten wie Tragflächen für Kampfjets, Munition und Motoren aus. Diese Komponenten werden dann in einen Schiffscontainer verladen und zu Waffenproduktionsstätten gebracht, wo sie zusammengebaut und dann nach Israel verschifft werden, um den Völkermord an den Palästinensern durchzuführen. Logistikunternehmen spielen eine unsichtbare, aber heimtückische und zentrale Rolle bei der Herstellung der Waffen, die Israel zum Töten der Palästinenser einsetzt, und profitieren davon. Die Maske ist gefallen. Die Menschen müssen zeigen, was die Unterstützung von Völkermord wirklich kostet“, so Tannous.

Die internationale Kampagne wird Gewerkschaften, Studentenbewegungen, kommunale Organisationen, juristische Organisationen und andere pro-palästinensische und fortschrittliche Organisationen zusammenbringen, um Druck auf Maersk auszuüben, damit es seine Komplizenschaft in der Lieferkette für Waffen an Israel beendet, die nur einen kleinen Teil seines gesamten Geschäftsportfolios ausmachen. Die Kampagne wird eine mehrstufige Strategie gegen Maersk verfolgen, die u.a. die Veräußerung von Renten und Stiftungen, Arbeitskampfmaßnahmen, Mahnwachen und direkte Aktionen, juristische Kampagnen und die Aufkündigung bestehender Kooperationen mit Städten und Universitäten umfasst.

Das PYM lädt Organisationen ein, die Kampagne Mask Off Maersk zu unterstützen, und Einzelpersonen, die Petition zur Unterstützung der Forderungen der Kampagne zu unterzeichnen:

Beendigung des Transports von Waffen und Waffenkomponenten.

Beendigung aller Verträge, die den Völkermord am palästinensischen Volk fördern.

Die Umsetzung eines Waffenembargos, um den Völkermord zu beenden.

Erfahren Sie mehr unter https://www.maskoffmaersk.com/. Aktuelle Informationen erhalten Sie über den Mask Off Maersk Telegram-Kanal und online unter @palestinianyouthmovement.

