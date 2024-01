Die Verschiebung: Die erbärmlichen öffentlichen Erklärungen der Biden-Regierung zu Gaza Von Michael Arria

The Shift: Pathetic Gaza statements from Biden team As the carnage in Gaza continues the Biden administration’s public statements on the situation are becoming more and more ridiculous.

Matthew Miller, Sprecher des Außenministeriums, bei der Pressekonferenz am 15. Juni 2023. Screenshot aus dem Video-Feed des Außenministeriums.

Von Michael Arria

25. Januar 2024

Das Gemetzel in Gaza geht weiter und die öffentlichen Kommentare der Regierung zu diesem Thema werden immer lächerlicher.

Beginnen wir mit einem Austausch zwischen Matt Lee von der AP und dem Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller.

Bei einem Briefing erwähnte Lee die Zerstörung der Al-Israa-Universität, die südlich von Gaza-Stadt liegt, durch Israel. Nach Angaben auf der Facebook-Seite der Schule haben die IDF den Campus vor Monaten eingenommen und in einen Stützpunkt umgewandelt, in dem sie Palästinenser verhörten. Dann sprengten sie es in die Luft.

LEE: Ich weiß nicht, ob Sie das Video gesehen haben. Es ist ziemlich weit verbreitet.

MILLER: Ich habe das Video gesehen.

LEE: Ich meine, es sieht aus wie eine kontrollierte Sprengung. Es sieht aus wie das, was wir hier in diesem Land machen, wenn wir ein altes Hotel oder ein Stadion abreißen. Und Sie haben nichts dazu zu sagen? Nichts dazu zu sagen? Ich meine, um so eine Explosion durchzuführen, muss man da drin sein. Man muss den Sprengstoff anbringen. Und das erfordert eine Menge Planung und Vorbereitung. Und wenn es eine Bedrohung durch diese spezielle Anlage gegeben hätte, wären sie nicht in der Lage gewesen, es zu tun.

MILLER: Also, ich habe das Video gesehen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir dies bei der israelischen Regierung zur Sprache bringen, wie wir es oft tun.

LEE: Nun, als was ansprechen?

MILLER: Um Fragen zu stellen und herauszufinden, was die zugrunde liegende Situation ist, wie wir es oft tun, wenn wir Berichte dieser Art sehen. Aber ich bin nicht in der Lage, die tatsächlichen Fakten vor Ort zu charakterisieren, bevor ich das gehört habe.

LEE: Ja, aber Sie haben das Video gesehen.

MILLER: Ich habe das Video gesehen. Ich weiß nicht, ob…

LEE: Es sieht aus wie eine Brücke, die implodiert.

MILLER: Ich weiß nicht, was unter diesem Gebäude war. Ich weiß nicht, was da drin war…

LEE: Ja, aber es spielt keine Rolle, was unter dem Gebäude war, weil sie offensichtlich dort hineingekommen sind, um den Sprengstoff auf die Art und Weise anzubringen, wie sie es getan haben.

MILLER: Nochmals, ich bin froh, dass Sie darüber faktische Gewissheit haben. Ich habe nur, ich habe nur…

LEE: Ich habe keine. Alles, was ich habe, ist das, was ich auf dem Video gesehen habe, und ich denke, Sie haben es auch gesehen.

MILLER: Wir haben es gesehen, und ich kann sagen, dass wir es bei der israelischen Regierung angesprochen haben.

LEE: Es beunruhigt Sie nicht?

MILLER: Wir sind immer beunruhigt über die Verschlechterung der zivilen Infrastruktur in Gaza. Aber ohne die tatsächlichen Umstände zu kennen, zögere ich aus verständlichen Gründen ein wenig, von diesem Podium aus ein endgültiges Urteil zu fällen.

Miller ist nicht nur „etwas zögerlich“, wenn es darum geht, ein Urteil über eine zerstörte Schule zu fällen, er unterstellt auch, dass die Verwaltung der Universität lügt. Sollen wir etwa glauben, dass die israelischen Truppen die Schule in eine Kaserne umgewandelt haben, unter der sich eine Art Hamas-Tunnel befindet?

Bei der Pressekonferenz am nächsten Tag griff Said Arikat von Al Quds das Thema erneut auf. Er wies darauf hin, dass Israel bereits mehrere Universitäten zerstört habe. Er wollte wissen, ob die Verwaltung die Schule als ein legitimes Ziel betrachte.

Miller kam auf die Idee zurück, dass sich Kämpfer unter der Schule oder vielleicht sogar irgendwie in der Schule befinden könnten. Natürlich gibt es keinerlei Beweise dafür, dass sich Kämpfer in der Nähe des Gebäudes befinden, worauf Arikat schnell hinwies. Er sagte Miller auch, dass, wenn Biden Israel wirklich sagt, es solle seine Zerstörungen einschränken, es diese Anweisung sicherlich nicht befolgen wird.

Miller: Ich kann also nicht über diese individuelle Aktion sprechen. Ich habe keine unabhängigen Informationen, um das zu verifizieren. Aber ich kann sagen, dass wir Israel weiterhin auffordern, Schäden an kritischer Infrastruktur zu vermeiden – dazu gehören natürlich auch Universitäten – und den Schutz humanitärer und medizinischer Einrichtungen zu gewährleisten. Darauf haben wir von Anfang an in diesem Konflikt gedrängt. Ich werde den Punkt ansprechen, den ich immer wieder anspreche, dass es sehr schwierig ist – und noch einmal, ich spreche nicht über diese spezielle Stätte, denn ich habe keine Informationen über diese spezielle Stätte – aber es ist immer schwierig, wenn man sieht, dass die Hamas diese zivilen Stätten nutzt, um ihre Kämpfer zu verstecken und Angriffe auf Israel zu starten. Aber das ändert nichts an der Verpflichtung Israels, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und Angriffe zu vermeiden, militärische Aktionen gegen humanitäre Infrastrukturen zu vermeiden.

Arikat: Aber es scheint keine Beweise dafür zu geben, dass es irgendwelche Kämpfer gab – in der Tat, irgendeine Präsenz von – irgendeine Art von militärischer Präsenz in der Universität selbst. Aber das – ich meine, wir haben gesehen – ich meine, Sie sagen immer wieder, dass Sie wollen, dass Israel die Infrastruktur nicht zerstört. Und doch haben wir eine fast vollständige Zerstörung der gesamten Infrastruktur gesehen, einschließlich Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Friedhöfe. Sie haben zum Beispiel einen Friedhof ausgehoben und Leichen entwendet, was auch immer. Ich meine, das ist nicht gerade – sagen Sie uns in irgendeiner Weise, dass die israelische Regierung wirklich auf das hört, was Sie ihr sagen, in irgendeiner Weise, nach irgendeinem Maßstab. Sie hören Ihnen nicht zu.

Miller: Wir haben gesehen, dass sie einige Schritte unternommen haben, um zivile Infrastrukturen zu den Entflechtungsgebieten hinzuzufügen. Es gibt andere Dinge, zu denen wir sie gedrängt haben und die sie besser machen sollten. Es handelt sich um ein laufendes Gespräch zwischen unseren beiden Regierungen, und der Minister hat auf seiner Reise letzte Woche direkt mit der israelischen Führung gesprochen. Aber auch hier gibt es das Problem, dass sich die Hamas weiterhin in und unter ziviler Infrastruktur versteckt. Wenn Sie also einen Schlag gegen eine zivile – ein Stück zivile – Infrastruktur sehen, müssen Sie, um die Gültigkeit dieses Schlags zu beurteilen, wissen, was sich dort befand, und das wissen wir nicht immer, wenn – oder zumindest weiß ich das nicht, wenn ich von hier aus spreche.

Das ist ein immer wiederkehrender Punkt bei den Sprechern des Außenministeriums. Wenn man ihnen eine konkrete Frage zu etwas Schrecklichem stellt, das Israel getan hat, sagen sie, dass die US-Regierung mit der israelischen Führung über das Problem spricht. Der Trick dabei ist, dass sie nie eine Antwort zu bekommen scheinen. Angeblich führen sie ein ständiges Gespräch über Orte, die Israel bombardiert hat, und über Menschen, die dabei getötet wurden, aber sie melden sich nie mit Antworten zurück. Tatsächlich können sie nicht darüber sprechen, weil die Person, die mit der Weitergabe von Informationen an Reporter beauftragt ist, immer wieder sagt, dass sie nicht alle Fakten kennt.

Miller erzählt Lee, dass die Verwaltung die Frage der Al-Israa-Universität mit Israel erörtert. Sie stellen Fragen und suchen nach Antworten. Am nächsten Tag kann er sich immer noch nicht zu diesem Thema äußern, weil er keine Informationen hat. Schickt das Biden-Team seine Anfragen an die israelische Führung per Postkarte?

Kommen wir nun zu einer Pressekonferenz des Weißen Hauses vom letzten Freitag.

Der NSC-Koordinator für strategische Kommunikation, John Kirby, wurde gefragt, ob Biden eine Konditionierung der Militärhilfe in Betracht ziehen würde, um die Zahl der Toten in Gaza zu verringern.

Kirby zufolge funktioniert die derzeitige Strategie, Israel mit Waffen in Milliardenhöhe zu versorgen und ihm zu erlauben, praktisch alles zu tun, was es will, sehr gut.

„Wir glauben, dass der Ansatz, den wir im Moment verfolgen, Ergebnisse gebracht hat“, sagte Kirby. „Und wir werden diesen Ansatz fortsetzen, d.h. natürlich sicherstellen, dass Israel die Fähigkeiten hat, die es braucht, und das wird fortgesetzt. Aber wir werden sie auch auf Schritt und Tritt dazu drängen, präziser, gezielter und bewusster mit Blick auf die Schädigung der Zivilbevölkerung vorzugehen; wir werden auf eine Aufstockung der humanitären Hilfe und Unterstützung drängen; und wir werden natürlich versuchen, eine weitere humanitäre Pause zu erreichen, damit wir einen Geiseldeal abschließen können.“

Er hat nicht unrecht, wenn er sagt, dass dieser Ansatz zu Ergebnissen geführt hat. Letzte Woche wurde bekannt, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen auf über 25.000 gestiegen ist.

Später auf der Pressekonferenz wurde Kirby gefragt, ob Mexiko und Chile den Internationalen Strafgerichtshof gebeten hätten, die von Israel und der Hamas begangenen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung zu untersuchen.

Er sagte dem Reporter, dass Israel keine Kriegsverbrechen begangen habe.

Kommen wir nun zu dem Mann selbst.

Am vergangenen Wochenende lehnte der israelische Premierminister die Idee eines palästinensischen Staates öffentlich ab, kurz nachdem er mit Präsident Joe Biden über die Zukunft des Gazastreifens gesprochen hatte.

„Ich werde keine Kompromisse eingehen, wenn es um die vollständige israelische Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans geht – und das steht im Gegensatz zu einem palästinensischen Staat“, twitterte Netanjahu.

Auf die Frage von Reportern, ob eine Zwei-Staaten-Lösung unter dem Netanjahu-Regime unmöglich sei, behauptete Biden, dass dies nicht der Fall sei und dass Netanjahu dem Konzept sogar offen gegenüberstehe.

Nun, er hat mich getäuscht.

J Street und DMFI

Es war eine interessante Woche für J Street und DMFI, zwei bemerkenswerte demokratische, pro-israelische Lobbygruppen.

Beginnen wir mit J Street.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass die liberale zionistische Organisation im Oktober damit drohte, Kandidaten ihre Unterstützung zu verweigern, die sich weigerten, eine überparteiliche Resolution zu unterstützen, die Israels Angriff auf den Gazastreifen uneingeschränkte Unterstützung durch die USA zusicherte.

Als die Gruppe mit diesem Thema konfrontiert wurde, gab sie es freiwillig zu. „Ein wichtiger Teil einer politischen Partnerschaft ist es, sicherzustellen, dass die eigenen Grundwerte geteilt werden – besonders in Krisenzeiten“, erklärten sie damals gegenüber The Intercept. „Wir haben uns an alle von uns unterstützten Kandidaten gewandt, um sie wissen zu lassen, dass für J Street, eine Pro-Israel-, Pro-Friedens- und Pro-Demokratie-Organisation, die Unterzeichnung der breit angelegten Kongressresolution, die die Hamas verurteilt und die Unterstützung des Staates und des Volkes Israel bekräftigt, eine zutiefst wichtige Bestätigung eines unserer Grundwerte darstellt. Wir fordern die von uns unterstützten Kandidaten und alle Mitglieder des Kongresses auf, für diese Resolution zu stimmen, falls und wenn sie zur Abstimmung kommt.

Spulen wir nun etwa 100 Tage später vor. Über 25.000 tote Palästinenser. Viele weitere verletzt. Gaza dezimiert.

Am Montag schickte die J Street ihren Anhängern eine E-Mail, in der sie erklärte, dass sie sich endlich für einen Waffenstillstand ausgesprochen habe. „Um Prediger zu paraphrasieren: Es gibt eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für die Diplomatie“, heißt es darin.

„Ich liebe Liberale, wenn sie konstruktiv denken“, pflegte der verstorbene Alexander Cockburn zu sagen.

J Street sagt, wir hätten alle genug Leid gesehen. „Israel hatte das unbestrittene Recht, militärisch zu reagieren“, heißt es dort, aber die Zeit für einen Krieg sei „zu Ende“.

„Wir fordern eine sofortige und drastische Aufstockung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen – unter der Führung Israels und der Vereinigten Staaten -, um die schreckliche, nicht hinnehmbare Katastrophe dort anzugehen“, heißt es in der Erklärung. „Der Tribut, der der Zivilbevölkerung in Gaza zugefügt wird, ist unerträglich hoch, das Leiden muss jetzt aufhören.“

Was hat J Street wirklich geglaubt, was mit dem Gazastreifen passieren würde, nachdem Israel begonnen hatte, das Gebiet in einem anhaltenden Angriff zu vernichten, den sie offen unterstützt haben? Die Geiseln wurden nicht gerettet, und Israel ist mit Sicherheit nicht sicherer geworden. Wie konnte also irgendetwas davon jemals einen Sinn ergeben, selbst nach ihrer eigenen Logik? Warum ist die Katastrophe in Gaza jetzt plötzlich „inakzeptabel“? Warum nicht nach 100 Toten, oder 500, oder 1.000, oder 10.000?

„Der Krieg, der als der vielleicht am meisten gerechtfertigte Krieg in der Geschichte des Staates Israel begann, geht ohne klare politische Ziele weiter – und leider auch mit dem Gefühl, dass die sichere Rückkehr der Geiseln keine Priorität mehr hat“, sagte J Street Executive Director Nadav Tamir.

„Gleichzeitig sind wir Zeugen eines unfassbaren Ausmaßes an Zerstörung und Leid, das der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza zugefügt wird“, so Tamir weiter. „Begleitet wurde dies von einer wirklich beunruhigenden, hasserfüllten Rhetorik von Mitgliedern der Netanjahu-Regierung, die zu willkürlicher Gewalt und Zerstörung gegen Familien in Gaza aufriefen, die nichts mit den Verbrechen der Hamas zu tun hatten.“

Noch einmal: Was hat die J Street erwartet, was passieren würde? Man kann über die AIPAC sagen, was man will, aber zumindest versteht jeder ihre Funktion. Kann jemand erklären, welchen Zweck die J Street in Zukunft erfüllen soll?

Als nächstes wenden wir uns an die Demokratische Mehrheit für Israel (DMFI). Eine Gruppe, die ständig darauf besteht, dass die Wähler der Demokraten in ihrer Liebe zu Israel vereint sind, aber das Land in keiner der von ihr finanzierten Anzeigen erwähnt.

Die Gruppe ist sehr verärgert über eine Aktion in New Hampshire, wo fortschrittliche Aktivisten die Wähler aufforderten, bei den demokratischen Vorwahlen „Waffenstillstand“ auf ihren Stimmzettel zu schreiben. Biden steht aufgrund neuer DNC-Regeln nicht einmal auf dem Stimmzettel, so dass die Präsidentschaftswahlen hier praktisch keinen Einfluss haben.

Dennoch ist das DMFI so besorgt über die Wähler, die ihre Besorgnis über einen Waffenstillstand zum Ausdruck bringen, dass der Gründer und Präsident Mark Mellman einen Brief an den Staatssekretär von New Hampshire geschrieben hat, in dem er behauptet, dass Einschreibe-Stimmen nicht mit den Bestimmungen des Wahlgesetzes des Staates vereinbar sind. Die Gruppe fordert New Hampshire auf, die Waffenstillstandsstimmen nicht auszuzählen.

Das macht durchaus Sinn. Die große Mehrheit der demokratischen Wähler unterstützt einen Waffenstillstand, trotz der Behauptungen der DMFI. Eine erfolgreiche Einschreibekampagne wird einmal mehr beweisen, dass die Unterstützung für Israel innerhalb der Partei rapide abnimmt, unabhängig davon, was die Lobbygruppen sagen.

Chancen und Risiken

The Intercept: „AIPAC hat Geld in die Wahlkampfkasse des Abgeordneten Mike Johnson gepumpt, nachdem er als frischgebackener Sprecher des Repräsentantenhauses ein 14 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für Israel vorgeschlagen hatte“.

Columbia Spectator: „Fast zwei Dutzend Demonstranten sollen bei einer pro-palästinensischen Kundgebung mit gefährlichen Chemikalien besprüht worden sein“.

‚Erklärung der Apartheid-Divest-Koalition der Columbia-Universität zum Angriff mit chemischen Stinktieren‘

Die Service Employees International Union (SEIU), die fast 2 Millionen Arbeitnehmer in mehr als 100 Berufen in den USA und Kanada vertritt, rief am Montag zu einem Waffenstillstand auf. Sie ist die größte US-Gewerkschaft, die bisher zu einem Waffenstillstand aufgerufen hat.

Verantwortungsvolle Staatskunst: „Kongress bildet Ausschuss zur Unterstützung iranischer Ex-Terrorgruppe“.

⚕️ „Der Scheinheiligkeits-Eid: Die Doppelmoral amerikanischer Gesundheitseinrichtungen in Bezug auf Gaza‘

️ In einem Beitrag in der CBS-Sendung Face The Nation erklärten mehrere Demokraten aus Michigan, dass sie Biden aufgrund seiner Politik in Gaza nicht mehr wählen würden.

„Ich war bis zum 7. Oktober ein Verfechter von Joe Biden“, erklärte ein Wähler. „Ich habe das Gefühl, dass er uns mit seiner Haltung zu Gaza entmündigt hat. Er hört uns nicht zu. Wir fordern einen Waffenstillstand. Es ist eine humanitäre Katastrophe in Gaza. Derzeit werden zu viele Menschen getötet.

„Ich war nie ein Wähler mit nur einem Thema. Tatsächlich habe ich den Leuten immer gesagt, dass sie nicht nur eine Frage wählen sollen, aber für mich ist das ein entscheidender Punkt. Es sind schon viel zu viele Leben verloren gegangen. Ich denke, dass die große Mehrheit der Muslime, der arabischen Amerikaner, sogar der Progressiven – ich definiere mich selbst als progressiv. Viele Menschen, mit denen ich in meinen Kreisen spreche, werden nicht für Joe Biden stimmen.“

‍ The Nation: „Diese Lehrer wollen, dass die größte Gewerkschaft des Landes ihre Unterstützung für Biden wegen Gaza zurückzieht“.

NBC News: Biden wird bei Wahlkampfveranstaltung mehr als ein Dutzend Mal von Demonstranten unterbrochen“.

✉️ 14 Bürgerrechts- und Rechtsorganisationen haben einen Brief eingereicht, in dem sie das Amt für Bürgerrechte (OCR) des Bildungsministeriums auffordern, die Kodifizierung der umstrittenen Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus in den Regeln, Richtlinien oder Entscheidungen der Behörde abzulehnen.

„Die Kodifizierung der verzerrten IHRA-Definition wird nur als Instrument der Unterdrückung dienen, das den antipalästinensischen Rassismus, den Aktivisten und Studenten derzeit im ganzen Land erleben, noch verstärken wird“, sagte Lina Assi, Leiterin der Rechtsabteilung von Palestine Legal Advocacy, per E-Mail an Mondoweiss. „Die OCR muss ihr Mandat aufrechterhalten, alle Studenten vor Diskriminierung und Belästigung zu schützen, und darf nicht dem Druck nachgeben, die verfassungsmäßigen Rechte von palästinensischen, arabischen, muslimischen und verbündeten Studenten zu verletzen, die ein Ende von Israels völkermörderischer Kampagne in Gaza fordern.“

️ Jacobin interviewte Layla Taha, eine libanesisch-amerikanische Sozialistin, die für den Großraum Detroit für das Parlament des Staates Michigan kandidiert. „Wie sehen Sie Ihre Rolle als Kandidatin und hoffentlich auch als Staatsvertreterin beim Aufbau dieser Bewegung für einen Waffenstillstand? Hier ist ihre Antwort:

Die Menschen sind frustriert; wir müssen sie nur mit uns in die Bewegung bringen. Wenn ich Staatsvertreterin werde, ist das ein großer Teil meiner Aufgabe – mehr Leute anzusprechen und mehr Leute mitzunehmen. Rashida macht das super gut, und ich hoffe, dass ich das nachahmen kann. Wir brauchen mehr Leute im Kollektiv, um lauter zu brüllen.

In erster Linie ist es notwendig, offen zu sein. Martin Luther King Jr. sagte: „Der ultimative Maßstab für einen Mann ist nicht, wo er in Momenten der Bequemlichkeit und des Komforts steht, sondern wo er in Zeiten der Herausforderung und Kontroverse steht.“ Dies ist ein sehr unangenehmer Moment, in dem viele Menschen Angst haben, sich für die Menschen in Gaza und für die Palästinenser einzusetzen, obwohl sie seit Generationen unter Apartheid und Unterdrückung leben – seit Generationen in der Staatenlosigkeit. Ich habe das im Libanon mit eigenen Augen gesehen: Generationen von Familien, die in Flüchtlingslagern ohne Chancen geboren wurden.

MLK sagte auch: „Ungerechtigkeit irgendwo ist eine Bedrohung für die Gerechtigkeit überall“. Vielleicht findet der Krieg nicht direkt vor unseren Augen statt, aber es ist ein ernstes Problem, wenn wir tatenlos zusehen, wie ein Völkermord geschieht. Wir müssen Druck auf die Regierung und die anderen führenden Politiker der Welt ausüben, damit sie etwas unternehmen. Sie haben die Macht, dies zu verhindern.

Elektronische Intifada: Hochschulen leisten dem Völkermord Vorschub, indem sie Kämpfer für Palästina bestrafen

Neue Economist/YouGov-Umfrage zur Frage, ob Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht. 2020 Biden wählt: 50% Ja – 20% Nein. 18- bis 29-Jährige: 49 – 24. 30- bis 44-Jährige: 43 – 22. Schwarze Amerikaner: 40 – 18.

Der demokratische Abgeordnete Stephen Lynch aus Massachusetts hat sich für einen Waffenstillstand ausgesprochen.

❄️ Der Stadtrat von Minneapolis wird eine Resolution verabschieden, in der ein Waffenstillstand gefordert wird.

Common Dreams: „Rechte Koalition fordert israelisches Waffenembargo zur Beendigung des Gaza-Gemetzels“.

Truthout: „St. Louis’s Waffenstillstandsresolution ist ein Testament für schwarz-palästinensische Solidarität“.

Senator Chris Van Hollen (D-MD) hat angekündigt, dass er einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza unterstützt. Der Leiter von IfNotNow Baltimore, Dr. Zackary Berger, veröffentlichte eine Erklärung zu dieser Entwicklung: „Wir freuen uns, dass Senator Van Hollen sich der Bewegung für einen dauerhaften Waffenstillstand angeschlossen hat, nachdem es monatelang Treffen, Anrufe und Proteste von Bürgern aus Maryland gegeben hat. IfNotNow war stolz darauf, sich der historischen Koalition von mehr als 180 Organisationen aus Baltimore anzuschließen und eine Kundgebung vor dem Büro von Senator Van Hollen abzuhalten, um ihn zu einem Waffenstillstand aufzurufen. Angesichts von über 25.000 Palästinensern, die durch Israels Angriff auf den Gazastreifen getötet wurden, ist es höchste Zeit, dass der Kongress und der Präsident auf einen dauerhaften Waffenstillstand, einen Geiselaustausch, humanitäre Hilfe und einen Weg zum Frieden drängen, der Gleichheit, Gerechtigkeit und eine blühende Zukunft für alle Palästinenser und Israelis gewährleistet.“

Mehr als 2.200 Alumni der New York University (NYU) unterzeichneten einen offenen Brief an die Universitätsleitung, in dem sie die Unterstützung der palästinensischen Menschenrechte und die Beendigung der Komplizenschaft mit der israelischen Apartheid durch die Universität fordern.

„Wir dürfen und können nicht zulassen, dass unsere kollektive Menschlichkeit an Bedingungen geknüpft wird, denn in der Tat ist alles Leben heilig“, heißt es darin. „In einer Zeit, in der die Universitätsverwaltung auf Gespräche und Dialog drängt, ist es wichtig, dass Sie verstehen, dass sich unsere Beschwerden nicht gegen einzelne Mitglieder der NYU-Gemeinschaft richten, sondern gegen die institutionelle Politik im Allgemeinen. Wir erkennen das Engagement der NYU für soziale Verantwortung und ihre lange Geschichte des Eintretens für die Menschenrechte an. Diese Schritte werden eine klare Botschaft aussenden, dass die NYU gegen jede Form von Diskriminierung und Unterdrückung eintritt.“

Craig Mokhiber war Direktor des New Yorker Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, bevor er im vergangenen Oktober als Reaktion auf den israelischen Angriff auf Gaza zurücktrat. Mokhiber sagte, die UNO habe bei ihrer Aufgabe versagt, einen „Lehrbuchfall von Völkermord“ zu verhindern.

Mokhiber war vor kurzem in der Radiosendung Law and Disorder zu hören, wo er einige sehr interessante Aussagen machte.

Er sagte, er sei sich der Tatsache bewusst geworden, dass die UNO ihre Kritik an Israel im letzten Frühjahr zurückhielt und „ihre Prinzipien in Menschenrechtsfragen zunehmend der Zweckmäßigkeit wegen kompromittierte.“ Dieser Bruch sei so groß geworden, dass er die Aufgaben der Organisation beeinträchtige.

„Ich habe mich öffentlich zu Menschenrechtsverletzungen in Ländern auf der ganzen Welt geäußert, wie ich es seit drei Jahrzehnten tue“, erklärte er. „Ich sah eine ängstliche Reaktion aus den politischen Büros der UNO, die sich zunehmend scheuten, offen über israelische Menschenrechtsverletzungen zu sprechen, weil sie Angst vor Rückschlägen von mächtigen westlichen Staaten wie den Vereinigten Staaten und Großbritannien hatten, aber auch von Israel-Lobbygruppen, die einem das Leben zur Hölle machen, wenn man es wagt, über israelische Menschenrechtsverletzungen zu sprechen. Ich war bereit, diese Diskussion zu führen und meine Amtskollegen in der UNO zu drängen, ihre Stimme zu erheben und sich nicht der Macht und den Verleumdungskampagnen zu beugen. Aber dann wurde ich mundtot gemacht.“

„Ich wurde angewiesen, keine öffentlichen Erklärungen zu Palästina abzugeben, die nicht bereits vom Generalsekretär und dem Hohen Kommissar für Menschenrechte abgegeben worden waren“, fuhr er fort. „Das ist das erste Mal, dass mir das in meiner gesamten Laufbahn passiert ist. Interessanterweise habe ich diese Anweisungen in keiner anderen Situation außerhalb von Israel und Palästina erhalten.“

Er äußerte sich auch zum südafrikanischen Völkermordfall vor dem IGH: „Israel steht in diesem Fall sicherlich vor Gericht. Aber auch das gesamte internationale System des Völkerrechts und die internationalen Institutionen stehen vor Gericht. Wenn die Dinge so schlimm werden, dass es zu einem Völkermord und einem so massiven Versagen der internationalen Institutionen und des internationalen Rechts kommt, dann wird das das Ende dieses 75-jährigen Experiments mit dem internationalen Recht sein, und nur Gott weiß, was als nächstes kommt.“

⚖️ Eine wichtige juristische Nachricht. Der Oberste Gerichtshof weigert sich, eine Klage des Jüdischen Nationalfonds (JNF) und in Israel lebender US-Bürger gegen die US-Kampagne für Palästinensische Rechte wegen angeblicher Unterstützung des Terrorismus zu behandeln.

„Die Botschaft der USCPR ist Gerechtigkeit für alle und ein Ende der Finanzierung von Völkermord. Keine Klage der Welt kann uns davon abhalten, unseren Forderungen nach Menschenrechten Nachdruck zu verleihen“, sagte der Exekutivdirektor der US Campaign for Palestinian Rights, Ahmad Abuznaid. „Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, Israels Völkermord am palästinensischen Volk zu bekämpfen und Gerechtigkeit und Freiheit für das palästinensische Volk anzustreben.“

✉️ Diese Woche hat die Abgeordnete Rashida Tlaib zusammen mit den Abgeordneten. Cori Bush, André Carson, Hank Johnson und Summer Lee Briefe an Präsident Biden und das U.S. Government Accountability Office (GAO), in denen sie aufgefordert werden, die Einhaltung der Leahy-Gesetze durch das Außenministerium und Präsident Bidens eigenen Konventionellen Waffentransfer als Reaktion auf die Berichte über die Verletzung des Völkerrechts durch Israel zu prüfen.

„Wir schreiben Ihnen heute wegen der laufenden Waffentransfers Ihrer Regierung an die israelische Regierung, obwohl es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass diese Transfers in eklatanter Weise amerikanisches und internationales Recht verletzen und zur Begehung von Kriegsverbrechen verwendet werden“, heißt es in dem Schreiben. „In diesem Zusammenhang waren wir zutiefst bestürzt und beunruhigt über die Äußerungen des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, vom 5. Januar 2024, in denen er erklärte: „Mir ist nicht bekannt, dass die Regierung der Vereinigten Staaten irgendeine Art von formaler Bewertung vornimmt, um die Einhaltung des Völkerrechts durch unseren Partner Israel zu analysieren.“ Wir waren außerdem beunruhigt, als wir aus einem Bericht vom 18. Januar 2024 erfuhren, dass das Außenministerium angeblich systematisch spezielle Mechanismen zur Überprüfung und zum Schutz Israels vor Konsequenzen nach US-Recht eingesetzt hat, wenn es um die Überprüfung potenzieller grober Menschenrechtsverletzungen durch israelische Streitkräfte ging, die Auswirkungen auf das Leahy-Gesetz haben.“

Der Abgeordnete Jamaal Bowman (D-NY) wurde von pro-israelischen Medien und Stimmen angegriffen, nachdem er Norman Finkelstein während eines New Yorker Panels über Gaza vorgestellt hatte.

Bowman distanzierte sich von dem Autor und Gelehrten als Reaktion auf die Gegenreaktion. „Ich hatte zwar einige Interviews gesehen, war mir aber der völlig verwerflichen Kommentare von Norman Finkelstein vor dieser Veranstaltung nicht bewusst“, twitterte der Kongressabgeordnete. „Und als er sich am 7. Oktober auf dieser Veranstaltung geäußert hat, habe ich seine Äußerungen scharf verurteilt und werde dies auch weiterhin tun. Ich entschuldige mich zutiefst bei allen meinen Freunden und Nachbarn, die durch meine Äußerungen verletzt wurden, und werde weiterhin gegen die Geißel des Antisemitismus in unserem Land und auf der ganzen Welt kämpfen.“

Justin Sadowsky, leitender Anwalt für Rechtsstreitigkeiten des Council on American-Islamic Relations (CAIR), wird am Freitag mündliche Argumente im Rahmen einer Klage vortragen, die im Namen der University of South Florida Students for Justice in Palestine eingereicht wurde, die Gouverneur Ron DeSantis nach dem israelischen Angriff auf Gaza verfassungswidrig auflösen ließ.

„Der Gouverneur von Florida hat nicht nur versucht, die Studenten für Gerechtigkeit in Palästina vom Campus zu vertreiben, sondern er hat ihren Mitgliedern auch mit Ausschluss und sogar Strafverfolgung gedroht“, sagte Sadowsky in einer Erklärung. „Wir alle sollten angesichts eines solchen verfassungswidrigen Autoritarismus standhaft bleiben.“

☘️ Der Star der Boston Celtics, Jaylen Brown, trug vor einem Spiel gegen die Dallas Mavericks ein „Free Gaza“-Armband.

The Boston Globe: ‚Sie wurden bei einem pro-palästinensischen Sit-in verhaftet. Jetzt dürfen drei UMass-Studenten nicht im Ausland studieren.

Bleiben Sie da draußen sicher,

Michael



