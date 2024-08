https://strategic-culture.su/news/2024/08/15/us-military-being-forced-into-lebanon-by-israel-interview-with-dr-hadi-dalloul/



„Das US-Militär wird von Israel in den Libanon gezwungen“. Interview mit Dr. Hadi Dalloul

Von Steven Sahiounie

15. August 2024

Der Journalist Steven Sahiounie interviewt Dr. Hadi Issa Dalloul, Berater für internationales Recht und Kernphysik.

Am 31. Juli um 2:00 Uhr Ortszeit ermordete Israel den Palästinenserführer und Leiter des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniya, in der iranischen Hauptstadt Teheran, wenige Stunden nachdem er an der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten teilgenommen hatte. Der Oberste Führer des Iran, Ali Khamenei, schwor, auf diese israelische Aggression zu antworten und dass Israel einen Preis für das Überschreiten einer roten Linie und die Tötung eines Gastes des Iran zahlen werde.

Der Nahe Osten befindet sich in Aufruhr und am Rande eines regionalen Krieges, in den der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die USA ungewollt hineingestoßen hat. Der Iran übt psychologische Kriegsführung auf die israelische Öffentlichkeit aus, was ihr tägliches Leben lähmt. Obwohl die Drohung eines Vergeltungsangriffs real ist, hat der Iran nichts unternommen, aber diese Angst hat die Israelis veranlasst, in Schutzräumen zu schlafen, ihre Geschäfte zu schließen, und viele haben das Land verlassen und werden möglicherweise nicht zurückkehren.

Israel und die Welt warten auf eine Antwort der Hisbollah und des Irans, sind sich aber nicht sicher, ob die Antwort getrennt oder gemeinsam erfolgen wird. Vor allem, nachdem Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah versprochen hatte, auf die israelische Ermordung des Hisbollah-Militärführers Fuad Shukr am 30. Juli in Beirut, Libanon, zu reagieren.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat in Erwartung einer Eskalation des militärischen Konflikts in der Region Kriegsschiffe und Atom-U-Boote in das östliche Mittelmeer entsandt. Die Regierung Biden hat Netanjahu wiederholt ermahnt, die Spannungen abzubauen und einem Waffenstillstand im Gazastreifen zuzustimmen, aber Netanjahu hört nicht auf sie.

Einige Experten warnen davor, dass Netanjahu die Situation nutzen könnte, um den Iran mit Raketen anzugreifen und vielleicht sogar so weit zu gehen, die iranischen Atomanlagen ins Visier zu nehmen.

Um die Hintergründe dieser Schlagzeilen besser zu verstehen, interviewte der Journalist Steven Sahiounie den Iraner Dr. Hadi Issa Dalloul, Berater für internationales Recht und Atomphysik. Dr. Dalloul ist Atomphysiker und hat an der Universität von Houston in den USA und am Imperial College in Großbritannien studiert.

Steven Sahiounie: Am 31. Juli hat Israel den Palästinenserführer Ismail Haniya in der iranischen Hauptstadt Teheran ermordet. Warum hat Israel Ihrer Meinung nach diesen Zeitpunkt gewählt, um ihn zu töten?

Hadi Issa Dalloul: Die israelische Regierung ist politisch schwach, und das zwang den Geheimdienst (Mossad) zum Handeln, um den Amerikanern und Europäern, die vom israelischen militärischen Versagen in Gaza nichts mitbekommen, ihre Macht zu zeigen. Aus diesem Grund entschied sich Israel, Haniya im Iran zu töten, um der israelischen Öffentlichkeit gegenüber Stärke zu demonstrieren.

Benjamin Netanjahu hat die Entscheidung getroffen, den Nahen Osten und die Welt in einen Krieg zu führen, indem er einen führenden Hisbollah- und Hamas-Führer ermordet hat. Sehen Sie den Nahen Osten in einem Krieg, und kann Benjamin Netanjahu aufgehalten werden?

Die israelische Regierung strebt einen offenen Krieg mit der Hisbollah und der Hamas an, aber wenn sich die USA nicht direkt auf der Seite Israels engagieren und auch die Europäer nicht direkt auf der Seite Israels, wird Israel nicht in der Lage sein, der Hisbollah vor Ort im Libanon entgegenzutreten. Israel ist darauf angewiesen, dass die USA und die EU den Krieg gegen die Hisbollah und die Hamas für Israel führen. Es reicht nicht aus, dass Israel von den USA hochentwickelte Waffen und massive finanzielle Unterstützung erhält, denn im Falle eines Völkermordes braucht Israel auch das Militär der USA und der EU vor Ort, um Israel vor dem IGH, dem Gerichtshof in Den Haag, zu schützen.

Sowohl Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah als auch der iranische Führer Ali Chamenei haben versprochen, auf die israelische Aggression gegen Beirut und Teheran zu antworten. Wird die Antwort Ihrer Meinung nach getrennt oder gemeinsam erfolgen?

Die aktuelle Situation unterscheidet sich von früheren Ereignissen. In diesem Fall war das Ziel beweglich, im Gegensatz zu einem Gebäude. Der Gegenangriff muss gut durchdacht, überwacht und lokalisiert werden, damit das Ziel leicht und genau getroffen werden kann. Die Hisbollah hat das Recht auf eine Antwort, und der Iran hat das Recht auf einen anderen Weg der Antwort.

Benjamin Netanjahu lässt die Situation im Nahen Osten immer weiter eskalieren, während die Vereinigten Staaten und die westliche Welt nicht in der Lage sind, ihn aufzuhalten. Sind Sie der Meinung, dass die USA und Europa einen regionalen Krieg wollen, oder hat Benjamin Netanjahu ihre Warnungen ignoriert?

Netanjahu versucht, die USA in einen offenen Krieg zu zwingen, aber die USA werden sich nicht einmischen, weil sie das Öl und das Gas, das sie von der Westküste des Persischen Golfs beziehen, nicht verlieren wollen, da diese vom Jemen angegriffen werden.

Sowohl der Iran als auch die Hisbollah setzen auf psychologische Kriegsführung gegen Israel, und zwar mit Erfolg, während sie der israelischen Wirtschaft massive Verluste zufügen. Kann sich Israel Ihrer Meinung nach diese enormen wirtschaftlichen Verluste und die vielen Israelis, die Israel verlassen, leisten?

Die israelische Wirtschaftskrise als Folge des Krieges kann leicht aufgefangen werden, wenn die Situation begrenzt bleibt. Wenn der Konflikt jedoch so eskaliert, dass die Energieressourcen von Öl und Gas im Nahen Osten ins Visier genommen werden, was den USA zugute kommt, dann wird der Verlust, den die USA spüren, weitaus größer sein als jede Menge Papier, das in einer Bank gedruckt und nach Israel geschickt wird, um ihre Verluste zu decken.

Steven Sahiounie ist ein syrisch-amerikanischer, preisgekrönter Journalist, der in Syrien lebt. Er ist auf den Nahen Osten spezialisiert. Er ist auch im Fernsehen und Radio in Kanada, Russland, Iran, Syrien, China, Libanon und den Vereinigten Staaten aufgetreten.

