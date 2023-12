https://www.middleeastmonitor.com/20231209-germanys-muslims-fear-rise-in-islamophobia-amidst-war-in-gaza/



In Solidarität mit den Palästinensern versammeln sich Menschen mit palästinensischen Fahnen und Bannern auf dem Oranienburger Platz, um im Rahmen einer pro-palästinensischen Demonstration am 02. Dezember 2023 in Berlin, Deutschland, zum Schlesischen Tor und zur Puschkinallee zu marschieren [Halil Sağırkaya – Anadolu Agency]

Deutschlands Muslime fürchten einen Anstieg der Islamophobie inmitten des Gaza-Krieges

von Allia Bukhari

9. Dezember 2023

Als die Hamas am 7. Oktober 1.200 Israelis im größten Angriff auf die jüdische Gemeinschaft seit dem Holocaust massakrierte, zeigte Deutschland seine uneingeschränkte Solidarität mit dem Staat Israel und unterstützte dessen „unveräußerliches“ Recht auf Selbstverteidigung. Es verurteilte zu Recht den Verlust von Menschenleben und die Gefangennahme von Geiseln und forderte deren sofortige sichere Rückkehr. Das Brandenburger Tor in Berlin wurde in den Farben der israelischen Flagge beleuchtet, und am nächsten Tag fand in der Hauptstadt eine Kundgebung statt, an der mehrere Regierungsvertreter teilnahmen, um sich mit dem jüdischen Staat zu solidarisieren und den Antisemitismus unmissverständlich zu verurteilen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, sein Land stehe „nur“ an der Seite Israels und verwies auf die besonderen Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufgrund der deutschen Vergangenheit – eine Haltung, die er während seiner Reise nach Tel Aviv und bei mehreren Gelegenheiten bekräftigte, selbst nachdem mehr als 21.000 Palästinenser, darunter mehr als 8.000 Kinder, getötet worden sind. Nach dem Ende der vorübergehenden Waffenruhe ist die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen laut der in Genf ansässigen Non-Profit-Organisation Euro-Mediterranean Human Rights Monitor im Vergleich zur Zeit vor der humanitären Pause um 40 Prozent gestiegen.

Die unerschütterliche Unterstützung Israels in Deutschland führte auch dazu, dass die Behörden seit Beginn der jüngsten Zuspitzung des Konflikts in mehreren deutschen Städten hart gegen friedliche palästinensische Stimmen vorgingen. Polizeibeamte nahmen mehrere Personen fest – darunter auch jüdische Verbündete Palästinas -, verhängten ein Demonstrationsverbot, sagten Künstlern ab und beschlagnahmten Transparente – fast wie in einem autoritären Staat. Demonstranten, die sich gegen die israelische Besatzung, den Tod von Zivilisten infolge der Belagerung und die miserablen humanitären Bedingungen im Gazastreifen aussprachen, wurden als Pro-Terroristen und Pro-Hamas-Sympathisanten betrachtet. Mit Ausnahme von Samidoun, das die Anschläge vom 7. Oktober feierte und von der deutschen Regierung zu Recht verboten wurde, verlief der palästinensische Aktivismus in Deutschland, der sich aus Linken, Queers, Feministinnen und Juden zusammensetzt, weitgehend friedlich.

Während die Einschüchterung durch den Staat und insbesondere die deutsche Polizei die pro-palästinensischen Kundgebungen zur Unterstützung eines Waffenstillstands nicht abschreckte – jede Woche finden Demonstrationen mit Hunderten und Tausenden von Teilnehmern statt -, dauerte es nicht lange, bis die antipalästinensische Stimmung in Deutschland einen migrantenfeindlichen, antiarabischen und antimuslimischen Ton anschlug, und das zu einer Zeit, in der die Islamophobie in dem europäischen Land bereits stark anstieg. Eine im Juni von der Expertengruppe „Antimuslimische Stimmung in Deutschland“ durchgeführte Studie ergab, dass in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung eine feindselige Einstellung gegenüber Muslimen zu finden ist, wobei Muslime als „Andere“ angesehen und mit „Gewalt und Terror“ in Verbindung gebracht werden.

Der Hamas-Israel-Krieg hat Risse im sozialen und demokratischen Gefüge Deutschlands offenbart, wo Rassismus immer noch weit verbreitet ist und antimuslimische Stereotypen weit verbreitet sind. Die deutsche Presse, darunter Publikationen wie Bild und Die Zeit, spielte eine unzureichende Rolle, indem sie mit schädlichen Stereotypen über die Muslime in Deutschland hausieren ging, sie als Bedrohung für die Demokratie und die Werte des Landes bezeichnete und sie mit Hass und Antisemitismus in Verbindung brachte. In einem von Die Zeit veröffentlichten Artikel wurde sogar in Frage gestellt, ob muslimische Einwanderer jemals „zivilisiert“ werden könnten, während führende Politiker, darunter Scholz, ihre Abschiebung forderten, da seiner Meinung nach „zu viele kommen“.

Andere deutsche Politiker, wie der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union, Friedrich Merz, äußerten sich ähnlich: „Deutschland kann nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben genug antisemitische junge Männer im Land“, als ob Antisemitismus ein importiertes Problem sei und nicht ein Problem, das Deutschland mit der extremen Rechten und weißen Rassisten im eigenen Land habe. Rund 84 Prozent der antisemitischen Straftaten werden nach Angaben der Bundespolizei von Rechtsextremisten begangen. Die Alternative für Deutschland (AfD), eine rechtsextreme politische Kraft, führt regelmäßig unkontrolliert hasserfüllte, rassistische und antisemitische Aufmärsche durch und erfreut sich auf lokaler Ebene eines sprunghaften Anstiegs ihrer Anhängerschaft, so dass sie nach den jüngsten Landtagswahlen die zweitgrößte Partei geworden ist. Die deutsche Polizei und Politiker stehen den pro-palästinensischen Aufmärschen skeptisch gegenüber, weil sie antisemitische Äußerungen befürchten. Es ist jedoch angebracht zu erwähnen, dass diese berechtigte Sorge vor Antisemitismus meist nur dann geäußert wird, wenn es um Pro-Palästina-Proteste oder Versammlungen arabischer Einwanderer und brauner Muslime geht, nicht aber, wenn die Bedrohung von einheimischen supremistischen Tätern ausgeht. Besorgniserregend ist, dass antisemitische Vorfälle mit dem anhaltenden Krieg in Gaza in die Höhe geschossen sind. Dennoch ist es beunruhigend zu sehen, wie Deutschland dieses ernste Problem als Waffe einsetzt, indem es die Schuld auf Migranten und arabische Muslime schiebt und die Flammen des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit anfacht.

Eine in Berlin lebende Muslimin, die enttäuscht ist von der kalten Schulter, die Muslimen in Deutschland in Zeiten wie dem Israel-Palästina-Konflikt gezeigt wird, teilte mir mit, dass es beängstigend ist, sich vorzustellen, was die kommenden Zeiten für ihre Familie und ihre Kinder, die arabischer Abstammung sind und muslimische Namen haben, bringen werden. Eine andere Zuwanderin mit muslimischem Hintergrund äußerte sich ähnlich und gab an, dass sie sich durch den Hass und die Aufrechterhaltung von Stereotypen in den sozialen Medien und den deutschen Medien zunehmend unwillkommen fühlt.

Einst für seine offene Aufnahme von Flüchtlingen und seine Toleranz geschätzt, stellen viele mit Befremden fest, dass Deutschland die Vergangenheit vielleicht noch nicht ganz überwunden hat und noch viel zu tun hat, um Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus zu bekämpfen. Durch die Stereotypisierung von Einwanderern, Palästinensern und Arabern ermutigt Deutschland die AfD und die extreme Rechte weiter. Die Medien leisten einen schlechten Dienst, indem sie Spaltungen verursachen und mit Stereotypen hausieren gehen, und die deutschen Politiker haben es versäumt, sich für die 5,5 Millionen Muslime einzusetzen.

