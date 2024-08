Die anderen Todesopfer in Gaza Von Ghada Ageel

https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/15/gazas-other-death-toll



Die anderen Todesopfer in Gaza

15 Aug 2024

Israel hat unzählige vermeidbare Todesfälle verursacht, die in der offiziellen Zahl der Todesopfer im Gazastreifen noch nicht berücksichtigt sind.

Fast 10 Monate nach Beginn des israelischen Völkermords im Gazastreifen hat die offizielle Zahl der Todesopfer 40.000 überschritten. Diese Zahl ist zwar schockierend genug, berücksichtigt aber nicht die verschiedenen Formen des Todes, denen Palästinenser ausgesetzt sind, die nicht direkt durch israelische Kugeln oder Bomben verursacht werden.

Im Gaza-Ghetto, in dem die Palästinenser leben und das selbst US-Präsident Joe Biden als „die reine Hölle“ bezeichnete, sterben die Palästinenser an Hitze, Durst, Hunger und Krankheiten, die durch die lähmende Belagerung des Streifens verursacht werden.

Unter diesen ungezählten Toten ist auch Inshirah, eine große Badrasawi-Frau und ein Mitglied meiner Großfamilie. Sie war mit dem Cousin meines Vaters, Abdelfattah, verheiratet und gehörte zur Gemeinschaft der Flüchtlinge aus Beit Daras (Badrasawi bedeutet „aus Beit Daras kommend“) – einem palästinensischen Dorf 32 km nordöstlich von Gaza, das 1948 von zionistischen Milizen zerstört wurde.

Inshirah war nicht irgendeine Frau; sie war eine Stütze der Stärke, des Mutes und der Güte im Flüchtlingslager Khan Younis und im Viertel al-Qarara. Nachdem Abdelfattah in jungen Jahren an einem Herzinfarkt verstorben war, zog sie im Alleingang sechs Waisenkinder auf: fünf Jungen und ein Mädchen. Inshirah war für ihre soziale Kompetenz und ihren Sinn für Humor bekannt und war das lächelnde Gesicht des Lagers.

Während der ersten Intifada riskierte sie mehrmals ihr Leben, um Kinder vor der israelischen Armee zu retten, und wurde für ihre Tapferkeit oft verprügelt. Einmal, als mein 11-jähriger Bruder Anwar auf dem Heimweg von der Schule verhaftet wurde, stürmte Inshirah mutig auf die Gruppe von Soldaten zu, die mit ihren Schlagstöcken auf ihn einschlugen. Sie umarmte ihn fest, schützte ihn vor den schmerzhaften Schlägen und schrie mit lauter Stimme: „Er ist mein Sohn, er ist mein Sohn!“ Ihre Schreie alarmierten die Frauen des Lagers, die schnell zu Hilfe kamen. Mein Bruder konnte zwar gerettet werden, aber Inshirah hatte einen gebrochenen Arm und viele blaue Flecken von den Schlägen davongetragen.

Als ihre Kinder erwachsen wurden und Arbeit fanden, zog Inshirah aus dem Flüchtlingslager auf ein Stück Land in al-Qarara, östlich von Khan Younis, wo sie ein Haus baute.

Anwar besuchte sie auch nach ihrem Umzug regelmäßig. Mit ihrem scharfen Verstand erinnerte sie ihn oft an die Zeit, in der sie ihm das Leben gerettet hatte, und sagte: „Dieser Besuch ist ein Teil der Schuld, die du mir für die Rettung deines Lebens schuldest.“ Ihre Späße brachten immer alle zum Lachen.

Dies war eine der vielen Geschichten, die sie erzählte, als wir sie im Juli 2023 das letzte Mal besuchten. Trotz der schweren Nierenerkrankung, an der sie litt, und der Belastung durch die alle zwei Wochen stattfindenden Dialysebehandlungen blieb sie humorvoll und großzügig, erzählte Erinnerungen und machte Witze am Esstisch. Ihr Lachen erfüllte wie immer den Raum mit Wärme.

Im Arabischen bedeutet das Wort „Inshirah“ Freude, und unsere Inshirah machte ihrem Namen alle Ehre.

Al-Qarara war einer der ersten Orte, die von der israelischen Armee eingenommen und zerstört wurden. Ihr Haus wurde durch die Bombardierungen stark beschädigt, aber sie und die Familien ihrer vier erwachsenen Kinder, die bei ihr lebten, konnten rechtzeitig entkommen. Sie suchten Zuflucht im Lager Khan Younis in der Nähe des Nasser-Krankenhauses, dem nach al-Shifa größten medizinischen Komplex in Gaza.

Als die israelische Armee im Februar das Krankenhausgelände belagerte, war sie gezwungen, erneut zu fliehen, diesmal in die Nähe des al-Amal-Krankenhauses von Khan Younis, das die Israelis zuvor geplündert und verwüstet hatten. Ihre Kinder wollten immer so nah wie möglich an einer Gesundheitseinrichtung sein.

Zu diesem Zeitpunkt verloren wir den Kontakt zu Inshirah und ihren Kindern. Die Vorstellung, dass sie inmitten des Völkermords und des Mangels an Ressourcen krank sein könnte, erfüllte mich mit Angst und Sorge. Die Erinnerungen an den Verlust meiner Eltern aufgrund der israelischen Blockade des Gazastreifens, die eine angemessene medizinische Versorgung verhinderte, verstärkten meine Ängste. Die unendlichen Schmerzen, die wir ertragen mussten, machten den Gedanken an ihre und die Notlage ihrer Kinder noch unerträglicher.

Erst vier Monate später erfuhren wir, was geschehen war. Mein Neffe traf eine der Schwiegertöchter von Ishirah in der Nähe des Nasser-Krankenhauses und erfuhr, dass sie sehr krank war. Ein paar Tage später erfuhr meine Familie in Gaza von ihrem Tod. Bei der Beerdigung erzählten die Söhne von Ishirah ihre erschütternde Geschichte.

Als die israelischen Angriffe auf Khan Younis wüteten und unzählige Palästinenser das Leben kosteten, beschloss Inshirahs Familie, nach Rafah zu ziehen. Sie schafften es in das Viertel Tal as-Sultan in Rafah und versuchten, in der Nähe des Abu Youssef al-Najjar-Krankenhauses zu bleiben.

Inshirahs Zustand verschlechterte sich rapide, so dass sie dreimal wöchentlich zur Dialyse musste, doch der Transport zum Krankenhaus wurde zum Albtraum. Krankenwagen waren rar und gefährlich, so dass ihre Kinder auf private Transportmittel zurückgriffen: Autos, Eselskarren und sogar einen Rollstuhl, der durch die zerstörten Straßen fuhr.

Ihrem Sohn Iyad liefen die Tränen über das Gesicht, als er meinen Brüdern erzählte, wie er einmal den gemieteten Eselskarren, auf dem seine Mutter transportiert wurde, aufgeben musste, um die Leichen einer von der IOF getöteten Familie zu transportieren. Es war eine unmögliche Entscheidung zwischen der Bewahrung des Lebens und dem Respekt vor den Märtyrern.

Inshirah setzte ihre beschwerliche Reise in einem Rollstuhl über holprige und zerstörte Straßen fort, was ihren ohnehin schon angeschlagenen Gesundheitszustand weiter belastete.

Die Invasion von Rafah im Mai brachte Inshirahs Familie erneut in Bewegung. Sie flohen nach al-Mawasi in Khan Younis, einem ehemaligen Erholungsgebiet, das sich in eine Zone des Grauens und der Verzweiflung verwandelt hatte. Inshirahs Leiden verschlimmerte sich, als sie um eine Dialysebehandlung kämpfte, diesmal im Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir el-Balah.

Schließlich kehrte die Familie in das teilweise rehabilitierte Nasser-Krankenhaus zurück, da die Fahrten nach Deir el-Balah zu viel wurden. Die Ressourcen des Krankenhauses waren knapp, da Medikamente und Geräte aufgrund des ständigen israelischen Beschusses von Khan Younis oft nicht verfügbar oder nicht funktionsfähig waren.

Inshirah erhielt trotz der Bemühungen ihrer Kinder nicht die notwendige medizinische Versorgung. Ihr Zustand verschlechterte sich weiter. Erschwerend kam hinzu, dass sie von der brutalen Ermordung unseres Verwandten Mohammad, seiner Frau Manar und ihrer sieben kleinen Kinder in ihrem Haus in al-Qarara erfahren hatte, das direkt neben ihrem eigenen zerstörten Haus liegt.

Am Vorabend von Eid al-Adha kam Inshirah auf die überlastete Intensivstation des Nasser-Krankenhauses, wo sie aufgrund unzureichender medizinischer Versorgung und Unterstützung verstarb.

Bei ihrer Beerdigung sprachen Inshirahs Kinder ausführlich über die unerträglichen Bedingungen, denen ihre Mutter in den Zelten ausgesetzt war – extreme Hitze, Mangel an Lebensmitteln und sauberem Wasser, keine Nahrungsergänzungsmittel und das völlige Fehlen der erforderlichen Hygiene, von Sauerstoff und Strom. Sie blieben an ihrer Seite, kümmerten sich um sie und beteten für sie, aber die systematische Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza machte es ihnen unmöglich, mehr zu tun.

Inshirah ist nur eines von zahllosen Opfern der gezielten israelischen Angriffe auf den medizinischen Sektor des Gazastreifens. Die israelische Armee hat wiederholt Krankenhäuser und Kliniken überfallen und zerstört. Israelische Soldaten haben sich dabei gefilmt, wie sie mit Freude medizinische Geräte und Vorräte zerstörten.

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung von Gaza sind 34 von 36 Krankenhäusern durch israelische Angriffe außer Betrieb gesetzt worden. Insgesamt wurden 161 medizinische Einrichtungen angegriffen. Mehr als 500 medizinische Mitarbeiter wurden getötet, darunter auch hochspezialisierte Ärzte. Die Organisation Physicians for Human Rights (Ärzte für Menschenrechte) hat mehr als 1.000 israelische Angriffe auf Ärzte, Patienten, Kliniken und Gesundheitsinfrastrukturen dokumentiert, die nach ihren Worten „eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit herbeigeführt haben“.

Die Zerstörung der medizinischen Infrastruktur in Gaza und die Tötung von medizinischem Personal ist ein weiterer tödlicher Faktor des israelischen Völkermords. Sie haben zu unsäglichem Schrecken und Leid für die Patienten und ihre Familien geführt und viele vermeidbare Todesfälle verursacht.

Zu Beginn des völkermörderischen Krieges Israels lebten in Gaza etwa 350.000 Menschen mit chronischen Krankheiten wie Inshirah. Wie viele von ihnen die zehn Monate der „Hölle“ überlebt haben, ist nicht bekannt, aber eine Schätzung von Ärzten, die den Gazastreifen besucht haben, geht von 92.000 Toten aus, eine andere von Wissenschaftlern von 186.000.

Israels Verwüstung des medizinischen Sektors sowie die Zerstörung der sanitären Infrastruktur und die Auferlegung von Hungersnöten führen zu Tausenden von chronisch kranken Palästinensern, die sich schwächende Krankheiten zuziehen. Man geht davon aus, dass etwa 100.000 Menschen bereits mit Hepatitis A infiziert sind und die meisten keinen Zugang zu einer Behandlung haben.

Außerdem gibt es mehr als 90.000 durch israelische Angriffe Verletzte, von denen 10.000 dringend außerhalb des Gazastreifens medizinisch versorgt werden müssen. Sie können nicht ausreisen, da Israel die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten übernommen hat und die meisten medizinischen Evakuierungen blockiert.

Trotz der verzweifelten Schreie der Zivilbevölkerung und der Verurteilung des israelischen Vorgehens durch Organisationen der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation und medizinischer Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen (MSF) haben die USA und ihre Verbündeten Israel weiterhin mit Waffen beliefert und die Augen vor dem Völkermord und der Zerstörung der medizinischen Einrichtungen in Gaza verschlossen.

Es ist grotesk zu sehen, wie Präsident Biden behauptet, den Krieg beenden zu wollen, und dann absolut nichts in dieser Richtung unternimmt. Da er sich dem Ende seiner Präsidentschaft nähert, wird er wohl ein völkermörderisches Erbe hinterlassen, da er Israels groß angelegte Zerstörung des Gazastreifens und die Ausrottung seiner Bevölkerung maßgeblich unterstützt und ermöglicht hat.

