‚My unborn baby was dead before I even knew the gender‘ A Palestinian woman recounts her miscarriage during Israeli forced displacement and detention

Eine Frau ruht sich neben einem beschädigten Gebäude im südlichen Gazastreifen aus, 15. Februar 2024 (Reuters/Mohammed Salem)

Eine Palästinenserin erzählt von ihrer Fehlgeburt während der israelischen Zwangsumsiedlung und Inhaftierung

Krieg in Gaza: „Mein ungeborenes Baby war tot, bevor ich das Geschlecht kannte

Von Hala Alsafadi

23. Februar 2024

Als Bomben regneten und die israelische Armee Palästinenser zur Flucht zwang, weigerte sich Shireen Abu Daher, ihr Haus im nördlichen Gaza-Streifen zu verlassen. Sie befürchtete, dass der lange Fußmarsch in den Süden dem ungeborenen Kind schaden könnte, mit dem sie schwanger war. Doch als die israelischen Angriffe immer heftiger wurden, war sie schließlich gezwungen, nach Süden zu fliehen. Hier erzählt sie dem Middle East Eye von der tödlichen fünfstündigen Reise, auf der ihre schlimmsten Befürchtungen wahr wurden.

Der folgende Bericht wurde Hala Alsafadi zugespielt

Mein Name ist Shireen Abu Daher, 40, eine palästinensische Mutter von drei Kindern aus Gaza.

Ich lebte früher im Flüchtlingslager Jabalia nördlich von Gaza-Stadt, einem Gebiet, das seit Beginn des Angriffs am 7. Oktober unter heftigen israelischen Beschuss geriet.

Während der Angriffe wurde unser Viertel bombardiert und unser Haus zerstört. Meine Eltern und Geschwister hatten Jabalia bereits verlassen und waren in eine Schule in Rafah geflohen.

Zuerst habe ich diese Reise vermieden, weil ich im dritten Monat schwanger war. Ich wusste, dass sie extrem lang und gefährlich war. Ich hielt es für keine gute Entscheidung, aber ich hatte keine andere Wahl.

Schließlich beschlossen wir, mit einer großen Gruppe dorthin zu gehen.

Bereits im Dezember packte ich zwei Rucksäcke für mich und meine Kinder, zusammen mit einigen Snacks und Wasser für die Reise.

Ich bin losgefahren, ohne zu wissen, ob ich jemals wiederkommen würde oder ob mein ungeborenes Baby jemals erfahren würde, wie unsere Nachbarschaft und unser Haus aussahen. Ich schob meine Gefühle beiseite und floh, ohne zu wissen, was mich auf der anderen Seite des Gazastreifens erwartete.

Endloser Spaziergang

Der Weg schien endlos zu sein. Es war, als wären wir nicht mehr in Gaza. Nichts war mehr zu erkennen. Wir liefen durch eine Einöde mit Scharfschützen, Panzern und Soldaten inmitten der Massenvernichtung.

Da ich eine Knieprothese habe und schwanger war, konnte ich die anderen nicht einholen. Ich musste jede Stunde anhalten, um mich auszuruhen, was die Reise für mich und meine Kinder insgesamt noch schwieriger machte.

(MEE/Mohammed Baker)

Shireen Abu Daher (C), eine Palästinenserin, die während der israelischen Zwangsumsiedlung ihr ungeborenes Kind verloren hat (MEE/Mohammed Baker)

Als wir den von Israel errichteten Kontrollpunkt entlang der Route erreichten, piepte es, als ich ihn passierte.

Ich wusste, dass es an meiner Knieprothese lag, und das sagte ich den Soldaten auch, aber es war ihnen egal.

Sie befahlen mir, nach oben zu gehen, wo andere Soldaten auf einer Anhöhe standen. Sie ließen mich nur meine jüngste Tochter, die drei Jahre alt ist, mitnehmen.

Meine anderen Kinder, die Angst hatten, ohne mich weiterzugehen, fingen an zu weinen. Als ich den Hügel hinaufging, schrien die Soldaten sie an, sie sollten sich bewegen und nicht warten. Ich konnte nichts tun, da direkt neben mir ein Scharfschütze stationiert war.

Die Soldaten befahlen mir, alles, was ich bei mir trug, abzulegen und die Hände oben zu lassen. Ich ließ die Rucksäcke zurück, die ich gepackt hatte, und sie nahmen mir mein Telefon weg. Ich hatte kein Wasser, kein Essen und auch keine Möglichkeit, meine Familie oder meine Kinder zu kontaktieren.

Als der Scharfschütze sein Gewehr auf uns richtete, gaben die Soldaten ihre Befehle: „Geradeaus gehen, rechts abbiegen, links abbiegen, anhalten, gehen, nicht umdrehen, Hände oben lassen.“

Tödlicher Aufstieg

Als man mich dort warten ließ, begann es zu regnen.

Dann wurde mir befohlen, auf eine von ihnen errichtete Sandbank zu klettern, die zu einem höher gelegenen Teil des Geländes führte, auf dem weitere Soldaten standen.

Als ich hochkletterte, fiel ich hin. Ich spürte, wie warmes Blut an meinen Beinen herunterlief, aber ich hatte zu viel Angst, um nachzusehen oder etwas zu sagen.

Ich dachte an mein ungeborenes Baby. War das das Ende für das Baby? Es war tot, bevor ich überhaupt das Geschlecht kannte.

– Shireen Abu Daher, Palästinenserin

Ich blutete weiter, während ich den Hügel hinauflief. Als ich dort ankam, sagte man mir, ich solle wieder warten.

Ich stand dort eine weitere halbe Stunde, während ich blutete. Zu diesem Zeitpunkt konnte jeder sehen, dass ich blutüberströmt war.

Die Soldaten durchsuchten die Leute und befahlen einigen, sich auszuziehen. Ich hatte Angst, dass sie mich auffordern würden, das Gleiche zu tun.

Ich sah, wie sie mich ansahen, miteinander sprachen und Fotos von mir machten.

Das war mir sehr peinlich. Ich fühlte mich so machtlos, dass ich sie nicht bitten konnte, damit aufzuhören oder zu sagen, dass ich einen Arzt aufsuchen muss.

Ich hatte das Gefühl, dass diese sehr grausame Welt um mich herum zusammenbrach.

Ich dachte an mein ungeborenes Baby. War das das Ende für das Baby? Es war tot, bevor ich überhaupt das Geschlecht kannte.

Ich dachte auch an meine kleine Tochter, die bei mir war und mit ansehen musste, wie schwach und verängstigt ihre Mutter war.

Ich dachte auch an meine beiden Jungen, die ohne mich fliehen mussten. Haben sie jemanden gefunden, mit dem sie gehen können? Weinen sie immer noch? Wurde einer von ihnen angeschossen?

Weinen und bluten

Nach einer Weile sagte mir ein israelischer Soldat, dass ich wieder die normale Route nach Rafah nehmen könne.

Ich ging weinend und blutend den Hügel hinunter.

Ich lief weiter, so schnell ich konnte, um meine Kinder zu suchen. Sie weinten, während sie auf mich warteten, nachdem sie den Kontrollpunkt passiert hatten.

Das Telefon, das sie hatten, wurde ihnen ebenfalls weggenommen.

Als ich sie sah, brach mein Körper zusammen. Ich blutete stark und konnte mich kaum noch bewegen.

Eine palästinensische Frau, die aus dem Norden des Gazastreifens flieht, hilft ihren Kindern, ihre Habseligkeiten aufzusammeln, während sie nach den Regenfällen am 27. November 2023 in Richtung Süden ziehen (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Eine palästinensische Frau, die aus dem Norden des Gazastreifens flieht, hilft ihren Kindern, ihre Habseligkeiten aufzusammeln, als sie nach Regenfällen am 27. November 2023 in Richtung Süden ziehen (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Die Kinder waren entsetzt, als sie mich blutüberströmt sahen. Sie dachten, ich sei erschossen worden und würde sterben.

Ein alter Mann mit einem Eselskarren sah mich und hatte Mitleid mit mir. Er bot mir an, mich an einen sicheren Ort zu bringen, wo mein Bruder mich mit dem Auto abholen konnte.

Mein Baby wäre noch am Leben, wenn ich diese tödliche Reise nicht hätte antreten müssen.

– Shireen Abu Daher

Ich benutzte sein Telefon und rief meinen Bruder an, der dann im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens auf uns wartete.

Mein Bruder brachte uns zu der Schule, in der sie untergebracht waren, bevor ein Krankenwagen mich von dort aus in ein emiratisches Krankenhaus brachte.

Ich hatte so viel Blut verloren und mein Körper war zu schwach. Ich habe mein ungeborenes Baby verloren.

Wenn ich daran zurückdenke, was mir passiert ist, bin ich traumatisiert, und meine Kinder sind es auch.

Wir sollten nicht auf diese Weise leben müssen.

Mein Baby wäre noch am Leben, wenn ich diese tödliche Reise nicht hätte antreten müssen.

Anmerkung der Redaktion: Der Bericht wurde aus Gründen der Kürze und Klarheit überarbeitet.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …