Zionist Suppression in Congress It isn’t enough for U.S. legislators that Palestinians are suffering genocidal violence, writes Corinna Barnard. Last week lawmakers went after the freedom to protest in support of Palestinians as well. By Corinna Barnard Special to Consortium News The U.S. is currently in the chokehold of



Es reicht den US-Gesetzgebern nicht, dass die Palästinenser unter völkermörderischer Gewalt leiden, schreibt Corinna Barnard. Letzte Woche griffen die Gesetzgeber auch noch nach der Freiheit, zur Unterstützung der Palästinenser zu protestieren.

Zionistische Unterdrückung im Kongress

Von Corinna Barnard

Speziell für Consortium News

10. Dezember 2023

Die USA befinden sich derzeit im Würgegriff eines ungeheuerlichen Versuchs, die Nation auf die Angst vor einem völlig hypothetischen Völkermord zu fixieren, während ein echter Völkermord bereits stattfindet.

Letzte Woche befragte ein Ausschuss des Repräsentantenhauses, der an die McCarthy-Tage des berüchtigten House Un-American Activities Committee erinnert, drei Universitätspräsidenten zu ihrer Duldung von Begriffen wie „Intifada“, den die New York Times in ihrer Berichterstattung als „ein arabisches Wort, das Aufstand bedeutet und von vielen Juden als Aufruf zur Gewalt gegen sie verstanden wird“, beschrieb.

Der Schlüsselsatz in diesem Satz ist „den viele Juden hören“, ein Zugeständnis daran, dass die Anhörung eine Konfrontation über Terminologie und Sichtweise war. In diesem zionistischen Schlagabtausch machten die Abgeordneten – wobei sich die New Yorker Abgeordnete Elise Stefanik besonders heftig zeigte – deutlich, welcher Standpunkt sich in ihrem Haus politisch durchsetzen könnte.

Während sie sich gegen Forderungen wehrten, den politischen Aufschrei ihrer Studenten während der Anhörung zu bestrafen, lenkten zwei Universitätsleiter unter dem wachsenden politischen Druck danach ein.

Sie gaben der verzerrten Vorstellung nach, dass die fragliche Rede zum „Völkermord an den Juden“ aufgerufen habe, wie die New York Times in einem Artikel darlegte, der keinerlei Beispiele für offenkundig völkermörderische Formulierungen enthielt.

Das Treffen schuf ein Loch für den Grundsatz der Redefreiheit, in dem Worte, die für den palästinensischen Widerstand verwendet wurden, in eine böse Absicht gegenüber Juden verdreht wurden, und das genau zu dem Zeitpunkt, an dem das israelische Militär einen Völkermord begeht.

Dies war mehr als ein Nebenschauplatz der Semantik. Es war eine Lektion darüber, wer den Kongress leitet und wessen Rede frei ist und wessen nicht.

Am Samstag hatten die Zionisten einen Sieg errungen mit der Nachricht, dass sowohl die Präsidentin der Universität von Pennsylvania, Elizabeth Magill, als auch ihr Vorstandsvorsitzender, Scott L. Bok, ihre Ämter unter dem, wie die New York Times es nannte, „intensiven Druck von Spendern, Politikern und Ehemaligen“ verlassen. Magill wird der Universität als Fakultätsmitglied der juristischen Fakultät erhalten bleiben.

Die Nachricht vom Sieg ließ Stafanik hungrig nach weiteren Köpfen, die rollen sollten. „Einer erledigt. Zwei fehlen noch“, schrieb sie unersättlich auf Twitter/X.

Die Palästinenser mögen unter rücksichtsloser Gewalt leiden, aber für die US-Gesetzgeber ist das nicht genug. Sie müssen auch die Unterstützer Palästinas ins Visier nehmen und versuchen, ihre Macht, frei zu sprechen, zu schreien und Plakate zu schwenken, auszulöschen. Diese Art der Unterdrückung ist vielen bekannt, die in den großen US-Nachrichtenmedien gearbeitet haben.

Verleumdung legitimer Kritik

In der vergangenen Woche verabschiedete der US-Kongress – zu einem Zeitpunkt, an dem die Abgeordneten eigentlich Maßnahmen zur Beendigung der israelischen Angriffe auf die Palästinenser hätten erwägen sollen – stattdessen eine Resolution, in der die politische Opposition gegen Israel mit Antisemitismus, der allgemeinen Feindseligkeit gegenüber dem jüdischen Volk, gleichgesetzt wird.

In Anbetracht der von Israel begangenen Gräueltaten – und des berechtigten Zorns, der dadurch ausgelöst wird – ist diese Entschließung des Kongresses verblüffend.

Zunächst einmal richtet sich die politische Opposition, die derzeit gegen Israel wütet, nicht gegen das Judentum. Die Opposition ist die eines besetzten Volkes gegen einen brutalen Besatzer.

Für die Palästinenser ist die Religion des heutigen Besatzers nicht relevanter als das Christentum des US-Präsidenten Andrew Jackson für die Ureinwohner, die er im 19. Jahrhundert auf den Pfad der Tränen zwang. Was zählt, sind die Handlungen der Besatzer, nicht ihre Religion.

Shlomo Yitzchak hat eine wichtige Botschaft für uns alle…

Ich verspreche euch, #Israels PR-Teams werden in einen Rausch verfallen, nachdem sie das gesehen haben lol #Gaza pic.twitter.com/rsbQ4zCLut

– Abier (@abierkhatib) November 26, 2023

Zweitens ist das Judentum eine alte Religion, während der Zionismus ein relativ junges politisches Projekt mit rechtsextremen christlichen Anhängern ist, das sich als völkermörderisch erwiesen hat. Nichts davon hat mit Juden im Allgemeinen zu tun, und es ist höchst problematisch, dies zu behaupten.

[Siehe: Chris Hedges: Der nützliche Idiot der Israel-Lobby]

Jüdische Historiker und Intellektuelle – der Name Norman Finkelstein fällt mir ebenso ein wie der des israelischen Historikers und Autors Ilan Pappé – setzen sich seit langem und mutig für die Rechte der Palästinenser ein. Jüdische Organisationen wie Jewish Voices for Peace und If Not Now setzen sich seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober aktiv für einen Waffenstillstand ein.

Gefährlicher Triumph

Das Ausmaß, in dem die Aufmerksamkeit der Medien solche Einzelpersonen und Gruppen auf ein Minimum reduziert und stattdessen US-Zionisten eine große Plattform gegeben hat, um im Namen der Juden im Allgemeinen zu sprechen – zu einer Zeit, in der Tausende und Abertausende von Palästinensern abgeschlachtet werden – ist ein Triumph des Einflusses und der Propaganda der Israel-Lobby.

Diese Errungenschaft hat jedoch die potenziell schlimme Konsequenz, dass jüdische Menschen und amerikanische Bürger im Allgemeinen mit der völkermordenden Gewalt der israelischen Regierung in Verbindung gebracht werden. Durch ein solch hinterhältiges Vorgehen können zahlreiche Feinde geschaffen werden.

Und wie Cara MariAnna kürzlich in ihrem Artikel „Israel Lobby’s Disastrous Domination“ warnte

„Die Sicherheit und das Ansehen der USA in der Welt sind plötzlich prekärer als in der gesamten Geschichte der USA. Die USA werden geschädigt – sie schaden sich selbst ernsthaft – durch ihre fortgesetzte unerschütterliche Unterstützung einer Nation, die so eindeutig außer Kontrolle geraten ist und die von vielen Menschenrechtsorganisationen als Apartheidstaat anerkannt wurde. Die Unterstützung Israels ist nicht mehr im besten Interesse der Vereinigten Staaten, wenn sie es überhaupt jemals war, und wird zunehmend zu einer Belastung. “

Man kann davon ausgehen, dass die Hand der Israel-Lobby auch bei der Niederschlagung von Menschen mit Gewissen am Werk ist, die ihre Stimme erheben und tun, was sie können, um den schlechten Lauf der Dinge zu ändern. Sie gehen auf die Straße und rufen die Befreiung Palästinas „vom Fluss bis zum Meer“ aus; sie werfen Farbe auf die Gebäude von Waffenherstellern, sie konfrontieren Politiker mit ihrer Untätigkeit, während Kinder getötet werden.

Sie alle sind unsere Alltagshelden, die sich für Gerechtigkeit und Mitgefühl einsetzen. Das sind die Bürger, auf die wir stolz sein sollten, uns ihnen anzuschließen und sie zu kennen. Stattdessen werden sie verunglimpft, verhaftet, eingeschüchtert und, wie es scheint, unweigerlich als Antisemiten abgestempelt.

Historische Leere

Ein Konvoi von Lastwagen und Autos, angeführt von weißen UN-Jeeps, fährt durch die Wüste des Gazastreifens und bringt arabische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen nach Hebron in Transjordanien, um sie in ihre Heimat zurückzubringen. (UN-Foto)

Amerikaner werden oft ermutigt, die Situation in Israel als zu kompliziert anzusehen, um sie zu verstehen. Sie kann als „die Situation dort drüben“ angesehen werden, wo „sie sich einfach hassen“ und mit einer genervten Handbewegung abgetan werden kann. Die Zionisten beeilen sich, diese Lücke mit Hasbara-Versionen der Geschichte zu füllen, die aus Israels „öffentlicher Diplomatie“ oder Propaganda stammen.

Auch wenn man die Region nicht sehr gut kennen muss, um zu begreifen, welch großes Unrecht hier begangen wird, können ein paar Stichpunkte helfen, einen allgemeinen Kontext zu schaffen:

-Israel wurde nicht auf einem Land ohne Menschen für ein Volk ohne Land gegründet. Es gab eine blühende palästinensische Gesellschaft, und Israel wurde 1948 durch die Zerstörung von Hunderten von Dörfern, die Tötung von Tausenden von Arabern, die Vertreibung von 750.000 Palästinensern aus ihrem Land und die Verweigerung ihrer Rückkehr gegründet, wie dies von Israels „neuen Historikern“, insbesondere von Pappé in seinem Buch Die ethnische Säuberung Palästinas dokumentiert wird.

Israel gilt heute bei Menschenrechtsgruppen als Apartheidstaat, da die Palästinenser, die Israel seit 1967 illegal im Westjordanland und im Gazastreifen besetzt hält (was gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstößt), keine Rechte haben;

-Israelische Siedler im Westjordanland greifen Palästinenser an und vertreiben sie aus ihren Häusern und von ihrem Land in einer langsamen Fortsetzung der 1947-8 begonnenen Säuberung, die nun in Gaza beschleunigt wird;

-Israels Militärjustiz hält Palästinenser jahrelang in Haft, ohne sie jemals eines Verbrechens anzuklagen; viele von ihnen sind Kinder;

-Gaza ist weithin als Freiluftgefängnis bekannt.

Vor diesem grundlegenden Hintergrund werden die täglichen Grausamkeiten in Gaza deutlich, die jedem, der bereit ist, sie zu verfolgen, viel moralische Klarheit verschaffen. Dies sind nur einige der schmerzlichen Realitäten, die jetzt täglich zutage treten:

-Tausende von Zivilisten, viele von ihnen Frauen und Kinder, werden durch ständige Bombardierungen abgeschlachtet.

-Israelische Ärzte, die ihr Militär bei der Bombardierung von Krankenhäusern in Gaza schriftlich unterstützen. (Die Ärzte haben das OK für die Bombardierung von Krankenhäusern gegeben, es lohnt sich, das zu wiederholen, weil es so schockierend ist.)

-Die Bedingungen sind so hart, dass der Ausbruch von Krankheiten eine noch größere Bedrohung darstellen könnte als die Bombardierungen.

Kürzlich ist ein Video aufgetaucht, das etwa hundert palästinensische Männer zeigt – die Gesamtzahl der Zivilisten unter ihnen ist noch nicht bekannt -, die sich entkleidet haben und vor bewaffneten Entführern knien. Ein Reporter von Al Jazeera sagte, die Bilder dieser palästinensischen Männer, die kniend und nackt fotografiert wurden, „spiegeln die Geschichte der Region wider, in der entkleidete Männer an unbekannte Orte gebracht werden“.

Kenner der Region könnten eine viel längere Liste israelischer Verbrechen aufzählen. Der Punkt ist jedoch, dass diese Liste seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober jeden Tag länger geworden ist. Jeder Amerikaner kann an dieser Stelle Stellung beziehen, auch ohne einen Hochschulabschluss in Geschichte zu haben.

Fragen zum 7. Oktober

Es stellt sich die Frage, was die Hamas am 7. Oktober getan oder nicht getan hat, als ihre Kämpfer aus dem Gazastreifen ausbrachen und in die Offensive gingen. Einige der schlimmsten anfänglichen Berichte über Gräueltaten an der Zivilbevölkerung sind inzwischen entkräftet worden.

Wichtig! Haaretz entlarvt die kultigen Horrorgeschichten vom 7. Oktober endgültig:

40 enthauptete Säuglinge

Baby im Ofen verbrannt

Bauch einer schwangeren Frau geöffnet und ihr Fötus entfernt

Zusammengebundene und verbrannte Kinder

Schwangere Geisel bei der Geburt

Haaretz sagt, nur 1 Baby wurde am 7. Oktober getötet? pic.twitter.com/pBIZAvYXIm

– Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) December 3, 2023

Andere Behauptungen werden bis zu einer weiteren Überprüfung unter Verschluss gehalten.

Der Informationskrieg um den 7. Oktober ist in vollem Gange, und es ist davon auszugehen, dass die öffentliche Aufmerksamkeit weitergehen wird, wenn Journalisten und Ermittler langsam zumindest einige weitere Fakten klären.

[Zum Thema: Caitlin Johnstone: Die offizielle Geschichte vom 7. Oktober]

Während die entsetzte Reaktion auf die Berichte über die Angriffe der Hamas auf Zivilisten am 7. Oktober verständlich ist, ist die militärische Reaktion Israels darauf nicht gerechtfertigt. Es ist auch nicht akzeptabel, die Geschichte am 7. Oktober zu beginnen und zu beenden. Vor diesem Datum und an fast jedem einzelnen Tag seither hat Israel kollektive Bestrafung an Palästinensern begangen, was ein Kriegsverbrechen ist. Bei all dem muss das Recht eines besetzten Volkes auf Widerstand im Auge behalten werden.

Die Berichterstattung über die israelischen Verbrechen nimmt ab, während die Zahl der Todesopfer unter den Journalisten steigt. Bislang wurden mehr als 60 Journalisten und Medienmitarbeiter in Gaza getötet.

Die Internationale Journalistenvereinigung sagt, dass 68 Journalisten bei der Berichterstattung über den Israel-Gaza-Krieg getötet wurden, „mehr als in jedem anderen Konflikt in über 30 Jahren“. https://t.co/udAcrcvNtv

– Kenneth Roth (@KenRoth) December 10, 2023

Während der Thanksgiving-Ferien wurden drei Studenten palästinensischer Abstammung – zwei von ihnen trugen Berichten zufolge den Keffiyeh, das schwarz-weiße Tuch, das die Solidarität mit den Palästinensern symbolisieren kann – im Bundesstaat Vermont erschossen. Letzte Woche wurde der letzte von ihnen aus dem Krankenhaus entlassen, von der Hüfte abwärts gelähmt und auf dem Weg zur Reha.

„Die Schießerei erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die Drohungen gegen jüdische, muslimische und arabische Gemeinden in den Wochen seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas Anfang Oktober in den gesamten USA zugenommen haben“, hieß es in der lokalen Presse.

Sicherlich ist diese Zunahme der Drohungen ein Problem, das es zu lösen gilt – am effektivsten und offensichtlichsten, indem man sich dafür einsetzt, Israels kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes zu stoppen, die verständliche Leidenschaften und viele Missverständnisse hervorruft.

Niemand, der bei Verstand ist, sollte sich sicher fühlen, während diese Gräueltaten Tag für Tag weitergehen, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Die aus den Angeln gehobene, rachsüchtige Gewalt, die auf offen völkermörderischen Absichten beruht, sollte uns allen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Ebenso wie das Verhalten der US-Gesetzgeber in der vergangenen Woche.

Am Sonntag, dem 10. Dezember, ist makabrer Weise der Tag der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, in welchem Ausmaß die USA und Israel die enormen humanitären Anstrengungen verletzen, die nach dem Zweiten Weltkrieg unternommen wurden, um die Welt vor den Schrecken eines weiteren Krieges zu bewahren. In einer kürzlich erstellten Rangliste über die Einhaltung der UN-Charta durch die Nationen stehen Israel und die USA an letzter Stelle.

[Siehe: USA und Israel sind Schlusslichter bei der Einhaltung der UN-Charta].

Damit die Menschenrechte in Palästina wiederhergestellt werden können, müssen die Menschen in Israel und Palästina die Chance erhalten, in einer gemeinsamen Zivilgesellschaft zu leben, die durch internationales Recht gestützt wird und einige Mittel zum Schutz des Wiederaufbaus bietet. Bevor jedoch etwas so Ehrgeiziges und Hoffnungsvolles in Angriff genommen werden kann, muss das Blutvergießen dringend gestoppt, ein Waffenstillstand durchgesetzt und die Wunden und das Leid behandelt werden.

Es bedarf des Drucks der amerikanischen Bevölkerung, um ein Ende des Mordens zu erreichen und die Gedankenspiele der Kriegsverbrecher-Apologeten zu überwinden. Seien Sie nicht die „guten Deutschen“, die von der Geschichte verurteilt werden, weil sie insgeheim mit den Nazis nicht einverstanden waren, aber den Blick abwandten und nichts taten, um deren Gräueltaten zu stoppen.

Corinna Barnard, stellvertretende Redakteurin von Consortium News, arbeitete zuvor in der Redaktion von Women’s eNews, The Wall Street Journal und Dow Jones Newswires. Zu Beginn ihrer Karriere war sie leitende Redakteurin der Zeitschrift Nuclear Times, die über die Anti-Atomkriegsbewegung berichtete.

Übersetzt mit Deepl.com



