Außenminister Antony J. Blinken trifft den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem, Israel, 1. Mai 2024. (Offizielles Foto des Außenministeriums von Chuck Kennedy)

Antony Blinken behauptet, dass die Hamas einen Waffenstillstand in Gaza blockiert, aber es ist Israel, das geschworen hat, unabhängig von einem Abkommen in Rafah einzumarschieren und absolut nicht bereit ist, ein Ende seiner völkermörderischen Operation zu erklären.

Die Biden-Administration versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass Netanjahu einen Waffenstillstand will

Von Mitchell Plitnick

5. Mai 2024

Die schamlose Deckung Israels durch die Vereinigten Staaten hat neue theatralische Dimensionen angenommen, da der Druck auf Joe Biden wächst, dem völkermörderischen Gemetzel, das seit sieben Monaten in Gaza stattfindet, ein Ende zu setzen.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Der Präsident hat sich darüber beschwert, dass Israel keine humanitäre Hilfe nach Gaza lässt – ein eindeutiges Kriegsverbrechen nach internationalem Recht -, nur damit Sprecher der Regierung behaupten, sie hätten „keine Beweise“ dafür, dass Israel gegen internationales Recht verstoßen habe.

Biden hat sein Bild in der Öffentlichkeit verändert: Von der ungezügelten Unterstützung für jede israelische Gräueltat ist er zu dem durchsichtigen Schein übergegangen, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu „zurückhalten“ zu wollen. Tatsächlich hat Biden in seiner absoluten Unterstützung für alles, was Israel bis jetzt getan hat, kein Jota nachgelassen.

Der Wechsel in der Rhetorik war völlig unaufrichtig, eine Reaktion nicht auf Israels Verbrechen, sondern darauf, dass Bidens Leute endlich begriffen haben, dass er seine Wiederwahlchancen gefährdet, wenn er Netanjahus völkermörderischen Angriff bedingungslos unterstützt. So machte er eine sympathischere Miene, änderte aber nichts an seiner Politik.

Rafah stellt jedoch eine größere Schwierigkeit dar. Nicht etwa, weil es ein Massaker an unschuldigen Palästinensern bedeuten würde, das selbst aus diesem siebenmonatigen Gemetzel hervorstechen würde. Wir haben reichlich Beweise dafür, dass solche Überlegungen Joe Biden und seinen Außenminister Antony Blinken nicht stören.

Vielmehr ist es die Reaktion, die gefürchtet wird, und das nicht nur in Washington. Die arabischen Diktaturen zeigen sich besorgt über ihre Fähigkeit, die Wut ihrer Bürger einzudämmen, während die Proteste in Europa, inspiriert durch die mutigen Studenten in den Vereinigten Staaten, an Schwung gewinnen. Die Türkei hat ihre Handelsbeziehungen zu Israel abgebrochen, und Kolumbien hat alle diplomatischen Kontakte zu Israel abgebrochen.

All dies geschah vor dem Einmarsch in Rafah. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Dinge noch viel schlimmer werden, wenn Israel seine versprochene Invasion startet.

Aus all diesen Gründen hat man jetzt das Gefühl, dass die Welt den Atem anhält, wenn ein neuer Waffenstillstandsvorschlag auf dem Tisch liegt. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass Israel eine Einigung zulassen wird.

Ein „großzügiges Angebot“ im Rückblick

Langjährige Beobachter werden sich daran erinnern, was es im Jahr 2000 bedeutete, als Israel den Palästinensern ein so genanntes „großzügiges Angebot“ machte. Wenn man sich die tatsächlichen Bedingungen des Angebots ansieht, war es alles andere als großzügig und verlangte neben anderen harten Kompromissen praktisch eine palästinensische Kapitulation in Schlüsselfragen wie Jerusalem und dem Recht auf Rückkehr.

Nun hat Blinken erklärt, dass die Hamas ein weiteres in einer langen Reihe von großzügigen Angeboten Israels erhalten hat. Es ist jedoch unklar, was genau angeboten wird.

Die Berichte über den Inhalt des Angebots wurden nicht bestätigt, und viele von ihnen sind widersprüchlich. Was jedoch auf dem Tisch zu liegen scheint, ist eine weitere vorübergehende Pause, bei der mehrere Dutzend im Gazastreifen festgehaltene Israelis im Austausch für über 900 palästinensische Gefangene freigelassen werden würden. Ein gewisser Mechanismus, möglicherweise ägyptische Sicherheitskontrollen, würde es einigen Personen ermöglichen, in den Norden des Gazastreifens zurückzukehren.

Israel ist jedoch absolut nicht bereit, ein Ende seiner Operationen zu verkünden. Das hätte man vielleicht auf diplomatischem Wege, durch längere Verhandlungen, umgehen können. Die Idee einer „verlängerten Periode der Ruhe“ ist ein weiteres Wortspiel, das von Unterhändlern in den Raum geworfen wurde, die nach einer Formel suchten, die es Netanjahu ermöglichen würde, zu behaupten, dass die Angriffe weitergehen, während die Operationen tatsächlich eingestellt werden.

Diese Art von diplomatischer Schikane scheint durch Netanjahus wiederholte Erklärungen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei seinem Treffen mit Blinken, dass er in Rafah einmarschieren wird, unabhängig davon, ob es einen Waffenstillstand gibt oder nicht, hinfällig geworden zu sein. Israelische Beamte wie auch der Premierminister haben diese Erklärung noch einmal bekräftigt, als sie merkten, dass die Hamas bereit war, dem Abkommen zuzustimmen.

Anstatt Netanjahu zu widersprechen, beschloss Blinken, das zu tun, was diese Regierung immer tut, und Netanjahu zu unterstützen. Während er weiterhin behauptete, dass die Regierung Biden eine Invasion in Rafah ohne einen „glaubwürdigen Plan zum Schutz der Zivilbevölkerung“ nicht unterstützen würde, sagte er auch, dass die Entscheidung über den aktuellen Vorschlag allein in den Händen der Hamas liege. Dies, obwohl auch Israel dem Vorschlag nicht zugestimmt hat.d Die Rechtsextremen, die diese Regierung zum Einsturz bringen würden, wenn Netanjahu dem Abkommen zustimmt, mögen der Hauptgrund dafür sein, aber die so genannten „Gemäßigten“ wie Benny Gantz scheinen diese Sturheit voll und ganz mitzutragen.

Blinken wies Netanjahus wiederholte Versprechen, auf jeden Fall nach Rafah zu gehen, zurück. „Es ist klar, dass [die Israelis] es gerne sehen würden, wenn [der Geiseldeal] zustande käme“, sagte Blinken und fügte in Bezug auf Netanjahus Drohungen hinzu: „Die Leute sagen Dinge; konzentrieren wir uns darauf, was sie tun und was wir tun“.

Sicherlich gibt es keinen Grund, Netanjahu beim Wort zu nehmen. Er hat sich als ein Mann ohne jegliche Glaubwürdigkeit etabliert, eine Beschreibung, der sogar die meisten Israelis zustimmen würden. Es ist auch erwähnenswert, dass Blinken auf dieser Reise mit dem Oppositionsführer Yair Lapid sprach, und die beiden diskutierten über die Möglichkeit, dass Lapid zustimmen könnte, Netanjahus Regierung zu retten, falls die ultrarechten Parteien unter der Führung von Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir abspringen, was sie versprochen haben, falls Netanjahu diesem Deal zustimmt.

Noch beunruhigender ist, dass Netanjahu seine Drohungen abtut. Er mag kein ehrlicher Mensch sein, aber er ist auch ein trotziger Mann, der glaubt, dass ein längerer Krieg in seinem Interesse ist, und der vielleicht sogar davon überzeugt ist, dass er auch im Interesse seines Landes ist. Die Regierung Biden hat zwar wiederholt gesagt, dass sie eine Invasion in Rafah „nicht unterstützen“ wird, aber sie hat nicht gesagt, dass es Konsequenzen haben wird, wenn Israel weitermacht. Mit anderen Worten: Sie haben absolut nichts getan, um Netanjahu tatsächlich abzuschrecken. So hat Biden seit seinem Amtsantritt mit Israel verfahren.

Die Show muss weitergehen

Die Hamas reagierte zunächst negativ auf diesen jüngsten Vorschlag, hat sich aber inzwischen bereit erklärt, ihn genauer zu prüfen, und hat die ganze Zeit behauptet, dass sie die Verhandlungen fortsetzen wird und etwas sieht, womit sie arbeiten kann. Schließlich zeichnete sich ab, dass sie das Abkommen akzeptieren würde, was sie auch tun sollte.

Es kann gut sein, dass die Hamas der Meinung ist, dass selbst einige Wochen den palästinensischen Zivilisten, die derzeit wie Sardinen in Rafah eingepfercht sind, die Möglichkeit geben würden, sich wieder nach Norden zu verteilen und das Schreckenspotenzial im Falle eines israelischen Einmarsches etwas zu verringern. Da der Plan offenbar nicht die sofortige Freilassung aller Gefangenen in Gaza vorsieht, hätten sie immer noch ein gewisses Druckmittel.

Aber die grundsätzliche Überlegung, dass es nicht im Interesse der Hamas ist, einem vorübergehenden und nicht einem dauerhaften Waffenstillstand zuzustimmen, bleibt bestehen. Außerdem könnte sie glauben, dass eine vorübergehende Pause den politischen Druck von Israel nehmen würde, was sie in einigen Wochen zu neuer Brutalität ermutigen könnte.

Was auch immer man von der Hamas halten mag, das sind legitime Überlegungen. Und so hat Blinken ein Schauspiel inszeniert, um sicherzustellen, dass die Hamas die Schuld bekommt, wenn dieses Abkommen scheitert. Netanjahus Drohungen haben nichts zu bedeuten, sagt er uns. Wir sollten uns diese Aktionen ansehen.

Das wäre der Angriff mit täglichen Kriegsverbrechen, der Ermordung von mehr als 34.000 Menschen, darunter mehr als 14.000 Kinder, der völligen Zerstörung des Gesundheits- und Bildungswesens und der zivilen Infrastruktur im Gazastreifen, dem vorsätzlichen Aushungern einer ganzen Bevölkerung und einer ganzen Reihe anderer schrecklicher Taten.

Blinken ist sich darüber im Klaren, dass eine bloße Unterbrechung des israelischen Angriffs wenig bedeutet, wenn der Völkermord schon in wenigen Wochen wieder aufgenommen wird. Er weiß auch, dass, wenn die Menschen Rafah verlassen und Israel dann einen Teil der Zurückgebliebenen in die einige Kilometer entfernte Zeltstadt vertreibt, die Regierung Biden plötzlich entscheiden kann, dass dies ein „glaubwürdiger Plan“ ist, und Netanjahu in Rafah einmarschieren kann.

Wie ich schon früher festgestellt habe, hat es Netanjahu nicht besonders eilig, Rafah zu zerstören. Ein sich in die Länge ziehender so genannter „Krieg“ kommt ihm sehr gelegen, denn so bleibt er länger im Amt und muss nicht ins Gefängnis.

Blinken scheint das gleiche Spiel zu spielen. Er lobt Israel dafür, dass es humanitäre Hilfe zulässt, obwohl Israel rechtlich verpflichtet ist, diese Hilfe nicht nur zuzulassen, sondern sie auch zu ermöglichen. Und obwohl mehr Hilfe in den Gazastreifen gelangt ist, reicht sie nach Angaben der Vereinten Nationen und des Welternährungsprogramms nicht annähernd aus, um die aufkeimende Hungersnot zu bekämpfen.

Blinken beharrt darauf, dass Israel einen Deal will“, obwohl Israel seit dem Tag, an dem diese Menschen in den Gazastreifen entführt wurden, praktisch nichts getan hat, um sie herauszuholen. Stattdessen haben die israelischen Soldaten drei dieser Geiseln erschossen und Israels Bombardierungen haben zweifellos viele weitere getötet. Die Taten des israelischen Ministerpräsidenten deuten nicht darauf hin, dass ihm die Geiseln am Herzen liegen, ganz im Gegensatz zu seinen Worten.

Immer mehr Menschen und sogar einige Regierungen erkennen die zerstörerische Haltung, die Israel eingenommen hat. Auch Blinken weiß das. Auch wenn er mit Netanjahus Blutrausch sympathisiert, zwingen ihn die politischen und diplomatischen Realitäten dazu, eine Show abzuziehen, um Netanjahu zumindest ein wenig zu zügeln.

Aber das ist alles nur Theater. Die Realität wurde durch die blinde Unterstützung und den Waffenfluss, mit dem Biden und Blinken Israel überhäuft haben, während es im Blut unschuldiger Palästinenser badet, immer wieder deutlich gemacht.

Die Hamas kann dieses Abkommen immer noch ablehnen, und ich würde das als taktischen Fehler und als ethische Tragödie bezeichnen, wenn sie sich für diesen Weg entscheidet. Die Annahme des Abkommens wird Netanjahu zwingen, Wege zu finden, es zu verletzen, damit er seine Operationen fortsetzen kann, während es den hungernden Palästinensern eine gewisse Erleichterung verschaffen würde, auch wenn die Rückkehr in den Norden – wo viele nur noch Trümmer vorfinden werden, wo früher ihre Häuser standen – vielleicht nur ein sehr geringer Trost ist.

Aber es ist völlig klar, dass Netanjahu mit seinen wiederholten Garantien, unter allen Umständen in Rafah einzumarschieren, versucht, sicherzustellen, dass kein Abkommen zustande kommt, gerade weil er befürchtet, dass die Hamas es akzeptieren wird. Die beschämende Rolle, die Blinken bei der Aufrechterhaltung dieser abscheulichen Maskerade spielt, ist kaum etwas Neues in dieser abscheulichen und blutigen Angelegenheit. Aber vielleicht werden dieses Mal mehr Menschen, die etwas Einfluss auf die Situation haben, die Schande als solche erkennen.

Übersetzt mit deepl.com



